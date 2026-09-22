Yamal, bu sezon La Liga'da çıktığı sadece yedi maçta yedi gol atarak mevcut sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Bu kadar üst düzey performans beraberinde yoğun bir küresel ilgiyi de getiriyor. İspanyol milli oyuncu sürekli manşetlerde yer alıyor ve bu da onun durmaksızın süren medya baskısı, günlük söylentiler ve gereksiz tartışmalarla başa çıkmasını gerektiriyor.

Ancak Barcelona'nın genç yıldızı tüm bunları soğukkanlılıkla karşılıyor. Zaman içinde Yamal, üzerindeki yoğun ilgiye karşı olgun bir yaklaşım geliştirdiğini, dış gürültüyü görmezden gelip tamamen futboluna odaklanmayı öğrendiğini kabul etti.