Barcelona'nın yıldızı Eric Garcia, Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho'yla bağlantılı hakem tartışması hakkında görüş bildirmekten kaçınmayı tercih etti.

İspanya Milli Takımı kampında bulunduğu sırada Sport gazetesi'ne verdiği söyleşide La Liga'daki hakem tartışması ve Real'e ilişkin konu sorulan Garcia, "Bu konuda görüşümü belirtmemeyi tercih ediyorum" yanıtını verdi.

Şöyle devam etti: "Bence dünyadaki tüm hakemler ellerinden gelenin en iyisini yapmaya ve hata yapmamaya çalışıyorlar. Sonuçta maç sırasında sen de bir oyuncu olarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsun ve bazen hata yapıyorsun. Biz insanız, dolayısıyla hata futbolun bir parçası."

Şu sözlerin altını çizdi: "Teknik direktörümüz Hansi Flick her zaman ve büyük bir ısrarla kendimize odaklanmamız ve hakem konusuna girmememiz gerektiğini vurguluyor. Dediğim gibi onlar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, bazen de hatalar oluyor, tıpkı hayatta her zaman olduğu gibi."

Takımın Avrupa'daki hedeflerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Henüz sezonun başındayız ve her şey çok hızlı bir şekilde değişebilir, ancak iyi bir dinamik içinde ilerliyoruz ve harika bir kadromuz var. Bunu kanıtlıyoruz ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi zorlu olacak, ancak kesinlikle onu kazanmak için büyük bir isteğimiz var."

Şunları vurguladı: "Kadro, oyuncular, kalite ve hırs sayesinde Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde kesinlikle üst sıralarda yer alacağını düşünüyorum. Daha olgun bir hale geldik, ayrıca Rodri'nin gelişi bize denge konusunda yardımcı oldu."