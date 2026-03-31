(C)Getty Images
Çeviri:
Barcelona'nın kalıcı transfer planlarını yeniden gözden geçirmeye mecbur kalmasıyla Marcus Rashford'un geleceği belirsizliğe düştü
Camp Nou'da mali gerçekler yüzüne çarpıyor
Barcelona'nın Rashford'u kalıcı olarak kadrosuna katma çabaları önemli bir engelle karşılaştı; kulübün tüm süreci askıya aldığı bildiriliyor. 28 yaşındaki oyuncu, Hansi Flick'in kadrosunda düzenli olarak yer almayı başarmış olsa da, kulübün ekonomik durumunun acı gerçeği, kulübü kalıcı transferi ertelemek zorunda bıraktı. SPORT'a göre, Katalan devi transferin fizibilitesini yeniden değerlendirdi. Anlaşmanın ana hatları daha önce belirlenmiş olsa da, spor departmanı mali istikrarsızlığı daha da artırma riskine girmek yerine transferi askıya almaya karar verdi.
- Getty
Maaş tavanı engeli
Barcelona için asıl sorun, Manchester United ile üzerinde anlaşmaya varılan 30 milyon avroluk satın alma opsiyonu değil; zira bu rakam, Rashford gibi bir oyuncu için nispeten mütevazı bir tutar olarak değerlendiriliyor. Bunun yerine, en büyük engel Rashford’un yüksek maaş talepleri olmaya devam ediyor. Kulüp, La Liga'nın katı düzenlemelerini aşmak için başlangıçta yaratıcı bir çözüm aramış ve maliyeti yaymak amacıyla 2030'a kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşme planlamıştı. Ancak, İngiltere milli takım oyuncusunun maaşında taviz vermeye istekli olmasına rağmen, mevcut mali kısıtlamalar altında bu rakamları kayda geçirmek hâlâ zor görünüyor.
İşe alım anlayışında bir değişim
Anlık mali engellerin ötesinde, Barcelona’nın genel transfer stratejisinde belirgin bir yön değişikliği olduğu görülüyor. Sport gazetesi ayrıca, kulüp yönetiminin hem hemen katkı sağlayabilecek hem de uzun vadede yeniden satış değeri sunabilecek genç yetenekleri transfer etmeye giderek daha fazla yöneldiğini belirtiyor. Kalan bütçenin büyük bir kısmını yüksek maaşlı 28 yaşındaki bir oyuncuya ayırmak, kulübü zorlu tavizler vermeye zorlayabilir.
- Getty Images Sport
Manchester United'ın forvet oyuncusu için belirsizlik hakim
Aylar boyunca Rashford’un İspanya’ya kalıcı olarak transfer olacağı kesin gibi görünüyordu. Ancak müzakerelerde yaşanan duraklama, kulübün kritik öneme sahip yaz transfer dönemi öncesinde seçeneklerini açık tuttuğunu gösteriyor.
Spor departmanı, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir yeniden yapılanmaya öncelik verdiği için Rashford kendini zor bir durumda buluyor. Barcelona'nın mali esnekliğinde dramatik bir iyileşme olmazsa, forvetin başka seçenekleri değerlendirmesi gerekebilir; zira United'ın bu yaz Rashford'u kalıcı olarak satmayı düşündüğü bildiriliyor.