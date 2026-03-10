Barcelona'nın Newcastle maçı oyuncu değerlendirmeleri: Son dakikada Lamine Yamal'ın penaltısı, formsuz Blaugrana'yı kurtardı ve hak etmedikleri Şampiyonlar Ligi beraberliğini garantiledi

Joan Garcia (5/10):

Elanga'nın şutunu mükemmel bir kurtarışla etkileyici kurtarış becerisini sergiledi, ancak Barnes'ın golünde çok daha iyi bir performans göstermeliydi. Ayrıca yüksek toplarda da dengesiz görünüyordu.

Ronald Araujo (5/10):

Barça'nın bek pozisyonundaki sakatlık sorunları nedeniyle sürpriz bir şekilde dörtlü savunmanın sağında seçildi ve maçın sonlarına doğru kaybolana kadar Barnes'ı nispeten sessiz tutarak iyi bir iş çıkardı.

Pau Cubarsi (6/10):

19 yaşındaki oyuncunun yanında kim oynarsa oynasın, o her durumda iyi performans gösteriyor. Cubarsi, düşmanca bir ortamda fiziksel mücadelelerin yaşandığı bir maçta yine etkileyici bir performans sergiledi.

Gerard Martin (6/10):

Sol bekten merkez savunmaya geçen oyuncu, birçok topu uzaklaştırdı ve hava toplarında güçlüydü.

Joao Cancelo (4/10):

İleriye pek katkı sağlamadı, ki bu onun için alışılmadık bir durumdu. Barnes'ın golünde ortayı onun tarafından yapılması da şaşırtıcı değildi.