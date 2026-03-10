Goal.com
Barcelona Newcastle ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Barcelona'nın Newcastle maçı oyuncu puanları: Lamine Yamal'ın son dakikada attığı penaltı, formsuz Blaugrana'yı kurtardı ve hak etmedikleri Şampiyonlar Ligi beraberliğini garantiledi

Lamine Yamal, Salı günü St. James' Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, maçın son vuruşunda soğukkanlılığını koruyarak penaltıyı gole çevirdi ve Barcelona'ya Newcastle ile 1-1'lik hak etmediği bir beraberlik kazandırdı. Blaugrana'nın genç yıldızı, takım arkadaşları gibi Tyneside'da kötü bir performans sergiledi ve diğer kanat oyuncusu Harvey Barnes maçın galibi olsaydı, şikayet edemezdi.

Ancak, dört dakikalık uzatma süresi dolmuş ve ev sahibi taraftarlar Jacob Murphy'nin ortasından Barnes'ın arka direkteki golünü kutlarken, Malick Thiaw ceza sahasında Dani Olmo'ya faul yaptı ve Yamal, penaltı noktasından Aaron Ramsdale'i yanlış yöne göndererek Blaugrana'yı kurtardı.

Son skor, özellikle hücum hattında başarısız olan konuk takımı memnun etti, ancak Katalanlar bunu hiç umursamadılar, çünkü çeyrek finale yükselmek için gelecek hafta Camp Nou'da herhangi bir galibiyet almaları yeterli.

GOAL, St. James' Park'ta sahaya çıkan tüm Barcelona oyuncularını değerlendirdi...

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Kaleci ve Savunma

    Joan Garcia (5/10):

    Elanga'nın şutunu mükemmel bir kurtarışla etkileyici kurtarış becerisini sergiledi, ancak Barnes'ın golünde çok daha iyi bir performans göstermeliydi. Ayrıca yüksek toplarda da dengesiz görünüyordu.

    Ronald Araujo (5/10):

    Barça'nın bek pozisyonundaki sakatlık sorunları nedeniyle sürpriz bir şekilde dörtlü savunmanın sağında seçildi ve maçın sonlarına doğru ortadan kaybolana kadar Barnes'ı nispeten sessiz tutarak iyi bir iş çıkardı.

    Pau Cubarsi (6/10):

    19 yaşındaki oyuncunun yanında kim oynarsa oynasın, o her durumda iyi performans gösteriyor. Cubarsi, düşmanca bir ortamda fiziksel mücadelelerin yaşandığı bir maçta yine etkileyici bir performans sergiledi.

    Gerard Martin (6/10):

    Sol bekten merkez savunmaya geçen oyuncu, birçok topu uzaklaştırdı ve hava toplarında güçlüydü.

    Joao Cancelo (4/10):

    İleriye doğru pek bir katkı sağlamadı, ki bu onun için alışılmadık bir durumdu. Barnes'ın golünde ortayı onun tarafından gelmesi de şaşırtıcı değildi.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Orta saha

    Marc Bernal (5/10):

    Son zamanlarda iyi bir gol formu yakaladı, ancak dörtlü savunmanın önünde çok çalışmasına rağmen, onların oyununa pek bir etkisi olmadı. Yine de ona çok sert davranmak yanlış olur, çünkü o henüz 18 yaşında.

    Pedri (4/10):

    Barcelona'nın tartışmasız en önemli oyuncusu, pek de etkileyici bir performans sergilemedi. Çok sayıda ikili mücadelede galip geldi ve topu oldukça fazla gördü, ancak takım arkadaşları için herhangi bir fırsat yaratamadı ve maçı kontrol altına almakta da zorlandı. Maçın bitimine 20 dakika kala oyundan çıktı.

    Fermin Lopez (5/10):

    Çalışma temposu gerçekten etkileyici, bu yüzden Flick'in böyle bir maçta onu ilk 11'de oynatmasını anlamak kolay, ancak ilk yarıda birkaç fırsat yaratıp Ramsdale'i harekete geçirse de, ikinci yarıda çok daha az tehlikeli oldu.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Saldırı

    Lamine Yamal (5/10):

    St. James' Park'a genç oyuncunun dahice hareketlerini görmek umuduyla gelenler hayal kırıklığına uğramışlardır. Yamal, Hall tarafından oyundan neredeyse tamamen uzaklaştırılmıştı, ancak Thiaw'ın Olmo'ya yaptığı faul sayesinde son sözü söyleyen yine o oldu. Yine de, çok soğukkanlı bir penaltı vuruşu yaptığı için hakkını vermek gerekir.

    Robert Lewandowski (3/10):

    Tüm zamanların en iyi santrforlarından birinin izlemesi zor bir performansıydı. Lewandowski tüm akşam boyunca ritmini bulamadı ve zaman zaman topu kaybetti. İkinci yarıda büyük bir fırsat yakaladı ama beklendiği gibi bunu değerlendiremedi.

    Raphinha (4/10):

    Brezilyalı oyuncu için alışılmadık derecede sakin bir akşamdı ve Lewandowski için sadece bir tane gerçek fırsat yarattı. Doğrusu, 90 dakika boyunca sahada kalması biraz şaşırtıcıydı ve Flick, maçın ilk golünde Barnes'ı kaybettiği için muhtemelen Raphinha'yı oyundan almasını dilemiş olacaktır.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Yedekler ve Menajer

    Marcus Rashford (5/10):

    Lewandowski için uzun zamandır beklenen bir giriş oldu, ancak St. James' Park'ta ligdeki kahramanlıklarını tekrarlayacak yeterli zamanı olmadı. Şimdi Camp Nou'daki rövanş maçında ilk 11'de yer almak için çaba gösterecek.

    Dani Olmo (5/10):

    Hayal kırıklığı yaratan Pedri'nin yerine oyuna girdi ve ceza sahasında yaptığı güzel ayak hareketleriyle Barça'nın beraberliği yakalamasını sağlayan penaltıyı kazandı.

    Marc Casado (N/A):

    15 dakika kala sakatlanan Bernal'ın yerine oyuna girdi.

    Ferran Torres (N/A):

    Newcastle'ın Fermin'in golünden sonra oyuna girdi.

    Xavi Espart (N/A):

    Maçın son dakikalarında Araujo'nun yerine oyuna girdi.

    Hansi Flick (4/10):

    Seçimleri açıkça sakatlıklardan etkilendi, ancak dörtlü savunmasının yapısı tuhaftı ve sonuçta Newcastle'ın golünde bu durum ortaya çıktı. Flick ayrıca Lewandowski'yi oyundan almak için çok uzun süre bekledi, Raphinha ise tüm akşam boyunca pasif kaldı. Her şeyi göz önünde bulundurursak, Barça teknik direktörü bu maçtan 1-1 berabere çıkabildiği için şanslıydı.

