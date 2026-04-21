Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Laureus Dünya Yılın Genç Sporcusu ödülünü aldıktan sonra Lionel Messi'nin "izinden gitmeyi" hedeflediğini itiraf etti

Yamal, ödülünü alırken, özellikle Messi'nin belirlediği standartlar göz önüne alındığında, "Genç Sporcu" kategorisinde ilk ödül sahibi olmaktan büyük gurur duyduğunu ifade etti. Arjantinli oyuncu, tarihte "Yılın Dünya Sporcusu" unvanını kazanan tek futbolcu olmaya devam ediyor; bu başarıya ilk olarak 2020'de ulaşmış, ardından 2023'te tekrar kazanmıştı.

Nou Camp'ta örnek almak istediği bu adamın mirasını değerlendiren Yamal, "En iyi genç sporcu ödülünü alan ilk kişi olduğum için çok mutluyum. Bu benim için bir gurur kaynağı. Bir sporcunun sadece kendi spor dalının değil, tüm spor dallarının efsanesi olduğunu fark ettiğinizde... Messi, benim için tarihin en iyi oyuncusu ve eğer gelmiş geçmiş en büyük sporcu değilse bile, kesinlikle o isimlerle aynı kefeye konabilir.

"O bir idoldan daha fazlası. Bence herkes onun yaptıkları için ona saygı duyuyor. Parkta ya da okulda oynadığımız zamanlarda her çocuğun çocukluğunun bir parçasıydı ve umarım ben de onun izinden gidebilirim."