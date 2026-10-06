Barcelona, Hansi Flick'in kadrosunun bel kemiğini korumak için hızlı hareket ediyor. Katalan kulübü, Raphinha'yı yeni uzun vadeli bir sözleşmeyle takımda tutmayı başardı; Brezilyalı hücum oyuncusu, sezona muhteşem bir başlangıç yaparak sekiz maçta 14 gol atmasının ardından geleceğini Haziran 2030'a kadar kulübe bağladı.

Kalış süresini uzatan tek oyuncu hücum oyuncusu değil. Barca ayrıca Hamza Abdelkarim için de yeni sözleşmeyi tamamladı; La Masia çıkışlı ve gelecek vadeden Xavi Espart ile Marc Bernal'le yürütülen görüşmelerin de iyi ilerlediği ve olumlu bir sonuca doğru gittiği bildirildi.