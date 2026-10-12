“Barcelona ondan daha büyük!” Eski başkan Joan Gaspart, onurlandırmanın gecikmesi nedeniyle Lionel Messi’ye tepki gösterdi

Gaspart, sabrının tükenmek üzere olduğu uyarısında bulundu ve forvet oyuncusu kulüp yönetiminin değişmesini beklemekte ısrar ederse kendisi için düzenlenecek hiçbir onurlandırma törenine katılmayacağını söyledi.

Aynı podcast'teki açıklamalarını sürdüren eski başkan, siyasi şartları kabul etmeyeceğini belirtti: "O harika bir oyuncu, dünyanın en iyisi. Bunda Barcelona'nın da payı var; yüzde kaç olduğunu söylemeyeceğim. Dolayısıyla bunu unutamaz. Bu yüzden ona hâlâ süre tanıyorum. Ancak Sayın Messi, Barcelona'ya gelip taraftarlara veda etmesinin önüne en ufak bir engel koyarsa bir gün bu durum beni rahatsız etmeye başlayacak.

"Başkan kim olursa olsun, başkan kim olursa olsun, gelip Barcelona'ya veda etmeli. Leo Messi, yalnızca Laporta artık burada olmadığında vedaya gelirse ve Laporta başkan olduğu için gelmeyi reddederse onu onurlandırmak için bir tören düzenlemezdim. Kendini ne sanıyor? Barcelona'ya gelmesini Laporta'nın burada olup olmamasına bağlamak da ne demek? Laporta [bu şart nedeniyle] orada olmasaydı, ben de o törene katılmazdım."