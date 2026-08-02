Barcelona kalecisi Joan Garcia, İspanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası maçlarında hiç forma giymediğini, ancak yedek kulübesindekilerin de tıpkı ilk on birdekiler gibi kahraman olduğunu söyledi.

Garcia, Sport gazetesi'ne verdiği röportajda, "Bazen yedek kulübesinde sahadakinden daha fazla çektiğinizi düşünüyorum ve kendinizi aynı ölçüde katkı sağlayan ve herkes kadar kahraman biri olarak hissediyorsunuz." dedi.

Garcia sözlerine şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanız halinde, Barcelona taraftarları Cucurella'nın De la Fuente için yaptığı gibi sizden Flick'in dövmesini yaptırmanızı isteyebilir mi? Evet, bunu biliyorum. Ama hayır, şunu söylemeliyim ki şu an için böyle bir planım yok."

Garcia, "Hiç dövmem yok ve bunu yapmayı da düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi kupasını kazanırsak, başka bir şey düşünmek gerekir." vurgusunu yaptı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Milli takım kampında Cucurella'nın Real Madrid'e transfer olduğu haberi sizi şaşırttı mı? Hayır, çünkü sonuçta herkes kendisi ve geleceği için en iyisinin ne olduğuna karar verir. Açıkçası, bunun onun için iyi bir adım olduğunu düşünüyorum. Olay yaşandığında biraz şakaya maruz kaldı, ama sonuçta onun adına sevindik."