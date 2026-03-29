Barcelona, Raphinha'nın sakatlığıyla ilgili olarak FIFA'ya şikayette bulunacak ve La Liga şampiyonuna tazminat ödenecek

Hansi Flick için en büyük endişe kaynağı spor açısından yaşanan kayıp olsa da, Barcelona, FIFA Kulüp Koruma Programı kapsamında maddi tazminat almaya hak kazanıyor. Bu program, oyuncuların milli takım görevleri sırasında sakatlanıp 28 gün üst üste sahalardan uzak kalması durumunda kulüplere ödeme yapmayı öngörüyor. Raphinha’nın tahmini beş haftalık sakatlığı göz önüne alındığında, FIFA’nın ödeme yapması gerekecek. Mevcut hesaplamalara ve sakatlık süresine göre, Barcelona yaklaşık 144.000 € (125.000 £ / 166.000 $) tutarında tazminat alabilir. Ancak bu rakam, kulüp yönetimi tarafından cüzi bir miktar olarak değerlendiriliyor, zira hem ulusal hem de Avrupa kupalarında kritik bir maç maratonu sırasında en verimli forvetlerinden birini kaybetmenin etkisini hafifletmeye yetmiyor.