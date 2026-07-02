Barcelona’nın Julian Alvarez’i transfer etmek için girişimde bulunması üzerine Atlético Madrid, Mason Greenwood’u transfer etmek için sürpriz bir hamle yapmayı değerlendiriyor

Barcelona, Robert Lewandowski sonrası döneme hazırlanırken Alvarez’i kadrosuna katma çabalarını hızlandırıyor. SPORT’un haberine göre, Atlético şimdiden uygun alternatifler için transfer piyasasını değerlendirmeye başladı. Alvarez şu anda Arjantin ile ikinci bir Dünya Kupası şampiyonluğu kazanmaya odaklanmış durumda; bu başarı, iki Copa América şampiyonluğu ve bir Şampiyonlar Ligi kupasını içeren muhteşem kariyerine eklenecek.

Bu forvet, Manchester City'den transfer olduktan sonra 106 maçta 49 gol atarak Atlético için kilit bir isim haline geldi; Manchester City'de ise 103 maçta 36 gol kaydetmişti. Her ne kadar kamuoyuna oyuncuyu satmak istemediklerini açıklasalar da, Atlético bir aday listesi hazırladı ve bu listede Greenwood en öncelikli hedef olarak öne çıkıyor.







