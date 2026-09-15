Barcelona'nın sansasyonel transferi Rodri, Bernabeu'ya transferi reddettikten sonra Real Madrid patronu Jose Mourinho ile yaptığı özel telefon görüşmesini açıkladı

Rodrigo'nun Barcelona'ya gelişi, yakın La Liga tarihindeki en önemli transferlerden birini temsil ediyor. Pep Guardiola yönetiminde Manchester City'de son derece başarılı bir dönemin ardından 30 yaşındaki orta saha, İspanya'nın en prestijli iki kulübü arasında kızışan bir transfer yarışının merkezinde kendisini buldu.

Rodri, Mourinho'nun oyuncu için İspanya'nın başkentindeki vizyonunu ortaya koymak amacıyla doğrudan iletişime geçtiğini açıkladı. Orta saha oyuncusu, aralarındaki görüşmenin detaylarının kamuoyuna yansımasına şaşırdığını ifade etti, ancak bu yaklaşıma saygılı kaldı.