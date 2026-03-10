Barcelona'nın Newcastle maçı oyuncu puanları: Lamine Yamal'ın son dakikada attığı penaltı, formsuz Blaugrana'yı kurtardı ve hak etmedikleri Şampiyonlar Ligi beraberliğini garantiledi

Marc Bernal (5/10):

Son zamanlarda iyi bir gol formu yakaladı, ancak dörtlü savunmanın önünde çok çalışmasına rağmen, onların oyununa pek bir etkisi olmadı. Yine de ona çok sert davranmak yanlış olur, çünkü o henüz 18 yaşında.

Pedri (4/10):

Barcelona'nın tartışmasız en önemli oyuncusu, pek de etkileyici bir performans sergilemedi. Çok sayıda ikili mücadelede galip geldi ve topu oldukça fazla gördü, ancak takım arkadaşları için herhangi bir fırsat yaratamadı ve maçı kontrol altına almakta da zorlandı. Maçın bitimine 20 dakika kala oyundan çıktı.

Fermin Lopez (5/10):

Çalışma temposu gerçekten etkileyici, bu yüzden Flick'in böyle bir maçta onu ilk 11'de oynatmasını anlamak kolay, ancak ilk yarıda birkaç fırsat yaratıp Ramsdale'i harekete geçirse de, ikinci yarıda çok daha az tehlikeli oldu.