Barcelona'nın birkaç gün içinde ikinci kez seyahat sorunu yaşaması dikkat çekici. Kulüp, La Liga'da Real Betis'i 5-2 mağlup etmesinin hemen ardından da benzer bir aksilikle karşılaşmıştı.

Endülüs'teki olumsuz hava koşulları, takımın hemen eve uçmak yerine cumartesi gecesini Sevilla'da geçirmesine neden oldu. Oyuncular pazar sabahına kadar Barcelona'ya dönemedi.

48 saat içinde üst üste yaşanan iki ulaşım aksaklığı, oyuncular için ek bir fiziksel zorluk yaratıyor. Oyuncuların toparlanma sürecini ve yorgunluğunu yönetmek, sağlık ekibi için bir anda beklenmedik bir öncelik hâline geldi.