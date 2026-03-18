Barcelona'nın Newcastle maçı oyuncu değerlendirmeleri: Blaugrana, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeyi garantilemek için rakibini adeta ezip geçerken, Raphinha'nın muhteşem haftası devam ediyor ve Robert Lewandowski golcü kimliğini yeniden keşfediyor

St. James' Park'ta oynanan ilk maçta 1-1 berabere kalan Barça, Raphinha'nın alt köşeye gönderdiği kavisli bir şutla maçın 6. dakikasında öne geçti. Ancak Newcastle geri döndü ve Anthony Elanga'nın güzel bir hücumun sonunda attığı golle skoru eşitledi; ancak Blaugrana, Gerard Martin'in Raphinha'nın serbest vuruşunu indirdikten sonra Bernal'ın yakın mesafeden attığı golle üç dakikadan kısa bir süre sonra yeniden öne geçti.

Yamal kendi ceza sahası kenarında topu kaptırınca Elanga gecenin ikinci golünü atarak skoru yeniden eşitledi. Raphinha'nın şutu kaleciden seken topun önüne düştüğünde, genç oyuncunun gecesi daha da kötüye gidiyor gibi görünüyordu. Ancak ilk yarının uzatma dakikalarında Raphinha'nın Kieran Trippier tarafından geriye çekilmesi sonucu penaltı kazandı ve penaltı noktasından golü attı.

Hansi Flick'in takımı ikinci yarıda tempoyu artırdı ve 10 dakika içinde üç gol atarak maçı bitirdi. İlk olarak Fermin, Raphinha'nın pasını alarak golü attı, ardından Lewandowski bir köşe vuruşundan kafayla golü buldu ve Yamal'ın pasını alarak gecenin ikinci golünü attı. Maçın sonucu belli olduktan sonra, Jacob Ramsey'in ceza sahası içindeki pası Raphinha'nın ayağına geldi ve Raphinha yedinci golü attı.

GOAL, Spotify Camp Nou'daki Barça oyuncularını değerlendiriyor...