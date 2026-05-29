Önümüzdeki günlerde bir teklifin geleceğine dair ortalığı karıştıran dış haberlere rağmen, kulüp yöneticileri bu sürekli transfer söylentilerinin ortaya atılmasında forvetin hiçbir parmağı olmadığını açıkladı. Arjantinli milli oyuncuyu suçsuz bulan kulüp sözcüsü, Marca’ya şunları ekledi: “Bunlar sadece menajerlerin dedikoduları. Julian her zaman kusursuz bir tavır sergiledi, sahada elinden gelenin en iyisini yaptı ve en üst düzeyde profesyonellik gösterdi. Tüm bu gürültüyü onun çıkarmadığını biliyoruz; o her zaman mükemmel bir şekilde davrandı.”