Joan Garcia - 6/10

Tribünlerdeki düşmanca atmosfere rağmen kalesinde fazla sınanmadı. Batrakov'un 28. dakikada attığı ilk golü önlemek için yapabileceği pek bir şey yoktu ancak konsantrasyonunu koruyarak iki kurtarış yaptı. Güvenilir pasları, Barcelona'nın baskı altında bile savunma çizgisini önde tutmasına yardımcı oldu.

Pau Cubarsi - 7/10

Genç oyuncu, stoperde neden neslinin en büyük yeteneklerinden biri olarak görüldüğünü gösterdi. Barcelona'nın 23 tehlike uzaklaştırmasından birkaçına imza attı ve Galatasaray hızlı hücuma çıkmaya çalıştığında dikkat çekici ölçüde sakin kaldı. Paslarıyla hatları aşabilmesi, takımının ilk yarıdaki toparlanmasında önemli rol oynadı.

Eric Garcia - 6/10

74. dakikada oyundan alınana kadar savunmanın merkezinde istikrarlı bir performans sergiledi. Victor Osimhen'in fiziksel tehdidiyle büyük ölçüde iyi başa çıktı ancak Galatasaray'ın golünde savunma çizgisi biraz hazırlıksız yakalandı. Yerini Kounde'ye bırakmadan önce yüksek bir pas isabet oranına ulaştı.

Joao Cancelo - 8/10

Bek oyuncusu kritik bir performans sergiledi ve daha çok içe kat eden bir oyun kurucu gibi oynadı. 43. dakikada attığı beraberlik golü maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Savunmada görevlerini aksatmadı ancak hücum katkısı ve iç koridorlardaki boşluklardan yararlanma becerisi performansının asıl öne çıkan yönleriydi.

Gerard Martin - 6/10

Sol kanatta görevini yerine getiren bir performans sergiledi. Galatasaray'ın orta sahasını açmak için gereken genişliği sağlayarak Gordon ve Olmo'nun içe kat etmesine olanak tanıdı. Karşı kanattaki Cancelo kadar etkili olmasa da taktik görevlerini önemli bir hata yapmadan yerine getirdi.



