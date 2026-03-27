Barcelona, Raphinha için en kötüsünden korkarken Carlo Ancelotti, Brezilyalı kanat oyuncusunun Fransa maçında devre arasında oyundan alınmasını açıkladı
Boston'da erken bir ayrılış
Gillette Stadyumu'nda oynanan dostluk maçı, Raphinha'nın 2021'deki milli takımdaki ilk maçından bu yana 37. kez forma giydiği karşılaşma oldu, ancak 28 yaşındaki oyuncunun maçı erken sona erdi. Kendine özgü top dışı hareketleriyle Fransız savunmasını zorlayan parlak bir başlangıca rağmen, Barcelona yıldızı ikinci yarıya çıkamadı ve 10 kişi kalan Fransa takımı üstünlüğünü korurken onun yokluğu hissedildi, bu da Ancelotti'yi kanat oyuncusunun fiziksel durumunun ciddiyeti konusunda sorulara maruz bıraktı.
Mundo Deportivo'ya göre, Barcelona'nın sağlık ekibi Raphinha ile temasa geçti ve oyuncunun bir süre sahalardan uzak kalmasına neden olabilecek bir sakatlık geçirdiğinden ciddi endişe duyuyor.
Ancelotti’nin taktiksel değerlendirmesi
Sonuca rağmen Ancelotti, ilk 11'deki forvetlerinin performansını hemen savundu ve devre arası değişikliğinin tıbbi nedenlerini açıkladı. İtalyan teknik direktör, hazırlık maçında sonuç peşinde koşmaktansa oyuncularının sağlığını öncelikli tuttu.
Ancelotti gazetecilere şunları söyledi: "Bence Raphinha çok iyi oynadı. İlk yarının sonunda kaslarında bir rahatsızlık hissetti ve onu oyundan almak zorunda kaldık, ancak birçok fırsat yakaladı ve topun olmadığı yerlerde çok iyi hareketler sergiledi. Vini ise her zaman çaba gösterir; her zaman fark yaratır. Bir forvet her zaman gol atamaz, ancak ikisinin de yaptığı iş iyiydi."
Neymar tezahüratlarını umursamadan
Boston'daki yenilgi, kadroda yer almayan Neymar'ı isteyen taraftarların sesleri eşliğinde yaşandı; ancak Ancelotti, Dünya Kupası favorilerine karşı karakterini ortaya koyan oyuncularına olan desteğinden hiç vazgeçmedi. Ancelotti şunları söyledi: "Şu anda burada olan, sahaya çıkan, her şeyini ortaya koyan, karakterini gösteren ve çok sıkı çalışan oyuncular hakkında konuşmalıyız. Ve ben memnunum. Bence bugünkü maç, dünyanın en iyi takımlarıyla rekabet edebileceğimizi bana çok net bir şekilde gösterdi. Bundan hiç şüphem yok."
Florida'da yapılan fiziksel uygunluk testi
Brezilya, Haziran ayında başlayacak Dünya Kupası öncesindeki son önemli hazırlık maçı niteliğindeki karşılaşma için Salı günü Orlando'ya giderek Hırvatistan ile karşılaşacak. Raphinha'nın maça çıkıp çıkmayacağı hâlâ büyük bir soru işareti ve Ancelotti, Henrique'ye ritim kazanması için ilk 11'de yer vermeyi tercih edebilir. Tıbbi ekip, kanat oyuncusunun iyileşme sürecini yakından takip edecek; zira uzun süreli bir sakatlık, hem Barcelona'nın ligdeki hedefleri hem de Brezilya'nın hazırlıkları açısından büyük bir darbe olacaktır.