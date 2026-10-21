İspanya milli takım oyuncusu, Katalonya'ya döner dönmez adduktor kasında tam yırtık mı yoksa daha hafif bir kas zorlanması mı yaşadığını belirlemek için MR'a girecek. Barcelona sağlık ekibi, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalmasından endişe ediyor. İspanya'dan gelen ilk değerlendirmeler ise teknik ekibi rahatlatacak nitelikte değil.

Diario AS'in ilk haberine göre, ön testler Olmo'nun sol adduktor kasında yırtık olduğunu gösteriyor. Bu durumda oyuncu yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak. Bu teşhis teknik ekipte ciddi endişe yarattı; çünkü orta sahadaki başlıca oyun kurucusunu kaybetmek, sonbahar fikstürünün kritik bir döneminde takımın yaratıcılığına önemli bir darbe vuracak.