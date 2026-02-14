Getty
Barcelona oyuncuları, Atletico Madrid yenilgisinin ardından gergin bir antrenman sahası toplantısında teknik direktör Hansi Flick'e sert tepki gösterdi
Barcelona, Atletico tarafından mağlup edildi
Barcelona, Hansi Flick yönetiminde bu sezon da etkileyici bir performans sergiliyor. La Liga'da lider durumda olan takım, Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına kalmayı başardı ve Ocak ayında Real Madrid'i yenerek İspanya Süper Kupası'nı kaldırdı. Ancak, Copa del Rey'i elinde tutma umutları Perşembe gecesi yarı finalin ilk maçında Atletico'ya 4-0 yenilerek suya düştü. Diego Simeone'nin takımı, Flick'in meşhur yüksek savunma hattını acımasızca ortaya çıkardı ve Katalanlara zor anlar yaşattı. Kulüp için zor bir gece, Pau Cubarsi'nin golünün sekiz dakikalık VAR gecikmesi sonrasında ofsayt nedeniyle iptal edilmesiyle daha da zorlaştı. Eric Garcia ise maçın sonlarında kırmızı kart görerek Flick'in takımı maçı 10 kişi tamamladı.
Antrenman sahasında gerginlik
The Athletic'e göre, bu sonuç ertesi gün antrenman sahasında bir iç muhasebeye yol açtı. Flick sözünü söyledi ve oyuncuların zihniyetini ve yoğunluğunu sorgularken, koç da eleştirilere maruz kaldı. Barcelona yıldızları, menajerlerine taktikleriyle ilgili endişelerini dile getirerek, yüksek savunma hattının "onların gözünde bunun için koşullar uygun olmadığı için en iyi fikir olmadığını" iddia ettiler. Oyuncular, Raphinha ve Pedri gibi kilit oyuncuların yokluğunda Flick'in stilini uygulamak inanılmaz derecede zor olduğunu düşünüyor. Her iki oyuncu da sakatlık nedeniyle maçta forma giyemedi ve Flick'in takımı onları çok özledi. Barcelona oyuncuları Flick'in yaklaşımından vazgeçmek istemese de, "kilit maçlarda ve belirli rakiplere karşı daha pragmatik olunmasını ve mevcut oyunculara daha iyi uyum sağlanmasını" istiyorlar.
Flick, Barça'nın bir ders verdiğini kabul ediyor
Flick maçtan sonra takımının yenilgisini değerlendirdi ve Barça'nın Atletico'dan bir ders aldığını kabul etti. Gazetecilere şunları söyledi: "İlk yarıda takım olarak çok iyi oynamadık. Herkes arasında çok fazla mesafe vardı. İstediğimiz gibi baskı yapamadık. İlk 45 dakikada, hatta daha fazlasında bir ders aldık. Bazen doğru zamanda bu iyi olabilir. Belki de bugün doğru zamandı. Takımımla hala gurur duyuyorum, belki bugün ilk 45 dakikada değil, ama tüm sezon boyunca. Sezon boyunca kaç sakatlık yaşadığımızı, nasıl uyum sağladığımızı gördüğünüzde... Bugün ağır bir yenilgi aldık ama takımımla gurur duyuyorum. Geri döneceğiz. Maçların başından başlamamız gerekiyor. Atlético oyuncularına baktığınızda, onların daha fazla irade, daha fazla hırs olduğunu görüyorsunuz. Ben de ilk dakikadan itibaren bunu istiyorum. İlk yarıda bunu gösteremedik. İkinci maç var. Bunun için mücadele edeceğiz. Her yarıyı 2-0 kazanabilirsek, bu bizim hedefimiz. Camp Nou'da taraftarlarımıza ihtiyacımız var ve ne olacağını göreceğiz."
Geçersiz sayılan golle ilgili tartışma
Barcelona, VAR'ın çok uzun süren gecikmesi sonrasında Cubarsi'nin golünün geçersiz sayılmasına da öfkelendi. Defans oyuncusu ikinci yarının başında gol attı ve bu golle skor 4-1 olacaktı, bu da Barça'ya maça geri dönme umudu verecekti. Uzun gecikme, yarı otomatik ofsayt teknolojisinin arızalanması nedeniyle VAR yetkililerinin çizgileri manuel olarak çizmek zorunda kalmasından kaynaklandı. Barcelona'nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong, bu durumu eleştirmekten çekinmedi. De Jong, "Ofsayt fotoğrafında, Fermin'in şut attığı anda topa temasını bile göremezsiniz. Daha sonra, defans oyuncusunun Lewandowski'nin bir metre gerisinde olduğu açıkça görülen başka bir görüntü ortaya çıktı. Bu çok garip, bir skandal" dedi.
Sırada ne var?
İkinci maç 3 Mart'a kadar oynanmayacak, bu da Flick'e sakat oyuncularını geri kazanmak için bolca zaman tanıyor. Bu arada Alman teknik adam, pazartesi günü Girona deplasmanında şampiyonluk mücadelesine devam edecek olan oyuncularından bir tepki bekliyor.
