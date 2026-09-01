Barcelona için: Ferran Torres, Barcelona taraftarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak çok da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou'daki dört yılında 65 golle saygıdeğer bir performans ortaya koydu. Buna, Hansi Flick'in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kariyerinin en iyi rakamı olan 21 gol de dahildi. Ancak o, bir joker oyuncu olarak görüldü ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları çileden çıkardı. Bir yandan, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından Barcelona hücum hattında zaten eksikti ve bu yüzden onu satmak riskliydi. Diğer yandan ise kasaya para koymak için bundan daha iyi bir fırsat olmayacaktı. Torres'in piyasa değeri, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya adına attığı galibiyet golünün ardından kariyerindeki en yüksek seviyeye çıktı ve PSG'nin sonrasında yaptığı 50 milyon euroluk teklif geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barcelona'nın Torres'i City'den alırken ödediği 55 milyon euronun biraz altındaydı, ancak sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu ve kulüp, anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle onunla yeni sözleşme imzalasa Premier League ekibine ekstra 8 milyon euro daha ödeyecekti. Yüksek maaşını da maaş bütçesinden çıkarmak, Barcelona'nın Rodri için anlaşma sağlamasına yardımcı oldu. Rodri, kadroya Torres'in olduğu kadar asla yapamadığından çok daha büyük etki edecek bir ekleme olacak. Not: B+
PSG için: Torres, bireysel olarak asla elit bir futbolcu kategorisine girmeyebilir, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bedelle kadroya katmak yine de PSG için önemli bir kazanç. Torres ayrıca, forvete 2020'de İspanya A Milli Takımı'ndaki ilk maçını oynatan Luis Enrique için de taktik açıdan çok iyi bir uyum. Luis Enrique yönetimindeki PSG'nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yatıyor ve Torres de bu konuda olabilecek en esnek isimlerden biri; merkezde ya da her iki kanatta da oynayabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik bir ilişkisi var ve bu da üst üste Avrupa şampiyonu olan takım için anında karşılık verebilir. Torres'in, daha rekabetçi La Liga ortamına kıyasla Ligue 1'de daha skorer olma ihtimali oldukça yüksek ve büyük sahnedeki geniş tecrübesi de onu Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos'un bire bir yerine geçecek bir isim değil, ancak özellikle son üçte bir bölgedeki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda PSG'ye Portekizli golcünün sunduğundan potansiyel olarak daha fazlasını verebilir. Not: A-
Torres için: İspanya'nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve bu hamle, Barcelona ile sözleşme görüşmelerindeki ilerleme eksikliğini kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunun da bir teyidi olacak ki bu anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi'ni art arda üç kez kazanan ikinci kulüp olmayı hedefliyor. Barcelona ise en son 2015'te, Luis Enrique onların başındayken bu kupayı kazandı. Ancak gerçek şu ki Torres'in Paris'teki durumu, Katalonya'da onun için olduğundan farklı olmayacak. Luis Enrique'nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG'nin en güçlü hücum üçlüsü, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue, merkezde ise Ousmane Dembele'den oluşuyor. Torres, Barcelona'da uzun süre Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes'te nihayet başrol oyuncusu olarak öne çıkacağını düşünüyorsa, fena halde yanılıyor. Luis Enrique ona ligde daha fazla süre verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi'nde vazgeçilmez olmayacak. PSG'ye katılmak onun mirasını güçlendirmeyecek, sadece rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres, çimin diğer tarafta daha yeşil olmadığını kısa sürede fark edebilir ve hatta artık onsuz Avrupa zaferi için PSG ile rekabet etme konusunda daha iyi konumda görünen Barcelona'daki konfor alanından ayrıldığı için pişmanlık bile duyabilir. Not: B-
James Westwood