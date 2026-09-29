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Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası finalinin nefes kesen ardından Lionel Messi'ye gönderdiği duygusal özel mesajı açıkladı
En büyük sahnede efsanevi bir kucaklaşma
İspanya, Arjantin karşısındaki gergin kapışmada küresel zaferi elde etti ve Ferran Torres'in uzatmalarda attığı belirleyici golle zafere ulaştı. Bu galibiyet, 19 yaşındaki Yamal'ı dünya şampiyonu yaptı ve onun futbolun en parlak genç yeteneği olarak statüsünü pekiştirdi.
Öte yandan bu yenilgi, Messi'nin başarılarla dolu milli takım kariyerinde hüzünlü bir son anlamına geldi. 39 yaşındaki efsanevi forvet, turnuvadan kısa süre sonra milli takım düzeninden ayrıldı ve yeni bir neslin ünlü kupayı ilk kez kaldırışını izledi.
Maç sonrası haberlerde, yıkılmış durumdaki Messi ile sevinçten havalara uçan Yamal'ın zıt görüntüleri öne çıktı. Ancak çılgın İspanya kutlamalarının ortasında, Barcelona altyapısından yetişen oyuncu sahada selefini bulup sessiz ve saygılı bir sohbet gerçekleştirmeyi ihmal etmedi.
- Getty Images Sport
Yamal'dan ayrılan ikona saygı duruşu
Yamal, kısa süre önce The Guardian'a verdiği röportajda, maç sonrasındaki o kucaklaşmaya açıklık getirdi; genç oyuncu, veteranın spor üzerindeki eşsiz etkisini kabul etmek istediğini söyledi. Yamal, "Futbola verdiğin her şey için teşekkür ettim" diye konuştu.
İspanya milli takım oyuncusu, bu hareketin tamamen samimi olduğunu ve kameralar için yapılmadığını vurguladı. Şunları ekledi: "Fotoğrafta hoş görünmek için bir şey yapmam, bu içimden geldi."
Messi'nin gölgesinden çıkmak
Sohbette ayrıca, Yamal henüz bebekken Messi'nin onu yıkadığı meşhur viral fotoğrafa da değinildi. Fotoğraf futbol folklorunun bir parçası haline gelmiş olsa da Yamal, başlangıçta bunun kamuoyu tarafından görülmesine karşı olduğunu kabul etti.
Yamal, fotoğrafı ilk olarak babasının sosyal medyada paylaştığını, ardından ise kendisinin kaldırılmasını istediğini açıkladı. Gerekçesini anlatan kanat oyuncusu şöyle dedi: "Çünkü ona paylaşmamasını söylemiştim. Bir keresinde Facebook'a koydu, ben de kaldırmasını söyledim. Kıyaslamalar çok kolay yapılıyordu, herkes sadece bunu konuşacaktı. Ben Lamine olmak istiyordum; Messi olmak istemiyordum. Sadece ulaşabileceğim yere ulaşmak istiyordum. Ondan beklemesini istedim. Ben Lamine olduğumda, ne istiyorsan yap."
- Getty/GOAL
Katalonya'da yeni bir miras yaratmak
Artık kendi başına dünya çapında bir yetenek olarak kendini kanıtlayan Yamal, kulübün gelmiş geçmiş en büyük oyuncusuyla olan bağı konusunda daha rahat görünüyor. Barcelona formasıyla sergilediği performanslar şimdiden birçok rekor kırmasını sağladı ve İspanya'nın son uluslararası başarısına yaptığı katkı, onu oyunun elit hücumcularından biri olarak konumunu pekiştirdi. "Yeni Messi" olmanın baskısı, yerini ilk Lamine Yamal olma gerçeğine bıraktı.
Messi emekliliğe adım atarken ve Yamal yükselişini sürdürürken, 2026 finali iki olağanüstü kariyer arasında bir köprü işlevi görüyor.
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