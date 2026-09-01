Barcelona, kanat oyuncusunu 2025 yazında Hırvat ekibi NK Kustosija'dan kadrosuna kattı; bu transfer, daha önce Mika Faye için yaptıkları hamleyi yansıtıyordu. Dinamo Zagreb altyapısından yetişen oyuncu, geçen sezon Juvenil A formasıyla 21 maça çıkıp bir gol attı; ayrıca Juliano Belletti'nin Barca Atletic takımında da bir kez görev yaptı. Milli takım düzeyinde ise bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan 19 Yaş Altı Milli Takımı'nı temsil etti ve Sırbistan karşısında gol attı.