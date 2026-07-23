Barcelona’nın, uygun fiyata Karim Adeyemi’yi hücum hattına katması akıllıca bir hamle oldu: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en önemli transferlerini değerlendiriyor

Villa açısından: Premier Lig’deki konumlarına dair acımasız bir hatırlatma. Rogers, yeni şampiyon olan Arsenal’e katılmış olsaydı, durum farklı olurdu. Ancak Villa, geçen sezon Chelsea’nin altı sıra ve 13 puan üzerinde dördüncü sırada bitirmiş ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakken, Blues’un ise sabırsızlıkla bekleyebileceği hiçbir Avrupa kupası yoktu – ve yine de Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge’e transferini engelleyemedi. Açıkçası, finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Kulüp, Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan 8 milyon sterlinlik bir başlangıç bedeli karşılığında transfer etmişti. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar; bu çılgın para, Villa’nın yerine bir oyuncu bulmasına büyük ölçüde yardımcı olacak ve aynı zamanda Unai Emery’nin kadrosunu diğer pozisyonlarda da güçlendirecektir. Ancak taraftarlar şu anda son derece hayal kırıklığına uğramış durumda; çünkü bu transferi, kulübün zengin sahiplerinin Premier Lig’in mali kuralları yüzünden eli kolu bağlı kaldığının bir başka kanıtı olarak görüyorlar. Not: B+
Chelsea için: Tam bir başarı. Beklentiler, Rogers’ın bu yaz batı yerine Londra’nın kuzeyine gideceği yönündeydi. Ancak, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yol açtığı sözde bütçe sorunlarına rağmen, Chelsea, Premier Lig’in en çok aranan forvetlerinden birini transfer etmek için Arsenal’i geride bıraktı. Nasıl mı? Eh, bu, şu anda herkesin kendine sorduğu soru; pek çok kişi, transfer döneminin kapanmasından önce Blues’un “bombalı kadrosundan” bir oyuncunun Villa Park’ta ortaya çıkmasını bekliyor – hem de aşırı şişirilmiş bir ücret karşılığında. Ancak daha olası görünen şey, Enzo Fernandez’e yeni bir kulüp bulma konusunda perde arkasında ilerleme kaydedilmiş olması ve takımdan ayrılmak isteyen Arjantinli oyuncunun satışıyla Rogers’ın transfer masraflarının neredeyse tamamen karşılanacağıdır. Chelsea’nin, kariyerinde sadece iki iyi Premier Lig sezonu geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta sadece bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için aşırı yüksek bir bedel ödediği inkar edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşan bir forvet hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde rakiplere ciddi zarar verebilir. Not: B
Rogers için: Şaşırtıcı bir gelişme – en azından dışarıdan bakıldığında. Genel kanı, Rogers’ın Emirates’e transfer olmaya kararlı olduğu yönündeydi; burada Mikel Arteta’nın Arsenal hücum hattının sol kanadında, kısa süre önce takımdan ayrılan Leandro Trossard’ın yerini alması bekleniyordu. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça harika bir iş çıkaran Alonso’nun, Rogers’ın fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Bununla birlikte, Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı bu sürpriz transferde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti edilen sürelerin daha da belirleyici bir rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli bir değişim halinde olan ve berbat yönetilen bir kulüp olsa da, bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir – özellikle de artık yakın arkadaşı ve gençlik takımlarında birlikte oynadığı eski Manchester takım arkadaşı Palmer ile birlikte Premier Lig’de forma giyme fırsatı bulacağı için. Nitekim, gelecek sezon Chelsea maçlarında epeyce “soğuk” sevinç gösterisi görebiliriz! Not: B
Mark Doyle