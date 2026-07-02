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Barcelona’nın Julian Alvarez’i transfer etmek için girişimde bulunması üzerine Atlético Madrid, Mason Greenwood’u transfer etmek için sürpriz bir hamle yapmayı değerlendiriyor
Barcelona, Alvarez’in peşindeyken Atlético ise Greenwood’u hedefliyor
Barcelona, Robert Lewandowski sonrası döneme hazırlanırken Alvarez’i kadrosuna katma çabalarını hızlandırıyor. SPORT’un haberine göre, Atlético şimdiden uygun alternatifler için transfer piyasasını değerlendirmeye başladı. Alvarez şu anda Arjantin ile ikinci bir Dünya Kupası şampiyonluğu kazanmaya odaklanmış durumda; bu başarı, iki Copa América şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupasını içeren muhteşem kariyerine eklenecek.
Bu forvet, Manchester City'den transfer olduktan sonra 106 maçta 49 gol atarak Atlético için kilit bir isim haline geldi; Manchester City'de ise 103 maçta 36 gol kaydetmişti. Her ne kadar kamuoyuna oyuncuyu satmak istemediklerini açıklasalar da, Atlético bir aday listesi hazırladı ve bu listede Greenwood en öncelikli hedef olarak öne çıkıyor.
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Simeone, golcü Greenwood ile hücum hattında köklü bir değişiklik planlıyor
Sport’un haberine göre Simeone, Greenwood’u mükemmel bir hücum seçeneği olarak görüyor. Antoine Griezmann ve Nico Gonzalez’in ani ayrılışı, Atlético’nun kaliteli takviyeler yapma ihtiyacını daha da acil hale getirdi. Greenwood, Manchester United’dan ayrıldıktan sonra kariyerini yeniden inşa etti. Getafe’de kiralık olarak geçirdiği ve 36 maçta 10 gol attığı dönemin ardından, Temmuz 2024’te 26,6 milyon sterlin karşılığında Marsilya’ya kalıcı olarak transfer oldu.
Greenwood, Fransa'da büyük bir başarı yakaladı ve 2024-25 sezonunda 21 golle Ligue 1'in gol kralı oldu. Geçen sezon, tüm turnuvalarda 45 maçta 26 gol ve 11 asist kaydetti. Toplamda, Marsilya formasıyla 81 maçta 48 gol gibi dikkat çekici bir istatistik sergileyerek, Avrupa'nın en tehlikeli forvetlerinden biri olduğunu kanıtladı.
Laporta, Barcelona’nın Alvarez’e yaptığı teklifi doğruladı
Alvarez’in Barcelona’ya transfer olma ihtimali, geçen sezon 49 maçta 20 gol attığı etkileyici performansının ardından giderek güçlenmeye devam ediyor. Joan Laporta, resmi bir teklifin sunulduğunu doğruladı, ancak Atlético bu teklifi reddetti. Müzakerelere değinen Barcelona başkanı şöyle açıkladı: “Atlético bu teklifi biliyor; alternatifleri olmadığı için onu satmadığını anlıyoruz. Alternatiflerim olduğunda, bu teklif hâlâ geçerliyse, ilgileniriz.” Greenwood’u kadroya katmak bu engeli ortadan kaldıracaktır. Ancak Manchester United, Greenwood’un Marsilya’ya transferi durumunda %50’ye varan önemli bir satış payı hakkını elinde tutmaktadır.
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Alvarez ve Greenwood için bundan sonra ne olacak?
Barcelona, Alvarez için ikinci bir teklifte bulunmadan önce Atlético’nun Greenwood’a yönelik transfer çabalarını ilerletmesini sabırla bekleyecek. Simeone, İngiliz forvetle bir anlaşmaya varabilirse, bu durum transfer piyasasında kaçınılmaz olarak büyük bir domino etkisi yaratacaktır. Şimdi tüm gözler, Greenwood’un İspanya’ya geri dönüşü için Marsilya’nın onay verip vermeyeceğini görmek üzere Marsilya’ya çevrilmiş durumda.