Barcelona, Real Betis’i 5-2 mağlup ederek LaLiga şampiyonluğu yolundaki kararlı yürüyüşünü sürdürdü. Hansi Flick’in merkezde üstünlük kurmaya ve hızlı geçişlere dayanan taktik planı, Lamine Yamal’ın 10. dakikada perdeyi açmasıyla erken sonuç verdi. Betis, valentin gomez ve Abde Ezzalzouli ile gol bulsa da konuk ekibin 3,04 beklenen gol (xG) değerine yansıyan çok sayıdaki kaliteli pozisyonuna karşı koyamadı.
Barcelona, ikinci yarıda etkili oyunuyla farkı açtı. Gabriel Jesus, Eric Garcia ve Dani Olmo’nun golleri, Flick’in kadro derinliğini ve çok sayıda oyuncu değişikliğine rağmen baskıyı sürdürme becerisini gösterdi. %69 topa sahip olma oranı ve 10 isabetli şutla maçın temposunu kontrol eden Barcelona, Betis’in kontra atak tehdidini etkisiz hâle getirdi ve dokuz maçta dokuz galibiyetle zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.