Orange Pictures
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Barcelona'nın genç yıldızı Suudi Arabistan'ın yolunu tutarken, Katalan devi Hırvat harika çocuk için akıllıca bir transfer maddesi aldı
Suudi Arabistan'a geçiş hız kazanıyor
Jijantes muhabiri Juli Claramunt, Chelfi'nin Bruno Lage'in takımına transferinin artık tamamlanmaya çok yaklaştığını bildiriyor. Hırvat genç oyuncu daha önce A takımda forma şansı bulmakta zorlanmış, neredeyse tamamen akademi seviyesinde görev yapmıştı. Bu anlaşma, forvet oyuncusunun İspanya dışında yeni bir meydan okumaya adım atmasının önünü açıyor.
- Orange Pictures
Barcelona gelecekteki kontrolü koruyor
Geri satın alma maddesi, hücum oyuncusunun Orta Doğu'da önemli ölçüde gelişmesi hâlinde Camp Nou'ya dönüş kapısının açık kalmasını sağlıyor. Barcelona, bu mekanizmayı onun düzenli olarak A takım dakikaları kovalamasını engellemeden, değerli bir varlık için uzun vadeli bir güvence olarak görüyor. Bu düzenleme, genç oyuncuya daha büyük sorumluluk üstlenirken gelişme özgürlüğü veriyor.
Hırvat genç yetenek yoluna devam ediyor
Barcelona, kanat oyuncusunu 2025 yazında Hırvat ekibi NK Kustosija'dan kadrosuna kattı; bu transfer, daha önce Mika Faye için yaptıkları hamleyi yansıtıyordu. Dinamo Zagreb altyapısından yetişen oyuncu, geçen sezon Juvenil A formasıyla 21 maça çıkıp bir gol attı; ayrıca Juliano Belletti'nin Barca Atletic takımında da bir kez görev yaptı. Milli takım düzeyinde ise bu yaz Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan 19 Yaş Altı Milli Takımı'nı temsil etti ve Sırbistan karşısında gol attı.
- ZUMA Press Wire
Lage iddialı bir kadro şekillendiriyor
Al-Diriyah, transfer döneminde agresif şekilde güçlenerek Idrissa Gueye, Chancel Mbemba, Nikola Vasilj, Berat Djimsiti, Clayton Diandy, Adil Boulbina ve Darwin Nunez'i Al-Hilal'den kiralık olarak kadrosuna kattı. SPL puan tablosunda ilk dört maçından yedi puan çıkararak altıncı sırada yer alan Lage'nin takımı, perşembe günü Al Qadsiah'ı ağırlayacak. Hücum hattına yapılan yeni takviyelerin gelişi, takımın ileri uçtaki seçeneklerini hemen artıracak.
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