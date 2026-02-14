Barcelona oyuncuları, Atletico Madrid yenilgisinin ardından gergin bir antrenman sahası toplantısında teknik direktör Hansi Flick'e sert tepki gösterdi

Flick maçtan sonra takımının yenilgisini değerlendirdi ve Barça'nın Atletico'dan bir ders aldığını kabul etti. Gazetecilere şunları söyledi: "İlk yarıda takım olarak çok iyi oynamadık. Herkes arasında çok fazla mesafe vardı. İstediğimiz gibi baskı yapamadık. İlk 45 dakikada, hatta daha fazlasında bir ders aldık. Bazen doğru zamanda bu iyi olabilir. Belki de bugün doğru zamandı. Takımımla hala gurur duyuyorum, belki bugün ilk 45 dakikada değil, ama tüm sezon boyunca. Sezon boyunca kaç sakatlık yaşadığımızı, nasıl uyum sağladığımızı gördüğünüzde... Bugün ağır bir yenilgi aldık ama takımımla gurur duyuyorum. Geri döneceğiz. Maçların başından başlamamız gerekiyor. Atlético oyuncularına baktığınızda, onların daha fazla irade, daha fazla hırs olduğunu görüyorsunuz. Ben de ilk dakikadan itibaren bunu istiyorum. İlk yarıda bunu gösteremedik. İkinci maç var. Bunun için mücadele edeceğiz. Her yarıyı 2-0 kazanabilirsek, bu bizim hedefimiz. Camp Nou'da taraftarlarımıza ihtiyacımız var ve ne olacağını göreceğiz."