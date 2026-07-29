Barcelona'nın yıldızı kritik bir kararın eşiğinde: İngiliz kulüp tüm şartları yerine getiriyor

Birden fazla Avrupa kulübü, Barcelona'nın yaz transfer döneminde bazı oyuncularını satmaya açık olmasından yararlanmaya çalışıyor. Bu sırada takımın öne çıkan isimlerinden biriyle anlaşma sağlamak için ciddi girişimler başladı; Katalan kulübü ise mali taleplerini karşılayan tekliflere kulak vermeye hazır.
Jules Koundé'nin geleceği ise hâlâ netlik kazanmış değil. Barcelona, Fransız bek oyuncusunu satılabilecek oyuncular listesine koydu; ancak onu 60 milyon eurodan daha düşük bir bedelle elden çıkarmaya niyeti yok.
Son haftalarda Bayern Münih, Chelsea ve Liverpool kulüpleri, oyuncunun durumunu öğrenmek için Katalan kulübünün kapısını çaldı. Ancak onu kadrosuna katmakla en çok ilgilenen kulüp Tottenham.