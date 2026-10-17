Joan Garcia - 6/10

Kurtarış bakımından nispeten sakin bir öğleden sonra geçirdi ve üç kurtarış yaptı. İki gol yese de yakın mesafeden yapılan vuruşlarda yapabileceği pek bir şey yoktu. Topu oyuna sokmadaki başarısı, Flick'in istediği önde kurulan savunma hattının korunmasına yardımcı oldu.

Jules Kounde - 6/10

Kanatta sağlam bir performans sergiledi. Yamal'ın açılış golünün hazırlıklarına erken aşamada katılması da bunun göstergesiydi. Barcelona'nın bir tarafa ağırlık veren hücum düzenini dengelemek için gereken taktik disiplinini ortaya koydu ve maçın büyük bölümünde Abde'nin yarattığı tehditle iyi başa çıktı.

Xavi Espart - 6/10

Genç oyuncu pozisyon alışında soğukkanlıydı ancak zaman zaman Betis'in baskısının fiziksel yoğunluğu karşısında zorlandı. Topla temiz oynayarak takımının pas istatistiklerindeki üstünlüğüne katkıda bulundu, ardından taktiksel bir değişiklik kapsamında oyundan alındı.

Gerard Martin - 5/10

Betis'in kanat oyuncularının bindirmelerini takip etmekte zorlandı ve devre arasında oyundan alındı. Dikine oynama katkısının eksikliği, Flick'i yedek kulübesinde savunmada daha fazla güvence ve topu ileri taşıma becerisi aramaya yöneltti.

Pau Cubarsi - 8/10

Genç stoper, oyunu ileri taşıyan paslarıyla bir kez daha ustalığını gösterdi. Eric Garcia ve Dani Olmo'nun gollerini hazırlayarak iki asist yaptı ve üst düzey oyun görüşünü sergiledi. Savunmada da soğukkanlıydı; Betis'in ivme kazanmasını engelleyen kritik uzaklaştırmalara imza attı.



