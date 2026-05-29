Barcelona'nın transfer girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından Atlético Madrid, Julián Álvarez transferiyle ilgili "yalanlardan" bıktı
Metropolitano, Katalan tarafının teklifini reddetti
Alvarez'i çevreleyen transfer dedikoduları, Atlético yönetiminde ciddi bir rahatsızlığa yol açarak, Barcelona'nın oyuncuya ilgi duyduğu yönündeki söylentilere karşı resmi bir tavır alınmasına neden oldu. Kulüp yetkilileri, Katalan kulübüyle ne resmi ne de gayri resmi bir temas, görüşme ya da teklifin gerçekleşmediğini açıkça doğruladı. 26 yaşındaki forvet, Manchester City'den transfer edildiğinden bu yana takımın kilit isimlerinden biri haline gelmiş olup, Madrid ekibinin uzun vadeli planlarının temel bir parçası olmaya devam ediyor.
Kulüp, planlı kampanyayı sert bir dille eleştirdi
MARCA’nın haberine göre, Atlético yöneticileri transfer döneminin başlarında medyada süren spekülasyonlara ilişkin artan öfkelerini gizlemekten kaçındılar. Dışarıdan gelen bitmek bilmeyen gürültüyü kınayan Atlético, oyuncunun “satılık olmadığını” belirterek şunları söyledi: “Oyuncumuz için ne bir teklif geldi ne de herhangi bir görüşme yapıldı. Aylarca süren yalanlardan, yarı gerçeklerden, karışık bölgelerde oyuncularımıza yönelik tacizden ve önceden planlanmış bir kampanyanın parçası olan absürt sorulardan bıktık."
Alvarez profesyonelliği nedeniyle övgü aldı
Önümüzdeki günlerde bir teklifin geleceğine dair ortalığı karıştıran dış haberlere rağmen, kulüp yöneticileri bu sürekli transfer söylentilerinin ortaya atılmasında forvetin hiçbir parmağı olmadığını açıkladı. Arjantinli milli oyuncuyu suçsuz bulan kulüp sözcüsü, Marca’ya şunları ekledi: “Bunlar sadece menajerlerin dedikoduları. Julian her zaman kusursuz bir tavır sergiledi, sahada elinden gelenin en iyisini yaptı ve en üst düzeyde profesyonellik gösterdi. Tüm bu gürültüyü onun çıkarmadığını biliyoruz; o her zaman mükemmel bir şekilde davrandı.”
Forvet, Madrid'in geleceğinin kilit ismi
Alvarez, bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi maçlarında toplam 18 gol atarak etkileyici bir performans sergilemiş olup, Haziran 2030’a kadar geçerli olan yüksek ücretli sözleşmesinin devam ediyor. Barcelona, takımdan ayrılacak olan Robert Lewandowski’nin yerine üst düzey bir yedek bulmak için çabalarken, Atlético ise 95 milyon avroluk yıldız oyuncusunu kadrosunda tutabileceğinden emin. Başkent kulübü, rakiplerinin izinsiz olarak en iyi oyuncularını kadrosundan koparmasının neredeyse imkansız olduğunu bildiği için konumunda tamamen güvende.