Getty Images Sport
Çeviri:
Barcelona'nın yıldızı Fermin Lopez, Chelsea'ye transfer olmayı reddetmiş olmaktan memnun ve Manchester United ile ilgili söylentiler sürerken geleceğiyle ilgili cesur bir iddiada bulundu
Fermin, Premier Lig'in yarattığı baskıyı anlatıyor
Fermin, Blaugrana orta sahasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi, ancak yükselişi Premier Lig’den gelen ilgiyle neredeyse kesintiye uğrayacaktı. Kendini A takımın vazgeçilmez oyuncusu olarak kanıtlamadan önce, Katalan kulübünün büyük bir belirsizlik yaşadığı bir dönemde Chelsea, bu genç oyuncuyu Londra’ya çekmek için ciddi bir girişimde bulunmuştu. Stamford Bridge'e olası bir transferle ilgili söylentiler, oyuncu için zorlu bir ortam yarattı. Ancak, İngiltere'ye yapılacak kazançlı bir transferin cazibesine rağmen, İspanyol milli oyuncu kendisini yetiştiren kulübe değerini kanıtlamaya odaklanmaya devam etti.
- AFP
Katalonya'ya ömür boyu bağlılık
Catalunya Radio'da Tot Costa'ya konuşan orta saha oyuncusu, yaz dönemini belirleyen yoğun spekülasyonlar hakkında düşüncelerini paylaştı. "Durum biraz karmaşıktı; büyük bir baskı hissettim ama hiçbir zaman tereddüt etmedim. Hiçbir şey söyleyemezdim," dedi Lopez, Chelsea ile ilgili söylentileri değerlendirirken.
Manchester United'ın şu anda gelişmelerini takip ettiği bildiriliyor olsa da, Fermin'in sadakati sarsılmıyor. "Barça sözleşmemi yeniledi ve bunun için çok minnettarım. Bana kalırsa, burada sonsuza kadar kalırım," diyen oyuncu, ayrılık söylentilerini kesin bir dille sonlandırdı.
Dünya Kupası hayalleri
22 yaşındaki oyuncu sadece ulusal başarı peşinde değil; gözünü Kuzey Amerika’da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası’na dikmiş durumda. Parlak bir sezonun ardından, Luis de la Fuente’nin takımında kalıcı bir yer edinmeye hazır olduğuna inanıyor.
"Gerçek şu ki, kendimi orada görüyorum," diye ekledi. "Sezonun biraz daha bitmesine var ama burada olduğum için gerçekten mutluyum ve umarım Dünya Kupası'na katılabilirim."
- AFP
Şimdi ne olacak?
Fermin şu anda, uluslararası maç arası sırasında Sırbistan ve Mısır ile karşılaşacak olan İspanya milli takımında bulunuyor. Ardından Katalonya’ya dönerek, La Liga’da Atlético Madrid ile oynayacakları arka arkaya iki maç ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinin ilk ayağı için hazırlık yapacak.