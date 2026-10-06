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Barcelona, Raphinha’yı bağladı ve sürpriz iki yeni sözleşme daha için harekete geçti
Barcelona'da yeni sözleşme yenileme dalgası
Barcelona, Hansi Flick'in kadrosunun bel kemiğini korumak için hızlı hareket ediyor. Katalan kulübü, Raphinha'yı yeni uzun vadeli bir sözleşmeyle takımda tutmayı başardı; Brezilyalı hücum oyuncusu, sezona muhteşem bir başlangıç yaparak sekiz maçta 14 gol atmasının ardından geleceğini Haziran 2030'a kadar kulübe bağladı.
Kalış süresini uzatan tek oyuncu hücum oyuncusu değil. Barca ayrıca Hamza Abdelkarim için de yeni sözleşmeyi tamamladı; La Masia çıkışlı ve gelecek vadeden Xavi Espart ile Marc Bernal'le yürütülen görüşmelerin de iyi ilerlediği ve olumlu bir sonuca doğru gittiği bildirildi.
- Getty Images Sport
Deco iki kritik anlaşma daha hedefliyor
Yüksek profilli birkaç anlaşma tamamlanmaya yaklaşırken, sportif direktör Deco yeni sözleşme verilecek sıradaki oyuncuları şimdiden belirledi. Mundo Deportivo'ya göre Martin ve Farinas, kulüp tarafından ödüllendirilecek bir sonraki ikili olacak.
Her iki oyuncunun da mevcut sözleşmesi Haziran 2028'e kadar sürüyor. Ancak Barcelona, durumlarını hızla çözüme kavuşturmakta kararlı ve gelecek yaza sözleşmelerinin bitimine yalnızca bir yıl kalmış şekilde girmelerini istemiyor. Deco, kadronun geleceğini proaktif biçimde yönetmek ve gereksiz sözleşme krizlerinden kaçınmak istiyor.
Martin yeni savunma rolünde parlıyor
Martin, Katalonya'da sezonun en büyük sürprizlerinden biri oldu. Doğal mevkisi sol bek olan oyuncu, Pau Cubarsi'nin yanında vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusu haline gelmek için savunmanın merkezine sorunsuz şekilde geçti.
Genç savunmacının mevkisindeki bu başarılı değişim, Flick'i tamamen ikna etti ve teknik adam artık ona stoperde güvenilir bir seçenek olarak güveniyor. Yeni sözleşme görüşmeleri hâlâ ilk aşamalarda olsa da kulüp, üst düzey futbola etkileyici uyumunun ardından onu uzun vadede takımda tutmayı öncelik olarak görüyor.
- Getty Images Sport
Flick, çok yönlü Farinas'a güveniyor
Farinas, hareketli bir yaz dönemi geçirdi; transfer döneminin sonlarına doğru Girona'ya olası transferi Barca tarafından askıya alındı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu sonunda Flick yönetimindeki sezon öncesi kampını tamamlamak için takımda kaldı ve menajeri de artık sözleşmesinin yükselen A takım statüsünü yansıtmasını sağlamak için Deco ile bir araya geldi.
Farinas bu sezon henüz forma giymeyen tek A takım oyuncusu olsa da teknik direktörü onun çok yönlülüğünü övmeyi sürdürüyor. Flick kısa süre önce genç oyuncuya övgüler yağdırırken, gerektiğinde sağ bekte de sorunsuz şekilde görev yapabildiğine dikkat çekti.
Flick, medyaya yaptığı açıklamada, "Brian sezon öncesi dönemde beni çok şaşırttı çünkü mükemmel bir oyuncu, çok yetenekli" dedi. "Fiziksel durumu harika, yüzde 100 hazır ve rolüne ve oynayabileceği farklı pozisyonlara son derece bağlı."
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