Barcelona’nın Osasuna Maçı Oyuncu Puanları: Hemen transfer edin! Marcus Rashford yedek kulübesinden çıkarak maça büyük katkı sağlarken, Robert Lewandowski ve Ferran Torres, La Liga liderini şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı

Joan Garcia (7/10):

Gecenin en iyi Barça oyuncularından biri. Eski Espanyol kalecisi, ilk yarıda birkaç kritik kurtarış yaptı.

Eric Garcia (4/10):

Cezalı Jules Kounde'nin çok özlendiğini söylemek yanlış olmaz. Fransız oyuncunun yerine geçen oyuncu defalarca pozisyonunu kaybetti ve hücumda hiçbir katkı sağlayamadı. Dikkatsiz bir müdahale nedeniyle hak ettiği sarı kart, gecesini özetliyordu.

Pau Cubarsi (6/10):

Genel olarak yeterince sağlamdı ancak Budimir'in direğe çarpan şutundan önce Hırvat oyuncu tarafından alt üst edildi.

Gerard Martin (6/10):

Paslarıyla işleri basit ve düzgün tuttu ama özellikle pozisyon alışıyla pek güven vermedi. Nitekim Martin, birkaç kez Cubarsi ile aynı frekansta değildi ve bu da Osasuna'nın Barça'nın ofsayt tuzağını birden fazla kez aşmasına neden oldu.

Joao Cancelo (5/10):

Garcia gibi, Barça'nın oyununda yüksek savunma hattı önemli bir unsur olsa da, arkasında çok fazla boşluk bırakma hatasına düştü. Daha da şaşırtıcı olanı, Cancelo'nun hücumda katkı sağlamakta zorlanmasıydı.