AFP
Çeviri:
Barcelona'nın yıldızı Raphinha, La Liga'ya transferinden önce Londra'da "mavi takım ve kırmızı takım"dan teklifler aldığını açıkladı
Londra'nın ağır toplarını görmezden gelmek
Raphinha, Spotify Camp Nou'ya giden yolunun engelsiz olmadığını doğrulayarak, Londra merkezli birçok kulübün kendisini Premier Lig'de tutmak için her şeyi yaptığını açıkladı. 2022 yazında, eski Leeds yıldızı, İngiliz futbolunun en büyük isimlerinden bazılarının dahil olduğu, büyük yankı uyandıran bir transfer çekişmesinin merkezindeydi.
TNT Sports Brasil'e konuşan 27 yaşındaki oyuncu, nihayetinde Katalan devine katılmaya karar vermeden önce geleceği hakkında yapılan yoğun spekülasyonları değerlendirdi. "Londra'dan bir Mavi takımdan ve bir Kırmızı takımdan teklifler aldım, ancak kariyerimin en iyi kararı Barcelona'ya imza atmaktı," diyen Raphinha, muhtemelen Chelsea ve Arsenal'in ilgisini ima etti.
- AFP
Bu karar karşılığını verdi
Premier Lig'in önde gelen kulüplerinin maddi cazibesi oldukça büyük olsa da, Raphinha'nın kalbi Barça'da Ronaldinho ve Neymar gibi efsanevi Brezilyalıların izinden gitmeye kararlıydı. Transferinden bu yana, kanat oyuncusu kadronun kilit isimlerinden biri haline gelerek ve kulübün iç sahada sürdürdüğü başarı dönemine katkıda bulunarak kararının ne kadar doğru olduğunu kanıtladı.
Forvet, Katalan kulübünde kadroya girmek için yoğun rekabet ve sürekli transfer söylentileri gibi çeşitli zorlukların üstesinden geldi. Ancak, kulübe olan bağlılığı hala tam.
Günümüzün bir dehasına hayranlık duymak
Geçmişteki transfer haberlerinin ötesinde, Barcelona yıldızına sahada birlikte oynamayı en çok istediği günümüz futbolcusunun kim olduğu sorulduğunda, o da Bayern Münih’in sembolü haline gelmiş forveti Harry Kane’in adını verdi. Raphinha, İngiltere milli takım kaptanına duyduğu hayranlığı gizlemedi ve şöyle konuştu: “Evet, mükemmel bir pozisyon alma yeteneği var; iyi oynuyor ve goller atıyor. Onu çok büyük oyuncular kategorisine koyuyorum. O bir dahiye yakın, ama o seviyede dahiler çok nadirdir."
- AFP
Barça'yı yoğun bir yaz bekliyor
Raphinha, bu yaz Camp Nou'ya bir dizi yeni ismi karşılayabilir. Barcelona, sözleşmesinin sona ermesiyle Katalan kulübünden ayrılması beklenen Robert Lewandowski'nin yerini doldurmak için – spor direktörü Deco'nun "neredeyse imkansız bir görev" olarak nitelendirdiği – çok sayıda forvetle anılıyor. Camp Nou'da Polonyalı forvetin yerini alacak adaylar listesinin başında, Chelsea'nin forveti João Pedro ve Atlético Madrid'den Julián Álvarez'in bulunduğu bildiriliyor.