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Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi’nde Türk devini darmadağın etti; Galatasaray’ın süper yıldızı Rafael Leao, Yamal’ın Ballon d’Or’u kazanacağını düşünüyor
Yamal İstanbul'da yıldızlaştı
Hansi Flick'in öğrencileri, Türkiye'deki zorlu başlangıcın ardından toparlanarak 4-1'lik farklı bir galibiyet elde etti. Ev sahibi ekip, çekişmeli geçen ilk yarıda Barcelona'ya yoğun baskı kurdu; Leao da takımının maçtaki tek golünün hazırlayıcısı oldu.
Ancak Barcelona, devre arasından sonra oyunun gidişatını değiştirdi. İkinci yarıdaki bu dönüşün baş mimarı Yamal'dı. Bire bir pozisyonlarda Galatasaray savunmasını aşan Yamal, iki kritik asist yaparak galibiyette belirleyici rol oynadı.
- AFP
Leao'dan büyük övgü
Maçın bitiş düdüğünün ardından TNT Sports Brasil’e konuşan Leao, İspanyol genç oyuncuya duyduğu hayranlığı açıkça ortaya koydu. Portekizli millî futbolcu, genç oyuncunun futbolun en büyük bireysel ödülünü kazanacağını düşündüğünü söyledi.
“Umarım Lamine Yamal Ballon d’Or’u kazanır ve Barcelona ile büyük kupalar kazanır,” dedi Leao.
Leao, genç oyuncunun kişiliğini ve hızlı gelişimini destekleyen ortamı da övdü. “Dünyanın en iyi oyuncuları arasında. Ona hem futbolcu hem de insan olarak çok büyük saygı duyuyorum,” diye ekledi. “Olağanüstü bir kulüpte, etrafı iyi oyuncularla çevrili.”
Farklı yollardan ilerleyen iki kanat oyuncusu
Şampiyonlar Ligi karşılaşması, Barcelona'nın Leao'ya geçmişte duyduğu ilgi düşünüldüğünde ilginç bir tür yeniden buluşmaya sahne oldu. Barcelona, Portekizli forveti birden fazla transfer dönemi boyunca yakından takip etmiş ve sol kanadını güçlendirmek için öncelikli aday olarak görmüştü.
Ancak Leao'nun Katalonya'ya transferi gerçekleşmedi. Leao, Türkiye'de hücumdaki kalitesini kanıtlamayı sürdürürken Yamal, Barcelona'nın yeni dönemine damga vuran oyuncu olarak yerini sağlamlaştırdı.
- AFP
Flick'in ekibi yoluna devam ediyor
Yamal'ın yaratıcılığından güç alan Barcelona, Flick yönetiminde yeni başarılar hedeflerken bu etkili hücum performansını sürdürmeye çalışacak. Genç oyuncunun savunma hatlarını kolaylıkla aşabilmesi, Barcelona'yı Avrupa müsabakalarında ciddi bir tehdit hâline getiriyor.
Galatasaray ve Leao ise yaşadıklarını geride bırakıp yeniden hedeflerine odaklanmak zorunda. Türk devi, ilk yarıdaki umut veren performansına rağmen sonunda dünya futbolunun yükselen en parlak yıldızlarından birinden ağır bir ders aldı.
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