Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Barcelona Osasuna ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Barcelona’nın Osasuna Maçı Oyuncu Puanları: Hemen transfer edin! Marcus Rashford yedek kulübesinden çıkarak maça büyük katkı sağlarken, Robert Lewandowski ve Ferran Torres, La Liga liderini şampiyonluğa bir adım daha yaklaştırdı

Player ratings
Barcelona
La Liga
H. Flick
FEATURES
Osasuna - Barcelona
Osasuna
M. Rashford
R. Lewandowski
F. Torres

Barcelona’nın Marcus Rashford’u kalıcı olarak transfer edip etmemeyi hâlâ değerlendirdiği söylenirken, Manchester United’dan kiralık olarak forma giyen forvet, Cumartesi akşamı Barcelona’nın Osasuna’yı 2-1 mağlup ederek La Liga’da zirvedeki farkı 14 puana çıkardığı maçta, değerini tam da zamanında ve son derece önemli bir şekilde hatırlattı. Blaugrana, Pamplona'daki maçın ikinci yarısının ortasında Flick'in Rashford'u oyuna sokmaya karar verdiği sırada, ev sahibi takımı aşmakta büyük zorluk çekiyordu.

Ardından, maçın bitmesine sadece dokuz dakika kala Rashford, mükemmel anı bekleyerek sağ ayağıyla - ve çok az geriye çekerek - ortasını gönderdi; Robert Lewandowski ise bu ortayı kafayla ağlara göndererek geç de olsa skoru açtı. Aniden canlanan Barça, birkaç dakika sonra sahada yüksek baskı kurarak topu kaptı ve Fermin Lopez, Rashford'un yedek takım arkadaşı Fermin Lopez'i gol pozisyonuna soktu.

Osasuna, normal sürenin bitimine iki dakika kala Raul Garcia'nın Abel Bretones'in muhteşem ortasını gole çevirmesiyle bir gol geriye geldi, ancak Barça galibiyeti koruyarak, Real Madrid'in Pazar günü Espanyol'u yenmemesi halinde, Katalanların üst üste ikinci sezon İspanya şampiyonu olacağını garantiledi. Los Blancos galip gelse bile, bu sadece Blaugrana'nın gelecek hafta Camp Nou'da oynanacak Clasico'da kendi taraftarları önünde ve en büyük rakibine karşı şampiyonluğu garantileme şansı elde edeceği anlamına gelir.

Aşağıda, GOAL, Estadio El Sadar'da yaşanan gergin gecede Barcelona'nın tüm oyuncularını değerlendiriyor...

  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-BARCELONAAFP

    Kaleci ve Savunma

    Joan Garcia (7/10):

    Gecenin en iyi Barça oyuncularından biri. Eski Espanyol kalecisi, ilk yarıda birkaç kritik kurtarış yaptı.

    Eric Garcia (4/10):

    Cezalı Jules Kounde'nin çok özlendiğini söylemek yanlış olmaz. Fransız oyuncunun yerine geçen oyuncu defalarca pozisyonunu kaybetti ve hücumda hiçbir katkı sağlayamadı. Dikkatsiz bir müdahale nedeniyle hak ettiği sarı kart, gecesini özetliyordu.

    Pau Cubarsi (6/10):

    Genel olarak yeterince sağlamdı ancak Budimir'in direğe çarpan şutundan önce Hırvat oyuncu tarafından alt üst edildi.

    Gerard Martin (6/10):

    Paslarıyla işleri basit ve düzgün tuttu ama özellikle pozisyon alışıyla pek güven vermedi. Nitekim Martin, birkaç kez Cubarsi ile aynı frekansta değildi ve bu da Osasuna'nın Barça'nın ofsayt tuzağını birden fazla kez aşmasına neden oldu.

    Joao Cancelo (5/10):

    Garcia gibi, Barça'nın oyununda yüksek savunma hattı önemli bir unsur olsa da, arkasında çok fazla boşluk bırakma hatasına düştü. Daha da şaşırtıcı olanı, Cancelo'nun hücumda katkı sağlamakta zorlanmasıydı.

    • Reklam
  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-BARCELONAAFP

    Orta saha

    Gavi (6/10):

    Her zamanki agresif oyun stilini sergiledi; bu sayede birçok ikili mücadeleden galip çıktı, ancak aldığı sarı kart nedeniyle erken oyundan çıkması kaçınılmaz hale geldi.

    Pedri (7/10):

    Barça'nın açık ara en yaratıcı oyuncusu olan Pedri, konuk takımın yaptığı her olumlu harekete dahil oldu, ancak o bile en iyi performansından çok uzaktaydı.

    Dani Olmo (5/10):

    Akıllı hareketleriyle bazı tehlikeli pozisyonlara girdi ve Lewandowski için net bir gol fırsatı yarattı, ancak çoğu zaman yaptığı gibi, çoğunlukla beklentileri karşılayamadı.

  • FBL-ESP-LIGA-OSASUNA-BARCELONAAFP

    Saldırı

    Roony Bardghji (3/10):

    Kimse ondan Yamal gibi bir performans beklemiyordu ama Danimarkalı oyuncu her açıdan kötü bir performans sergiledi. Topa çok sahip oldu ama hiçbir şey yapamadı; tek bir şans yaratamadı ve sadece bir kez top sürmeyi başardıktan sonra 60. dakikada oyundan alındı.

    Robert Lewandowski (7/10):

    İlk yarıda attığı müthiş şutla golü kıl payı kaçırdı, ancak Rashford'un pasıyla ceza sahasına girdiğinde hata yapmadı. Eskisi kadar hareketli olmayabilir, ancak hala koşu zamanlamasını iyi biliyor.

    Fermin Lopez (7/10):

    Her zaman bir şeyler yapabileceğe benziyordu, bu yüzden mükemmel bir pasla Torres'e Barça'nın kritik ikinci golünü hazırlaması hiç de sürpriz olmadı.


  • CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Marcus Rashford (7/10):

    Yedek kulübesinden oyuna girerek, sabırla bekleyip durduktan sonra Lewandowski'ye muhteşem bir orta yaptı ve büyük bir etki yarattı.

    Ferran Torres (7/10):

    60. dakikada etkisiz kalan Olmo'nun yerine oyuna girdi ve Barça'nın hücumuna hemen bir ivme kazandırdı, ardından maçın sonlarında skoru 2-0'a getirdi.

    Frenkie de Jong (6/10):

    Sarı kart nedeniyle risk altında olan Gavi'nin yerine oyuna girmesi şaşırtıcı değildi ve oyuna daha fazla kontrol getirdi.

    Ronald Araujo (N/A):

    Maçın sonlarında Garcia'nın yerine oyuna girdi.

    Marc Bernal (N/A):

    Kısa süre önce sert bir darbe alan Pedri'nin yerine orta sahada oyuna girdi.

    Hansi Flick (7/10):

    Hakkını vermek gerekirse, Alman teknik adamın yaptığı değişiklikler maçı tamamen değiştirdi. Rashford, Lewandowski'nin ilk golünü hazırladı ve Ferran da Barça'nın ikinci golünü attı.

La Liga
Levante crest
Levante
LEV
Osasuna crest
Osasuna
OSA
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA