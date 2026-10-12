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“Barcelona ondan daha büyük!” Eski başkan Joan Gaspart, onurlandırmanın gecikmesi nedeniyle Lionel Messi’ye tepki gösterdi
Eski yönetici, efsanevi Arjantinli forveti uyardı
Gaspart, Camp Nou taraftarları önünde düzenlenecek resmî veda törenini sürekli ertelediği gerekçesiyle Messi'ye tepki gösterdi. Oyun kurucunun La Masia'ya katıldığı dönemde Katalan devinin başkanlığını yapan deneyimli yönetici, kulübün konumunun herhangi bir bireyden üstün olduğunu vurguladı. Messi ile Laporta arasındaki soğuk ilişki, Messi'nin 2021'deki ayrılışından bu yana layıkıyla uğurlanmasının önündeki başlıca engel olmayı sürdürüyor.
- Xinhua
Deneyimli yönetici koşulsuz geri dönüş talep ediyor
82 yaşındaki isim, Messi'nin kariyerinin şekillenmesinde Barcelona'nın oynadığı kritik rolü vurgulayarak kulübün yönetiminde kim olursa olsun taraftarları selamlaması gerektiğini söyledi.
‘Solo para cules’ podcast'inde konuşan Gaspart, rahatsızlığını şu sözlerle dile getirdi: “Leo'nun futbolculuğu tartışılmaz. O, dünyanın en iyi futbolcusu ve harika bir oyuncu. Unutmaması gereken tek bir şey var: Barcelona ondan daha büyük. Dikkatli olmalı, dikkatli olmalı.
“Bunu, Barcelona başkanıyken 13 yaşında transfer ettiğim bir oyuncuya duyduğum yıllara dayanan sevgiden söylüyorum: Dikkatli olmalı. Barcelona, birey olarak ondan daha büyük.”
Ültimatomun ardından sert boykot tehdidi
Gaspart, sabrının tükenmek üzere olduğu uyarısında bulundu ve forvet oyuncusu kulüp yönetiminin değişmesini beklemekte ısrar ederse kendisi için düzenlenecek hiçbir onurlandırma törenine katılmayacağını söyledi.
Aynı podcast'teki açıklamalarını sürdüren eski başkan, siyasi şartları kabul etmeyeceğini belirtti: "O harika bir oyuncu, dünyanın en iyisi. Bunda Barcelona'nın da payı var; yüzde kaç olduğunu söylemeyeceğim. Dolayısıyla bunu unutamaz. Bu yüzden ona hâlâ süre tanıyorum. Ancak Sayın Messi, Barcelona'ya gelip taraftarlara veda etmesinin önüne en ufak bir engel koyarsa bir gün bu durum beni rahatsız etmeye başlayacak.
"Başkan kim olursa olsun, başkan kim olursa olsun, gelip Barcelona'ya veda etmeli. Leo Messi, yalnızca Laporta artık burada olmadığında vedaya gelirse ve Laporta başkan olduğu için gelmeyi reddederse onu onurlandırmak için bir tören düzenlemezdim. Kendini ne sanıyor? Barcelona'ya gelmesini Laporta'nın burada olup olmamasına bağlamak da ne demek? Laporta [bu şart nedeniyle] orada olmasaydı, ben de o törene katılmazdım."
- AFP
Tecrübeli oyun kurucu millî takım kariyerini noktaladı
Messi kısa süre önce Arjantin millî takımındaki kariyerine 6 Ekim Salı günü Benin karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından nokta koydu. 39 yaşındaki oyun kurucu artık tüm dikkatini, sözleşmesinin 2028'in sonlarına kadar sürdüğü ABD'deki kulübü Inter Miami ile kalan yükümlülüklerine veriyor. Barcelona ise uzun süredir ertelenen veda töreninin nihayet yapılabilmesi için efsane oyuncusundan kesin onay beklemeye devam ediyor.
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