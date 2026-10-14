Maçın bitiş düdüğünün ardından TNT Sports Brasil’e konuşan Leao, İspanyol genç oyuncuya duyduğu hayranlığı açıkça ortaya koydu. Portekizli millî futbolcu, genç oyuncunun futbolun en büyük bireysel ödülünü kazanacağını düşündüğünü söyledi.

“Umarım Lamine Yamal Ballon d’Or’u kazanır ve Barcelona ile büyük kupalar kazanır,” dedi Leao.

Leao, genç oyuncunun kişiliğini ve hızlı gelişimini destekleyen ortamı da övdü. “Dünyanın en iyi oyuncuları arasında. Ona hem futbolcu hem de insan olarak çok büyük saygı duyuyorum,” diye ekledi. “Olağanüstü bir kulüpte, etrafı iyi oyuncularla çevrili.”



