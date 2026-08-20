Getty Images Sport
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Barcelona'nın tanıtım törenindeki saygısızlığın ardından öfkelenen Joao Cancelo, Camp Nou tüneline yöneldi
Camp Nou tünelindeki hayal kırıklığı
Çarşamba günü Camp Nou’daki taraftarlara tanıtılmayı beklerken soyunma odasına hışımla dönen Cancelo, gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşıyordu. Barcelona kadrosundaki her oyuncu, kulübün geleneksel Joan Gamper Kupası maçı öncesinde tek tek tanıtıldı. Bu sırada Cancelo, tünelde 2 numaralı formayı giyerken görüldü, ancak ardından aniden ayrıldı ve takım arkadaşlarını tamamen şaşkına çevirdi.
Kayıt sorunu resmî tanıtımı geciktirdi
Planlardaki ani değişikliğin nedeni kısa süre içinde yerel medyada ortaya çıktı. İspanyol gazeteci Victor Navarro'ya göre Barcelona, Cancelo'yu kadronun geri kalanıyla birlikte tanıtmayı tamamen planlıyordu, ancak bek oyuncusunun kaydı tamamlanmadığı için bunu gerçekleştiremedi.
Haberler, Suudi Pro League ekibi Al-Hilal'in sezon sonunda sona ermesi gereken sözleşmesini feshetmek için Cancelo ile zaten anlaşmaya vardığını doğruladı. Bu anlaşma, Portekizli yıldızın alacaklarının geri kalanından feragat etmesi karşılığında sağlandı. Ancak Barcelona'ya transferine ilişkin son evrak işlemleri henüz tamamlanmadı. Bu beklenmedik idari gecikme, tanıtım sırasında Cancelo'nun resmen hâlâ Al-Hilal oyuncusu olduğu anlamına geliyordu.
Rodri, Katalonya'da kahraman gibi karşılandı
Cancelo beklemek zorunda kalırken, Barcelona'nın yeni transferi Rodri ise maçın başlama düdüğünden önce ev sahibi taraftarlardan en büyük alkışı aldı. İspanyol orta saha oyuncusu, Manchester City'den 65 milyon sterlinlik transferini tamamlamasının ardından bu hafta başında La Liga ekibiyle dört yıllık sözleşme imzaladı. Rodri, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilmiş biri olarak Katalonya'ya büyük bir ünle geliyor.
Savunmacı da Katalan taraftarlara yabancı değil; zira geçen sezonun ikinci yarısında ve 2023–24 sezonunda Camp Nou'da kiralık olarak forma giydi.
- Getty Images Sport
Barcelona yeni sezona bakıyor
Takımın odağı artık tamamen yeni La Liga sezonunun başlangıcına çevrilmiş durumda. Barcelona yetkilileri ise perde arkasında, devam eden kayıt sorunlarını çözmek için yoğun şekilde çalışacak.
32 yaşındaki bek oyuncusu, önümüzdeki sezon Barcelona’nın yeni 2 numarası olmaya hazırlanıyor. Evrak işleri tamamlanıp Al-Hilal’den transferi resmen kesinleştiğinde, Cancelo İspanya’daki kariyerine yeniden başlamaya hazır olacak.
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