Cancelo beklemek zorunda kalırken, Barcelona'nın yeni transferi Rodri ise maçın başlama düdüğünden önce ev sahibi taraftarlardan en büyük alkışı aldı. İspanyol orta saha oyuncusu, Manchester City'den 65 milyon sterlinlik transferini tamamlamasının ardından bu hafta başında La Liga ekibiyle dört yıllık sözleşme imzaladı. Rodri, 2026 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilmiş biri olarak Katalonya'ya büyük bir ünle geliyor.

Savunmacı da Katalan taraftarlara yabancı değil; zira geçen sezonun ikinci yarısında ve 2023–24 sezonunda Camp Nou'da kiralık olarak forma giydi.