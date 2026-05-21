Barcelona'nın yıldızı Raphinha, La Liga'ya transferinden önce Londra'da "mavi takım ve kırmızı takım"dan teklifler aldığını açıkladı

Raphinha, Spotify Camp Nou'ya giden yolunun engelsiz olmadığını doğrulayarak, Londra merkezli birçok kulübün kendisini Premier Lig'de tutmak için her şeyi yaptığını açıkladı. 2022 yazında, eski Leeds yıldızı, İngiliz futbolunun en büyük isimlerinden bazılarının dahil olduğu, büyük yankı uyandıran bir transfer çekişmesinin merkezindeydi.

TNT Sports Brasil'e konuşan 27 yaşındaki oyuncu, nihayetinde Katalan devine katılmaya karar vermeden önce geleceği hakkında yapılan yoğun spekülasyonları değerlendirdi. "Londra'dan bir Mavi takımdan ve bir Kırmızı takımdan teklifler aldım, ancak kariyerimin en iyi kararı Barcelona'ya imza atmaktı," diyen Raphinha, muhtemelen Chelsea ve Arsenal'in ilgisini ima etti.