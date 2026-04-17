Barcelona'nın yeni forveti kim olacak? La Liga lideri, Robert Lewandowski'nin yerini alacak bir isim arayışında Atlético Madrid'in yıldız oyuncusuyla temasa geçti
Yeni bir 9 numara arayışı
Katalan devi, 30 yaşındaki Atlético forvetini kadrosuna katma olasılığını değerlendirerek 2026-27 sezonu için proaktif bir planlama yapıyor. Flick, özellikle Manchester United’ın yüksek bedel talebi nedeniyle Marcus Rashford ile ilgili olası transfer görüşmelerinin soğuması üzerine, La Liga’da kendini kanıtlamış bir forveti öncelikli hedef olarak belirledi. Lewandowski’nin başlangıçta takımda kalması bekleniyordu ancak maaşında kesintiye gidilecek bir sözleşme yenilemesi konusunda tereddüt etmesi, kulüp yönetimini daha gerçekçi transfer seçeneklerini değerlendirmeye zorladı.
Flick’in tercih ettiği profil
Marca'nın haberlerine göre, 1,95 metre boyundaki Sorloth, Flick'in aradığı fiziksel özelliklere sahip ve sırtı kaleye dönük oynama becerisine sahip. Norveçli oyuncu, Real Sociedad, Villarreal ve Atletico formasıyla Barcelona'ya karşı oynadığı 15 maçta 7 gol atarak, Barcelona için baş belası olmaya devam etti. Kulüp yetkililerinin, bu forveti takıma hemen katkı sağlayabilecek öncelikli bir hedef olarak gördüğü ve yaz transferi için ön görüşmelerin yapıldığı bildiriliyor.
Atletico'da mali denge
Sorloth, Simeone için hâlâ önemli bir oyuncu olsa da, Julian Alvarez’in ilk on birdeki yerleşik hakimiyeti, onun düzenli olarak ilk on birde yer alma imkânlarını kısıtlamıştır. Atlético, mali dengesini sağlamak için onu satmak zorunda kalabilir; 25-30 milyon avroluk bir transfer ücreti, resmi görüşmelerin başlaması için yeterli olabilir. Bu durum, 30 yaşındaki oyuncuyu, şu anda piyasada bulunan diğer üst düzey forvetlere kıyasla Barcelona için mali açıdan çok daha uygun bir seçenek haline getiriyor.
Önümüzde kritik bir sınav var
Atletico, Arsenal ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi yarı final maçına hazırlanırken Sorloth, takım için hayati bir unsur olmaya devam ediyor. Bu sezon 47 maçta 17 gol atan oyuncunun şu anki odak noktası, Simeone’nin takımının Avrupa kupasını kazanmasına yardımcı olmak için bu gol ritmini sürdürmek olacak. Ancak, sözleşmesi 2028'e kadar sürerken Barcelona'nın ilgisi de giderek artıyor. Bu nedenle yaz transfer dönemi, Madrid'deki geleceği konusunda önemli gelişmelere sahne olacak gibi görünüyor.