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FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONAAFP
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Barcelona'nın Galatasaray karşısındaki oyuncu puanları: Lamine Yamal'ın ustalık dersi niteliğindeki performansı görkemli geri dönüş galibiyetini getirdi

Barcelona
Galatasaray
Galatasaray - Barcelona
Şampiyonlar Ligi

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da yaşadığı erken gol şokunu atlatarak Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Lamine Yamal iki kritik asist yaparken Hansi Flick'in takımı ikinci yarıda rakibine göz açtırmadı.

Barcelona, Rams Global Stadyumu'nda erken bir golle geriye düşmesine rağmen Galatasaray'ı 4-1 mağlup ederek taktik olgunluğunu ve hücumdaki seçeneklerinin zenginliğini gösterdi. A. Batrakov'un 28. dakikada ev sahibi ekibi öne geçiren golü, savunmada kısa süreli bir uyumsuzluk yaşayan Barcelona için zorlu bir geceye işaret ediyordu. Ancak soğukkanlılığını koruyan Barcelona, topa %65 oranında sahip oldu ve üstün pozisyon oyunuyla hızlı geçişlerini kullanarak Galatasaray'ın savunma bloklarını sistemli biçimde aştı.

Dönüm noktası, devre arasından hemen önce Joao Cancelo'nun skora denge getirmesiyle yaşandı. Bu gol, maçın gidişatını kesin biçimde Barcelona lehine çevirdi. İkinci yarı, Flick'in önde baskıya dayalı sisteminin etkili bir gösterisine sahne oldu. Fermin Lopez ve Anthony Gordon, oyun yeniden başladıktan sonra kısa aralıklarla gol attı. Yamal'ın hücumdaki başlıca yaratıcı güç olarak görev yaptığı Barcelona'nın 3,01'lik beklenen gol (xG) değeri, maç boyunca kurduğu hâkimiyeti yansıttı. Sonradan oyuna giren Karim Adeyemi'nin dördüncü golüyle Barcelona, Avrupa serüvenine kusursuz bir başlangıç yaptı.

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    Kaleci ve savunma

    Joan Garcia - 6/10

    Tribünlerdeki düşmanca atmosfere rağmen kalesinde fazla sınanmadı. Batrakov'un 28. dakikada attığı ilk golü önlemek için yapabileceği pek bir şey yoktu ancak konsantrasyonunu koruyarak iki kurtarış yaptı. Güvenilir pasları, Barcelona'nın baskı altında bile savunma çizgisini önde tutmasına yardımcı oldu.

    Pau Cubarsi - 7/10

    Genç oyuncu, stoperde neden neslinin en büyük yeteneklerinden biri olarak görüldüğünü gösterdi. Barcelona'nın 23 tehlike uzaklaştırmasından birkaçına imza attı ve Galatasaray hızlı hücuma çıkmaya çalıştığında dikkat çekici ölçüde sakin kaldı. Paslarıyla hatları aşabilmesi, takımının ilk yarıdaki toparlanmasında önemli rol oynadı.

    Eric Garcia - 6/10

    74. dakikada oyundan alınana kadar savunmanın merkezinde istikrarlı bir performans sergiledi. Victor Osimhen'in fiziksel tehdidiyle büyük ölçüde iyi başa çıktı ancak Galatasaray'ın golünde savunma çizgisi biraz hazırlıksız yakalandı. Yerini Kounde'ye bırakmadan önce yüksek bir pas isabet oranına ulaştı.

    Joao Cancelo - 8/10

    Bek oyuncusu kritik bir performans sergiledi ve daha çok içe kat eden bir oyun kurucu gibi oynadı. 43. dakikada attığı beraberlik golü maçın gidişatını tamamen değiştirdi. Savunmada görevlerini aksatmadı ancak hücum katkısı ve iç koridorlardaki boşluklardan yararlanma becerisi performansının asıl öne çıkan yönleriydi.

    Gerard Martin - 6/10

    Sol kanatta görevini yerine getiren bir performans sergiledi. Galatasaray'ın orta sahasını açmak için gereken genişliği sağlayarak Gordon ve Olmo'nun içe kat etmesine olanak tanıdı. Karşı kanattaki Cancelo kadar etkili olmasa da taktik görevlerini önemli bir hata yapmadan yerine getirdi.


