Lamine Yamal Barcelona HICGetty/GOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Barcelona'nın Newcastle maçı oyuncu değerlendirmeleri: Son dakikada Lamine Yamal'ın penaltısı, formsuz Blaugrana'yı kurtardı ve hak etmedikleri Şampiyonlar Ligi beraberliğini garantiledi

Lamine Yamal, Salı günü St. James' Park'ta oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında, maçın son vuruşunda penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirerek Barcelona'ya Newcastle ile 1-1'lik hak etmediği bir beraberlik kazandırdı. Blaugrana'nın genç yıldızı, takım arkadaşları gibi Tyneside'da kötü bir performans sergiledi ve diğer kanat oyuncusu Harvey Barnes maçın galibi olsaydı, buna itiraz edemezdi.

Ancak, dört dakikalık uzatma süresi dolmuş ve ev sahibi taraftarlar Jacob Murphy'nin ortasından Barnes'ın arka direkteki golünü kutlarken, Malick Thiaw ceza sahasında Dani Olmo'ya faul yaptı ve Yamal, penaltı noktasından Aaron Ramsdale'i yanlış yöne göndererek Blaugrana'yı kurtardı.

Son skor, özellikle de golcü hattında sorun yaşayan konuk takımı memnun etti, ancak Katalanlar bunu hiç umursamadılar, çünkü çeyrek finale yükselmek için önümüzdeki hafta Camp Nou'da herhangi bir galibiyet almaları yeterli.

GOAL, St. James' Park'ta sahaya çıkan tüm Barcelona oyuncularını değerlendirdi...

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Kaleci ve Savunma

    Joan Garcia (5/10):

    Elanga'nın şutunu mükemmel bir kurtarışla etkileyici kurtarış becerisini sergiledi, ancak Barnes'ın golünde çok daha iyi bir performans göstermeliydi. Ayrıca yüksek toplarda da dengesiz görünüyordu.

    Ronald Araujo (5/10):

    Barça'nın bek pozisyonundaki sakatlık sorunları nedeniyle sürpriz bir şekilde dörtlü savunmanın sağında seçildi ve maçın sonlarına doğru kaybolana kadar Barnes'ı nispeten sessiz tutarak iyi bir iş çıkardı.

    Pau Cubarsi (6/10):

    19 yaşındaki oyuncunun yanında kim oynarsa oynasın, o her durumda iyi performans gösteriyor. Cubarsi, düşmanca bir ortamda fiziksel mücadelelerin yaşandığı bir maçta yine etkileyici bir performans sergiledi.

    Gerard Martin (6/10):

    Sol bekten merkez savunmaya geçen oyuncu, birçok topu uzaklaştırdı ve hava toplarında güçlüydü.

    Joao Cancelo (4/10):

    İleriye pek katkı sağlamadı, ki bu onun için alışılmadık bir durumdu. Barnes'ın golünde ortayı onun tarafından yapılması da şaşırtıcı değildi.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Orta saha

    Marc Bernal (5/10):

    Son zamanlarda iyi bir golcü formu yakaladı, ancak dörtlü savunmanın önünde çok çalışmasına rağmen, onların oyununa pek bir etkisi olmadı. Yine de ona çok sert davranmak yanlış olur, çünkü o henüz 18 yaşında.

    Pedri (4/10):

    Barcelona'nın tartışmasız en önemli oyuncusu, pek de etkileyici bir performans sergilemedi. Çok sayıda ikili mücadele kazandı ve topu oldukça fazla gördü, ancak takım arkadaşları için herhangi bir fırsat yaratamadı ve oyuna hakim olamadı. Maçın bitimine 20 dakika kala oyundan alındı.

    Fermin Lopez (5/10):

    Çalışma temposu gerçekten etkileyici, bu yüzden Flick'in böyle bir maçta onu ilk 11'de başlatmasını anlamak kolay, ancak ilk yarıda birkaç fırsat yaratıp Ramsdale'i harekete geçirse de, ikinci yarıda çok daha az tehlikeli oldu.

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Saldırı

    Lamine Yamal (5/10):

    St. James' Park'a genç oyuncunun dehası ile parıldamasını görmek için gelenler hayal kırıklığına uğramışlardır. Yamal, Hall tarafından oyundan neredeyse tamamen uzaklaştırılmıştı, ancak Thiaw'ın Olmo'ya yaptığı faul sayesinde son sözü söyleyen yine o oldu. Yine de, çok soğukkanlı bir penaltı vuruşu yaptığı için hakkını vermek gerekir.

    Robert Lewandowski (3/10):

    Tüm zamanların en iyi santrforlarından birinin izlemesi zor bir performansıydı. Lewandowski tüm akşam boyunca ritmini bulamadı ve zaman zaman topu kaybetti. İkinci yarıda büyük bir fırsat yakaladı ama beklendiği gibi bunu değerlendiremedi.

    Raphinha (4/10):

    Brezilyalı oyuncu için alışılmadık derecede sakin bir akşamdı ve Lewandowski için sadece bir tane gerçek fırsat yarattı. Doğrusu, 90 dakika boyunca sahada kalması biraz sürpriz oldu ve Flick, maçın açılış golünde Barnes'ı kaybettiği için muhtemelen Raphinha'yı oyundan almasını dilemiş olacaktır.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Yedekler ve Menajer

    Marcus Rashford (5/10):

    Lewandowski için uzun zamandır beklenen bir giriş oldu, ancak St. James' Park'ta ligdeki kahramanlıklarını tekrarlayacak yeterli zamanı olmadı. Şimdi Camp Nou'daki rövanş maçında ilk 11'de yer almak için çaba gösterecek.

    Dani Olmo (5/10):

    Hayal kırıklığı yaratan Pedri'nin yerine oyuna girdi ve ceza sahasında gösterdiği ustaca ayak hareketleriyle Barça'nın beraberliği yakalamasını sağlayan penaltıyı kazandı.

    Marc Casado (N/A):

    15 dakika kala sakatlanan Bernal'ın yerine aynı pozisyonda oyuna girdi.

    Ferran Torres (N/A):

    Newcastle'ın Fermin'in golünden sonra oyuna girdi.

    Xavi Espart (N/A):

    Maçın son dakikalarında Araujo'nun yerine oyuna girdi.

    Hansi Flick (4/10):

    Seçimleri açıkça sakatlıklardan etkilendi, ancak dörtlü savunmasının yapısı tuhaftı ve sonuçta Newcastle'ın golünde açığa çıktı. Flick ayrıca Lewandowski'yi oyundan almak için çok uzun süre bekledi, Raphinha ise tüm akşam boyunca pasif kaldı. Her şeyi göz önünde bulundurursak, Barça teknik direktörü bu maçtan 1-1 berabere çıkabildiği için şanslıydı.

