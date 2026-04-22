Barcelona'nın yıldızı Ona Batlle, Arsenal'e transfer olmak üzere; Alexia Putellas ve Mapi Leon ise Londra'daki City Lionesses'in ilgisini çekiyor
Batlle'nin Arsenal'e transferi yaklaşırken Barça için büyük darbe
Barça, 2025-26 sezonuna sekiz önemli ilk takım oyuncusunun sözleşmelerinin son yılına girmesiyle başladı ve özellikle Batlle’nin Arsenal’e transferiyle ilgili spekülasyonlar Ocak ayından beri yoğun bir şekilde devam ediyor. O dönemde Athletic gazetesi, Gunners’ın bu defans oyuncusunu bedelsiz transfer etmek için görüşmelerde olduğunu bildirmişti; bu transfer, Batlle’nin Manchester United’dan ayrılıp çocukluk kulübüne döndükten sadece üç yıl sonra onu tekrar İngiltere’ye getirecekti.
Barça, Batlle'nin takımdaki kilit rolü, dünyanın en iyi beklerinden biri olması ve henüz 26 yaşında olması nedeniyle, sona eren sözleşmesini yenilemek konusunda istekliydi. Ancak bu çabalara rağmen, ESPN şimdi İspanya milli takım oyuncusunun Arsenal'e transferine "yakın" olduğunu ve Gunners'ın anlaşmayı tamamlama yolunda "önemli ilerleme" kaydettiğini bildiriyor. Haberde, Barça'nın yaz transfer döneminde Batlle'nin yerini alacak 'alternatifler aramaya şimdiden razı olduğu' da ekleniyor.
Arsenal için bu, kulübün Katalanlardan Mariona Caldentey'i bedelsiz transfer etmesinden sadece bir yıl sonra, bir başka harika hamle olacak. Oyun kurucu orta saha oyuncusu, Gunners'ın geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak birçok kişiyi şaşırtmasında başrol oynadı; finalde Barça'yı yenerek şampiyon oldular. Batlle şimdi, eski kulüp arkadaşıyla Kuzey Londra'da yeniden bir araya gelmeye ve Katie McCabe'in bu yaz Arsenal'den bedelsiz transferle ayrılmasıyla oluşacak bek pozisyonundaki boşluğu doldurmaya hazırlanıyor.
Başka ayrılıklar mı? Putellas ve Leon, WSL'nin ilgisini çekiyor
Bu yaz Barça savunmasının başa çıkması gereken tek ayrılık Batlle olmayabilir. Takımın dünya çapındaki stoperi Leon’un da sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve Mundo Deportivo’ya göre, Londra City Lionesses 30 yaşındaki oyuncuyu İngiltere’ye transfer etmek istiyor. Leon'un masasında Barça'dan bir sözleşme yenileme teklifi var ancak WSL kulübünün teklifi, Katalonya'dakinden "maaş ve sözleşme süresi açısından daha cazip". Üç kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan kulübün karşı karşıya olduğu mali kısıtlamalar göz önüne alındığında, bu pek de sürpriz değil.
London City ayrıca, inanılmaz derecede iddialı bir hamle ile Putellas'ı da kulübe çekmek istiyor. İki kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, bu tür ilgilere yabancı değil; Paris Saint-Germain'in geçen yaz ona dünya rekoru kıran bir sözleşme teklif ettiği, ancak kendisinin kalbinin kulübü olan Barça'da kalmayı tercih ettiği bildiriliyor. Mundo Deportivo, İngiliz kulübün Leon'u kadrosuna katma konusunda giderek daha fazla güven kazandığını belirtse de, Putellas'ın durumuna ilişkin değerlendirmesi farklı.
Orta saha oyuncusunun sözleşmesi de sona ermek üzere ve sekiz kez Avrupa şampiyonu olan Lyon ile NWSL devi Washington Spirit'in sahibi olan milyarder Michele Kang'ın sahibi olduğu London City, Putellas'ın geleceğini yakından takip ediyor. Ancak Mundo Deportivo, Putellas'ın odak noktasının "Barcelona ile tarih yazmaya devam etmek" olduğunu bildiriyor.
Graham Hansen'ın yeni sözleşmeyi imzalamasıyla önemli bir yenileme süreci tamamlandı
Barça için haberlerle dolu ve Bayern Münih ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçıyla sona erecek bu haftada, sözleşmesi sona erecek beş A takım oyuncusundan birinin geleceği konusunda da en azından biraz daha olumlu haberler var.
Kaleci Cata Coll ve forvet Claudia Pina'nın sözleşmelerini 2029'a kadar uzattıktan sonra, Katalan yayın organı eSport3, kanat oyuncusu Caroline Graham Hansen'in de sözleşme uzatımı için imza atacak sıradaki isim olduğunu öğrendi. Habere göre, Norveç milli takım oyuncusu Barça ile 2028 yılına kadar anlaşmaya vardı ve böylece kulüp, bir başka son derece önemli oyuncuyu iki yıl daha kadrosunda tutmuş oldu. Graham Hansen bu sezon tüm turnuvalarda toplam 26 gol ve asistle harika bir form sergiledi.
Dörtlü yarış, sona eren sözleşmeler ve Barça'nın sezonun muhteşem finali
Önümüzdeki birkaç hafta, Barça için hem saha içinde hem de saha dışında hayati önem taşıyacak. Katalan ekibi, Çarşamba gecesi Espanyol’u yenerek üst üste yedinci lig şampiyonluğunu kazanabilir; ardından Cumartesi günü Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayağında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Kulübün gündeminde ayrıca, rakibi Atlético Madrid olacak Copa de la Reina finali de bulunuyor. Dörtlü kupa başarısı hâlâ mümkün görünüyor.
Saha dışında ise, sözleşmesi biten oyuncuların hangilerinin gelecek sezon da burada kalacağı ve bunun yaz transfer dönemi planlamasına nasıl etki edeceği belirlenmeye çalışılıyor. Graham Hansen'in geleceği belli gibi görünürken, Batlle ayrılacak gibi görünüyor; Leon ve Putellas'ın geleceği ise şu anda belirsiz. Aynı durum, sözleşmeleri sona eren yetenekli genç forvet Salma Paralluelo ve tecrübeli savunma oyuncusu Marta Torrejon için de geçerli.