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Barcelona'nın yükselen yıldızı Diego Kochen, Danimarka'daki hayatına etkileyici başlangıcının ardından Mauricio Pochettino'nun ABD Milli Takımı kadrosuna çağrıldı
Barcelona'nın genç yeteneği Kochen, Danimarka'da parlıyor
Kochen, Barca'dan kiralık olarak Danimarka'nın yeni yükselen üst lig ekibi Lyngby'ye katılmayı seçtiğinde, birçok kişi şaşırdı. Amerikalı kaleci, mütevazı bir İskandinav kulübünü tercih ederek spot ışıklarından uzaklaşıyor gibi görünüyordu.
Ancak Kochen'in aradığı şey sadece düzenli oynama süresi ve topa sahip olmaya öncelik veren bir projeydi. Barcelona ile Lyngby arasındaki anlaşma, 1,5 milyon € satın alma opsiyonu içeren bir kiralık transfer olarak sonuçlandırıldı.
Sezonun iki ayı geride kalırken bu hamle ezici bir başarıya dönüştü. Kochen her bir dakikada sahada kaldı ve bireysel olarak üst düzey performanslar ortaya koydu.
Sahadaki etkileyici performans uluslararası takdir getiriyor
Lyngby şu anda Danimarka'nın en üst liginde zor günler geçiriyor; 27 maçta topladığı yedi puanla 10. sırada yer alıyor ve küme düşme play-off hattında bulunuyor. Takımın yaşadığı sıkıntılara rağmen Kochen, kalesinde öne çıktı.
ABD'li kaleci, kaleyi bulan 40 şutta 24 kurtarış yaptı ve kurtarış yüzdesini yüzde 50'nin üzerinde tuttu. Odense karşısındaki müthiş performansı, ona Maçın Oyuncusu ödülünü getirdi.
Kochen'in oyuna sürekli dahil olması ve şut kurtarma becerisi, uluslararası arenada da gözden kaçmadı. Gösterdiği etkileyici performanslar, ona teknik direktör Pochettino tarafından Amerika Birleşik Devletleri A Milli Takımı'ndan davet getirdi.
Bojan, kiralık oyuncu filosunu yakından takip ediyor
Eski Barcelona forveti Bojan Krkic, kulübün kiralık olarak başka takımlarda forma giyen tüm oyuncularını takip etmekten sorumlu. SPORT'a göre, genç kalecinin adını duyurmaya devam etmesiyle birlikte Kochen hakkında hazırladığı raporlar son derece olumlu oldu.
Kochen, bu sezon Avrupa genelinde takip edilen daha geniş bir Barca kiralıkları grubunun parçası. Yaakobishvili henüz Almeria formasıyla maça çıkmadı, Marc Casado ise kısa süre önce köprücük kemiğinden ameliyat oldu ve üç ay sahalardan uzak kalacak.
Öte yandan, savunmacı Ronald Araujo, Liverpool'da Andoni Iraola yönetiminde dokunulmaz bir başarı hikâyesi oldu. Bu arada kaleci Marc-Andre ter Stegen, Ajax'taki döneminde inişli çıkışlı bir süreç yaşadı.
- Getty Images Sport
İşin içinde olan tüm taraflar için kazan-kazan durumu
Barcelona yetkilileri, Lyngby'nin Kochen için 1,5 milyon avroluk satın alma opsiyonunu büyük olasılıkla devreye sokacağının tamamen farkında. Kiralamanın temel amacı onun gelişimini desteklemekti ve kalıcı bir transfer, işin içindeki tüm taraflara uyuyor.
Lyngby onu satın alsa bile Barcelona, kalecinin gelecekteki haklarının yüzde 40'ını elinde tutacak. Bu da İspanyol devine gelecekteki herhangi bir satışta mali kazanç ya da onu yeniden kadrosuna katma seçeneği sağlayacak.
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