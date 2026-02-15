Goal.com
Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty
Chris Burton

Çeviri:

Barcelona'nın genç yeteneği Lamine Yamal'dan 'herkes korkuyor', genç yıldız Arjantinli GOAT Lionel Messi ile bir kez daha karşılaştırılıyor

Aymeric Laporte, İspanya milli takım arkadaşı Lamine Yamal'dan "herkesin korktuğunu" itiraf ediyor. Barcelona'nın genç yeteneği, rakiplerini korkutuyor. Henüz 18 yaşında olan genç yıldız, değerinin hızla yükseldiğini görüyor. Arjantinli efsane Lionel Messi ile bir kez daha karşılaştırılan Yamal, dribbling yeteneği ile Messi'ye benzer bir yetenek havuzuna sahip olduğu düşünülüyor.

  • Yamal'ın zirveye hızlı yükselişi

    Yamal, henüz 15 yaşındayken Barça'da ilk kez sahaya çıkarak büyük bir çıkış yaptı. Oyunda ortaya çıkarılması gereken büyük bir potansiyel olduğu açıktı, ancak o aşamada kimse ne bekleyeceğini bilmiyordu. A takımda zorlanan ilk genç oyuncu o olmazdı.

    Ancak, dünya futbolunu fırtına gibi sardı. 18. yaş gününü kutlarken, Blaugrana efsanesi Messi'nin bir zamanlar büyük bir başarıyla giydiği Camp Nou'nun ikonik 10 numaralı formayı devralırken, aynı zamanda kazançlı bir sözleşme imzaladı.

    Bu forma ile birlikte gelen baskıyı kabul etti ve olağanüstü bireysel standartlarını korudu. 2025-26 sezonunda daha fazla kişisel rekor kırması bekleniyor.

    Yamal geçen sezon tüm turnuvalarda 18 gol kaydetti, ancak bu sezon şimdiden 15 gole ulaştı. Ayrıca 31 maçta 12 asist yaptı ve Barcelona sık sık ondan ilham almaya çalışıyor.

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty

    Yamal, gelecekteki Ballon d'Or kazananı olarak gösteriliyor

    Kulüp ve milli takımla La Liga ve Avrupa Şampiyonası şampiyonluklarını kazanan Yamal, başarılarına İspanya Süper Kupası zaferini de ekledi. 2026'da Şampiyonlar Ligi zaferi için mücadeleye devam ediyor.

    2025 Ballon d'Or oylamasında ikinci oldu ve rekor kıran Messi'nin başardığı gibi, önümüzdeki yıllarda birden fazla Altın Top ödülü kazanacağı tahmin ediliyor. Laporte, Yamal'ın neler yapabileceğini görmek için heyecanlanıyor.

    Genç oyuncu, rakiplerini geçme ve muhteşem goller atma yeteneği ile şimdiden dünyanın en heyecan verici forvetlerinden biri haline geldi. Karşılaştığı her savunma, onun karşısında sinirleri bozulmuş halde kalıyor.

  • Laporte, rakiplerin Yamal'dan neden korktuğunu açıklıyor

    Laporte, İspanya ile Yamal'ın yeteneklerini yakından gördükten sonra bunu kabul ediyor ve RMC Sport'a şöyle diyor: "Top ayağında olduğunda olağanüstü bir şey oluyor. Dünyada 'hadi, beni geç, bakalım yapabilecek misin' diyebilecek bir sol bek yok. Herkes korkuyor, herkes geri çekilerek savunma yapıyor ve sonuç da bu oluyor."

    "Bu, Messi'nin bire bir pozisyonda oynadığında onun hakkında düşündüklerine biraz benziyor: Bakalım nereye çıkacak, ne yapacak, kesip kesecek mi, hızlanacak mı, duracak mı, geri çekilecek mi, uzaktan şut mu atacak, takım arkadaşına temiz bir pas mı verecek?"

    Yamal, aynı La Masia akademi sisteminden çıktığından beri Güney Amerikalı süperstarla karşılaştırıldığı için düzenli olarak Messi tartışmasından uzak durmaya çalışıyor. Sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncuyu taklit etmenin "imkansız" olacağına inanıyor.

    Yamal şöyle dedi: "Lionel Messi'nin tüm zamanların en iyi futbolcusu olduğunu düşünüyorum, ama o da benim iyi bir oyuncu olduğumu biliyor. Birbirimizle oynarsak karşılıklı saygı olacaktır. Benim onun gibi olmaya, onun gibi oynamaya veya onun gibi 10 numarayı giymeye çalışmadığımı biliyor. Kendi yolumu izlemek istiyorum."

  • Lamine Yamal Spain 2025Getty Images

    Barcelona ve İspanya ile kupa mücadelesi

    Bu yolda etkileyici ilerlemeler kaydediliyor ve daha fazlasının geleceği vaat ediliyor. Barcelona ve İspanya, genç oyuncunun önümüzdeki haftalarda zamansız sakatlıklar yaşamamasını umut ediyor.

    Yerel sezonun sonuna kadar sağlığını koruyabilirse, Yamal bu yaz İspanya'nın Dünya Kupası zaferi arayışının bir parçası olacak. Suudi Pro Ligi'nde Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo ile iki yıl geçirdikten sonra Athletic Club'a geri dönen Laporte de Luis de la Fuente'nin kadrosuna girmek istiyor.

