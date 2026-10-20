Barcelona, Fransa’nın başkentindeki deplasmanda topa sahip olma konusunda taktiksel açıdan kusursuza yakın bir performans sergiledi. Ancak Paris Saint-Germain’in doğrudan geliştirdiği kontra atakları durduracak savunma düzeninden yoksundu. Flick’in tercih ettiği esnek 4-2-3-1 dizilişiyle Barcelona topa %53 oranında sahip olsa da Desire Doue’nin golüyle ilk yarıyı geride kapattı. Buna rağmen Barcelona, mücadeleden kopmayarak iki takımın da hücuma çıktığı ikinci yarıda oyunun seyrini bir süreliğine lehine çevirdi.

Oyuna giren Fermin Lopez kilit rol oynadı ve ikinci yarının başlamasından on dakika sonra Espart’ın beraberlik golünün asistini yaptı. Yamal’ın 79. dakikadaki golü, Barcelona’ya zorlu bir beraberlik getirmiş gibi görünse de takımın önde kurduğu savunma hattının zaafları son on dakikada ortaya çıktı. Vitinha ve Fabian Ruiz, yorulan oyunculardan ve savunmadaki yerleşim hatalarından yararlanarak sırasıyla 81. ve 86. dakikalarda gol attı. Böylece Katalan devi, göze hoş gelen performansına rağmen sahadan puansız ayrıldı.