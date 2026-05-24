Goal.com
CanlıBiletler
Live Scores, Stats, and the Latest News
Uli Hoeneß 2026IMAGO / Sven Simon
Falko Blöding

Çeviri:

"Barcelona'nın hiç parası yok": Bayern'in patronu Uli Hoeneß, Katalonya'ya sataştı

La Liga
Bayern Münih - VfB Stuttgart
Bayern Münih
DFB Kupası
Barcelona
H. Kane

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Hoeneß, Cumartesi akşamı sadece FCB'nin kupa kahramanı Harry Kane'i övmekle kalmadı, aynı zamanda bu vesileyle İspanyol şampiyonu FC Barcelona'ya da bir gönderme yaptı.

Almanya'nın rekor şampiyonu takımının patronu, final gününde saatlerce manşetlerde yer aldı.

  • İlk olarak, Spiegel dergisine verdiği dikkat çekici bir röportajda, Bayern'in spor direktörü Max Eberl'in görevine devam etmesine ilişkin şüphelerini dile getirdi. Daha sonra, Stuttgart'un davetiyle Münih ve VfB Stuttgart arasındaki kupa finalini yerinde izleyen, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'ya da sert sözler sarf etti. Ardından Hoeneß, final maçını DFB'ye karşı şiddetli eleştirilerde bulunmak ve her iki takımın taraftarları da şiddetli piroteknik gösteriler sergilemek için fırsat olarak kullanan taraftarları da eleştirdi.

    Ancak bu kadarla kalmadı. Kulübünün 3-0 galibiyetinin ardından Hoeneß, ARD'de röportaja çıktı ve öncelikle Bayern'in üç gol atan oyuncusu Harry Kane'i övgü dolu sözlerle anlattı. 74 yaşındaki Hoeneß, "Bu, şimdiye kadar yaptığımız en iyi transfer" dedi. Geçmişte Säbener Straße'ye getirilen birçok yıldızı düşünürsek, bu dikkat çekici bir açıklama. FCB, Kane'i 2023 yılında 100 milyon avroya yakın bir transfer ücreti karşılığında kadrosuna kattı.

    • Reklam
  • Uli HoeneßGetty Images

    Uli Hoeneß: "FC Bayern, oyuncularını satan bir kulüp değildir"

    İngiltere milli takım kaptanının geçirdiği muhteşem sezon (51 maçta 68 gol ve asist) göz önüne alındığında, Kırmızılar için bir satış söz konusu bile değil. "Elbette hayır. FC Bayern bir alıcı kulüp. Satıcı bir kulüp değil," diyen Hoeneß, FC Barcelona'nın Robert Lewandowski'nin (sözleşmesi uzatılmayacak) olası halefi olarak Kane'i hedeflediğine dair söylentilere de değindi. "Ayrıca Barcelona'nın hiç parası yok. İşte böyle başlıyor."

    Katalanlar son yıllarda mali sorunlarla boğuşuyordu ve LaLiga'nın maaş sınırı nedeniyle birçok kez yeni transferleri kadroya kaydettirmekte zorluk yaşadı. Ancak durum artık düzeldi ve yeni sezonda İspanya şampiyonu, transfer piyasasında başka kısıtlamalar getirmeyen sözde "1:1 kuralı"na geri dönüyor.

  • Harry Kane'in FC Bayern ile sözleşmesini uzatması bekleniyor

    Kane ise Hoeneß'in özel övgülerinden gurur duyduğunu belirtti. "Elbette böyle şeyler duymak çok güzel. Bu kulüpte pek çok harika oyuncu forma giydi, bu yüzden onur duyuyorum. Bu, benim ve ailem için büyük bir adımdı. Kendimi kulübün tarihinin bir parçası olarak hissediyorum."

    32 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Gerçekten çok mutluyum. Harika bir takımımız var, belki de Avrupa'nın en iyisi, süper bir teknik direktörümüz var. Zamanımı keyifle geçiriyorum. Bu tür geceler, buraya gelmemin sebebi."

    Kane'nin Bayern ile olan sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor, kulübü ise sözleşmeyi erken uzatmayı planlıyor. Spor direktörü Max Eberl, sezonun sona ermesinin ardından görüşmelerin yoğunlaştırılacağını bir kez daha açıkladı. Hedef, mümkünse Dünya Kupası'ndan önce anlaşmayı tamamlamak.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    FC Bayern'in rekor transferleri

    OyuncularPozisyonTransfer edildiği takımYılTransfer ücreti
    Harry KaneForvetTottenham Hotspur202395 milyon euro
    Lucas HernandezSavunmaAtletico Madrid201980 milyon euro
    Luis DiazForvetLiverpool FC202570 milyon euro
    Matthijs de LigtSavunmaJuventus202267 milyon euro
    Michael OliseForvetCrystal Palace202453 milyon euro