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Yosua Arya
Çeviri:

Barcelona, PSG ile Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Paris uçuşunun gecikmesiyle yeni bir seyahat krizi yaşadı

Barcelona
Şampiyonlar Ligi
Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain

Barcelona, salı günü Paris Saint-Germain ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde seyahatle ilgili ikinci bir aksilik yaşadı. Yoğun sis, takımın Fransa'nın başkentine uçuşunu geciktirdi ve kulübü maç öncesi programını değiştirmek zorunda bıraktı.

  • Hazırlıklar altüst oldu

    Barcelona, salı günü PSG ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde yeni bir seyahat aksaklığı yaşadı. SPORT'un haberine göre, İspanya'daki yoğun sis takımın uçağının Fransa'nın başkentine zamanında kalkmasını engelledi.

    Takımın başlangıçta pazartesi günü öğle saatlerinde Paris'e varması planlanıyordu. Ancak beklenmedik gecikme, kulübü maç öncesindeki son hazırlıklarını ve programını değiştirmek zorunda bıraktı. Bu son aksaklık, İspanyol kulübü için kritik bir dönemde yaşandı. Barcelona şimdi Avrupa'daki bu büyük karşılaşma öncesinde Paris'e yerleşebilmek için zamanla yarışıyor.

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    Yoğun sis nedeniyle yerde kaldı

    Aynı habere göre, sabah saatlerindeki yoğun sis nedeniyle havalimanında kalkış yapmak güvenli değildi. Takım, hava koşullarının yeterince düzelmesini beklerken mahsur kaldı.

    Beklenmedik gecikme, teknik ekibin özenle hazırladığı programı doğrudan aksattı. Barcelona, salı gecesi maç başlamadan önce oyunculara mümkün olduğunca dinlenme ve maça odaklanma fırsatı tanıyacak bir seyahat planı hazırlamıştı.

    Avrupa'daki kritik bir maç öncesinde hiçbir teknik direktör seyahat aksaklığı yaşamak istemez. Takım, Fransa'ya indiğinde hızla yeni duruma uyum sağlamak zorunda kalacak.

  • Bir seyahat kâbusu daha

    Barcelona'nın birkaç gün içinde ikinci kez seyahat sorunu yaşaması dikkat çekici. Kulüp, La Liga'da Real Betis'i 5-2 mağlup etmesinin hemen ardından da benzer bir aksilikle karşılaşmıştı.

    Endülüs'teki olumsuz hava koşulları, takımın hemen eve uçmak yerine cumartesi gecesini Sevilla'da geçirmesine neden oldu. Oyuncular pazar sabahına kadar Barcelona'ya dönemedi.

    48 saat içinde üst üste yaşanan iki ulaşım aksaklığı, oyuncular için ek bir fiziksel zorluk yaratıyor. Oyuncuların toparlanma sürecini ve yorgunluğunu yönetmek, sağlık ekibi için bir anda beklenmedik bir öncelik hâline geldi.

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    Paris'te planları uyarlamak

    Barcelona, Fransa’ya beklenenden geç varacağı için maç öncesi programını yeniden düzenlemek zorunda. Gecikme nedeniyle medya programı ve stadyumdaki son antrenmanlar yeniden planlanabilir.

    Saha dışındaki aksaklıklara rağmen Barcelona’nın odağı tamamen maçta. Kulüp, seyahat programındaki aksamanın PSG karşısındaki performansını etkilememesini umuyor. Şampiyonlar Ligi’nde kritik bir sonuç elde etmek isteyen Barcelona’nın tek hedefi Fransa’da galibiyet.

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