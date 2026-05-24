"Barcelona'nın hiç parası yok": Bayern'in patronu Uli Hoeneß, Katalonya'ya sataştı

İlk olarak, Spiegel dergisine verdiği dikkat çekici bir röportajda, Bayern'in spor direktörü Max Eberl'in görevine devam etmesine ilişkin şüphelerini dile getirdi. Daha sonra, Stuttgart'un davetiyle Münih ve VfB Stuttgart arasındaki kupa finalini yerinde izleyen, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya da sert sözler sarf etti. Ardından Hoeneß, final maçını DFB'ye karşı şiddetli eleştirilerde bulunmak ve her iki takımın taraftarları da şiddetli piroteknik gösteriler sergilemek için fırsat olarak kullanan taraftarları da eleştirdi.

Ancak bu kadarla kalmadı. Kulübünün 3-0 galibiyetinin ardından Hoeneß, ARD'de röportaja çıktı ve öncelikle Bayern'in üç gol atan oyuncusu Harry Kane'i övgü dolu sözlerle anlattı. 74 yaşındaki Hoeneß, "Bu, şimdiye kadar yaptığımız en iyi transfer" dedi. Geçmişte Säbener Straße'ye getirilen birçok yıldızı düşünürsek, bu dikkat çekici bir açıklama. FCB, Kane'i 2023 yılında 100 milyon avroya yakın bir transfer ücreti karşılığında kadrosuna kattı.