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Barcelona’nın transfer süresini belirlemesinin ardından Atlético Madrid başkanı, “Joan Laporta, Julian Alvarez’in gelecek sezon nerede oynayacağını biliyor” iddiasında bulundu
Alvarez’in geleceği gerginliğe yol açıyor
Katalan devi Barcelona’nın yoğun ilgisi sürerken, Atlético başkanı Cerezo, Alvarez’in geleceği konusunda bir kez daha açıklama yaptı. Arjantinli milli forvet, devam eden 2026 Dünya Kupası hazırlıkları sırasında kamuoyuna açık bir şekilde transfer talebinde bulundu. Oyuncunun tutumuna rağmen Atlético, forveti Diego Simeone’nin yönetiminde tutma konusunda son derece kararlı davranıyor ve yaz transfer döneminde La Liga’daki rakiplerine geçeceği yönündeki tüm söylentileri reddediyor.
- AFP/Josep Lago
Laporta, transfer konusunda uyarıda bulundu
Barcelona Başkanı Laporta, daha önce kulübünün Arjantinli forveti transfer etmek için sunduğu teklifin süresiz olarak geçerli kalmayacağını vurgulamıştı. Laporta açıkça şöyle konuştu: "Kimsenin istediği gibi hareket etmeyeceğiz. Burada tempoyu biz belirliyoruz. Bir teklif sunduk, ancak bu süresiz bir teklif değil, sınırsız bir teklif de değil.
"Teklifin ne kadar süre geçerli kalacağını göreceğiz. Teknik direktör ve teknik ekibin istediği oyuncuyu transfer etme niyetimizi zaten dile getirdik. Onu çok beğeniyoruz ve bence harika bir oyuncu."
Ayrıca şunları da ekledi: "Onlarla çok iyi bir ilişkimiz olduğunu biliyorum. Yaptığımız teklifle ilgili bazı karışıklıklar vardı ve ben bunu netleştirdim. Onlara daha fazla baskı yapmadık. Sadece, bir alternatif buldukları andan itibaren bu teklifin geçerliliğini koruyacağını belirttim. Konu da burada sona erdi. Şu an için daha fazla bir gelişme olmadı."
Cerezo, Barça’nın ültimatomunu reddetti
Ültimatoma yanıt veren Cerezo, basına sert bir açıklama yaptı ve Haziran 2030’a kadar sözleşmesi devam eden oyuncu üzerindeki kulübün mülkiyet hakkını vurguladı. Cerezo, “Joan Laporta iyi bir dostum, harika bir başkan ve hepinizin de bildiği gibi Julian Alvarez’in gelecek yıl nerede oynayacağını çok iyi biliyor,” dedi.
Kulüp yönetiminin, spekülasyonlara yol açan forvetin davranışlarını affetmeye istekli olup olmayacağı sorulduğunda ise şunları ekledi: “Bu hayatta hepimiz hata yaparız, her şey affedilebilir. Onun bir Atlético de Madrid oyuncusu olduğu konusunda ısrarcıyım.”
- Getty Images
Dünya Kupası finali mücadelesi
Eski Manchester City oyuncusunun geleceğine ilişkin netlik, ancak milli takım görevleri sona erdikten sonra ortaya çıkması bekleniyor. Alvarez şu anda, Pazar günü oynanacak Dünya Kupası finalinde İspanya ile karşılaşacak Arjantin milli takımında forma giymek için hazırlanıyor. Kuzey Amerika’da düzenlenen bu önemli turnuvanın, forvet oyuncusunun kulüp düzeyinde uzun vadeli geleceğini belirlemek üzere geri dönmeden önce oldukça çekişmeli bir mücadeleye sahne olacağı tahmin ediliyor.
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