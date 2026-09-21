Romero ve Lee'nin cezasız kalan müdahalelerine odaklanan Real Madrid TV, sonucun büyük ölçüde manipüle edildiğini öne sürdü. Mundo Deportivo'nun aktardığına göre, "Atletico'nun dokuz kişi kalması halinde ne olacağını bilmiyoruz. Eminim birçok Madrid taraftarı ayağa kalkıp bu turnuvadan çekip gitmek istiyordur" denildi. "İnsanın ayağa kalkıp çekip gidesi geliyor. Şimdi vidaları biraz daha sıktılar. Önceden bunu örtbas etmeye çalışıyorlardı, şimdi ise etmiyorlar."

Kanal daha sonra, yakın zamanda oynanan bir maça atıfta bulunarak maçın hakemine kişisel bir saldırı başlattı. "[Miguel Angel] Ortiz Arias birkaç hafta önce Barcelona oyuncularıyla takılıyordu, şimdi de bu" diye eklediler. "Her şey mide bulandırıcı. Bu b*kun [Javier] Tebas'ın La Liga'sına da sıçramasını umursamıyorlar. Bu sezon yaşananlar zaten herkesin sabrını taşırdı."

Kulübe karşı açık bir önyargı olduğunu iddia eden kanal, şöyle devam etti: "Eksik olan tek şey, Madrid'in rakiplerinin sahaya silahlanmış şekilde çıkmasına izin veren bir talimat. Lee Kang-in, Fede'ye müdahale ettiğinde ve o da itiraz etmek için ayağa kalktığında, hakem Valverde'ye küstah ve zorba bir tavırla hitap etti."