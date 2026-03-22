Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Araujo Raphinha Yamal Barcelona GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Çeviri:

Barcelona'nın Rayo Vallecano maçındaki oyuncu değerlendirmeleri: Ronald Araujo beklenmedik bir kahraman olurken, Joan Garcia, Raphinha ve Lamine Yamal'ın nadir görülen kötü günlerinde takımın sırtını çeker; La Liga'da zorlu bir galibiyet

Barcelona, Pazar günü La Liga şampiyonluk yarışındaki üstünlüğünü korudu; ancak Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etmek için epey ter dökmek zorunda kaldı. Ronald Araujo, Katalan ekibinin tek golünü attı; ancak yıldızlarla dolu hücum hattının hayal kırıklığı yaratan performansı nedeniyle, takım kalecisi Joan Garcia'nın yine muhteşem kurtarışlarına borçlu kaldı.

Rayo, ilk dakikada sol kanattan Barça savunmasını parçalayıp skoru açmalıydı, ancak Garcia muhteşem bir kurtarışla Carlos Martin’in yakın mesafeden çektiği şutu kornaya çeldi. Ardından Raphinha, rakip savunmayı geçip kaleciyle karşı karşıya kaldığı büyük bir fırsatı kaçırdı ve topu dışarıya attı.

Lider takım, ilk yarının ortalarında Araujo'nun Joao Cancelo'nun köşe vuruşunda en yükseğe çıkıp topu direğe çarptırarak attığı golle öne geçti ve Raphinha'nın vuruşunun defans oyuncusuna çarpıp üst direğe çarpmasıyla skor farkını ikiye katlamaya çok yaklaştı.

İkinci yarıda teknik direktör Inigo Perez'in hücumcu oyuncu değişiklikleri yapmasıyla Rayo'nun özgüveni artmaya başladı ve Garcia, takımının kalesini gole kapatmak için iki kez en iyi performansını sergilemek zorunda kaldı; önce Alvaro Garcia'nın şutunu direğin yanından çeldi, ardından köşe vuruşundan gelen Unai Lopez'in kafasını muhteşem bir refleksle uzaklaştırdı.

Rayo, beraberlik golü için baskı yapmaya devam etti. Alfonso Espino, iyi bir pozisyonda topu üst direğin üzerinden dışarı attı. Ardından Garcia, Jorge De Frutos'un şutunu kurtararak bir kez daha muhteşem bir performans sergiledi ve Barcelona'yı, Real Madrid'in Atletico Madrid ile oynayacağı derbi öncesinde ligin zirvesinde 7 puan farkla liderliğe taşıdı.

GOAL, Camp Nou'daki Barça oyuncularını değerlendirdi...

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Joan Garcia (9/10):

    Newcastle maçında aldığı sakatlık nedeniyle zaman zaman zorlanıyor gibi görünüyordu, ancak ilk dakikada Martin'in şutunu muhteşem bir şekilde kurtardı ve ikinci yarıda da Unai Lopez'in kafa vuruşunu engelledi. Maçın sonlarında De Frutos'un şutunu muhteşem bir şekilde kurtararak güzel performansını taçlandırdı.

    Ronald Araujo (8/10):

    Rayo maçın başlarında onun kanadını hedef aldı, ancak o bu sınavı başarıyla geçti. Zaman zaman topu iyi ileriye taşıdı. Skoru açan golde en yükseğe çıkarak topu ağlara gönderdi.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Maçın çoğunu derin paslar dağıtarak geçirdi, ancak Rayo'nun ataklarını kesmek için çağrıldığında iyi bir şekilde müdahale etti.

    Gerard Martin (6/10):

    Cubarsi ile birlikte yine sağlam bir performans sergiledi. Merkez savunma oyuncusu olarak gelişmeye devam ediyor.

    Joao Cancelo (7/10):

    Hem kanatlara açıldığında hem de orta sahaya indiğinde yine hücumda tehdit oluşturdu. Araujo'nun golünü hazırlayan vuruşu yaptı.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    Orta saha

    Fermin Lopez (7/10):

    Dar alanlarda çok iyiydi ve sık sık tehlikeli durumlardan kurtulup Barça'nın ataklarını başlattı. İkinci yarıda bir darbe almış gibi görünüyordu ve bu da 60. dakikada oyundan alınmasına neden olmuş olabilir.

    Marc Bernal (6/10):

    Orta sahada oyunu iyi bir şekilde yönlendirdi ve birkaç dikkat çekici pas attı. İkinci yarıda Casado ile değiştirildi.

    Pedri (7/10):

    Birçok kez etrafı sarılmış gibi göründüğü halde bir şekilde topu elinde tutmayı başardı ve ilk yarıda birçok hatları aşan pas attı. Ancak ikinci yarıda isabet oranı düşüktü.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Saldırı

    Lamine Yamal (5/10):

    Çok sayıda çalım, numara ve sürüş denemesi yaptı, ancak genç oyuncunun hayal kırıklığı yaratan performansında, dribbling denemelerini çok sık abarttı. İkinci yarıda ikinci sarı kart görmemesi biraz şans eseriydi.

    Robert Lewandowski (4/10):

    Birkaç kez oyunu iyi bağlamak için geriye çekildi, ancak son üçte birde topu neredeyse hiç görmedi. Pas desteği eksikliği vardı, ancak yeterince hareketli de değildi, bu da devre arasında oyundan alınmasına neden oldu.

    Raphinha (3/10):

    Son iki maçta beş gol atmasına rağmen, kendine güveni eksik görünüyordu. Skoru açmak için altın bir fırsatı kaçırdı ve ceza sahasına çok sık kötü son paslar attı. Hiç formunda değildi.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Ferran Torres (5/10):

    Lewandowski'den daha fazla sahada varlığını hissettirdi, ancak o da topa pek dokunamadı.

    Dani Olmo (6/10):

    Fermin'in yerine oyuna girdikten sonra birkaç güzel dokunuş yaptı ve bir şutunu dışarıya attı.

    Marc Casado (5/10):

    Bernal'ın yerine oyuna girdikten sonra orta sahada maçın büyük bir kısmını pas geçirdi.

    Marcus Rashford (N/A):

    Son 10 dakikada Yamal'ın yerine oyuna girdi ve sol kanattan birkaç tehlikeli atak yaptı.

    Xavi Espart (N/A):

    Son dakikada Cancelo'nun yerine oyuna girdi.

    Hansi Flick (5/10):

    Hafta ortasındaki yoğun maçların ardından daha fazla oyuncuya dinlenme fırsatı vermemesinin bedelini ödedi. Sonunda kıl payı kurtuldu.

La Liga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Barcelona crest
Barcelona
BAR