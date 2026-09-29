İspanya, Arjantin karşısındaki gergin kapışmada küresel zaferi elde etti ve Ferran Torres'in uzatmalarda attığı belirleyici golle zafere ulaştı. Bu galibiyet, 19 yaşındaki Yamal'ı dünya şampiyonu yaptı ve onun futbolun en parlak genç yeteneği olarak statüsünü pekiştirdi.

Öte yandan bu yenilgi, Messi'nin başarılarla dolu milli takım kariyerinde hüzünlü bir son anlamına geldi. 39 yaşındaki efsanevi forvet, turnuvadan kısa süre sonra milli takım düzeninden ayrıldı ve yeni bir neslin ünlü kupayı ilk kez kaldırışını izledi.

Maç sonrası haberlerde, yıkılmış durumdaki Messi ile sevinçten havalara uçan Yamal'ın zıt görüntüleri öne çıktı. Ancak çılgın İspanya kutlamalarının ortasında, Barcelona altyapısından yetişen oyuncu sahada selefini bulup sessiz ve saygılı bir sohbet gerçekleştirmeyi ihmal etmedi.



