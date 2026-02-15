Yamal, henüz 15 yaşındayken Barça'da ilk kez sahaya çıkarak büyük bir çıkış yaptı. Oyunda ortaya çıkarılması gereken büyük bir potansiyel olduğu açıktı, ancak o aşamada kimse ne bekleyeceğini bilmiyordu. A takımda zorlanan ilk genç oyuncu o olmazdı.

Ancak, dünya futbolunu fırtına gibi sardı. 18. yaş gününü kutlarken, Blaugrana efsanesi Messi'nin bir zamanlar büyük bir başarıyla giydiği Camp Nou'nun ikonik 10 numaralı formayı devralırken, aynı zamanda kazançlı bir sözleşme imzaladı.

Bu forma ile birlikte gelen baskıyı kabul etti ve olağanüstü bireysel standartlarını korudu. 2025-26 sezonunda daha fazla kişisel rekor kırması bekleniyor.

Yamal geçen sezon tüm turnuvalarda 18 gol kaydetti, ancak bu sezon şimdiden 15 gole ulaştı. Ayrıca 31 maçta 12 asist yaptı ve Barcelona sık sık ondan ilham almaya çalışıyor.