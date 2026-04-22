Barcelona'nın yıldızı Ona Batlle, Arsenal'e transfer olmak üzere; Alexia Putellas ve Mapi Leon ise Londra'daki City Lionesses'in ilgisini çekiyor

Barça, 2025-26 sezonuna sekiz önemli ilk takım oyuncusunun sözleşmelerinin son yılına girmesiyle başladı ve özellikle Batlle’nin Arsenal’e transferiyle ilgili spekülasyonlar Ocak ayından beri yoğun bir şekilde devam ediyor. O dönemde Athletic gazetesi, Gunners’ın bu defans oyuncusunu bedelsiz transfer etmek için görüşmelerde olduğunu bildirmişti; bu transfer, Batlle’nin Manchester United’dan ayrılıp çocukluk kulübüne döndükten sadece üç yıl sonra onu tekrar İngiltere’ye getirecekti.

Barça, Batlle'nin takımdaki kilit rolü, dünyanın en iyi beklerinden biri olması ve henüz 26 yaşında olması nedeniyle, sona eren sözleşmesini yenilemek konusunda istekliydi. Ancak bu çabalara rağmen, ESPN şimdi İspanya milli takım oyuncusunun Arsenal'e transferine "yakın" olduğunu ve Gunners'ın anlaşmayı tamamlama yolunda "önemli ilerleme" kaydettiğini bildiriyor. Haberde, Barça'nın yaz transfer döneminde Batlle'nin yerini alacak 'alternatifler aramaya şimdiden razı olduğu' da ekleniyor.

Arsenal için bu, kulübün Katalanlardan Mariona Caldentey'i bedelsiz transfer etmesinden sadece bir yıl sonra, bir başka harika hamle olacak. Oyun kurucu orta saha oyuncusu, Gunners'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak birçok kişiyi şaşırtmasında başrol oynadı; finalde Barça'yı yenerek şampiyon oldular. Batlle şimdi, eski kulüp arkadaşıyla Kuzey Londra'da yeniden bir araya gelmeye ve Katie McCabe'in bu yaz Arsenal'den bedelsiz transferle ayrılmasıyla oluşacak bek pozisyonundaki boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.