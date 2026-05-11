Krishan Davis ve Thomas Hindle

Çeviri:

Barcelona'nın hayali, Real Madrid'in en büyük kabusu! El Clasico'da La Liga şampiyonluğunu garantileyerek kalıcı transferini kesinleştiren formda Marcus Rashford'un rolünün ardından kazananlar ve kaybedenler

Resmi olarak açıklandı: Barcelona bir kez daha La Liga şampiyonu oldu – ve sonuçta her şey oldukça tahmin edilebilirdi. Farkla liderlik koltuğunda oturan takımın, fikstürün kendilerine El Clasico’da Real Madrid karşısında şampiyonluklarını korumak için eşsiz bir fırsat sunduğu bu maçta tek ihtiyacı bir puandı; ancak soyunma odası krizinin ortasında olan ve rotasını kaybetmiş rakiplerine karşı bir beraberlikle yetinecek gibi görünmediler. Hansi Flick'in takımı, Spotify Camp Nou'da eski rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğu garantilemek için sadece 20 dakikaya ihtiyaç duydu; zafer hızlı ve acımasızdı.

Sonuçta kaçınılmaz bir hava hakimdi; zira formda olan Blaugrana, şampiyonluk yarışında haftalar önce havlu atmış gibi görünen bir rakiple karşı karşıya gelmişti ve ev sahibi takım kısa sürede oyunun kontrolünü ele geçirdi. Maçın henüz dokuzuncu dakikasında, etkileyici bir performans sergileyen Marcus Rashford serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçti ve Thibaut Courtois’nın çaresizce atladığı yerin çok ötesine, üst köşeye doğru şeytani bir şekilde alçalan bir şut gönderdi.

Barça kan kokusunu aldı ve kısa süre sonra bir başka bireysel yetenek gösterisiyle skor 2-0 oldu (ve maç bitti). Dani Olmo, topu koşan Ferran Torres'in önüne göndermek için topuk vuruşuyla bir vole yaptı ve Torres soğukkanlı bir vuruşla hata yapmadı. Madrid o anda yenik durumdaydı ve Courtois'nın Rashford'un açılı vuruşunu kurtarması olmasaydı, ilk yarı bitmeden 3-0 geride kalacak ve utanç verici bir duruma düşeceklerdi.

Belçikalı kalecinin ikinci yarıda da takımını ayakta tutmaya devam etmesiyle daha fazla gol yememiş olmaktan memnun olsalar da, Madrid için yine de acı verici ve utanç verici bir gece oldu. Takvimlerindeki en önemli maça hazırlıkları, bir dizi kulis kavgasının ortaya çıkmasıyla daha kötü olamazdı; en dikkat çekeni, Fede Valverde'nin kafa yaralanmasıyla hastaneye kaldırılmasına neden olan çatışmaydı. Sezon, Barcelona'nın kupayı kaldırdığı ezeli rakibinin evinde yaşanan büyük utançla taçlanarak gerçekten de üzücü bir şekilde sona erdi.

GOAL, şampiyonluğun Katalonya'da kalmasıyla birlikte Spotify Camp Nou'daki kazananları ve kaybedenleri analiz ediyor...

    KAZANAN: Hansi Flick

    Alman teknik adam için bu zafer ne kadar da hak edilmişti. Barcelona'daki görevi, ilk günden itibaren adeta elektriklenmiş gibiydi. Biraz yolunu kaybetmiş gibi görünen, top hakimiyetine öncelik veren bir takımı alıp, onları heyecan verici bir hücum gücü haline getirdi.

    Bu, oldukça gizli bir şekilde, sezonun en iyi performanslarından biriydi; Madrid'in sakatlık sorunları hakkında çok konuşulsa da, Barça da forvette, sağ bekte ve orta sahada kadro sıkıntısı çekiyordu. Lamine Yamal yoktu, Raphinha pek yoktu ve Robert Lewandowski yedek kulübesinden oyuna girdi.

    Flick'in babasının gece vefat ettiği trajik haberi de eklenince, bu günkü performans olağanüstü bir koçluk başarısı olarak görünüyor. Art arda iki şampiyonluk kazanıldı ve Madrid'in içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, 2026-27 sezonunda üçüncü şampiyonluk da kesinlikle ufukta görünüyor. Flick en az 2028'e kadar burada kalacak ve Blaugrana onu kadrosunda bulundurmaktan büyük mutluluk duyacak.

    MAĞLUP: Alvaro Arbeloa

    Arbeloa burada gerçekte ne yapması gerekiyordu? İspanyol teknik adama başından beri neredeyse imkansız bir görev yüklenmişti; kendi çıkarları dışında kimse için oynamak istemeyen bir kadrodan mucizeler yaratması bekleniyordu. O da aylardır uyguladığı yaklaşıma sadık kalarak, en iyi oyuncularını sahaya sürmeyi ve onların bir şeyler başarabileceğini ummayı tercih etti. Ama başaramadılar.

    Arbeloa maçın çoğunu koçluk yapmak yerine seyirci olarak geçirdi; futbol maçı oynanırken uzaktan izleyen bir adam gibi - tamamen kontrolü dışındaki bir olay. Açıkça söylemek gerekirse, ne bu mağlubiyet ne de bu sezon onun suçu (sürekli suçu üstlenmesi gerektiğini ısrarla belirtmesine rağmen).

