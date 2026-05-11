Barcelona'nın hayali, Real Madrid'in en büyük kabusu! El Clasico'da La Liga şampiyonluğunu garantileyerek kalıcı transferini kesinleştiren formda Marcus Rashford'un rolünün ardından kazananlar ve kaybedenler

Sonuçta kaçınılmaz bir hava hakimdi; zira formda olan Blaugrana, şampiyonluk yarışında haftalar önce havlu atmış gibi görünen bir rakiple karşı karşıya gelmişti ve ev sahibi takım kısa sürede oyunun kontrolünü ele geçirdi. Maçın henüz dokuzuncu dakikasında, etkileyici bir performans sergileyen Marcus Rashford serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçti ve Thibaut Courtois’nın çaresizce atladığı yerin çok ötesine, üst köşeye doğru şeytani bir şekilde alçalan bir şut gönderdi.

Barça kan kokusunu aldı ve kısa süre sonra bir başka bireysel yetenek gösterisiyle skor 2-0 oldu (ve maç bitti). Dani Olmo, topu koşan Ferran Torres'in önüne göndermek için topuk vuruşuyla bir vole yaptı ve Torres soğukkanlı bir vuruşla hata yapmadı. Madrid o anda yenik durumdaydı ve Courtois'nın Rashford'un açılı vuruşunu kurtarması olmasaydı, ilk yarı bitmeden 3-0 geride kalacak ve utanç verici bir duruma düşeceklerdi.

Belçikalı kalecinin ikinci yarıda da takımını ayakta tutmaya devam etmesiyle daha fazla gol yememiş olmaktan memnun olsalar da, Madrid için yine de acı verici ve utanç verici bir gece oldu. Takvimlerindeki en önemli maça hazırlıkları, bir dizi kulis kavgasının ortaya çıkmasıyla daha kötü olamazdı; en dikkat çekeni, Fede Valverde'nin kafa yaralanmasıyla hastaneye kaldırılmasına neden olan çatışmaydı. Sezon, Barcelona'nın kupayı kaldırdığı ezeli rakibinin evinde yaşanan büyük utançla taçlanarak gerçekten de üzücü bir şekilde sona erdi.

GOAL, şampiyonluğun Katalonya'da kalmasıyla birlikte Spotify Camp Nou'daki kazananları ve kaybedenleri analiz ediyor...