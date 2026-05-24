Kane’in Allianz Arena’daki etkisi tam anlamıyla devrim niteliğinde oldu ve Hoeness, İngiltere kaptanının kulübün görkemli tarihinde tam olarak hangi sırada yer aldığını belirtmekten çekinmiyor. Kane’in muhteşem bir hat-trick yaparak kulübün altı yıllık kupa hasretine son verdiği DFB-Pokal finalinde Bayern’in 3-0 galibiyetinin ardından, onursal başkan en büyük övgüyü esirgemedi.

Maç sonrası kutlamaları sırasında Das Erste'ye konuşan Hoeness, forvetin Münih'teki mirası hakkında kesin bir açıklama yaptı. "Harry Kane, şimdiye kadar yaptığımız en iyi transferdir," diye açıkladı.