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Çeviri:

Barcelona'nın yıldızı Mourinho tartışması hakkında top çeviriyor ve 6 puanlık farka yorum yapıyor

La Liga
Real Madrid
Barcelona
E. Garcia
J. Mourinho
L. Yamal
K. Adeyemi
İspanya

Barcelona'nın yıldızı Eric Garcia, Real Madrid'in teknik direktörü Jose Mourinho'yla bağlantılı hakem tartışması hakkında görüş bildirmekten kaçınmayı tercih etti.

İspanya Milli Takımı kampında bulunduğu sırada Sport gazetesi'ne verdiği söyleşide La Liga'daki hakem tartışması ve Real'e ilişkin konu sorulan Garcia, "Bu konuda görüşümü belirtmemeyi tercih ediyorum" yanıtını verdi.

Şöyle devam etti: "Bence dünyadaki tüm hakemler ellerinden gelenin en iyisini yapmaya ve hata yapmamaya çalışıyorlar. Sonuçta maç sırasında sen de bir oyuncu olarak elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorsun ve bazen hata yapıyorsun. Biz insanız, dolayısıyla hata futbolun bir parçası."

Şu sözlerin altını çizdi: "Teknik direktörümüz Hansi Flick her zaman ve büyük bir ısrarla kendimize odaklanmamız ve hakem konusuna girmememiz gerektiğini vurguluyor. Dediğim gibi onlar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor, bazen de hatalar oluyor, tıpkı hayatta her zaman olduğu gibi."

Takımın Avrupa'daki hedeflerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Henüz sezonun başındayız ve her şey çok hızlı bir şekilde değişebilir, ancak iyi bir dinamik içinde ilerliyoruz ve harika bir kadromuz var. Bunu kanıtlıyoruz ve çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi zorlu olacak, ancak kesinlikle onu kazanmak için büyük bir isteğimiz var."

Şunları vurguladı: "Kadro, oyuncular, kalite ve hırs sayesinde Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nde kesinlikle üst sıralarda yer alacağını düşünüyorum. Daha olgun bir hale geldik, ayrıca Rodri'nin gelişi bize denge konusunda yardımcı oldu."

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    Yamal, Ballon d'Or'u kazanmalı

    Lamine Yamal'ın Ballon d'Or şansı hakkında ise şunları vurguladı: "Ona oy vereceğim, tüm İspanyol oyunculara da oy vereceğim. Hepsinin bunu hak ettiğini düşünüyorum ama bence Lamine Yamal kazanmalı."

    Eric şöyle konuştu: "Bunu kazanabilecek pek çok İspanyol oyuncu var ama şahsen bana göre bu ödülü Lamine kazanmalı. Ancak aday listesinde başka takım arkadaşlarımın da bulunmasından da mutluyum, özellikle de Cubarsi'den. Çünkü o bir savunma oyuncusu ve bazen savunma oyuncuları unutuluyor; ben onun da bunu hak ettiğini düşünüyorum."

    Ve ekledi: "Christensen'in sakatlığıyla birlikte, gerekirse stoper mevkiine dönüp oynamaya da hazır mısın? Evet, benden istenen her şeye hazırım. Sanırım güçlü yanlarımdan biri, farklı mevkilere uyum sağlayabilme yeteneğim."

    Sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette stoper, her zaman oynadığım doğal mevkiim. Bu yüzden bir maçta orada oynamak zorunda kalırsam, bunu kesinlikle yaparım."

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    Karim Adeyemi "roket gibi"

    Sözlerine şöyle devam etti: "Barcelona'nın kanatlarda, özellikle de sol tarafta daha çok zorlandığı söyleniyor, buna katılıyor musun? Hayır, iyi seviyede oyunculara sahip olduğumuzu düşünüyorum ve orada bir sıkıntı yaşamıyoruz."

    Şunları belirtti: "Adeyemi'yi hız yarışında geçmek zor mu? Evet, açıkçası o tam bir roket."

    Şu ifadeleri kullandı: "Real'in önünde 6 puan farkla ilerlerken La Liga'yı nasıl görüyorsun? Bu durumda futbolun ve ligin çok değişebileceğini hepimiz biliyoruz. İyi bir dinamik yakaladık, ancak geçen yıl Bernabeu'da El Clasico'yu kaybettiğimizde fark 7 puana çıkmıştı ve sanki her şey bitmiş gibi görünüyordu."

    Şöyle tamamladı: "Şu an altı puan önde olsak da hâlâ sezonun başındayız ve aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor, sonrasında ne olacağını göreceğiz."

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