Barcelona, Raphinha için en kötüsünden korkarken Carlo Ancelotti, Brezilyalı kanat oyuncusunun Fransa maçında devre arasında oyundan alınmasını açıkladı

Gillette Stadyumu'nda oynanan dostluk maçı, Raphinha'nın 2021'deki milli takımdaki ilk maçından bu yana 37. kez forma giydiği karşılaşma oldu, ancak 28 yaşındaki oyuncunun maçı erken sona erdi. Kendine özgü top dışı hareketleriyle Fransız savunmasını zorlayan parlak bir başlangıca rağmen, Barcelona yıldızı ikinci yarıya çıkamadı ve 10 kişi kalan Fransa takımı üstünlüğünü korurken onun yokluğu hissedildi, bu da Ancelotti'yi kanat oyuncusunun fiziksel durumunun ciddiyeti konusunda sorulara maruz bıraktı.

Mundo Deportivo'ya göre, Barcelona'nın sağlık ekibi Raphinha ile temasa geçti ve oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalmasına neden olabilecek bir sakatlık geçirdiğinden ciddi endişe duyuyor.