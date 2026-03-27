Barcelona'nın yıldızı Fermin Lopez, Chelsea'ye transfer olmayı reddetmiş olmaktan memnun ve Manchester United ile ilgili söylentiler sürerken geleceğiyle ilgili cesur bir iddiada bulundu

Catalunya Radio'da Tot Costa'ya konuşan orta saha oyuncusu, yaz dönemini belirleyen yoğun spekülasyonlar hakkında düşüncelerini paylaştı. "Durum biraz karmaşıktı; büyük bir baskı hissettim ama hiçbir zaman tereddüt etmedim. Hiçbir şey söyleyemezdim," dedi Lopez, Chelsea ile ilgili söylentileri değerlendirirken.

Manchester United'ın şu anda gelişmelerini takip ettiği bildiriliyor olsa da, Fermin'in sadakati sarsılmıyor. "Barça sözleşmemi yeniledi ve bunun için çok minnettarım. Bana kalırsa, burada sonsuza kadar kalırım," diyen oyuncu, ayrılık söylentilerini kesin bir dille sonlandırdı.