Barcelona'nın Newcastle maçı oyuncu değerlendirmeleri: Son dakikada Lamine Yamal'ın penaltısı, formsuz Blaugrana'yı kurtardı ve hak etmedikleri Şampiyonlar Ligi beraberliğini garantiledi

Ancak, dört dakikalık uzatma süresi dolmuş ve ev sahibi taraftarlar Jacob Murphy'nin ortasından Barnes'ın arka direkteki golünü kutlarken, Malick Thiaw ceza sahasında Dani Olmo'ya faul yaptı ve Yamal, penaltı noktasından Aaron Ramsdale'i yanlış yöne göndererek Blaugrana'yı kurtardı.
Son skor, özellikle de golcü hattında sorun yaşayan konuk takımı memnun etti, ancak Katalanlar bunu hiç umursamadılar, çünkü çeyrek finale yükselmek için önümüzdeki hafta Camp Nou'da herhangi bir galibiyet almaları yeterli.
GOAL, St. James' Park'ta sahaya çıkan tüm Barcelona oyuncularını değerlendirdi...