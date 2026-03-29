Barcelona, Raphinha'nın sakatlığıyla ilgili olarak FIFA'ya şikayette bulunacak ve La Liga şampiyonuna tazminat ödenecek
Blaugrana, milli maç arası sırasında yaşanan aksilik yüzünden öfkeli
Raphinha'nın milli takım görevinden sağ hamstring sakatlığıyla dönmesi üzerine Barcelona'nın öfkelendiği söyleniyor; bu sakatlığın onu yaklaşık beş hafta sahalardan uzak tutması bekleniyor. Sakatlık, Foxborough'da Brezilya'nın Fransa'ya 2-1 yenildiği hazırlık maçında meydana geldi. Kulübün sağlık ekibi Cuma günü sakatlığın ciddiyetini doğruladı ve bu durum Spotify Camp Nou ofislerinde haberlere ve hayal kırıklığına yol açtı. Mundo Deportivo'ya göre Blaugrana, durumu ele almak ve binlerce kilometre uzakta, rekabetçi olmayan bir maçta meydana gelen sakatlık nedeniyle öfkesini dile getirmek için FIFA'ya resmi şikayette bulunmayı planlıyor.
Katalan devlerine tazminat mı geliyor?
Hansi Flick için en büyük endişe kaynağı spor açısından yaşanan kayıp olsa da, Barcelona, FIFA Kulüp Koruma Programı kapsamında maddi tazminat almaya hak kazanıyor. Bu program, oyuncuların milli takım görevleri sırasında sakatlanıp 28 gün üst üste sahalardan uzak kalması durumunda kulüplere ödeme yapmayı öngörüyor. Raphinha’nın tahmini beş haftalık sakatlığı göz önüne alındığında, FIFA’nın ödeme yapması gerekecek. Mevcut hesaplamalara ve sakatlık süresine göre, Barcelona yaklaşık 144.000 € (125.000 £ / 166.000 $) tutarında tazminat alabilir. Ancak bu rakam, kulüp yönetimi tarafından cüzi bir miktar olarak değerlendiriliyor, zira hem ulusal hem de Avrupa kupalarında kritik bir maç maratonu sırasında en verimli forvetlerinden birini kaybetmenin etkisini hafifletmeye yetmiyor.
Flick’in taktik planları altüst oldu
Bu sezon 29 yaşındaki oyuncunun performansına büyük ölçüde güvenen Hansi Flick için zamanlama daha kötü olamazdı. Raphinha, özellikle Sevilla'ya karşı attığı hat-trick ve ara vermeden hemen önce Newcastle United'ı 7-2 yendikleri maçta attığı iki golle dikkat çeken muhteşem bir formda. Onun çalışma temposu ve golcü vuruşları olmadan, Alman teknik direktör artık zayıflamış bir hücum hattıyla yoğun Nisan programını atlatmanın bir yolunu bulmak zorunda.
Raphinha'nın kaçıracağı önemli maçlar
Bu sakatlığın en yıkıcı sonucu, Raphinha’nın Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde forma giyemeyecek olmasıdır. 8 ve 14 Nisan tarihlerinde oynanacak Atlético Madrid ile yapılacak iki maçın her ikisinde de kesinlikle forma giyemeyecek. Barça turu geçerse, Raphinha yarı finalin ilk maçını ve muhtemelen ikinci maçını da kaçırabilir. Ayrıca, iyileşme süresi göz önüne alındığında, Barça'nın lig liderliğini korumaya çalıştığı bu dönemde, Raphinha muhtemelen beş önemli La Liga maçında forma giyemeyecek.