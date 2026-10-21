AFP
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Barcelona, PSG maçında adduktör kasında yırtık şüphesi oluşan Dani Olmo'nun El Clasico'yu kaçırabileceğinden ve beş haftaya kadar sahalardan uzak kalabileceğinden endişe ediyor
Katalan devi çifte darbe aldı
Flick, Olmo'nun zamansız bir kas sakatlığı yaşadığı Paris'te takımının yenilgisiz gidişatının aniden sona erdiğini gördü. Hücumcu orta saha oyuncusu, yüksek tempolu ilk bölümde sakatlanarak yerini Fermin Lopez'e bıraktı. Ardından Vitinha ve Fabian Ruiz'in son bölümde attığı goller maçın sonucunu belirledi. Kaleci Joan Garcia on müthiş kurtarış yaptı ancak konuk ekip bu sezonki ilk yenilgisini aldı.
- AFP
İyileşme takvimi ileri tetkiklerle belirlenecek
İspanya milli takım oyuncusu, Katalonya'ya döner dönmez adduktor kasında tam yırtık mı yoksa daha hafif bir kas zorlanması mı yaşadığını belirlemek için MR'a girecek. Barcelona sağlık ekibi, Dünya Kupası şampiyonu oyuncunun uzun süre sahalardan uzak kalmasından endişe ediyor. İspanya'dan gelen ilk değerlendirmeler ise teknik ekibi rahatlatacak nitelikte değil.
Diario AS'in ilk haberine göre, ön testler Olmo'nun sol adduktor kasında yırtık olduğunu gösteriyor. Bu durumda oyuncu yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak. Bu teşhis teknik ekipte ciddi endişe yarattı; çünkü orta sahadaki başlıca oyun kurucusunu kaybetmek, sonbahar fikstürünün kritik bir döneminde takımın yaratıcılığına önemli bir darbe vuracak.
Artan sakatlıklar takımın ritmini bozuyor
Olmo'nun uzun süre sahalardan uzak kalacak olması, Eric Garcia, Andreas Christensen ve Jules Kounde'nin de tedavi gördüğü Barcelona'da Flick'in savunma ve orta sahada giderek büyüyen kadro sıkıntısını daha da ağırlaştırıyor.
Paris ekibi karşısında alınan yenilgi, Barcelona'nın 2026-27 sezonuna tüm kulvarlarda üst üste 11 galibiyet ve 50 golle yaptığı etkileyici başlangıcı da sona erdirdi. İki takımın toplam 40 şut çektiği ve 11 net gol pozisyonuna girdiği, bir an olsun durulmayan açık oyunda Barcelona'nın gol üretme hızı kesildi. Fransız şampiyonu, Garcia'ya ilk yarıda on kurtarış yaptırdı; bu, Barcelona'nın 2003-04'ten bu yana bu turnuvada bir maçın ilk yarısında kalesinde gördüğü en fazla isabetli şuttu.
Bu unutulmaz zafer, Barcelona'nın eski teknik direktörü Luis Enrique'nin PSG'nin Avrupa kupalarındaki 13 maçlık yenilmezlik serisi rekorunu egale etmesini de sağladı.
- PsnewZ
Kritik maçlar, eksik kadroyu sınayacak
Olmo'nun pazar günü Camp Nou'da ezeli rakibi Madrid'e karşı oynanacak dev El Clasico maçını kaçırması neredeyse kesin görünüyor. Beş haftalık iyileşme süresi doğrulanırsa Flick, Alaves, Aston Villa, Atletico Madrid, Villarreal ve Sabah'a karşı oynanacak maçlarda da oyun kurucudan yararlanamayacak. Bu nedenle Alman teknik adam, takımının La Liga'daki liderliğini korumak ve Avrupa'da yolunda ilerlemeyi sürdürmek için elinde kalan orta saha seçeneklerine güvenmek zorunda.
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