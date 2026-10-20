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FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Barcelona'nın Paris Saint-Germain karşısındaki oyuncu puanları: Lamine Yamal parladı ancak savunma hataları altı gollü nefes kesen maçta Hansi Flick'e pahalıya mal oldu

Barcelona
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain - Barcelona
Şampiyonlar Ligi

Barcelona, Xavi Espart ve Lamine Yamal'ın gollerine rağmen Parc des Princes'te 4-2 mağlup oldu. Skorun aksine Hansi Flick'in ekibi topa sahip olma konusunda üstünlük kurdu ancak ev sahibinin maçın son bölümündeki etkili bitiriciliğine engel olamadı.

Barcelona, Fransa’nın başkentindeki deplasmanda topa sahip olma konusunda taktiksel açıdan kusursuza yakın bir performans sergiledi. Ancak Paris Saint-Germain’in doğrudan geliştirdiği kontra atakları durduracak savunma düzeninden yoksundu. Flick’in tercih ettiği esnek 4-2-3-1 dizilişiyle Barcelona topa %53 oranında sahip olsa da Desire Doue’nin golüyle ilk yarıyı geride kapattı. Buna rağmen Barcelona, mücadeleden kopmayarak iki takımın da hücuma çıktığı ikinci yarıda oyunun seyrini bir süreliğine lehine çevirdi.

Oyuna giren Fermin Lopez kilit rol oynadı ve ikinci yarının başlamasından on dakika sonra Espart’ın beraberlik golünün asistini yaptı. Yamal’ın 79. dakikadaki golü, Barcelona’ya zorlu bir beraberlik getirmiş gibi görünse de takımın önde kurduğu savunma hattının zaafları son on dakikada ortaya çıktı. Vitinha ve Fabian Ruiz, yorulan oyunculardan ve savunmadaki yerleşim hatalarından yararlanarak sırasıyla 81. ve 86. dakikalarda gol attı. Böylece Katalan devi, göze hoş gelen performansına rağmen sahadan puansız ayrıldı.

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    Kaleci ve savunma

    Joan Garcia - 5/10

    Kaleci için çelişkili bir performanstı. Dört gol yemesine rağmen istatistikler, Barcelona'yı uzun süre maçın içinde tutmak için tam 9 kurtarış yaptığını gösteriyor. Ancak karşı karşıya kaldığı pozisyonların kalitesi ne olursa olsun dört gol yemesi, ceza sahasına hâkimiyeti açısından kötü bir görüntü oluşturdu.

    Gerard Martin - 4/10

    Zorlu bir savunma görevi üstlenen Martin, Achraf Hakimi'nin bindirmelerini durdurmakta zorlandı. Oyunu ileri taşıyan paslar konusunda fazla katkı sağlayamadı ve sık sık gereğinden fazla içe kayarak PSG'nin maçın son bölümündeki baskısında kanatları kullanmasına fırsat verdi.

    Xavi Espart - 7/10

    Savunma hattının en iyi oyuncusuydu. Pozisyon alışında yaşının ötesinde bir olgunluk göstermekle kalmadı, 55. dakikada attığı kritik golle skoru eşitledi. Flick'in sahaya dinç bir oyuncu sürmek istemesi üzerine 74. dakikada yerini Alejandro Balde'ye bıraktı.

    Pau Cubarsi - 5/10

    Genç stoper, topla her zamanki zarafetini sergiledi ancak PSG'nin hücum hattı karşısında fiziksel açıdan zorlandı. Savunma hattı 13 isabetli şuta izin verdi. Bu da geriden koşu yapan oyuncuları takip ederken savunmadaki uyumun eksik kaldığını düşündürdü.

    Joao Cancelo - 4/10

    Tecrübeli bek için unutmak isteyeceği bir akşamdı. 17. dakikada gördüğü erken sarı kart, savunmada agresif oynama imkânını kısıtladı. PSG hücumlarını onun kanadına yöneltirken sık sık pozisyonunu kaybetti.

  • Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

    Orta saha

    Pedri - 6/10

    Sahada kaldığı bir saat boyunca Barcelona'nın topa sahip olma oyununun merkezindeydi. Oyunun temposunu belirlemeye yardımcı oldu ve Barcelona'nın baskı altında topu korumasını sağladı. Ancak Gavi ile değiştirilmeden önce sonuca götürecek pası veremedi.

    Marc Bernal - 5/10

    İkili ön liberoda istikrarlı bir görüntü sergileyen Bernal, topu takımında tutmaya odaklandı. Ancak geçişlerde PSG orta sahası üstünlüğü ele geçirmeye başlayınca savunma dörtlüsünün önünü etkili biçimde kapatmakta zorlandı. Birinci saatin sonunda oyundan alındı.

    Dani Olmo - 5/10

    10 numara pozisyonunda görev yapan Olmo, 27. dakikada erkenden oyundan alınmadan önce maça kayda değer bir etki yapamadı. PSG hatları arasında boşluk bulmakta zorlandı ve taktiksel bir tercih sonucunda yerini Fermin Lopez'e bıraktı.

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    Hücum

    Lamine Yamal - 8/10

    Barcelona'nın hücumdaki başlıca ilham kaynağıydı. Genç oyuncu kanatta sürekli tehdit oluşturdu ve 79. dakikada golü atarken dünya çapında bir soğukkanlılık sergiledi. Yenilgiye rağmen savunmacıları geçme ve gol ihtimali yüksek fırsatlar yaratma becerisi, Flick için gecenin tesellisiydi.

    Anthony Gordon - 6/10

    Gordon, sol kanada ihtiyaç duyulan çalışkanlığı ve sürati kattı. Gol atamasa da yüksek tempolu baskısıyla PSG'yi birkaç kez hataya zorladı. Ancak son paslarında, sıkı savunmayı aşmak için gereken isabeti sağlayamadı.

    Raphinha - 5/10

    Kaptan, gol tehdidi bakımından takımına örnek olmakta zorlandı. Yorulmak bilmeyen koşularına rağmen kayda değer bir şut çekemedi ve kendi standartlarına göre nispeten sessiz geçen bir akşamın ardından 60. dakikada oyundan alındı.

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  • FBL-EUR-C1-PSG-BARCELONAAFP

    Yedekler ve teknik direktör

    Fermin Lopez - 7/10

    Olmo’nun yerine erken oyuna girerek Barcelona’nın ihtiyaç duyduğu hareketliliği getirdi. Espart’ın golünde akıllıca bir asist yaptı ve orta sahaya daha önce eksik olan doğrudan hücum etme isteğini kattı.

    Gavi - 5/10

    Orta sahadaki mücadele gücünü artırmak için 60. dakikada oyuna alındı. Mücadeleci bir görüntü sergilese de maçın son bölümünde PSG ataklarının önüne geçemedi.

    Karim Adeyemi - 5/10

    Kontra ataklara hız katmak için oyuna girdi ancak kısa süre sonra PSG kontrolü ele geçirince topla çok az buluştu.

    Rodri - 5/10

    Fiziksel gücü artırmak için Bernal’ın yerine oyuna girdi ancak Vitinha’nın maçın sonlarındaki kritik golünde etkisiz kaldı.

    Alejandro Balde - 5/10

    Sol bekte maçın sonlarında yapılan bu taktik değişiklik, PSG’nin gollerini durdurmaya yetmedi.

    Hansi Flick - 5/10

    Flick’in hücuma açık oyun anlayışına bağlılığı takdire değer, ancak maçın sonlarında savunma düzenini ayarlayamaması pahalıya mal oldu. Oyuncu değişiklikleri başlangıçta Barcelona’nın yeniden maça ortak olmasını sağladı fakat takım son on dakikada savunma disiplinini tamamen kaybetti.

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