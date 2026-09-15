Getty Images Sport
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Barcelona'nın sansasyonel transferi Rodri, Bernabeu'ya transferi reddettikten sonra Real Madrid patronu Jose Mourinho ile yaptığı özel telefon görüşmesini açıkladı
İspanyol devleri arasında zorlu bir tercih
Rodrigo'nun Barcelona'ya gelişi, yakın La Liga tarihindeki en önemli transferlerden birini temsil ediyor. Pep Guardiola yönetiminde Manchester City'de son derece başarılı bir dönemin ardından 30 yaşındaki orta saha, İspanya'nın en prestijli iki kulübü arasında kızışan bir transfer yarışının merkezinde kendisini buldu.
Rodri, Mourinho'nun oyuncu için İspanya'nın başkentindeki vizyonunu ortaya koymak amacıyla doğrudan iletişime geçtiğini açıkladı. Orta saha oyuncusu, aralarındaki görüşmenin detaylarının kamuoyuna yansımasına şaşırdığını ifade etti, ancak bu yaklaşıma saygılı kaldı.
- Getty Images Sport
Saygılı bir ret
Rodri, ilgiyi takdir ettiğini ancak kalbinin Barcelona'da inşa edilen sportif projede olduğunu açıkladı. Buna karşın, Mourinho'nun futbol dünyasındaki konumu göz önüne alındığında kendisiyle profesyonel nezaket çerçevesinde hareket etmenin gerekli olduğunu düşündü. Konuşmanın ayrıntıları sorulduğunda Rodri, Mourinho'nun çabalarını kabul ederken diyaloğun mahremiyetini bozmayacak kadar dikkatli davrandı.
Rodri, Mundo Deportivo'ya verdiği demeçte, "Özel bir konuşmayı açıklamanın ona düştüğünü sanmıyorum ama tabii ki gitmemi istediğini ve takıma neler katabileceğimi dile getirdi" dedi. "Bana yaklaşımı çok iyiydi. Kararımı verdiğimde, ilgisi ve yaklaşımı için kendisine teşekkür etmek amacıyla ben de onu aradım. Bence o harika bir teknik direktör; bunu da başarılı dönemleri boyunca gittiği her yerde zaten kanıtladı. Real Madrid de bu ligde zorlu bir rakip olacak."
Siyasi gürültüyü ve dış bağlantıları görmezden gelerek
Transfer dönemi boyunca çeşitli dış etkenler, Rodri'nin geçiş sürecini karmaşık hale getirme tehdidi yarattı. Başkan adaylarından Enrique Riquelme ile olası bağlantılarının Madrid'in ilgisini azaltmış olabileceğine dair söylentiler dolaştı, ancak orta saha oyuncusu o dönemde tamamen İspanya Milli Takımı'ndaki görevlerine odaklandığında ısrar etti.
Rodri, "Dürüst olmak gerekirse, tüm bunların dışında yaşadım çünkü bu, doğru hatırlıyorsam, Dünya Kupası sırasında oldu ve ben milli takımımla birlikte bugün elde ettiğim en önemli dönüm noktasına ulaşmaya odaklanmıştım" dedi.
- Getty
Madrid ile kritik düello
Sonuçta Camp Nou’nun cazibesi, Jose Mourinho’nun kişisel ısrarlarından ya da başkanlık adaylarının vaatlerinden daha güçlü çıktı. Rodri’nin Katalonya’ya gelişi, kulübün hem İspanya’da hem de Avrupa’da hakimiyetini yeniden kurmaya çalıştığı bu dönemde dönüştürücü bir an olarak görülüyor. Oyunun temposunu kontrol etme becerisi ve savunma zekâsı, Barcelona yönetiminin kulübün uzun vadeli gelişimi için vazgeçilmez gördüğü özelliklerdi. Madrid’in şampiyonluk yarışındaki başlıca rakipleri olması beklenirken, orta saha oyuncusu kaçınılmaz olarak reddettiği adamla karşı karşıya gelecek.
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