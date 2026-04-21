Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Laureus Dünya Yılın Genç Sporcusu ödülünü aldıktan sonra Lionel Messi'nin "izinden gitmeyi" hedeflediğini itiraf etti
Küresel bir ikonun takdir edilmesi
2026 Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde Yamal, modern sporun en etkili isimlerinden biri olarak konumunu pekiştirdi. Tüm spor dallarında bireysel ve takım başarılarını onurlandırmak amacıyla düzenlenen törende, İspanyol genç oyuncu, Barcelona ve İspanya'nın son dönemdeki başarılarına yaptığı olağanüstü katkılarından dolayı ödüllendirildi. Bu son ödül, akademinin kanat oyuncusunu 2025'teki tarihi "Yılın Çıkışı" zaferinin ardından üst üste ikinci kez onurlandırması anlamına geliyor.
Bir idola duyulan hayranlık
Yamal, ödülünü alırken, özellikle Messi'nin belirlediği standartlar göz önüne alındığında, "Genç Sporcu" kategorisinde ilk ödül sahibi olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti. Arjantinli oyuncu, tarihte "Yılın Dünya Sporcusu" unvanını kazanan tek futbolcu olmaya devam ediyor; bu başarıya ilk olarak 2020'de ulaşmış, ardından 2023'te tekrar kazanmıştı.
Nou Camp'ta örnek almak istediği bu adamın mirasını değerlendiren Yamal, "En iyi genç sporcu ödülünü alan ilk kişi olduğum için çok mutluyum. Bu benim için bir gurur kaynağı. Bir sporcunun sadece kendi spor dalının değil, tüm spor dallarının efsanesi olduğunu fark ettiğinizde... Messi, benim için tarihin en iyi oyuncusu ve eğer gelmiş geçmiş en büyük sporcu değilse bile, kesinlikle o isimlerle aynı kefeye konabilir.
"O bir idoldan daha fazlası. Bence herkes onun yaptıkları için ona saygı duyuyor. Parkta ya da okulda oynadığımız zamanlarda her çocuğun çocukluğunun bir parçasıydı ve umarım ben de onun izinden gidebilirim."
Yeni nesle öncülük etmek
Yamal'ın yükselişi yıldırım hızında oldu; 2024-2025 sezonunda Barcelona'nın La Liga, İspanya Süper Kupası ve Copa del Rey'i kazanarak üçlü kupayı elde etmesinde merkezi bir rol oynadı. Ayrıca İspanya'nın zaferle sonuçlanan Euro 2024 kampanyasında da parladı ve bu kadar genç yaşta en büyük sahnelerde etki yaratma yeteneği, onu futbol tarihinin efsaneleriyle karşılaştırılmasını kaçınılmaz kıldı.
Gecenin sonunda sporun geleceğindeki rolüne ilişkin bir mesajla sözlerini noktalayan Laureus ödülü sahibi, şunları ekledi: “2025 yılında takımımıza yaptığım katkılarımın bu Laureus ödülüyle takdir edilmesinden dolayı minnettarım. Sporun dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna inanıyorum. Bu heykelcik, bu değişimi gerçekleştirebilecek yeni nesil sporcuları temsil ediyor. Bu Laureus ödülünü alan ilk kişi olmaktan gurur duyuyorum.”
Yurtiçinde üstünlük ve Dünya Kupası hayalleri
Yamal, Çarşamba günü Barcelona'nın Celta Vigo ile karşılaşacağı maçla lig mücadelesine geri dönüyor ve La Liga'nın zirvesinde sahip olduğu 9 puanlık avantajı korumayı hedefliyor. Kanat oyuncusu, Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından takımın şampiyonluk yarışındaki en önemli isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Kulüp görevlerinin ötesinde, genç oyuncunun İspanya'nın ikinci dünya şampiyonluğunu kovaladığı 2026 Dünya Kupası kampanyasının da temel taşlarından biri olması bekleniyor.