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    Orta saha

    Anthony Gordon - 8/10

    Gordon, orta sahaya büyük enerji kattı ve 53. dakikada attığı şık golle skoru 3-1’e taşıdı. Sahanın orta üçte birlik bölümündeki çalışkanlığı olağanüstüydü. Galatasaray’ın geriden oyun kurma girişimlerini engelleyen karşı prese sık sık öncülük etti.

    Rodri - 7/10

    Takımın oyun düzeninin temel direğiydi. Rodri’nin pozisyon alışı kusursuzdu ve Barcelona’nın hızlı hücumlarda nadiren açık vermesini sağladı. Yamal ve Olmo’yu sürekli tehlikeli bölgelerde topla buluşturarak oyunun akışını sağladı, girdiği ikili mücadelelerin de çoğunu kazandı.

    Pedri - 7/10

    O gece kaptanlık yapan Pedri, alışıldık zarafetiyle oyunun temposunu yönetti. Geriden oyun kurma ile hücumun son bölümü arasındaki bağlantıyı sağladı. Doğrudan bir gol katkısı kaydetmese de 74. dakikada oyundan çıkmadan önce asist öncesindeki paslarıyla önemli rol oynadı.

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    Hücum

    Lamine Yamal - 9/10

    Gerçekten üst düzey bir performans sergiledi. Maçın gidişatını değiştiren Yamal, 50. dakikada Fermin Lopez’in, 53. dakikada ise Anthony Gordon’ın gollerinin asistini yaptı. Oyun görüşü ve paslarının ayarı dünya klasıydı; topla her buluşmasında Galatasaray beklerine korku saldı.

    Fermin Lopez - 8/10

    Fermin’in hatlar arasındaki hareketliliği, ev sahibi takım için sürekli sorun yarattı. Alışıldık şekilde ceza sahasına sonradan girerek 50. dakikada golünü ustalıkla attı ve Barcelona’yı öne geçirdi. Ön alandaki baskısı, Barcelona’nın ikinci yarıdaki üstünlüğüne yön verdi.

    Dani Olmo - 7/10

    Olmo, ilk yarının bitimine kısa süre kala Cancelo’nun beraberlik golünün kritik asistini yaparak Barcelona’nın üzerindeki gerginliği azalttı. Dar alanlardaki top hâkimiyeti Barcelona’nın hücumlarını sürdürmesini sağladı. 60. dakikada oyundan alınana kadar sürekli bir yaratıcılık kaynağıydı.

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    Yedekler ve teknik direktör

    Karim Adeyemi - 7/10

    59. dakikada oyuna girerek hücuma daha fazla dikine oyun kattı. 65. dakikada Gabriel Jesus'un asistinde soğukkanlı bir vuruşla golünü atıp maçın sonucuna ilişkin tüm şüpheleri ortadan kaldırdı.

    Gabriel Jesus - 7/10

    60. dakikada Olmo'nun yerine oyuna girdi ve Adeyemi'nin golünün asistini yaparak hemen etkisini gösterdi. Topu ileride tutma becerisi mükemmeldi ve maçın son bölümünde hücum için farklı bir odak noktası oluşturdu.

    Jules Kounde - 6/10

    Barcelona maçı tamamlarken takıma taze güç ve savunma sağlamlığı katmak için son 16 dakikada Eric Garcia'nın yerine oyuna girdi.

    Marc Bernal - 6/10

    Genç oyuncu, Pedri'nin yerine oyuna girerek Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha forma giydi ve sakin paslarıyla maçın son bölümünün tamamlanmasına yardımcı oldu.

    Gavi - Değerlendirilmedi

    82. dakikada Fermin Lopez'in yerine oyuna girdi. Puan vermek için yeterince süre almadı ancak her zamanki mücadeleciliğini gösterdi.

    Hansi Flick - 8/10

    Flick, takımının geriye düştükten sonra gösterdiği zihinsel dirençten dolayı övgüyü hak ediyor. Devre arasındaki taktik değişiklikleri Barcelona'nın kanatları daha etkili kullanmasını sağladı; oyuncu değişikliklerini de maçı koparmak için tam zamanında yaptı. Onun yönetiminde önde baskı düzeni giderek daha zorlu bir hâl alıyor.

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