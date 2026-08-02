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Barcelona'nın yıldızı Cucurella dövmesini tekrarlamayı reddetti, Alvarez ve Torres konusunda topu taca attı

FEATURES
La Liga
Barcelona
İspanya
Real Madrid
Atletico Madrid
F. Torres
M. Cucurella
J. Alvarez
J. Garcia
İspanya

Barcelona kalecisi Joan Garcia, İspanya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası maçlarında hiç forma giymediğini, ancak yedek kulübesindekilerin de tıpkı ilk on birdekiler gibi kahraman olduğunu söyledi. 

Garcia, Sport gazetesi'ne verdiği röportajda, "Bazen yedek kulübesinde sahadakinden daha fazla çektiğinizi düşünüyorum ve kendinizi aynı ölçüde katkı sağlayan ve herkes kadar kahraman biri olarak hissediyorsunuz." dedi.

Garcia sözlerine şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanız halinde, Barcelona taraftarları Cucurella'nın De la Fuente için yaptığı gibi sizden Flick'in dövmesini yaptırmanızı isteyebilir mi? Evet, bunu biliyorum. Ama hayır, şunu söylemeliyim ki şu an için böyle bir planım yok."

Garcia, "Hiç dövmem yok ve bunu yapmayı da düşünmüyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi kupasını kazanırsak, başka bir şey düşünmek gerekir." vurgusunu yaptı.

Sözlerine şöyle devam etti: "Milli takım kampında Cucurella'nın Real Madrid'e transfer olduğu haberi sizi şaşırttı mı? Hayır, çünkü sonuçta herkes kendisi ve geleceği için en iyisinin ne olduğuna karar verir. Açıkçası, bunun onun için iyi bir adım olduğunu düşünüyorum. Olay yaşandığında biraz şakaya maruz kaldı, ama sonuçta onun adına sevindik."

  • Julian AlvarezGetty Images

    Alvarez muhteşem bir oyuncu ve büyük kaliteye sahip

    Atletico Madrid forveti Julian Alvarez hakkında ise şöyle konuştu: "Bence çok harika bir oyuncu. Futbolu seven ve onu takip eden herkes, onun muhteşem ve büyük kaliteye sahip bir oyuncu olduğunu hemen fark eder."

    Şunları da ekledi: "Ancak bu konuları değerlendirmek benim görevim değil. Şahsen kulübün sportif yönetimine ve teknik direktöre çok güveniyorum, aralarında çokça konuştuklarını biliyorum ve her şey için mücadele edebilecek mümkün olan en iyi kadroyu oluşturacaklarına inanıyorum."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Alvarez için 150 milyon euro öder miydim diye soracak olursanız, şükür ki bu benim vereceğim bir karar değil ve bu soruyu sormak ya da yanıtlamak zorunda değilim."

    Ferran Torres hakkında da şunları söyledi: "Kafasının içinde neler döndüğünü tam olarak bilen tek kişi oyuncunun kendisi ve bence yapılması gereken buna saygı duymaktır. Aramızda olmasından çok mutluyuz ve gelecek sezon da bizimle devam etmesini diliyoruz."

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  • Joan-Garcia(C)GettyImages

    Şampiyonlar Ligi'ni kazanma saplantısı

    Gelecek sezona dair hedeflerinin tavanı hakkında ise şunları söyledi: "Sanırım durum açık, üzerinde bulunduğumuz aynı çizgide devam etmeliyiz, La Liga'yı yeniden kazanmalı ve ayrıca Kupa ile Süper Kupa için de mücadele etmeliyiz; bunlar bizim için önemli kupalar ve elbette Şampiyonlar Ligi de öyle."

    Şu ifadeleri de kullandı: "Bence Şampiyonlar Ligi kupasını temel hedef olarak koymalıyız ve onu kazanmak için çalışmalıyız. Bunu bir saplantıya dönüştürmeden, kazanmayı denemek için kendimizden elimizdeki her şeyi vermesini isteyeceğiz."

    Sözlerini şöyle tamamladı: "Saplantı her zaman olumsuz bir şeydir. Yapmamız gereken şey, turnuvaya istekle ve güvenle çıkmak; bunun senden her şeyden daha fazlasını talep eden bir müsabaka olduğunun bilincinde olarak. Fazlası değil."

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