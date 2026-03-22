Barcelona'nın Rayo Vallecano maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Ronald Araujo beklenmedik bir kahraman olurken, Joan Garcia, Raphinha ve Lamine Yamal'ın nadir görülen kötü günlerinde takımın sırtını çeker; La Liga'da zorlu bir galibiyet

Rayo, ilk dakikada sol kanattan Barça savunmasını parçalayıp skoru açmalıydı, ancak Garcia muhteşem bir kurtarışla Carlos Martin’in yakın mesafeden çektiği şutu kornaya çeldi. Ardından Raphinha, rakip savunmayı geçip kaleciyle karşı karşıya kaldığı büyük bir fırsatı kaçırdı ve topu dışarıya attı.

Lider takım, ilk yarının ortalarında Araujo'nun Joao Cancelo'nun köşe vuruşunda en yükseğe çıkıp topu direğe çarptırarak attığı golle öne geçti ve Raphinha'nın vuruşunun defans oyuncusuna çarpıp üst direğe çarpmasıyla skor farkını ikiye katlamaya çok yaklaştı.

İkinci yarıda teknik direktör Inigo Perez'in hücumcu oyuncu değişiklikleri yapmasıyla Rayo'nun özgüveni artmaya başladı ve Garcia, takımının kalesini gole kapatmak için iki kez en iyi performansını sergilemek zorunda kaldı; önce Alvaro Garcia'nın şutunu direğin yanından çeldi, ardından köşe vuruşundan gelen Unai Lopez'in kafasını muhteşem bir refleksle uzaklaştırdı.

Rayo, beraberlik golü için baskı yapmaya devam etti. Alfonso Espino, iyi bir pozisyonda topu üst direğin üzerinden dışarı attı. Ardından Garcia, Jorge De Frutos'un şutunu kurtararak bir kez daha muhteşem bir performans sergiledi ve Barcelona'yı, Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynayacağı derbi öncesinde ligin zirvesinde 7 puan farkla liderliğe taşıdı.

GOAL, Camp Nou'daki Barça oyuncularını değerlendirdi...