Barcelona orta saha oyuncusu Marc Casado, Hansi Flick yönetiminde beşinci tercih haline gelmesinin ardından yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayı kabul etti

Marca, Barcelona'nın spor departmanı ile süper menajer Mendes'in, oyuncunun ayrılışı için kesin ekonomik şartları belirlemek üzere şimdiden somut görüşmeler yaptığını iddia ediyor. Kulüp, defansif orta saha oyuncusu için yaklaşık 25 milyon avroluk bir değer biçti; bu rakam, geçen yaz talep ettiği yüksek fiyattan belirgin bir düşüşe işaret ediyor ve sahada geçirdiği sürenin azalmasını yansıtıyor.

Finansal esnekliğini en üst düzeye çıkarmak isteyen Barcelona yönetim kurulu, mevcut mali yılın hesaplarını dengelemek için 30 Haziran'dan önce kalıcı bir satışın sonuçlandırılması için agresif bir şekilde bastırıyor. Ancak, oyuncu bu formüle her zaman açık olduğu için kiralık transfer seçeneği tamamen göz ardı edilmedi.