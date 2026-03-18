Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Raphinha Lewandowski Yamal Barcelona
Tom Maston

Çeviri:

Barcelona'nın Newcastle maçı oyuncu değerlendirmeleri: Blaugrana, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi garantilemek için rakibini adeta ezip geçerken, Raphinha'nın muhteşem haftası devam ediyor ve Robert Lewandowski golcü kimliğini yeniden keşfediyor

Barcelona, Newcastle karşısında ikinci yarıda adeta fırtına gibi eserek Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçını 7-2 kazandı ve toplamda 8-3'lük skorla çeyrek finale yükseldi. Raphinha, iki gol atarken altı golün de oluşmasında önemli rol oynadı; Robert Lewandowski de iki gol kaydederken, Marc Bernal, Lamine Yamal ve Fermin Lopez de gol listesine adlarını yazdırdı.

St. James' Park'ta oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalan Barça, Raphinha'nın alt köşeye gönderdiği kavisli bir şutla maçın 6. dakikasında öne geçti. Ancak Newcastle geri döndü ve Anthony Elanga'nın güzel bir hücumun sonunda attığı golle skoru eşitledi; ancak Blaugrana, Gerard Martin'in Raphinha'nın serbest vuruşunu indirdikten sonra Bernal'ın yakın mesafeden attığı golle üç dakikadan kısa bir süre sonra yeniden öne geçti.

Yamal kendi ceza sahası kenarında topu kaptırınca Elanga gecenin ikinci golünü atarak skoru yeniden eşitledi. Raphinha'nın şutu kaleciden seken topun önüne düştüğünde, genç oyuncunun gecesi daha da kötüye gidiyor gibi görünüyordu. Ancak ilk yarının uzatma dakikalarında Raphinha'nın Kieran Trippier tarafından geriye çekilmesi sonucu penaltı kazandı ve penaltı noktasından golü attı.

Hansi Flick'in takımı ikinci yarıda tempoyu artırdı ve 10 dakika içinde üç gol atarak maçı bitirdi. İlk olarak Fermin, Raphinha'nın pasını alarak golü attı, ardından Lewandowski bir köşe vuruşundan kafayla golü buldu ve Yamal'ın pasını alarak gecenin ikinci golünü attı. Maçın sonucu belli olduktan sonra, Jacob Ramsey'in ceza sahası içindeki pası Raphinha'nın ayağına geldi ve Raphinha yedinci golü attı.

GOAL, Spotify Camp Nou'daki Barça oyuncularını değerlendiriyor...

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-NEWCASTLEAFP

    Kaleci ve Savunma

    Joan Garcia (6/10):

    Hiç zorlanmadı ve Elanga'nın iki golünde de pek bir şey yapamadı. Topla ayaklarında sakin bir oyun sergiledi, ancak maçın sonlarında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalması biraz endişe vericiydi.

    Eric Garcia (4/10):

    Kendi kanadında Barnes'ı durduramadı ve dikkatsizce yaptığı müdahale Elanga'nın ilk golüne yol açtı. İlk yarının ortasında oyundan çıkması nedeniyle sakatlandığı düşünülüyor.

    Pau Cubarsi (7/10):

    Barça'nın savunma hattını bir arada tuttu ve bazı pasları muhteşemdi.

    Gerard Martin (6/10):

    Elanga'nın ilk golünde pozisyonunu kaybetti ancak bunun dışında, birkaç top uzaklaştırmada aceleci davranmış olsa da oldukça sağlamdı. Soğukkanlılığını koruyarak Bernal'ın ikinci golünü hazırlayan pası verdi.

    Joao Cancelo (5/10):

    Her fırsatta ileriye çıktı, ancak bu, Elanga'nın her iki golünde de pozisyonunu kaybetmesine neden oldu.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Orta saha

    Pedri (7/10):

    İlk yarıda oyunu yönlendirmekte zorlandı ancak ikinci yarıda çok daha iyiydi. Beklendiği gibi, o kontrolü ele geçirdiğinde Barça'nın performans seviyesi yükseldi. 

    Marc Bernal (6/10):

    Gol önündeki son dönemdeki iyi formunu sürdürmek için doğru yerdeydi. Orta sahada zaman zaman Newcastle'ın presiyle zorlandı.

    Fermin Lopez (7/10):

    Maçta zaman zaman kayboldu ama fırsat bulduğunda etkili oldu. Raphinha'nın açılış golünde asist yaptı, muhteşem ortasıyla penaltı kazandırdı ve ikinci yarı başında 4-2'yi yapan golde büyük bir soğukkanlılık gösterdi.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Saldırı

    Lamine Yamal (7/10):

    Gerçekten karışık bir geceydi. Bir dakika önce sihirli bir dönüş ve pasla ilk golü hazırladı; bir dakika sonra ise kendi ceza sahasının kenarında topu topukla kaptırdı ve bu da Newcastle'ın ikinci golüne yol açtı. Çok kolay bir gol fırsatını kaçırdı, ancak penaltıdan gol atmasına yol açan pozisyonda rolünü oynadı. Altıncı golde Lewandowski'nin önüne attığı mükemmel tek vuruşlu pas ve ikinci yarıdaki bazı hünerli hareketleri, bu gecenin genç oyuncu için olumlu geçmesini sağladı.

    Robert Lewandowski (7/10):

    İlk yarıda birkaç büyük fırsatı kaçırarak çok yaşlı görünüyordu. Kendini toparladı ve iki hızlı golle maçı bitirdi; ikincisi tipik bir Lewandowski golüydü.

    Raphinha (9/10):

    Gecenin en göze çarpan oyuncusu, Barça'nın ilk beş golünün hepsinde payı vardı. İlk golü atarken soğukkanlılığını korudu, ikinci golün önünü açan serbest vuruşu yaptı, üçüncü golün penaltısını kazandı ve sonraki iki golün asistini yaptı. Yedinci golü kolaylıkla atarak gecesini taçlandırdı.

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Ronald Araujo (5/10):

    Sağ bek pozisyonunda güven vermedi ve ilk yarı bitmeden sarı kart gördü. Merkez savunmaya geçtikten sonra daha rahat oynadı.

    Xavi Espart (6/10):

    Genç bek oyuncusundan yine parlak bir performans.

    Ferran Torres (5/10):

    Lewandowski'nin yerine oyuna girdikten sonra İspanyol forvet pek bir şey yapamadı.

    Dani Olmo (6/10):

    Maçın son çeyreğinde orta sahada bazı iyi dokunuşlar sergiledi.

    Wojciech Szczesny (N/A):

    Maçın sonlarında sakatlanan Garcia'nın yerine oyuna girdi.

    Hansi Flick (7/10):

    Defans sorunları endişe kaynağı olmaya devam etse de, devre arasında galibiyeti garantilemek için gerekli değişiklikleri yaptı.

La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY
0