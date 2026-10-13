Barcelona, Rams Global Stadyumu'nda erken bir golle geriye düşmesine rağmen Galatasaray'ı 4-1 mağlup ederek taktik olgunluğunu ve hücumdaki seçeneklerinin zenginliğini gösterdi. A. Batrakov'un 28. dakikada ev sahibi ekibi öne geçiren golü, savunmada kısa süreli bir uyumsuzluk yaşayan Barcelona için zorlu bir geceye işaret ediyordu. Ancak soğukkanlılığını koruyan Barcelona, topa %65 oranında sahip oldu ve üstün pozisyon oyunuyla hızlı geçişlerini kullanarak Galatasaray'ın savunma bloklarını sistemli biçimde aştı.
Dönüm noktası, devre arasından hemen önce Joao Cancelo'nun skora denge getirmesiyle yaşandı. Bu gol, maçın gidişatını kesin biçimde Barcelona lehine çevirdi. İkinci yarı, Flick'in önde baskıya dayalı sisteminin etkili bir gösterisine sahne oldu. Fermin Lopez ve Anthony Gordon, oyun yeniden başladıktan sonra kısa aralıklarla gol attı. Yamal'ın hücumdaki başlıca yaratıcı güç olarak görev yaptığı Barcelona'nın 3,01'lik beklenen gol (xG) değeri, maç boyunca kurduğu hâkimiyeti yansıttı. Sonradan oyuna giren Karim Adeyemi'nin dördüncü golüyle Barcelona, Avrupa serüvenine kusursuz bir başlangıç yaptı.