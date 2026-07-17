Barcelona’nın transfer süresini belirlemesinin ardından Atlético Madrid başkanı, “Joan Laporta, Julian Alvarez’in gelecek sezon nerede oynayacağını biliyor” iddiasında bulundu

Barcelona Başkanı Laporta, daha önce kulübünün Arjantinli forveti transfer etmek için sunduğu teklifin süresiz olarak geçerli kalmayacağını vurgulamıştı. Laporta açıkça şöyle konuştu: "Kimsenin istediği gibi hareket etmeyeceğiz. Burada tempoyu biz belirliyoruz. Bir teklif sunduk, ancak bu süresiz bir teklif değil, sınırsız bir teklif de değil.

"Teklifin ne kadar süre geçerli kalacağını göreceğiz. Teknik direktör ve teknik ekibin istediği oyuncuyu transfer etme niyetimizi zaten dile getirdik. Onu çok beğeniyoruz ve bence harika bir oyuncu."

Ayrıca şunları da ekledi: "Onlarla çok iyi bir ilişkimiz olduğunu biliyorum. Yaptığımız teklifle ilgili bazı karışıklıklar vardı ve ben bunu netleştirdim. Onlara daha fazla baskı yapmadık. Sadece, bir alternatif buldukları andan itibaren bu teklifin geçerliliğini koruyacağını belirttim. Konu da burada sona erdi. Şu an için daha fazla bir gelişme olmadı."