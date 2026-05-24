Almanya'nın rekor şampiyonu takımının patronu, final gününde saatlerce manşetlerde yer aldı.
"Barcelona'nın hiç parası yok": Bayern'in patronu Uli Hoeneß, Katalonya'ya sataştı
İlk olarak, Spiegel dergisine verdiği dikkat çekici bir röportajda, Bayern'in spor direktörü Max Eberl'in görevine devam etmesine ilişkin şüphelerini dile getirdi. Daha sonra, Stuttgart'un davetiyle Münih ve VfB Stuttgart arasındaki kupa finalini yerinde izleyen, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya da sert sözler sarf etti. Ardından Hoeneß, final maçını DFB'ye karşı şiddetli eleştirilerde bulunmak ve her iki takımın taraftarları da şiddetli piroteknik gösteriler sergilemek için fırsat olarak kullanan taraftarları da eleştirdi.
Ancak bu kadarla kalmadı. Kulübünün 3-0 galibiyetinin ardından Hoeneß, ARD'de röportaja çıktı ve öncelikle Bayern'in üç gol atan oyuncusu Harry Kane'i övgü dolu sözlerle anlattı. 74 yaşındaki Hoeneß, "Bu, şimdiye kadar yaptığımız en iyi transfer" dedi. Geçmişte Säbener Straße'ye getirilen birçok yıldızı düşünürsek, bu dikkat çekici bir açıklama. FCB, Kane'i 2023 yılında 100 milyon avroya yakın bir transfer ücreti karşılığında kadrosuna kattı.
Uli Hoeneß: "FC Bayern, oyuncularını satan bir kulüp değildir"
İngiltere milli takım kaptanının geçirdiği muhteşem sezon (51 maçta 68 gol ve asist) göz önüne alındığında, Kırmızılar için bir satış söz konusu bile değil. "Elbette hayır. FC Bayern bir alıcı kulüp. Satıcı bir kulüp değil," diyen Hoeneß, FC Barcelona'nın Robert Lewandowski'nin (sözleşmesi uzatılmayacak) olası halefi olarak Kane'i hedeflediğine dair söylentilere de değindi. "Ayrıca Barcelona'nın hiç parası yok. İşte böyle başlıyor."
Katalanlar son yıllarda mali sorunlarla boğuşuyordu ve LaLiga'nın maaş sınırı nedeniyle birçok kez yeni transferleri kadroya kaydettirmekte zorluk yaşadı. Ancak durum artık düzeldi ve yeni sezonda İspanya şampiyonu, transfer piyasasında başka kısıtlamalar getirmeyen sözde "1:1 kuralı"na geri dönüyor.
Harry Kane'in FC Bayern ile sözleşmesini uzatması bekleniyor
Kane ise Hoeneß'in özel övgülerinden gurur duyduğunu belirtti. "Elbette böyle şeyler duymak çok güzel. Bu kulüpte pek çok harika oyuncu forma giydi, bu yüzden onur duyuyorum. Bu, benim ve ailem için büyük bir adımdı. Kendimi kulübün tarihinin bir parçası olarak hissediyorum."
32 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Gerçekten çok mutluyum. Harika bir takımımız var, belki de Avrupa'nın en iyisi, süper bir teknik direktörümüz var. Zamanımı keyifle geçiriyorum. Bu tür geceler, buraya gelmemin sebebi."
Kane'nin Bayern ile olan sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor, kulübü ise sözleşmeyi erken uzatmayı planlıyor. Spor direktörü Max Eberl, sezonun sona ermesinin ardından görüşmelerin yoğunlaştırılacağını bir kez daha açıkladı. Hedef, mümkünse Dünya Kupası'ndan önce anlaşmayı tamamlamak.
FC Bayern'in rekor transferleri
Oyuncular Pozisyon Transfer edildiği takım Yıl Transfer ücreti Harry Kane Forvet Tottenham Hotspur 2023 95 milyon euro Lucas Hernandez Savunma Atletico Madrid 2019 80 milyon euro Luis Diaz Forvet Liverpool FC 2025 70 milyon euro Matthijs de Ligt Savunma Juventus 2022 67 milyon euro Michael Olise Forvet Crystal Palace 2024 53 milyon euro