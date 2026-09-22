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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal, 'sahte' söylentilere karşılık verdi; genç oyuncu göz önündeki hayatla nasıl başa çıktığını anlattı

L. Yamal
Barcelona
İspanya
La Liga

Barcelona kanat oyuncusu Lamine Yamal, özel ve profesyonel hayatıyla ilgili sürekli dolaşıma sokulan asılsız söylentilerle tam olarak nasıl başa çıktığını açıkladı. İspanyol milli oyuncu, eskiden bu olumsuz ilgiyle baş etmekte zorlandığını, ancak artık dışarıdan gelen gürültüyü görmezden gelmeyi öğrendiğini kabul etti.

  • Küresel ilginin odağıyla başa çıkmak

    Yamal, bu sezon La Liga'da çıktığı sadece yedi maçta yedi gol atarak mevcut sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Bu kadar üst düzey performans beraberinde yoğun bir küresel ilgiyi de getiriyor. İspanyol milli oyuncu sürekli manşetlerde yer alıyor ve bu da onun durmaksızın süren medya baskısı, günlük söylentiler ve gereksiz tartışmalarla başa çıkmasını gerektiriyor.

    Ancak Barcelona'nın genç yıldızı tüm bunları soğukkanlılıkla karşılıyor. Zaman içinde Yamal, üzerindeki yoğun ilgiye karşı olgun bir yaklaşım geliştirdiğini, dış gürültüyü görmezden gelip tamamen futboluna odaklanmayı öğrendiğini kabul etti.

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  • Lamine Yamal getty

    Uydurma medya söylentilerini önemsememek

    L'Equipe'e konuşan genç oyuncu, basınla değişen ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu. Kariyerinin ilk dönemlerinde sürekli dolaşıma giren yanlış bilgilerin kendisini fazlasıyla rahatsız ettiğini kabul etti.

    "Daha gençken anlamıyordum" diye açıkladı Yamal. "Anlamıyordum çünkü benim hakkımda dolaşan tartışmaların ya da söylentilerin çoğu yanlış. Benim için hep böyle oldu! Kendi kendime, 'Ama ben bunu yapmadım, neden bunu söylüyorlar?' diyordum."

  • Annesine güvence vererek

    Profili büyüdükçe Yamal, yalnızca adının bile büyük bir ticari ilgi yarattığını hızla fark etti. Medyanın bazı kesimlerinin, dünya genelindeki muazzam popülaritesinden faydalanmak için sırf bundan yararlanarak isteyerek hikâyeler uyduracağını anlıyor.

    “Sonunda benimle ilgili, ben hiçbir şey yapmasam bile, satan şeyin hakkında konuşabilmek için bir şeyler uydurmak olduğunu fark ettim” dedi. “Bu yüzden artık buna şöyle yaklaşıyorum: ‘Bunu yaptığımı bilmiyordum ama neyse, fark etmez!’. Annemin sakin olduğundan, bunu benim yapmadığımı, bunun yalan olduğunu bildiğinden her zaman emin olurum. Eğer durum buysa, bu beni rahatsız etmiyor.”

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  • Lamine YamalGetty Images

    Milli görev öncesi

    Yamal, Luis de la Fuente'nin yaklaşan milli ara için açıkladığı İspanya kadrosuna seçilmesinin ardından artık milli takım görevine odaklanacak. İspanya'nın 26 Eylül'de İngiltere ile karşılaşması planlanırken, ardından Hırvatistan'a karşı iki maç (29 Eylül ve 6 Ekim) ve 3 Ekim'de Çek Cumhuriyeti'ne karşı bir maç oynanacak.

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