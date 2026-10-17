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Mohamed Saeed
Çeviri:

Barcelona'nın Real Betis karşısındaki oyuncu puanları: Lamine Yamal parladı, beş yıldızlık performans sergileyen Barcelona, Manuel Pellegrini'nin takımını dağıttı

Barcelona
Player ratings
L. Yamal
Real Betis - Barcelona
Real Betis
La Liga
H. Flick

Barcelona, Estadio de La Cartuja'da Real Betis'i fırsatlarını iyi değerlendirerek 5-2 mağlup etti ve LaLiga sezonuna kayıpsız başlangıcını sürdürdü. Lamine Yamal ve Gabriel Jesus gol atan isimler arasındaydı. Hansi Flick'in takımı, hücumdaki etkili pozisyon değişimlerini gözler önüne serdi.

Barcelona, Real Betis’i 5-2 mağlup ederek LaLiga şampiyonluğu yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdürdü. Hansi Flick’in merkezde üstünlük kurmaya ve hızlı geçişlere dayanan taktik planı, Lamine Yamal’ın 10. dakikada perdeyi açmasıyla erken sonuç verdi. Betis, valentin gomez ve Abde Ezzalzouli ile gol bulsa da konuk ekibin 3,04 beklenen gol (xG) değerine yansıyan çok sayıdaki kaliteli pozisyonuna karşı koyamadı.

Barcelona, ikinci yarıda etkili oyunuyla farkı açtı. Gabriel Jesus, Eric Garcia ve Dani Olmo’nun golleri, Flick’in kadro derinliğini ve çok sayıda oyuncu değişikliğine rağmen baskıyı sürdürme becerisini gösterdi. %69 topa sahip olma oranı ve 10 isabetli şutla maçın temposunu kontrol eden Barcelona, Betis’in kontra atak tehdidini etkisiz hâle getirdi ve dokuz maçta dokuz galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

  • imago-sport-1084656069.jpgPhoto Players Images

    Kaleci ve savunma

    Joan Garcia - 6/10

    Kurtarış bakımından nispeten sakin bir öğleden sonra geçirdi ve üç kurtarış yaptı. İki gol yese de yakın mesafeden yapılan vuruşlarda yapabileceği pek bir şey yoktu. Topu oyuna sokmadaki başarısı, Flick'in istediği önde kurulan savunma hattının korunmasına yardımcı oldu.

    Jules Kounde - 6/10

    Kanatta sağlam bir performans sergiledi. Yamal'ın açılış golünün hazırlıklarına erken aşamada katılması da bunun göstergesiydi. Barcelona'nın bir tarafa ağırlık veren hücum düzenini dengelemek için gereken taktik disiplinini ortaya koydu ve maçın büyük bölümünde Abde'nin yarattığı tehditle iyi başa çıktı.

    Xavi Espart - 6/10

    Genç oyuncu pozisyon alışında soğukkanlıydı ancak zaman zaman Betis'in baskısının fiziksel yoğunluğu karşısında zorlandı. Topla temiz oynayarak takımının pas istatistiklerindeki üstünlüğüne katkıda bulundu, ardından taktiksel bir değişiklik kapsamında oyundan alındı.

    Gerard Martin - 5/10

    Betis'in kanat oyuncularının bindirmelerini takip etmekte zorlandı ve devre arasında oyundan alındı. Dikine oynama katkısının eksikliği, Flick'i yedek kulübesinde savunmada daha fazla güvence ve topu ileri taşıma becerisi aramaya yöneltti.

    Pau Cubarsi - 8/10

    Genç stoper, oyunu ileri taşıyan paslarıyla bir kez daha ustalığını gösterdi. Eric Garcia ve Dani Olmo'nun gollerini hazırlayarak iki asist yaptı ve üst düzey oyun görüşünü sergiledi. Savunmada da soğukkanlıydı; Betis'in ivme kazanmasını engelleyen kritik uzaklaştırmalara imza attı.


  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Orta saha

    Rodri - 8/10

    Orta sahanın temposunu belirleyen Rodri mükemmel oynadı ve Barcelona'nın %69'luk topa sahip olma oranına ulaşmasında kilit rol üstlendi. Devre arasından önce, 41. dakikada attığı kritik golle takımını yeniden öne geçirdi. Bu pozisyonda ceza sahasına geriden girme becerisini gösterdi.

    Fermin Lopez - 7/10

    Yüksek tempolu bir performans sergileyen Fermin, Rodri'nin golünün asistini yaptı. 20. dakikada sarı kart görse de bu durum agresif presini etkilemedi. Hatlar arasındaki hareketliliği, kanatlardaki hücum oyuncularına alan açtı.

    Pedri - 7/10

    Kaptan, orta sahada oyunu yönlendirdi. Gol veya asist kaydetmese de asist öncesindeki katkısı ve Betis'in presinden sıyrılma becerisi, Barcelona'nın 751 isabetli pasa ulaşmasında temel rol oynadı.


  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Hücum

    Karim Adeyemi - 6/10

    Hibrit bir rolde görev yapan Adeyemi, hücumun son bölümünde alışıldık patlayıcı ritmini bulmakta zorlandı. Savunmada çok çalıştı ancak Flick, takımın enerjisini tazelemek için onu 62. dakikada oyundan aldı.

    Lamine Yamal - 9/10

    Genç oyuncudan sansasyonel bir performans. 10. dakikada gol perdesini açtı, ardından Gabriel Jesus'a harika bir asist yaptı. 55. dakikada gördüğü sarı kart, yaratıcılığı ve teknik üstünlüğüyle öne çıkan performansındaki küçük bir kusurdu.

    Gabriel Jesus - 8/10

    Hücum hattında zekâsı ve mücadeleci oyunuyla öne çıktı. 51. dakikada Yamal'ın ortasını iyi bir vuruşla gole çevirerek çabasının karşılığını aldı. Takım arkadaşlarıyla kurduğu bağlantı, Betis'in stoperlerini yerlerinden çıkarmada büyük önem taşıdı.


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  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Eric Garcia - 7/10

    Devre arasında Martin'in yerine oyuna giren Garcia, savunma hattına daha fazla istikrar kazandırdı. 62. dakikada dördüncü golü atarak maçın çekişmesini fiilen bitirdi.

    Dani Olmo - 8/10

    62. dakikada oyuna girdi ve kalitesini hemen gösterdi. 81. dakikada yaptığı net vuruşla maçın son golünü atarak Barcelona'nın kadro derinliğini gözler önüne serdi.

    Anthony Gordon - 7/10

    Son yarım saat için oyuna alındı. Sahaya taze bir enerji getirdi ve Betis savunmasını zorladı, ancak gol atmak için fazla net fırsat bulamadı.

    Raphinha - 6/10

    Yamal'ın yerine maçın son bölümünde oyuna girdi. Sağ kanattaki tempoyu korudu ve topu dikkatli kullanarak sonucun korunmasına yardımcı oldu.

    Gavi - 6/10

    Son on dakika için Jesus'un yerine oyuna girdi. Sahalara dönüşü alkışlarla karşılandı ve kısa sürede orta sahadaki fiziksel mücadelelere dahil oldu.

    Hansi Flick - 9/10

    Teknik direktörün taktikleri tam isabetti. Betis'in yarattığı tehdidi fark ederek devre arasında savunmasını yeniden düzenledi ve yorulan rakipten yararlanmak için oyuncu değişikliklerini tam zamanında yaptı. Dokuz maçta dokuz galibiyet, takıma hemen yaptığı etkinin göstergesi.

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