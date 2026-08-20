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FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Yosua Arya

Çeviri:

Barcelona'nın tanıtım törenindeki saygısızlığın ardından öfkelenen Joao Cancelo, Camp Nou tüneline yöneldi

J. Cancelo
Barcelona
La Liga

Joao Cancelo, eksik kayıt işlemleri nedeniyle Joan Gamper Trophy öncesinde Barcelona taraftarı önünde resmen tanıtılamayınca gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşadı. Portekizli bek, Al-Hilal'den kalıcı transferinin uzayan süreci aniden idari bir pürüzle karşılaşınca Camp Nou'nun tüneline öfkeyle yöneldi.

  • Camp Nou tünelindeki hayal kırıklığı

    Çarşamba günü Camp Nou’daki taraftarlara tanıtılmayı beklerken soyunma odasına hışımla dönen Cancelo, gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşıyordu. Barcelona kadrosundaki her oyuncu, kulübün geleneksel Joan Gamper Kupası maçı öncesinde tek tek tanıtıldı. Bu sırada Cancelo, tünelde 2 numaralı formayı giyerken görüldü, ancak ardından aniden ayrıldı ve takım arkadaşlarını tamamen şaşkına çevirdi.

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  • Kayıt sorunu resmî tanıtımı geciktirdi

    Planlardaki ani değişikliğin nedeni kısa süre içinde yerel medyada ortaya çıktı. İspanyol gazeteci Victor Navarro'ya göre Barcelona, Cancelo'yu kadronun geri kalanıyla birlikte tanıtmayı tamamen planlıyordu, ancak bek oyuncusunun kaydı tamamlanmadığı için bunu gerçekleştiremedi.

    Haberler, Suudi Pro League ekibi Al-Hilal'in sezon sonunda sona ermesi gereken sözleşmesini feshetmek için Cancelo ile zaten anlaşmaya vardığını doğruladı. Bu anlaşma, Portekizli yıldızın alacaklarının geri kalanından feragat etmesi karşılığında sağlandı. Ancak Barcelona'ya transferine ilişkin son evrak işlemleri henüz tamamlanmadı. Bu beklenmedik idari gecikme, tanıtım sırasında Cancelo'nun resmen hâlâ Al-Hilal oyuncusu olduğu anlamına geliyordu.


  • Rodri, Katalonya'da kahraman gibi karşılandı

    Cancelo beklemek zorunda kalırken, Barcelona'nın yeni transferi Rodri ise maçın başlama düdüğünden önce ev sahibi taraftarlardan en büyük alkışı aldı. İspanyol orta saha oyuncusu, Manchester City'den 65 milyon sterlinlik transferini tamamlamasının ardından bu hafta başında La Liga ekibiyle dört yıllık sözleşme imzaladı. Rodri, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilmiş biri olarak Katalonya'ya büyük bir ünle geliyor.

    Savunmacı da Katalan taraftarlara yabancı değil; zira geçen sezonun ikinci yarısında ve 2023–24 sezonunda Camp Nou'da kiralık olarak forma giydi.

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  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    Barcelona yeni sezona bakıyor

    Takımın odağı artık tamamen yeni La Liga sezonunun başlangıcına çevrilmiş durumda. Barcelona yetkilileri ise perde arkasında, devam eden kayıt sorunlarını çözmek için yoğun şekilde çalışacak.

    32 yaşındaki bek oyuncusu, önümüzdeki sezon Barcelona’nın yeni 2 numarası olmaya hazırlanıyor. Evrak işleri tamamlanıp Al-Hilal’den transferi resmen kesinleştiğinde, Cancelo İspanya’daki kariyerine yeniden başlamaya hazır olacak.

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