    Madrid yaralı, sınıf farkı var ve içten içe çürümüş durumda. Arbeloa sadece çaresiz bir seyirci oldu ve Pazar gecesi de yine öyle oldu.

    KAZANAN: Marcus Rashford

    Barcelona'daki geleceği hakkındaki tüm tartışmaların ve kulübün Manchester United'dan onu satın almak için 30 milyon avroluk (26 milyon sterlin/35 milyon dolar) opsiyonu kullanıp kullanmayacağına dair süregelen şüphelerin ortasında, Rashford kulüp futbolunun en büyük sahnelerinden birinde verebileceği en iyi cevabı verdi.

    Barça'nın üçlü forvet hattının sağında, alışık olmadığı bir pozisyonda maça başlayan İngiliz oyuncu, ilk düdükten itibaren çok hareketliydi ve Madrid'in sol bekçisi Fran Garcia'ya her türlü sorunu yaşattı. Serbest vuruşu alışılagelmişin dışındaydı; Courtois'nın kalesinin önünden geçip uzak köşeye gitti, ancak bu vuruş, ne kadar zeki olabileceğini gösterdi ve aynı zamanda topa vurma yeteneğinin bir başka yıkıcı örneği oldu.

    Manchester United'dan kiralık olarak gelen oyuncu, Spotify Camp Nou'da geleceği için oynuyorsa, tam da doğru zamanda formuna kavuşmuş durumda (son altı lig maçında dört gol ve bir asist). El Clasico'daki bu muhteşem performansı, nakit sıkıntısı çeken Barcelona'nın karar vericileri için, indirimli bir kalıcı transferi kaçınılmaz hale getirmeli.

    MAĞLUP: Kylian Mbappé

    Pazar gecesi oynanan El Clásico'da top daha sahaya değmeden, en az bir büyük ismin bu mücadelede göze çarpan bir şekilde yer almayacağı belliydi. Bu listenin başında, hamstring sakatlığından zamanında iyileşip maça yetişemeyen Kylian Mbappé yer alıyordu.

    Real'in ezeli rakibiyle oynayacağı bu kazanılması gereken maçta La Liga'nın en golcü oyuncusundan yoksun kalması zaten yeterince kötüydü, ancak bu haber, Fransız oyuncunun kulübün Valdebebas tesislerinde rehabilitasyon yapmak yerine kız arkadaşı Ester Exposito ile İtalya'ya tatile gitme kararının yarattığı tartışmaların ortasında geldi. Üstelik bu olay, Mbappe'nin Madrid'in teknik ekibinden biriyle çirkin bir tartışmaya karıştığı iddialarının ardından yaşandı.

    Forvet, 24 Nisan'daki Real Betis maçından bu yana forma giymemişti ancak Barça ile oynanacak maç öncesinde antrenmanlara dönmüştü, ancak açıkça yeterince formda olmadığı düşünülüyordu. Şu anda Los Blancos'un maruz kaldığı yoğun ilgi göz önüne alındığında, bu olayla ilgili son haberleri duymuş olmayız.



    KAZANAN: İngiliz futbolu

    El Clásico'nun pek çok yan hikayesinden biri olarak, ülkenin en büyük üç isminin kulüp futbolunun tartışmasız en büyük karşılaşmasında ilk kez sahaya çıkması nedeniyle bu gece İngiliz futbolu için önemli bir gece olarak anılacak.

    Barça'nın Manchester United'dan kiralık olarak oynayan Rashford ile Real Madrid'in ikilisi Jude Bellingham ve Trent Alexander-Arnold, bu maçta ilk 11'de yer alarak kendilerini öncü olarak görebilirler; bu durum, İngiltere'nin son yıllarda yetiştirdiği oyuncuların kalitesini yansıtıyor.

    Bu nedenle, Three Lions'ın teknik direktörü Thomas Tuchel de maçı yakından takip etmiş olmalı ve Rashford'un yıldız performansı kesinlikle onun dikkatini çekmiştir.

    MAĞLUP: Fede Valverde

    Valverde, Spotify Camp Nou'daki Madrid kadrosunda kilit bir isim olacaktı; ancak Mbappé gibi o da, bu hafta soyunma odasında yaşanan son derece çirkin bir olayın merkezinde yer aldığı için maçın başlamasından çok önce kadro dışı bırakıldı.

    Orta saha arkadaşı Aurelien Tchouameni ile yaşadığı çatışma (ki Tchouameni, tesadüfen Pazar günkü ilk 11'de yer almıştı) sonucunda, Valdebebas'ta "kazara bir masaya çarptı"ktan sonra başından yaralanan Uruguaylı oyuncu hastaneye kaldırıldı, ancak ikili arasında fiziksel bir kavga yaşandığını reddetti.

    Kapalı kapılar ardında ne yaşandıysa yaşansın, Valverde, beyin sarsıntısı protokolleri nedeniyle takımı için hayati önem taşıyan bir maçta gereksiz yere kadro dışı bırakıldı. Her ne kadar Real, şampiyonluğa ulaşmış ezeli rakibine şampiyonluğu altın tepside sunmamak için mücadele etse de, bu maçta sadece gurur söz konusuydu.