Getty Images Sport
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Barcelona orta saha oyuncusu Marc Casado, Hansi Flick yönetiminde beşinci tercih haline gelmesinin ardından yaz transfer döneminde takımdan ayrılmayı kabul etti
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Flick, Casado’nun görevine ilişkin kararını verdi
Barça A takımındaki ilk dört yılında umut vaat etmesine rağmen, La Masia mezunu Casado, mevcut kadroda ilk 11'de yer almayı hak ettiğini Flick'e kanıtlamakta zorlanıyor. Alman teknik direktör, kendi dikey sistemine uyan yüksek tempolu oyunculara öncelik verdi ve 22 yaşındaki oyuncu son zamanlarda çoğu zaman maç kadrosunun kenarında kalıyor.
MARCA'ya göre, Casado orta saha hiyerarşisinde fiilen beşinci sıraya geriledi. Pedri, Gavi, Frenkie de Jong ve Marc Bernal gibi isimlerin hepsi onun önünde yer alırken ve kulüp transfer piyasasında yeni takviyeleri takip ederken, genç oyuncu Spotify Camp Nou'da gelişiminin durduğunu özel olarak kabul etti.
- Getty Images Sport
Yaz transferi konusunda anlaşma sağlandı
Marca, Barcelona'nın spor departmanı ile süper menajer Mendes'in, oyuncunun ayrılışı için kesin ekonomik şartları belirlemek üzere şimdiden somut görüşmeler yaptığını iddia ediyor. Kulüp, defansif orta saha oyuncusu için yaklaşık 25 milyon avroluk bir değer biçti; bu rakam, geçen yaz talep ettiği yüksek fiyattan belirgin bir düşüşe işaret ediyor ve sahada geçirdiği sürenin azalmasını yansıtıyor.
Finansal esnekliğini en üst düzeye çıkarmak isteyen Barcelona yönetim kurulu, mevcut mali yılın hesaplarını dengelemek için 30 Haziran'dan önce kalıcı bir satışın sonuçlandırılması için agresif bir şekilde bastırıyor. Ancak, oyuncu bu formüle her zaman açık olduğu için kiralık transfer seçeneği tamamen göz ardı edilmedi.
Avrupa ve Suudi Arabistan bekliyor
Marca'nın eklediği bilgilere göre, Mendes birkaç haftadır müşterisi için uygun bir transfer noktası belirlemek üzere perde arkasında sessizce çalışıyor ve şu anda masasında iki somut teklif bulunuyor. İlk teklif, üst düzey futbol sunabilecek ismi açıklanmayan bir Avrupa kulübünden gelirken, ikincisi ise Suudi Pro Ligi'nden gelen oldukça cazip bir sözleşme teklifi.
Her iki taraf da Barcelona'nın mali taleplerini karşılamaya hazır ve müzakereler yoğunlaşırken, yaşam tarzı ve spor projeleriyle ilgili nihai karar tamamen Casado'nun elinde.
- Getty Images Sport
İstatistiksel düşüş
2024-25 sezonunda Casado, tüm turnuvalarda toplam 36 maça çıktı, 2.447 dakika sahada kaldı ve yedi golün doğrudan katkısını yaptı (bir gol attı ve altı asist verdi). Buna karşılık, geçen sezon sahada kalma süresi azaldı; 34 maçta toplam 1.397 dakika sahada kaldı ve sadece bir asist kaydetti.