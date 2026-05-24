Çeviri:
"Barcelona'nın parası yok!" - Harry Kane, Bayern Münih'in "tarihin en iyi" transferi olarak nitelendirirken, Uli Hoeness La Liga transferini gülerek geçiştirdi
Hoeness, Kane'i rekor kıran transfer olarak nitelendirdi
Kane’in Allianz Arena’daki etkisi tam anlamıyla devrim niteliğinde oldu ve Hoeness, İngiltere kaptanının kulübün görkemli tarihinde tam olarak hangi sırada yer aldığını belirtmekten çekinmiyor. Kane’in muhteşem bir hat-trick yaparak kulübün altı yıllık kupa hasretine son verdiği DFB-Pokal finalinde Bayern’in 3-0 galibiyetinin ardından, onursal başkan en büyük övgüyü esirgemedi.
Maç sonrası kutlamaları sırasında Das Erste'ye konuşan Hoeness, forvetin Münih'teki mirası hakkında kesin bir açıklama yaptı. "Harry Kane, şimdiye kadar yaptığımız en iyi transferdir," diye açıkladı.
Barcelona'nın ilgisine sert tepki
Bundesliga'daki başarısına rağmen, Barcelona da dahil olmak üzere diğer Avrupa devlerinin ilgisiyle ilgili söylentiler doğal olarak ortalıkta dolaşmaya başladı. Ancak Hoeness, Blaugrana'nın yıldız oyuncusunu Bavyera'dan koparabileceğine dair her türlü iddiayı, Katalan kulübünün herkesin malumu olan ekonomik sıkıntılarına doğrudan işaret ederek hemen çürütmeyi ihmal etmedi.
Barcelona'nın ilgisi konusu gündeme geldiğinde Hoeness, İspanyol kulübünün harcama gücünü alay konusu yapmak için bu fırsatı kaçırmadı. Kane'in kulüpte uzun vadede kalıp kalmayacağı sorulduğunda, "Evet, zaten Barcelona'nın parası yok" diye cevap verdi.
Bayern'in yıldız oyuncularını satma konusundaki kararlılığı
Deneyimli yönetici, Bayern'in küresel futbol dünyasındaki konumunu daha da netleştirerek, kulübün mali dengesini sağlamak için en değerli oyuncularını satmaya gerek olmadığı fikrini pekiştirdi. Barça, La Liga'nın maaş sınırları ve mali kısıtlamalarıyla boğuşurken, Bayern dünya futbolunun en istikrarlı ve başarılı kulüplerinden biri olmaya devam ediyor.
Hoeness, röportajda futbol dünyasına kulübün transferler konusundaki temel felsefesini hatırlattı. Bu tutum, yurt dışından gelen ilgiye bakılmaksızın, kulüp yönetiminin hücumun odak noktası haline gelen bir oyuncu için teklifleri değerlendirmeye niyetli olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Hoeness, "FC Bayern bir satın alma kulübüdür, satma kulübü değildir" dedi.
Kane'in geleceği Münih'te
Kane ise, Kuzey Londra’da uzun süredir elde edemediği kupa zaferini nihayet kazanmış olarak Bavyera’ya tamamen uyum sağlamış görünüyor. Forvet, Almanya'daki hayatından ne kadar memnun olduğunu sık sık dile getiriyor ve kulübün, 2027'de sona erecek olan sözleşmesinin ötesinde de kalmasını sağlamak için şimdiden uzatma çalışmalarına başladığı bildiriliyor. Yönetim kurulunun desteği ve kulüp tarihinin en iyileriyle boy ölçüşen gol rekoruyla, İngiltere kaptanının Allianz Arena'yı Camp Nou ile değiştirme ihtimali, hayal dünyasında kalmaya devam ediyor.