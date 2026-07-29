Barcelona'nın yıldızı kritik bir kararın eşiğinde: İngiliz kulüp tüm şartları yerine getiriyor

Londra kulübü, hem Barcelona ve Inter Milan'a transferiyle adı anılan Cristian Romero hem de Djed Spence'in beklenen ayrılıkları göz önünde bulundurulduğunda savunma hattını takviye etmek zorunda.

Sport gazetesinin Caught Offside sitesinden aktardığına göre, Tottenham yönetimi Koundé'yi olumlu değerlendiriyor; hem stoper hem de bek pozisyonunda oynayabilen çok yönlü bir savunmacı olarak görüyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde 65 milyon euro değerinde ilk teklifini yapmayı düşünüyor.

2022 yılında 55 milyon euro karşılığında Sevilla'dan Barcelona'ya katılan 27 yaşındaki oyuncunun durumunu soran tek kulüp Tottenham değildi. Bayern Münih de Fransız savunmacıyı kadrosuna katmaya ilgi gösterdi, ancak Alman kulübü en iyi ihtimalle 40 milyon eurodan fazlasını ödeyemez ki bu, Barcelona yönetiminin yetersiz gördüğü bir rakam.

Koundé'yi Sevilla oyuncusuyken de takip etmiş olan Liverpool ve Chelsea da oyuncunun durumunu izlemeyi sürdürüyor, ancak henüz resmi bir teklif sunmadılar.

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