Goal.com
CanlıBiletler
Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

Çeviri:

Barcelona'nın yıldızı kritik bir kararın eşiğinde: İngiliz kulüp tüm şartları yerine getiriyor

Transfers
Premier Lig
La Liga
Birmingham City - Barcelona
Birmingham City
Barcelona
Club Friendlies
Tottenham Hotspur
J. Kounde
İngiltere
İspanya
Fransa

Top, Blaugranalı oyuncunun sahasında

Birden fazla Avrupa kulübü, Barcelona'nın yaz transfer döneminde bazı oyuncularını satmaya açık olmasından yararlanmaya çalışıyor. Bu sırada takımın öne çıkan isimlerinden biriyle anlaşma sağlamak için ciddi girişimler başladı; Katalan kulübü ise mali taleplerini karşılayan tekliflere kulak vermeye hazır.

Jules Koundé'nin geleceği ise hâlâ netlik kazanmış değil. Barcelona, Fransız bek oyuncusunu satılabilecek oyuncular listesine koydu; ancak onu 60 milyon eurodan daha düşük bir bedelle elden çıkarmaya niyeti yok.

Son haftalarda Bayern Münih, Chelsea ve Liverpool kulüpleri, oyuncunun durumunu öğrenmek için Katalan kulübünün kapısını çaldı. Ancak onu kadrosuna katmakla en çok ilgilenen kulüp Tottenham.

  • Tottenham yarışta önde

    Londra kulübü, hem Barcelona ve Inter Milan'a transferiyle adı anılan Cristian Romero hem de Djed Spence'in beklenen ayrılıkları göz önünde bulundurulduğunda savunma hattını takviye etmek zorunda.

    Sport gazetesinin Caught Offside sitesinden aktardığına göre, Tottenham yönetimi Koundé'yi olumlu değerlendiriyor; hem stoper hem de bek pozisyonunda oynayabilen çok yönlü bir savunmacı olarak görüyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde 65 milyon euro değerinde ilk teklifini yapmayı düşünüyor.

    2022 yılında 55 milyon euro karşılığında Sevilla'dan Barcelona'ya katılan 27 yaşındaki oyuncunun durumunu soran tek kulüp Tottenham değildi. Bayern Münih de Fransız savunmacıyı kadrosuna katmaya ilgi gösterdi, ancak Alman kulübü en iyi ihtimalle 40 milyon eurodan fazlasını ödeyemez ki bu, Barcelona yönetiminin yetersiz gördüğü bir rakam.

    Koundé'yi Sevilla oyuncusuyken de takip etmiş olan Liverpool ve Chelsea da oyuncunun durumunu izlemeyi sürdürüyor, ancak henüz resmi bir teklif sunmadılar.

    Ayrıca oku: Açıklama, silme, sonra da resmi teyit: Zamalek, John Edward'ın yolculuğunu kaotik bir sahneyle sonlandırdı

    • Reklam

  • Alternatifler hazır: top Koundé'nin ayağında

    Barcelona, Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda sergilediği iyi performansın ardından piyasa değeri yükselen çok yönlü savunmacı için gelecek teklifleri dinleyecek.

    Katalan kulübü, Eric Garcia ve Xavi Espart'ın yanı sıra geleceğinin Barcelona'da olacağı görülen Joao Cancelo'nun varlığıyla bu bölgenin iyi şekilde doldurulduğunu düşünüyor.

    Ayrıca Kounde'nin ayrılığı, kulübün stoper ya da hücum hattı gibi başka bölgeleri güçlendirmesine olanak tanıyacak.

    Bununla birlikte Barcelona, teknik direktör Hansi Flick için önemli oyunculardan birini, belirlediği 60 milyon euroluk değerinin altında bir bedelle elden çıkarmayacak. Tottenham'ın teklifi Katalan kulübünün taleplerine uygun görünüyor; ancak son sözü, Barcelona'da kendini son derece rahat hisseden ve geçtiğimiz yaz sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatan oyuncunun kendisi söyleyecek.

    Ayrıca oku: Fas projesindeki en zayıf halkanın yarası.. Lekjaa tehlike çanlarını çalıyor

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
Club Friendlies
Birmingham City crest
Birmingham City
BIR
Barcelona crest
Barcelona
BAR