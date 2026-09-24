Kochen, Barca'dan kiralık olarak Danimarka'nın yeni yükselen üst lig ekibi Lyngby'ye katılmayı seçtiğinde, birçok kişi şaşırdı. Amerikalı kaleci, mütevazı bir İskandinav kulübünü tercih ederek spot ışıklarından uzaklaşıyor gibi görünüyordu.

Ancak Kochen'in aradığı şey sadece düzenli oynama süresi ve topa sahip olmaya öncelik veren bir projeydi. Barcelona ile Lyngby arasındaki anlaşma, 1,5 milyon € satın alma opsiyonu içeren bir kiralık transfer olarak sonuçlandırıldı.

Sezonun iki ayı geride kalırken bu hamle ezici bir başarıya dönüştü. Kochen her bir dakikada sahada kaldı ve bireysel olarak üst düzey performanslar ortaya koydu.