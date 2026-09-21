SOPA Images
Çeviri:
"Barcelona oyuncularıyla takılıyordu!" - Real Madrid TV, Atletico derbisindeki "mide bulandıran" performansın ardından hakeme olağanüstü bir saldırı başlattı
Kırmızı kart tartışması Madrid derbisini gölgeledi
Real Madrid, hararetli geçen karşılaşmada şehirdeki rakibi Atletico'ya 2-1 yenildi ve bu sonuç kulübün resmi televizyon kanalında büyük tepki yarattı. Maçın kırılma anı, Dean Huijsen'in Giuliano Simeone'ye yaptığı faul sonrası penaltıya sebebiyet vermesinin ardından kırmızı kart görmesi oldu.
Ancak kulüpten yükselen öfke büyük ölçüde ilk yarıdaki olaylardan kaynaklanıyor. Kanal, Atletico'da hem Cristian Romero'nun hem de Lee Kang-in'in oyundan atılması gerektiğini, bunun Huijsen'in pahalıya mal olan müdahalesinden çok önce yaşanması gerektiğini savunuyor.
Algılanan bu haksızlıklar, Real Madrid TV'nin maç sonrası yayınında ana gündem maddesi oldu. Kanal, bu platformu kullanarak bu sezon kulübe yönelik hakem yönetiminin genel standardını açıkça sorguladı.
- Alterphotos
Yayıncı, tarafgirlik ve 'haydutça' davranış iddiasında bulunuyor
Romero ve Lee'nin cezasız kalan müdahalelerine odaklanan Real Madrid TV, sonucun büyük ölçüde manipüle edildiğini öne sürdü. Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Atletico'nun dokuz kişi kalması halinde ne olacağını bilmiyoruz. Eminim birçok Madrid taraftarı ayağa kalkıp bu turnuvadan çekip gitmek istiyordur" denildi. "İnsanın ayağa kalkıp çekip gidesi geliyor. Şimdi vidaları biraz daha sıktılar. Önceden bunu örtbas etmeye çalışıyorlardı, şimdi ise etmiyorlar."
Kanal daha sonra, yakın zamanda oynanan bir maça atıfta bulunarak maçın hakemine kişisel bir saldırı başlattı. "[Miguel Angel] Ortiz Arias birkaç hafta önce Barcelona oyuncularıyla takılıyordu, şimdi de bu" diye eklediler. "Her şey mide bulandırıcı. Bu b*kun [Javier] Tebas'ın La Liga'sına da sıçramasını umursamıyorlar. Bu sezon yaşananlar zaten herkesin sabrını taşırdı."
Kulübe karşı açık bir önyargı olduğunu iddia eden kanal, şöyle devam etti: "Eksik olan tek şey, Madrid'in rakiplerinin sahaya silahlanmış şekilde çıkmasına izin veren bir talimat. Lee Kang-in, Fede'ye müdahale ettiğinde ve o da itiraz etmek için ayağa kalktığında, hakem Valverde'ye küstah ve zorba bir tavırla hitap etti."
Kulübe karşı var olduğu düşünülen sistematik bir gündem
Real Madrid TV, sistematik bir gündemin takımın İspanya'da adil şekilde mücadele etmesini engellediğine kesin olarak inanıyor. Kanal, maç görevlilerinin kendilerine yerel rakiplerinden farklı davrandığı fikrini defalarca vurguladı.
Yayıncı kuruluş, "Konu Madrid olduğunda farklı bir standart var. Onların mücadele etmesine izin vermiyorlar. Ama bunlar La Liga ile RFEF'in planları" iddiasında bulundu.
Son olarak, derbi umutlarını mahveden penaltı kararındaki tutarlılığı sorguladılar: "Hakem yönetiminin gidişatına bakınca, Huijsen'de yaptıkları gibi diğer penaltı alanında bir Atletico oyuncusunu oyundan atacaklarını sanmıyorum. Futbol tartışmasının bir anlamı yok."
- AFP
Hakem tartışmasını geride bırakmak
Bu patlayıcı yayın sonrası yaşanan sert yankılar, hakem tartışmasının maç sonrası manşetlere damga vurmaya devam edeceği anlamına geliyor. İspanya'da hakemler üzerindeki yoğun inceleme, böylesine hararetli bir karşılaşmanın ardından yatışacak gibi görünmüyor.
Sahada ise Real Madrid'in hızla toparlanması ve algılanan önyargıdan odağını uzaklaştırması gerekiyor. Takım, bu yıpratıcı yenilginin ardından yeniden çıkış ararken cezalı Huijsen olmadan savunma hattını yeniden kurmak zorunda kalacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun