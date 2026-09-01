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Goal.com
CanlıBiletler
Gabriel Jesus Barcelona GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Barcelona'nın Gabriel Jesus için son anda yaptığı hamle, forvet arayışının başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından umutsuzluk kokuyor: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük transferlerini değerlendiriyor

Opinion
Barcelona
G. Jesus
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
M.City
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
M. United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
Premier Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir. Bunun nedeni de sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'nın oynanması değil! Asıl sebep, sezonun bitişinin tek bir anlama gelmesi: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi bir kez daha hareketli geçiyor; bazı çok büyük isimler, 1 Eylül'deki son gün gelmeden yüksek bedelli transferlere imza atıyor.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az bir kulübün, hatta oyuncunun bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermiş olsaydı neler olabileceğini düşündüğü çok sayıda örnek de var.

GOAL da bu noktada, oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca gerçekleşen her tamamlanmış transferi notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenizi sağlayacağız.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde bize bildirin...

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    1 Eylül: Gabriel Jesus (Arsenal'dan Barcelona'ya, 15 milyon €)

    Arsenal için: Arsenal'ın Jesus'u dört yıl önce Manchester City'den 45 milyon £ karşılığında transfer ettiği düşünüldüğünde, bu anlaşma kağıt üzerinde çok iyi görünmüyor. Ancak gelecek yaz onu bedelsiz kaybetmek yerine peşin olarak yaklaşık 10 milyon £ kazanmak çok daha iyi. Barcelona'nın, yaşı ve sakatlık geçmişi ortadayken Jesus için geç bir hamle yapmaya neden karar verdiğini anlamak zor ve Arsenal da bu fırsatı hemen değerlendirmek zorundaydı. 29 yaşındaki oyuncu, Mikel Arteta'nın hücum planlarında Kai Havertz ve Viktor Gyokeres'in oldukça gerisine düşmüştü, ancak yine de kulübe haftalık 265.000 £ maaş yükü getirdiği bildiriliyordu. Artık bu maaş bütçeden çıktığına göre, Arsenal'ın son tarih öncesinde bir santrfor daha alma ihtimali için elinde ekstra alan var. Gerçi şu anda Atletico Madrid'in Julian Alvarez'inin kapıdan girecek isim olması pek olası görünmüyor. Jesus'un çok yönlülüğünü kaybetmek küçük bir darbe, ancak onun Arsenal için kilit oyuncu olarak görülmeyeli uzun zaman oldu. Sakatlıklar, tam potansiyeline ulaşmasını engelledi ve Arsenal taraftarlarının büyük bölümü ayrılığı karşısında kayıtsız kalacaktır. Brezilyalı oyuncunun bir Premier League rakibine değil de yurt dışına gönderilmesi de ayrıca bir artı. Not: A

    Barça için: Beş kez Premier League şampiyonluğu yaşamış bir oyuncuyu sadece 15 milyon € karşılığında kadroya katmak, İspanya şampiyonu için düşük riskli bir hamle. Jesus, Hansi Flick'in hücum hattının her bölgesinde oynayabilecek kadar esnek bir oyuncu ve Barcelona teknik direktörü onun topsuz oyunda ne kadar çalıştığını sevecektir. Ancak Jesus, kulübün bir numaralı hedefi Alvarez'e kıyasla heyecan uyandırmayan bir alternatif. Brezilya milli takım oyuncusunun yeteneği hiçbir zaman sorgulanmadı, ancak vücudu artık yıllardır ona sorun çıkarıyor. Jesus'a her hafta birden fazla maçta ilk 11'de güvenilemez, bunları tamamlaması ise çok daha zor. Son üç sezonda Premier League'de 58 maçta sadece 10 gol atabildiği düşünüldüğünde, Robert Lewandowski ile aynı golcülük seviyesine yaklaşması bile söz konusu değil. Flick'in yine de Raphinha, Karim Adeyemi ve Anthony Gordon gibi isimleri düzenli olarak 9 numara pozisyonunda döndürmesi gerekecek, çünkü Jesus ne yeterince dayanıklı ne de hücumun ana adamı olacak kadar acımasız. Bu, iyi düşünülmemiş, çaresizce yapılmış bir hamle gibi hissettiriyor ve Jesus'un Barça kadrosu için hesaplı bir takviye olduğunu kanıtlaması şaşırtıcı olur. Not: D

    Jesus için: Barça, Jesus'a bir yıl uzatma opsiyonuyla birlikte iki yıllık sözleşme verdi ve o da kendisini dünyanın en şanslı adamı gibi hissediyor olmalı. Palmeiras altyapısından yetişen oyuncu, 2026 Dünya Kupası için Brezilya kadrosuna girmeye hiçbir zaman yaklaşamamış olmasıyla da görüldüğü üzere zirvesini çoktan geride bıraktı ve 2024'ten bu yana Arsenal'da yan rol oyuncusuydu. Jesus bu fırsatı hak etmedi, ama bunu umursamayacaktır. Bu işin yürüme ihtimali var, çünkü La Liga Premier League kadar fiziksel açıdan zorlayıcı değil, o Flick'in tipik bir santrfor profilinə uyuyor ve uyum sürecini hızlandırmasına yardımcı olacak vatandaşı Raphinha da yanında. Camp Nou'da, Emirates'te olduğundan çok daha sık süre alacak, bu da onun özgüvenini ve potansiyel olarak gol vuruşlarındaki becerisini yeniden kazanmasına imkan tanıyacak. Üstelik omuzlarında büyük bir bonservis bedelinin baskısı da olmayacak, dolayısıyla heyecan verici bir futbol oynayan bu takımda özgürce ve yüzünde gülümsemeyle oynayabilmeli. Şu anda Avrupa'da Arsenal'ın önünde muhtemelen sadece Barcelona ve Paris Saint-Germain var ve Jesus, Katalonya'da sonunda CV'sine bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyası ekleyebileceğine inanacaktır. Yapması gereken tek şey sağlıklı kalmak. Not: A+

    James Westwood

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  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    31 Ağustos: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain'den Liverpool'a, 123 milyon £)

    PSG için: Fransa şampiyonu, 2023'te Lyon'dan sadece 45 milyon euroya kadrosuna kattığı Barcola'nın değerinin 140 milyon euroya ulaşacağını muhtemelen hiç düşünmemiştir. Barcola, PSG'ye iyi hizmet etti, ancak kendisini tam anlamıyla vazgeçilmez yapamadı; bu nedenle kulüp, Liverpool'dan dokuz haneli bir bonservis çıkarmayı başardı. Luis Enrique de Ferran Torres, Maghnes Akliouche ve Mika Godts'u kadroya katarak bu anı önceden öngördü ve Barcola olmadan PSG'nin daha zayıf bir takım olmayacağını garanti altına aldı. Hatta 23 yaşındaki oyuncu artık denklemden çıktığı için Luis Enrique'nin daha istikrarlı bir ilk 11 sahaya sürmesi daha kolay olacak. Barcola, PSG'nin ona sunamayacağı kadar belirgin bir rol istiyordu; dolayısıyla bu anlaşma, takım bu sezon daha da fazla başarı kovalarken soyunma odasındaki uyumun korunmasına da yardımcı olacak. Nihai bonservis bedeli ayrıca PSG'yi, gelecekteki transfer dönemlerinde diğer kadro oyuncularını satarken çok güçlü bir pazarlık konumuna getirecek. Kısacası bu, üzerinde düşünmeye bile gerek olmayan bir hamleydi. Not: A+

    Liverpool için: Barcola, PSG formasıyla çıktığı 152 maçta, sürekli ilk 11'e girip çıkmasına rağmen 39 gol attı ve 37 asist yaptı. Bu bile tek başına onun özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor ve Liverpool, Andoni Iraola'nın taktik planının değişmez bir parçası olarak daha da belirleyici olabileceğine inanacaktır. En etkili olduğu bölge sol kanat olsa da Barcola sağda da rahat oynuyor ve Mohamed Salah'ın kulüpten ayrılmasının ardından Liverpool'un hücumun son bölümünde kaybettiği üst düzey kaliteyi geri kazandırıyor. Patlayıcı hızı ve doğrudan oyun tarzı, yüksek yoğunluk talep eden ve Liverpool'un önde oynamasını isteyen Iraola için ideal bir eşleşme. Barcola, Tottenham ve Manchester City'nin transfer döneminin sonlarında hedef aldığı bildirilen tek yönlü Cody Gakpo'ya kıyasla Liverpool hücum hattına kesinlikle daha fazlasını katacak. Ancak her şey olumlu değil, çünkü 120 milyon sterlinlik bir oyuncu olarak Barcola'nın hata payı yok. Liverpool fazla ödeme yaptı ve onun Premier League futbolunun acımasız fiziksel yapısına anında uyum sağlayıp sağlayamayacağını söylemek mümkün değil. Taraftarlar ve yorumcular, alışma sürecinde sorun yaşaması halinde Barcola'yı hemen hedef alacaktır; ayrıca Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın yaşadığı sıkıntıların ardından Liverpool, transfer kararları nedeniyle yeniden alay konusu olmaya da açık hale geldi. Not: B

    Barcola için: Lyon'un eski oyuncusu, üst üste Avrupa Kupaları kazanan bir PSG takımında göz kamaştırdıktan ve Fransa ile Dünya Kupası sahnesinde iz bıraktıktan sonra Anfield'daki hayatın baskısıyla başa çıkabileceğine inanacaktır. Ancak Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin arkasında yardımcı bir rolde oynamasının, Barcola'nın gelişimini hızlandırdığı da rahatlıkla savunulabilir. Çok fazla sorumluluk yüklenmeden sahaya çıktığı her anda kendisini özgürce ifade etti ve dünya çapında birkaç oyuncuyla çalışmaktan büyük fayda sağladı. Liverpool kadrosunda şu anda bu kategoriye giren tek isim Virgil van Dijk ve o da 35 yaşında kariyerinin son demlerinde. Barcola'nın PSG'deki şartları, Anfield'da karşı karşıya olduğu zorlukla kıyaslandığında çok daha rahattı. Iraola, ondan haftada iki ila üç kez Liverpool'a maç kazandıran oyuncu olmasını istiyor ve henüz bu kadar yüksek beklentileri karşılayacak dayanıklılığa sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Yine de Barcola'nın cesaretine saygı duymak gerekiyor; başarının neredeyse garanti olduğu konfor alanını terk edip Iraola'nın henüz erken aşamadaki projesinin bir parçası olmayı seçmesi, zihinsel olarak güçlü olduğunu gösteriyor. Barcola'nın PSG'de Ballon d'Or adayı haline gelmesi çok zor olurdu, çünkü en az dört takım arkadaşının gölgesinde kalıyordu; buna Vitinha da dahil. Ancak Liverpool'u kupa yarışında yukarı taşıması onu bu denklemde öne çıkarabilir. Yeter ki ilk andan itibaren son derece istekli olsun ve gereken çalışmayı ortaya koysun; bu, Barcola'yı süper yıldızlığa taşıyacak bir transfer olabilir. Not: A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 Ağustos: Allan (Palmeiras'tan Manchester City'ye, 34 milyon £)

    Palmeiras açısından: City'nin ilk 21 milyon sterlinlik teklifini geri çevirdikten sonra Palmeiras, yerini doldurulamaz bir süper yıldız olmayan altyapı çıkışlı bir oyuncu için Premier League ekibinden fazladan 13 milyon sterlin kopararak çok iyi iş çıkardı. Brezilya devi, 22 yaşındaki oyuncudan kulübün kendi yetiştirdiği oyuncuları geliştirip A takım seviyesinde kendilerini kanıtladıktan sonra yüksek bedellerle satma modeline uyan bir anlaşmayla net kâr elde ediyor. Allan, Estevao'nun Chelsea'ye ve Endrick'in Real Madrid'e yakın dönemde yapılan satışlarının ardından kulüp adına bir başka büyük başarı hikâyesi oldu. Öte yandan tamamen sportif açıdan bakıldığında Allan takımda çok büyük bir boşluk bırakmayacak. Taktik esnekliği ve etkileyici çalışma temposu onu teknik direktör Abel Ferreira'nın gözdesi yapmıştı, ancak son üçüncü bölgedeki rakamları beklentilerin altında kaldı. Palmeiras şu anda Brezilya Serie A tablosunun zirvesinde yer alıyor ve 2026 sezonunun son bölümünde onsuz da kupa kazanacağından emin olmasa Allan'dan gelir eldeirmezdi. Not: A

    Man City açısından: Allan'ın nihai bonservis bedeli konusunda Palmeiras'ın taleplerine boyun eğmek, City'nin şu anda ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor. Enzo Maresca'nın kanatlarda kullanabileceği yalnızca Jeremy Doku ile Antoine Semenyo var; Savinho ve Omar Marmoush Tottenham'a katıldı, Jack Grealish'in de yaz transfer dönemi kapanmadan ayrılması bekleniyor. Allan, yeni City patronuna bir seçenek daha sunuyor; yeterince çok yönlü olduğu için iki kanatta da ve gerektiğinde kanat beki olarak da oynayabiliyor. Koşmaya istekli, enerjisi hiç bitmeyecekmiş gibi görünen bir oyuncu olarak Allan, Maresca'nın City'ye ekstra fiziksel güç kazandırmak için güvenebileceği bir isim olacak. Ancak son üçüncü bölgede büyük bir fark yaratması pek olası görünmüyor. Nitekim Allan bu sezon Serie A'da yalnızca dört gole ve iki asiste sahip; City'de herkesin tanıdığı bir isim hâline gelmek için karar alma ve uygulama kalitesini geliştirmesi gerekecek. Potansiyelin orada olduğuna hiç şüphe yok; savunmacıları çalımları ve hızıyla çaresiz bırakabilecek, oyunu istediği anda bozabilecek zamanlamaya sahip olan Allan, Maresca için sahanın iki yönünde de faydalı bir takviye olmalı. Taraftarların sadece, törpülenmesi gereken çok sayıda eksiği olan bir oyuncu konusunda beklentilerini dengede tutması gerekiyor. Not: B-

    Allan açısından: Genç oyuncuya Brezilya A Milli Takımı'nda yer kazanma yolunda platform sağlayan heyecan verici bir transfer. Allan artık kendisini elit Premier League ve Şampiyonlar Ligi ortamlarında test etme şansı bulacak; bu da Palmeiras'ta gösterdiği adanmışlık ve profesyonelliğin haklı bir karşılığı. Maresca'nın yapılandırılmış, topa sahip olmaya dayalı talepleri de Allan'a tam anlamıyla uygun olmalı. İtalyan taktisyen, pozisyonlarını akıcı şekilde değiştirebilen ve oyun kurulum aşamasında merkez orta sahaya kayabilen geniş alan oyuncularını tercih ediyor. Allan bunu tam olarak yapabilecek teknik kapasiteye sahip ve karşı pres becerileri de Maresca'nın önde kurulu düzeni için biçilmiş kaftan. Ancak City kadrosundaki derinlik düşünüldüğünde her saniye forma süresi için savaşmak zorunda kalacak. Kesin ilk 11 oyuncusu olmaktan destek rolüne geçmek doğal olarak bir miktar hayal kırıklığı getirecek ve Premier League futbolunun yoğunluğu bir kültür şoku yaratabilir. Allan'ın başını öne eğip önüne gelen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor; aksi takdirde o 34 milyon sterlinlik bonservis etiketi ağır gelmeye başlayacak. Not: B

    James Westwood

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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    30 Ağustos: Ollie Watkins (Aston Villa'dan Al-Hilal'e, 60 milyon €)

    Villa açısından: Aralıkta 31 yaşına girecek bir forvetten 50 milyon sterlin almak, Villa adına etkileyici bir iş. Kasayı doldurmak için bundan daha iyi bir zaman olamazdı ve Unai Emery'nin aşağı yukarı kabul ettiği gibi, Watkins artık Villa Park'ta kalmak istemiyordu. Böyle tılsımlı bir oyuncunun ayrıldığını görmek darbe niteliğinde ve yerine gelen Nicolas Jackson onun seviyesine çıkamayacak, ancak takımın bundan sonraki süreçte dikkatini dağıtabilecek mutsuz bir Watkins'i kadroda tutmak çok daha kötü olurdu. Yine de Emery, işlerin bu noktaya gelmesine üzülecektir. Morgan Rogers, Ezri Konsa ve Youri Tielemans da gitmişken, Villa gerçekten soyunma odasının bir başka liderini daha kaybetmese daha iyi olurdu. Son bölüm pek güzel olmadı ama Watkins, son dört sezonun her birinde en az 15 Premier League golü atmış modern bir Villa ikonu. Villa, Jackson'ın aynı maç kazandıran özellikleri istikrarlı biçimde sunmasına güvenemeyecek. Bonservis bedeli harika, ancak bu saga yine de ağızda buruk bir tat bırakacak. Not: C+

    Al-Hilal açısından: Kulübün Karim Benzema'nın sözleşmesini feshetmeyi düşündüğüne dair haberlerin ortasında akıllıca bir hamle. Watkins'in hücum hattına daha fazla şey katacağı açık, çünkü üst düzey bir Premier League takımında 21 gollük bir sezonun ardından geliyor. Al-Hilal, Watkins'in üç yıllık sözleşmesinin sonuna kadar ileri uçta takımı taşıyabileceğinden emin olabilir. Al-Hilal, Suudi Pro League şampiyonluğunu Al-Nassr'dan geri almayı hedeflerken, Cristiano Ronaldo ve eski Brentford yıldızı Ivan Toney gibi isimlerle birlikte Watkins'in de bir anda Altın Ayakkabı adayına dönüşmesi gerekiyor. Watkins kalibresinde bir oyuncunun transfer edilmesi, Al-Hilal'i 2021'den bu yana ilk AFC Şampiyonlar Ligi Elite zaferini kazanma konusunda da özgüvenli kılacaktır. Watkins hâlâ aktif bir İngiltere millî oyuncusu ve hızıyla kurnazlığı onu çok büyük bir başarı hikâyesine dönüştürebilir. Bu, Al-Hilal için inanılmaz bir transfer çalımı ve Suudi Arabistan'ın finansal cazibesinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını gösteriyor. Not: A+

    Watkins açısından: Tam bir rezalet. Geçen yılın ocak ayında Watkins, Arsenal'in teklif yaptığı bir isimdi ve Manchester United'ın da uzun vadeli hedeflerinden biri olduğu bildirilmişti. Watkins'e bu yaz Premier League'den, en üst seviyede kalmasını sağlayacak kadar ilgi vardı ya da kişisel şartlarda Türk kulübüyle anlaşmaya vardığı bildirildikten sonra Fenerbahçe'ye gidebilirdi; bu bile Suudi Arabistan'a gitmekten çok daha iyi olurdu. Watkins, kariyerinin son iyi yıllarını daha dolgun bir banka hesabı uğruna feda ediyor; Suudi futbol uzmanı Mohamed Qutob'un Radio WM'ye söylediğine göre eline, maaşın vergiden muaf sayılmasıyla birlikte, “yılda en az 20 milyon sterlin” geçecek. Watkins verecek çok az şeyi kalmış daha yaşlı bir oyuncu olsaydı bu anlaşılabilirdi, ancak durum kesinlikle böyle değil. Muhtemelen Avrupa'nın herhangi bir üst düzey kulübünde parlayabilir ve İngiltere için önemli bir değer olmaya devam edebilirdi. Ayrıca Villa'da haftada 130.000 sterlin kazandığı da bildiriliyordu ki bu, finansal rahatlık için fazlasıyla yeterli. Bu hamle mide bulandırıcı bir hırs eksikliği kokuyor ve Villa'yı köşeye sıkıştırma biçiminden dolayı utanmalı. Watkins, kariyerinin zirvesindeyken kasayı doldurmayı seçtiği için İngiltere kadrosuna çağrılması yasaklanmalı. Taraftarların futbolun büyüsüne olan inancını daha da sarsmaktan başka işe yaramayan korkunç, kınanacak bir iş. Not: F

    James Westwood

  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 Ağustos: Emiliano Martinez (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 7,5 milyon £)

    Villa için: Villa'nın Parma'dan Zion Suzuki'yi almasının ardından Martinez'i satmak bir zorunluluk hâline geldi. Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu, Suzuki'nin arkasında ikinci kalmayı asla kabul etmezdi ve bu durum soyunma odasında sürtüşmeye yol açabilirdi. Ayrıca Villa'nın memnuniyetsiz bir Martinez'i üst üste ikinci yıl kadroda tutmasının da hiçbir anlamı yoktu. Geçen yıl Manchester United'a gerçekleşmeyen transferinin ardından onun bağlılığı sorgulanmıştı ve bir başka başarısız kaçış girişimi, motivasyon seviyesini kesinlikle dip noktaya indirirdi. Onu bunun yerine Chelsea'ye göndermek de Villa için bir kazanç; son dört yılda iki kulüp arasındaki sekizinci transfer olması, aralarındaki ilişkiyi daha da güçlendiriyor. Hâlâ çok büyük bir karakter ve taraftarın sevgilisi olsa da, Villa'nın Martinez'i maaş yükünden çıkarması için doğru zaman buydu. Eski Arsenal kalecisine yapılan ilk 20 milyon sterlinlik yatırımda ciddi bir zarar kabul etmek biraz can yakacaktır, ancak Villa'nın onun yüksek maaşını ödemeyi sürdürmesi için mantıklı hiçbir neden yoktu. Not: B+

    Chelsea için: Martinez son yıllarda biraz daha hataya açık hâle gelmiş olsa da, Robert Sanchez'e kıyasla çok büyük bir seviye artışı olduğu konusunda şüphe yok. İspanyol kaleci, Chelsea için fazlasıyla uzun süredir önemli bir zayıf noktaydı; 1 numara olarak kalması hâlinde takımın en büyük kupalar için yeniden yarışa dönmesi asla mümkün olmazdı. Martinez, Premier League'de kendini kanıtlamış bir kalite getiriyor ve her ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetine sahip doğal bir lider. Yashin Trophy'yi iki kez kazanan bu ismi sadece 7,5 milyon sterline kadroya katmak, Chelsea için gerçek bir fırsat transferi. Artık sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılma değil, aynı zamanda şampiyonluk yarışında Arsenal'e baskı yapma ihtimalleri de çok daha güçlü görünüyor. O, büyük maçların oyuncusu ve Stamford Bridge'deki hayatın getirdiği baskıyla başa çıkmakta hiçbir sorun yaşamayacak, ayrıca yedek kaleci Mike Penders için de ideal bir mentor olacak. Xabi Alonso'nun ilk 11'i artık çok korkutucu görünüyor. Not: A+

    Martinez için: Bu, Chelsea'de şu an Şampiyonlar Ligi futbolu oynama imkânı olmamasına rağmen, Arjantin kahramanının kulüp düzeyinde uzun süredir aradığı seviye atlaması. Martinez'in Villa'daki dönemi belli ki sona ermişti ve takım, birçok başka kilit oyuncusunu kaybettikten sonra zorlu bir geçiş sezonuyla karşı karşıya kalabilir. Buna keskin bir tezat oluşturan Chelsea ise yeniden elit bir güce dönüşmeye hazırlanıyor. Martinez artık olağanüstü kariyerinde bir başka görkemli bölüm yazma fırsatına, Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde sahip. Juventus da 33 yaşındaki oyuncunun peşindeydi, ancak Martinez bir süredir Serie A'dan üstün olan Premier League'de hâlâ başarılı olacak kadar iyi. Villa Park'tan Stamford Bridge'e geçiş, özellikle de Alonso'nun 3-4-2-1 sistemine son derece uygun olduğu düşünüldüğünde, Martinez için sorunsuz bir süreç olmalı. Arjantinli kaleci geriden oyun kurarken rahat (Sanchez'in aksine) ve Chelsea'nin önde kurduğu savunma hattını koruyan bir süpürücü kaleci olarak öne çıkması bekleniyor. Martinez şüphesiz kariyerinde kalan tüm hedeflere Chelsea'de ulaşabileceğini düşünecektir ve kim bilir, bu durum Arjantin Milli Takımı kariyerini bir ya da iki yıl daha uzatmasına bile yol açabilir. Not: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 Ağustos: Nicolas Jackson (Chelsea'den Aston Villa'ya, 65 milyon £)

    Chelsea için: İlk etapta yalnızca 32 milyon £ karşılığında kadroya kattıkları ve Xabi Alonso döneminde ihtiyaç fazlası olan bir oyuncudan böylesine büyük bir kâr elde etmek, Chelsea adına tam anlamıyla ustalık işi. Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Jackson'ı yeniden kiralama dürtüsüne karşı koymaları da karşılığını verdi; haftalık 100.000 £'luk maaşı da artık tamamen maaş bütçesinden çıktı. Jackson, Stamford Bridge'deki ilk iki sezonunda hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici olamadı ve geçen sezon Bayern Münih'teki kiralık döneminde de tablo değişmedi. Joao Pedro ya da Danny Welbeck'in önünde forma şansı bulması zaten beklenmiyordu, bu yüzden satış Chelsea'nin çıkarınaydı. Tüm bunlara rağmen, hücum hattında yaşanabilecek herhangi bir sakatlık krizi bu anlaşmanın zamanla kötü görünmesine yol açabilir. Ayrıca Şampiyonlar Ligi bileti için doğrudan bir rakibi de güçlendiriyorlar ve Unai Emery'nin bir anda Jackson'ın tüm potansiyelini ortaya çıkarması Chelsea için kötü bir görüntü olur. Yine de Chelsea her zaman teklifin reddedilemeyecek kadar iyi olduğunu söyleyebilir; Jackson'ın mevcut versiyonundan 65 milyon £'a kadar gelir elde etmek, kuşkusuz yönetim kurulunda toplu el sıkışmalara yol açmıştır. Not: A-

    Villa için: Jackson, Villa'nın kulüp rekoru bonservis bedelini hak eden bir oyuncu değil. Son vuruşlarda son derece istikrarsız ve Ollie Watkins kadar komple bir oyuna da sahip değil. Evet, yerini dolduracağı oyuncudan beş yaş daha genç, ancak Premier League geçmişi kesinlikle aynı seviyede değil. Jackson, Chelsea formasıyla ligde 65 maçta 24 gol atarak saygın bir istatistik yakalamış olsa da, attığından çok daha fazla fırsatı harcadı ve gereksiz kartlar görmeye de yatkındı. Bununla birlikte Jackson, Villarreal'de İspanyol teknik adamla birlikte çalıştığı için Emery ile iyi bir ilişkiye sahip ve Emery'nin akıcı sistemi 25 yaşındaki oyuncunun yana doğru hareket etmesine ve kanatlarda sayısal üstünlük yaratmasına olanak tanıyacak; Chelsea'de olduğu gibi iki stoperin arasına sıkışıp kalmak zorunda olmayacak. Villa ayrıca hücumda genellikle iki forvetle oynuyor, bu yüzden Jackson hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Onun çok üretken bir golcüye dönüşeceğini görmek zor, ancak açık oyundaki etkisi arttıkça özgüvenli bir Jackson da karşılığını verecektir. Yine de bu, açılış haftasında Brighton'dan yedikleri 4-0'lık ağır yenilginin şokunun ardından Villa taraftarlarını gerçekten heyecanlandıracak bir transfer değil. Son tarih öncesinde Villa ekstra hücum alternatifi aramazsa bu hata olur, çünkü Jackson bir kez daha ilk beş yarışı için hücumun liderliğini yapacak kadar iyi değil. Not: C+

    Jackson için: Chelsea ve Bayern'de geçen iki yıllık istikrarsızlık ve sınırlı fırsatların ardından Jackson, daha önce kendisinden en iyi verimi alan bir teknik direktörün altında başrolü kapmış olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Emery, Jackson'ın taktiksel güçlü yönlerini ve psikolojik ihtiyaçlarını tamamen anlıyor ve Jackson, Chelsea'de olduğundan çok daha fazla değer göreceği bir başlangıç yapacak. Ancak Watkins'in yerini doldurmak göz korkutucu bir görev ve ödenen absürt bonservis nedeniyle kendisine hiç sabır tanınmayacak. Jackson ilk andan itibaren etkisini gösteremezse, Villa'nın takım olarak yaşadığı sıkıntılar sürecek ve scouting ekibi bu kadar pahalı bir kumara girdiği için ağır eleştiri alacak. Watkins ile sürekli kıyaslanması onun üzerinde baskı yaratabilir; çok şey zihinsel dayanıklılığına bağlı olacak. En azından Jackson, Chelsea'de peşini bırakmayan belirsizlik bulutundan ve kulübü son yıllarda geride tutan istikrarsızlıktan kurtuldu. Villa, Jackson'a gerçek anlamda yeni bir başlangıç yapma fırsatı veren daha oturmuş bir ortam ve Şampiyonlar Ligi futbolu sunuyor. Kariyerinin bu aşamasında umabileceği en iyi senaryo bu, ancak Senegalli forvet artık geçmiş hatalarından ders çıkardığını göstermeli. Not: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 Ağustos: Omar Marmoush (Manchester City'den Tottenham'a, kiralık)

    Manchester City için: Frankfurt'tan yükselen bir şöhretle geldikten sadece bir buçuk sezon sonra Marmoush ile yollarını ayırmayı tercih eden City açısından biraz garip bir durum. Erling Haaland gibi bir gol makinesiyle ileri uçta ilk 11 yeri için rekabet etmek, herhangi bir forvet için imrenilecek bir görev değil ve City muhtemelen Pep Guardiola'nın kendisine verdiği fırsatlarda Marmoush'un tam anlamıyla büyük etki yaratmadığını düşünüyordur. Geçirdiği ilk ve tek tam sezon, kaçınılmaz olarak sınırlı süre alması, diz sakatlığı ve Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılması nedeniyle sekteye uğradı. Dikkat çekici şekilde, 2025-26 sezonundaki ilk Premier League golünü ancak bu yılın ocak ayının sonlarında atabildi. Marmoush, geçen sezon yaklaşık 7,5 maçlık süreye denk gelen bölümde altı gole doğrudan katkı yaptığı düşünüldüğünde, yeterince süre alamadığını haklı olarak öne sürebilir; ancak Haaland'ı ilk 11'den kesmesi hiçbir zaman kolay olmayacaktı ve 27 yaşında olan oyuncu için City'nin, Marmoush'u gelecek yaz ilk etapta kuzey Londra'ya kiralık gitmesinin ardından kalıcı olarak kadrosuna katmak isteyen Tottenham'dan 60 milyon sterline kadar gelir elde etme fırsatını değerlendirmesi pek de şaşırtıcı değil. City'nin onun yerini nasıl dolduracağını görmek ilginç olacak, çünkü gelecek oyuncunun kulübede beklemeyi kabul etmesi gerekecek. Not: B+

    Tottenham için: Tottenham'ın kafa karıştıran transfer yazındaki bir başka aşırı harcaması. Marmoush, Manchester'da City'nin Ocak 2025'te onun için ödediği bedelin üzerine küçük de olsa kâr koymasını haklı çıkaracak kadar iyi performans göstermedi; üst üste sezonlarda küme düşmeyle flirt eden Spurs, sorunlarının üzerine para saçmaya devam ediyor. Marmoush, kuzey Londra ekibine katılan Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali ve Savinho'nun ardından kulübün astronomik olduğu ortaya çıkacak bir bonservis ödediği bir diğer isim oldu. Marmoush'un Premier League'e uyum sağlamakta zorlandığı görülse de Tottenham, 27 yaşındaki oyuncunun gelişinin Harry Kane'in üç yıl önce Bayern Münih'e gitmesinden bu yana sorunlu olan mevkiyi nihayet çözmesini umacak; hem Richarlison hem de Dominic Solanke sakatlıklarla boğuştu ve istikrarsız kaldı. Spurs, yeterli süre verilmesi halinde Marmoush'un, Etihad'daki sıkıntılarına rağmen, ileri uçta ana adam olduğunda goller sıralayabilecek elit bir Premier League forvetine dönüşebileceğine inanıyor olmalı. Bu açıdan bakıldığında, bu heyecan verici bir hamle ve kuzey Londra ekibinin rakipleriyle arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olabilir. Not: C+

    Marmoush için: Geriye dönüp bakıldığında Marmoush muhtemelen geçen yıl City'ye katılmakla uğraşmaması gerektiğini düşünecektir; kısa süren dönemi, Manchester'da başarıya giden yolunu Haaland'ın ciddi şekilde kapatması nedeniyle birçok kişinin beklediği gibi sonuçlandı. Biraz erken gibi görünse de forvetin Premier League'de yeni bir başlangıç arayışına girmesini yadırgamak mümkün değil. Muhtemelen kupalar için mücadele etmeyecek olsa da Marmoush artık Londra'ya gidip Spurs taraftarı için bir kahramana dönüşme fırsatına sahip ve burada ileri uçta garanti ilk 11 oyuncusu olmayı beklemeli. Kane'in ayrılışından bu yana kulübün fazlasıyla eksikliğini hissettiği türden bir golcüye dönüşüp dönüşemeyeceğini zaman gösterecek. Marmoush, City'nin en başta onun için kesenin ağzını açmasını sağlayan üretken seviyeye geri dönmekte kararlı olacaktır, ancak adı çıkmış şekilde değişken olan Roberto De Zerbi'nin gözüne girmemek için hızlı bir başlangıç yapması gerekecek. Not: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 Ağustos: Liam Delap (Chelsea'den Nottingham Forest'a, 50 milyon £)

    Chelsea açısından: Yüzeyden bakıldığında bu, Chelsea için iyi bir anlaşma gibi görünüyor. Kulüp, Delap’ı sadece bir yıl önce Ipswich Town’dan ödemiş olduğundan 20 milyon £ daha fazlasına satmayı bir şekilde başardı ve peşin nakit girişi, transfer dönemi kapanmadan önce başka hamleler yapmasına yardımcı olabilir. Ancak haberlerde yer aldığına göre, Delap’ı Stamford Bridge’e getiren anlaşmadaki sonraki satış maddesi nedeniyle kârın yüzde 20’lik kısmı doğrudan Ipswich’e gidecek. Onun ayrılığı ayrıca Xabi Alonso’yu 9 numara pozisyonunda yalnızca Joao Pedro ve tecrübeli golcü Danny Welbeck’e bırakabilir; Nicolas Jackson ile Emmanuel Emegha da ayrılık ihtimaliyle ciddi şekilde anılıyor. Yine de bu, Chelsea teknik direktörünün hesaplanmış bir riski. Alonso, Delap’ın kendi sistemine uygun isim olmadığına hızlıca karar verdi ve Chelsea de değeri gözden düşmüş bir yedek olarak azalmasına izin vermek yerine onu acımasızca elden çıkardı. Chelsea, teknik adam kaosuyla geçen bir sezonda Delap’tan en iyi verimi alamadı ve ondan bu kadar kısa sürede vazgeçmek bir başarısızlık itirafı, ancak nihai bonservis bedelinin büyüklüğü bu darbeyi fazlasıyla yumuşatıyor. Sonuç olarak Delap, 2025’te takıma katılan Pedro’nun tamamen gölgesinde kaldı ve onu bir yıl daha elde tutmanın da pek anlamı olmazdı. Not: B+

    Forest açısından: Chelsea formasıyla Premier League’de çıktığı 28 Premier League maçında sadece bir gol atan bir oyuncu için kulüp transfer rekorunu kırmak pek iyi görünmüyor. Eğer Delap, City Ground’da hayal kırıklığı yaratırsa Forest kamuoyu önünde utanç yaşayacak ve gelecekteki PSR hareket alanı da büyük darbe alabilir. Son bir yılda form ve fizik açısından zorlanan 23 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar büyük yatırım yapmak, nasıl bakarsanız bakın oldukça çaresiz bir hamle. Yine de Forest’ın, Taiwo Awoniyi’nin 9 milyon £ karşılığında Coventry’ye gitmesinin ardından bir forvete daha ihtiyacı vardı. Igor Jesus ile 35 yaşındaki Chris Wood, Forest’ın Premier League ve Carabao Cup’ta Leeds’e üst üste aldığı yenilgilerde etkisiz kaldı ve Delap ciddi şekilde eksik olan enerjiyi getirebilir. Eski Ipswich oyuncusu, en iyi halinde atletizmi ve yüksek süratte top taşıma becerisiyle savunmalar için kâbus olabilir. Ayrıca iki ayağını da iyi kullanan güçlü bir bitirici ve Chelsea’de geçirdiği bu kadar sinir bozucu dönemin ardından kendini kanıtlamaya aç olacaktır. Oliver Glasner’ın Delap’ın potansiyeline açıkça inandığı ortada; aksi takdirde bu transfer asla gerçekleşmezdi. Mesele sadece, başka bir iddialı kulüpte ilk dakikadan itibaren sırtında olacak muazzam baskıyla başa çıkıp çıkamayacağı. Not: C

    Delap açısından: Bu, Delap’ın henüz yolun başındaki kariyerinde kritik bir an. Chelsea’deki şansını boşa harcadı, ancak Forest’ta yakalayacağı başarı onu yeniden İngiltere A Milli Takımı oyuncusu olma yoluna sokabilir. Ipswich’i 2024-25 Premier League sezonunda adeta sırtında taşıyan o durdurulması neredeyse imkânsız santrfor hâlâ bir yerlerde duruyor ve bu ortam değişikliği onu yeniden ön plana çıkarabilir. Delap, Chelsea’de beşinci tercihti ve hatta bir kadro numarası bile yoktu, ancak Forest’ta doğrudan başrol oyuncusu olacak. Bu nedenle City Ground, onun özgüvenini yeniden toplaması için ideal yer ve Glasner’ın oyun tarzı da ona tam anlamıyla uyacaktır. Forest takımı, rakibe geçişlerde zarar veren yüksek tempolu ve doğrudan bir futbol oynamak üzere kurgulanmış durumda; bu da Delap’ın yapısına uygun. İstediği an savunma arkasına sarkmasını sağlayacak fizik gücü, çevikliği ve sürati var; mesele sadece fırsatlar gelmeye başladığında bunları değerlendirip değerlendiremeyeceği. Delap’ın ayağı yere sağlam bastı, ancak bu seviyede üçüncü bir fırsat bir daha gelmeyecek; ya tamam ya devam. Not: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Ağustos: Nico Gonzalez (Manchester City'den Newcastle'a, 52 milyon £)

    Manchester City için: Ocak 2025'te Gonzalez için Porto'ya ödedikleri £50 milyonluk bonservis bedelinin tamamını geri kazanmak, Etihad Stadyumu'nda ne kadar az etki yarattığı düşünülünce oldukça büyük bir iş. Manchester'da hiçbir zaman net bir role tam anlamıyla yerleşemedi ve satışından gelecek kaynak, City'nin Enzo Fernandez hamlesine yardımcı olmalı. Ancak bu anlaşma son tarihten önce gerçekleşmezse, City orta sahada çaresiz şekilde sınırlı seçeneğe sahip kalacak. Gonzalez, bu transfer döneminde Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reijnders'ın ardından ayrılan dördüncü kıdemli orta saha oyuncusu oldu. Şu an itibarıyla Enzo Maresca'nın merkez orta sahada başvurabileceği isimler yalnızca yaz transferleri Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi ile Mateo Kovacic. Kilit bir oyuncu olmayabilirdi ama Gonzalez yedek katkısı verme konusunda fazlasıyla yeterliydi ve hiçbir zaman yüzde 100'ün altında oynamadı. Önümüzdeki aylarda Anderson ile Bouaddi'nin dev fiyat etiketlerini haklı çıkaracağının garantisi de yokken, bu satış City'nin kısa sürede pişman olabileceği bir hamleye dönüşebilir. Not: C

    Newcastle için: Gonzalez'in gelişi, kilit orta saha ikilisi Bruno Guimaraes ve Sandro Tonali'nin kaybının etkisini azaltıyor; İspanyol oyuncu, henüz 18 yaşında olduğu için hâlâ çok ham olan bir diğer yeni transfer Sean Steur için de değerli bir akıl hocası olabilir. Çizgi kıran pasları ve etkileyici yüksek top kazanım oranıyla Matthias Jaissle'nin Newcastle düzeninde geriden oyunu yönlendiren isim olabilir; bu oran, geçen sezon en az 900 dakika oynayan tüm orta sahalar arasında Avrupa'nın en iyisiydi (2.13). Fiziksel olarak güçlü, Premier League tecrübesine sahip ve kariyerinin en iyi yılları hâlâ önünde olan 24 yaşındaki oyuncu, Newcastle için akıllıca bir transfer olduğunu kanıtlayabilir. Ancak Gonzalez'in Guimaraes'in etkisini doğrudan yerine koyacağını uman taraftarlar kendini kandırıyor. O, yaratıcıdan çok oyunu bozan bir oyuncu ve bu nedenle son üçüncü bölgede aynı seviyede tehdit taşımıyor. Bu, Newcastle'ın yeniden ilk altı adayları arasına çıkması için ihtiyaç duyduğu dönüştürücü transfer değil, ancak onları küme düşme hattı yarışına sürüklenmekten alıkoyma konusunda önemli ölçüde işe yaramalı. Not: B

    Gonzalez için: En üst seviyedeki rekabet açısından kuşkusuz geriye doğru bir adım olsa da, bu hamle genel olarak Gonzalez için olumlu. City'de hiçbir zaman düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmadı, ancak Jaissle'nin Newcastle kadrosuna doğrudan takımın kilit bir üyesi olarak girecek. Eğer Newcastle'ı yeniden üst sıralara taşımayı başarırsa, Gonzalez'in değeri yeni zirvelere çıkacak ve sadece iyi bir rotasyon seçeneği değil, uzmanlaşmış bir oyuncu olarak görülecek. Ancak hemen yükselişe elverişli, istikrarlı bir ortama katılmıyor. Newcastle bir geçiş sürecinde ve bu süreç doğal olarak bol miktarda hayal kırıklığı getirecek; ayrıca Gonzalez, City'de yanında bulunan dünya çapındaki oyuncular olmadan çok daha ağır bir yük taşıyacak. £52 milyonluk bonservis bedeli de işi kolaylaştırmayan, göz korkutucu bir meydan okuma yaratıyor; bu da uyum sağlaması için kendisine fazla zaman tanınmayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, bunun üstesinden gelmek için gereken zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip ve sürelerinin ciddi biçimde artacak olması nedeniyle İspanya milli takımına girme şansı da daha yüksek olacak. Not: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 Ağustos: Ayyoub Bouaddi (Lille'den Manchester City'ye, 86 milyon £)

    Lille için: Bir dev ödeme daha. Bouaddi, 2021’de Lille’e katıldığında henüz sadece 13 yaşındaydı ancak çok geçmeden Eden Hazard’dan bu yana kulübün en umut verici akademi oyuncusu olarak anılmaya başlandı. Bu açıdan bakıldığında, ön liberonun İngiltere’ye milyonlarca sterlinlik transferi hiç de şaşırtıcı değil. 17. yaş gününde Real Madrid’e karşı maçın oyuncusu olmasını sağlayan bir performans ortaya koyduktan sonra, Avrupa’nın elit kulüplerinden birine katılması sadece zaman meselesiydi ve 13 Haziran’da Fas’ın Brezilya ile oynadığı Dünya Kupası maçındaki olağanüstü performansı yaz transferini kaçınılmaz hale getirdi. Ancak Bouaddi’ye daha önce yaklaşık 70 milyon sterlin değer biçen Lille için bu yine de inanılmaz bir bonservis bedeli. Kulüp daha önce Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden büyük gelir elde etti ancak tıpkı 2024’te Leny Yoro’nun Manchester United’a satışında olduğu gibi, bu da üst düzey genç yetenekleri geliştirip parlatma konusunda haklı bir üne sahip kulüp için tamamen saf kâr anlamına geliyor. Not: A+

    City için: Rodri’nin yerine gelen isim. İspanya milli oyuncusunun bu yaz Etihad’dan ayrılacağına dair aslında hiçbir zaman gerçek bir şüphe yoktu; 2026 Dünya Kupası’nda La Roja’yı zafere taşıyarak sayısız özelliğini herkese yeniden hatırlatmış olsa bile. Dolayısıyla City’nin karşı karşıya olduğu ikili görev, Rodri’den mümkün olduğunca fazla para kazanırken aynı zamanda ona layık bir halef bulmaktı. Şunu söylemek gerekir ki iki hedefi de başardılar: ACL sakatlığından kısa süre önce dönen 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon sterlin iyi bir bedel; City, Bouaddi için açıkça fazla ödeme yapmış olsa da, onun potansiyeli hem bariz hem de muazzam. Elbette oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin bıraktığı dev boşluğu 18 yaşındaki bir oyuncunun hemen doldurmasını beklemek çok büyük bir talep. Ancak City’nin bugün dünyanın en umut verici ön liberosunu kadrosuna kattığını da söylemek gerekir (Liverpool, Bouaddi’yi transfer etmiş olmayı gerçekten isterdi!). Yine de onun Enzo Maresca yönetiminde City’nin zaten bariz şekilde görülen tüm sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği, tamamen başka bir soru... Not: B

    Bouaddi için: Her zaman yapmaya yazgılı olduğu türden bir hamle, hem de er ya da geç. Bouaddi, çok mütevazı ve çalışkan bir karakter olarak tanınıyor ancak kendi kalitesine de son derece inanıyor. En üst seviyede başarılı olabileceğinden hiç şüphesi yok; bu da kısmen, bu yazki Dünya Kupası’nda oynama fırsatı sunduğu için bu yılın başlarında milli takım tercihini Fransa’dan Fas’a çevirmesinin nedenlerinden biri. Bouaddi’nin Kuzey Amerika’daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester’a transferi açısından iyiye işaret ediyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri’nin yerini doldurmak hâlâ göz korkutucu bir görev ve bonservis bedeli nedeniyle ona pek fazla hoşgörü gösterilmeyecek. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz yoğun doğasıyla başa çıkmak için gereken zekâ, özgüven ve soğukkanlılık seviyelerine kesinlikle sahip görünüyor. Orta sahada Elliott Anderson ve büyük olasılıkla Enzo Fernandez’den destek alacak olması da yükünü hafifletmeye ve hızlı bir başlangıç yapması üzerindeki baskının bir kısmını azaltmaya yardımcı olacaktır. Not: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Ağustos: Carlos Baleba (Brighton'dan Manchester United'a, 70 milyon £)

    Brighton için: Bu, Brighton'ın bir kez daha kusursuz işleyen iş modelinin bir örneği. Brighton, üç yıl önce Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba'yı Lille'den Premier League'e 23 milyon £ ödeyerek ve görece tanınmayan bir isimken kadrosuna kattığında kaşları kaldırmış olabilir, ancak bu karar üç yıl sonra kulübe dev bir kâr olarak geri döndü. Baleba'nın piyasa değeri, geçen yaz Brighton United'dan 100 milyon £'un üzerinde bir bedel talep ederken, oyuncunun iki farklı yarıdan oluşan bir sezon geçirmesi nedeniyle düşmüş olsa da, Fabian Hurzeler de transfer spekülasyonlarının başlangıçta onun formunu etkilediğine inanıyordu. Bu nedenle Baleba'nın bu yaz kesinlikle 100 milyon £ veya üzerinde bir bedelle transfer olması mümkün değildi, ancak toplam 70 milyon £'luk (95,5 milyon $) paket yine de Brighton için iyi bir iş gibi görünüyor; özellikle de 22 yaşındaki oyuncu istikrarsız performanslarını sürdürürse. Güney sahili ekibi bu parayı kaçınılmaz olarak başka birçok genç cevhere yeniden yatıracak ve ardından onları da ciddi bir kârla satacak. Not: B+

    Manchester United için: United, sabrının karşılığını aldığını düşünecek. Kulüp, 2025 yazında Brighton ile görüşmelerden geri çekilmişti; çünkü Brighton'ın 2023'te Moises Caicedo için Chelsea'den aldığı 115 milyon £ civarında bir bonservis istediği netleşmişti, ancak Baleba için gelecekte bir noktada yeniden harekete geçecekleri her zaman yazılmıştı. O zaman şimdi geldi; Manchester United, orta saha oyuncusunun pek de etkileyici olmayan 2025-26 sezonundan faydalanarak, 12 ay önce çok daha pahalıya mal olacak bir oyuncu için bonservis bedellerinin aşırı şiştiği bir yazda kendi açısından indirimli sayılabilecek bir anlaşmaya imza attı. Beklentileri, 22 yaşındaki Baleba'nın inişli çıkışlı performanslarının yalnızca hâlâ tam olarak pişmemiş olmasından kaynaklandığı ve en iyi yıllarının açıkça önünde olduğu yönünde olacak. Sezonu Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de sekteye uğradı ve geçen sezonun ikinci yarısında çok daha iyiydi; United'ın da onun temel performans verilerinden cesaret aldığı söyleniyor. Baleba, Casemiro'nun ayrılığının ardından United'ın bu yaz orta sahada uzun süredir ihtiyaç duyduğu fizik gücü ve dinamizmi getiriyor. Ancak Michael Carrick ile taraftarların, özellikle de sezon öncesinde ayak bileği bağlarını sakatladıktan sonra, ona uyum sağlaması için biraz zaman tanıması gerekecek. Yine de potansiyelini gerçekleştirebilirse Old Trafford'daki sorunlu bir pozisyon için ideal uzun vadeli çözüm olacaktır. Not: B+

    Baleba için: Sabırlı olmak zorundaydı, ancak Baleba nihayet Old Trafford yolunda; sadece dört buçuk yıl önce ülkesi Kamerun'dan Avrupa'ya gelen bir oyuncu için bunun rüya transfer olduğu kesin. Brighton, 2023'te o dönem görece tanınmayan 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için 23 milyon £ gibi ciddi bir bedel öderken yüksek potansiyele sahip genç bir oyuncu aldığını açıkça biliyordu ve geçen sezonki düşüş dışında beklenen gelişim çizgisini izledi. Baleba bu fırsatı hak etti ve şimdi bunun elinden kayıp gitmesine izin vermemekte kararlı olacak. Old Trafford'da fizik gücü yüksek bir ön liberonun bir süredir istek listesinde yer aldığı düşünüldüğünde, daha ilk andan itibaren önemli bir figür olmaya hazır görünüyor. Top kapma ve topla takımını ileri taşıma göreviyle, Bruno Fernandes'in yanı sıra Youri Tielemans, Kobbie Mainoo veya Andrey Santos'tan biriyle birlikte yeni görünümlü orta sahanın bir parçasını oluşturacak. Sezon öncesi sakatlığının ardından uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak, ancak bunun Manchester United için uzun vadede heyecan verici bir takviye olduğuna hiç şüphe yok. Not: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Ağustos: Savinho (Manchester City'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    Manchester City için: Futbol tarihinin tamamında ödenmiş en saçma bonservis bedeli olmaya gerçekten çok güçlü bir aday! City, Etihad Stadyumu’ndaki iki sezonu boyunca büyük beklentileri karşılayamayan ve büyük tantanayla gelmesine rağmen toplamda sadece iki Premier League golü atan bir oyuncudan kulüp rekoru satış geliri elde etmeyi bir şekilde başardığı için bankaya kadar gülerek gidecek. Manchester City, Spurs’ün kendi istediği oyuncuyu almak için bir kez daha akıl almaz derecede yüksek bir bedele çıkmaya istekli olmasından büyük memnuniyet duyacaktır; üstelik bir yıl önce Savinho’yu şimdi ödedikleri toplam £85 milyonluk ($116m) paketin yaklaşık yarısına transfer etmeye çalışmışlardı. Kabul etmek gerekir ki 22 yaşındaki Savinho’nun Tottenham Hotspur Stadyumu’nda dünya çapında bir yıldıza dönüşme potansiyeli hâlâ var ve Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir, ancak bu devasa geliri yeniden değerlendirmek için transfer döneminde hâlâ bolca zaman var ve kadroda çok beğenilen Jeremy Monga ile yeniden formuna kavuşan Jack Grealish gibi isimler de bulunuyor. Brezilyalının şu anki vasat seviyedeki profili için bu, gelecekte ne olursa olsun, geri çevrilemeyecek kadar ama gerçekten çok iyi bir teklifti. Not: A+

    Tottenham için: Sandro Tonali ile Mateus Fernandes’in toplam £185 milyon ($252m) karşılığında transfer edilmesi kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma herkesi tavana vurdurur. Tottenham yaz boyunca büyük harcamalar yapmaya istekli olduğunu gösterdi ve kulübün üst üste küme düşmeyle burun buruna geldiği sezonların ardından Roberto De Zerbi’nin kadro yapılanmasının gerekli bir parçası olarak bu iki yeni orta saha oyuncusuna yaptığı savurganlığı bir ölçüde savunabilirlerdi. Ancak her şey bir yana, Savinho’ya £85 milyon vermek, kulüp içinde ipin ucunu kaçırmış olabileceklerini düşündürüyor. Bu düzeyde bir para, istikrarlı ve üst seviye bir etkiyi zorunlu kılar ve Brezilyalı kanat oyuncusu City’de geçirdiği hiçbir dönemde bunu sağlayabildiğini göstermedi. Spurs’ün bir yıl önce kanat oyuncusu için £43 milyon teklif etmişken, aradan sadece 12 ay ve sıradan bir sezon (dört gol, üç asist ve sadece yedi Premier League ilk 11 başlangıcı) geçmişken bu rakamı resmen ikiye nasıl katladığı ciddi şekilde sorgulanmalı. Savinho’nun çıkış yapıp kuzey Londra’da büyük bir başarıya dönüşme ihtimali elbette var, ancak bu durum bunun ilk aşamada korkunç bir fazla ödeme olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

    Savinho için: Savinho için bir nebze üzülmemek elde değil, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bu dev transfer bedelinin hakkını vermek ya da başarısız damgası yeme riskiyle yaşamak zorunda kalacak; bazıları bunun kaçınılmaz olduğunu düşünecektir. Eğer Spurs onun gerçek değerini, muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m), ödemiş olsaydı üzerindeki baskı bu kadar olmazdı, ancak 22 yaşındaki oyuncudan artık hızlı bir başlangıç yapması ve kısa sürede De Zerbi’nin hücumunun merkez figürlerinden biri olması beklenecek. Daha önce de değindiğimiz gibi, Savinho’ya kilit rol verilirse ve her hafta düzenli oynarsa, bunu başarma yeteneğine kesinlikle sahip; Manchester’da sürekli değişiklikleriyle tanınan Pep Guardiola’nın yönetiminde bunun gerçekleşmesi zaten pek mümkün değildi. Oyuncunun açısından bakıldığında bu, sözde bir başka ‘Büyük Altılı’ kulüpte çok ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç, müthiş bir itibara sahip başka bir teknik adamla çalışma fırsatı ve Londra’ya giderken arzulanan bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak yine de astronomik bonservis bedelinin yükünü her zaman taşıyacağına dair sarsılmaz bir his var. Bu transfer, kariyerini en üst seviyede ya inşa edecek ya da bitirecek bir hamle olabilir. Not: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Ağustos: Curtis Jones (Liverpool'dan Inter'e, 35 milyon €)

    Liverpool için: Beklenen bir sonuçtu ama yine de üzücü. Jones'un ayrılığı, Liverpool kadrosunda artık tek bir yerel oyuncunun bile kalmadığı anlamına geliyor ki bu taraftarlar için epey moral bozucu. Unutmayın, Jurgen Klopp'un bir "Scouser takımı" hayali kurduğu günler çok da uzak değil. Yine de Liverpool'un Jones'un ayrılmasına neden izin verdiğini bir ölçüde anlamak mümkün; çünkü sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalmıştı ve artık Anfield'da mutlu olmadığı çok açıktı. Arne Slot'un görevden alınması bile yaz boyunca onun ruh halini düzeltmiş gibi görünmedi; Dominik Szoboszlai ile kaptanlık pazubendi konusunda yaşadığı gerilim de bunu ortaya koydu. Ancak Liverpool, Jones için istediği bonservis bedeli konusunda geri adım atmayarak iyi iş çıkarmış olsa da şimdi onun yerinin doldurulması şart. Çünkü Trey Nyoni'nin gelişimini hesaba katsak bile Liverpool, orta sahanın merkezinde hem sayı hem de kalite açısından zaten endişe verici derecede yetersizdi. Ayrıca çok yönlü Jones'un geçen sezon Slot'un sağ bekteki daha iyi seçeneklerinden biri olduğunu da unutmayalım! Not: C

    Inter için: Potansiyel olarak çok akıllıca bir transfer. Beppe Marotta transfer piyasasının adeta ustalarından biri ve Inter CEO'su muhtemelen Jones'un iyi bir iş fırsatı sunduğunu düşünüyordur. Unutmayın, Liverpool altyapısından çıkan oyuncunun çok uzun zamandır ortalıkta olduğu hissi verse de hâlâ sadece 25 yaşında ve İngiltere kadrosuna girecek kadar iyi oynadığı dönem de aslında çok eski değil. Jones, baskı altında top kullanma becerisi etkileyici olduğu ve takım için büyük özveriyle çalıştığı düşünüldüğünde, Christian Chivu'nun orta sahasına kesinlikle iyi bir uyum sağlayacak gibi duruyor. Dolayısıyla Jones açıkça Scott McTominay ile aynı gol tehdidini taşımıyor olsa da teknik açıdan ondan daha üstün bir oyuncu olduğu savunulabilir; bu da onun Milano'da, İskoç oyuncunun Napoli'de olduğu kadar büyük bir başarıya dönüşme ihtimalini oldukça artırıyor. Not: B+

    Jones için: Çok ihtiyaç duyulan bir ortam değişikliği. Jones için Anfield'da işler bayatlamıştı. Geliimi durmuştu, kariyeri sekteye uğramıştı ve hayal kırıklığı çok açıktı. Slot ile arasında bir anlaşmazlık yaşandığına dair söylentiler vardı ve kısa süre içinde Andoni Iraola yönetiminde de tercih ettiği orta saha pozisyonunda umutsuzca arzuladığı süreleri alamayacağı netleşti. Bu nedenle transfer kaçınılmazdı ve Milano'ya taşınmak Jones için tam da ilaç gibi gelebilir. Vatandaşları John Stones ve Djed Spence'in varlığı, San Siro'ya hızlı uyum sağlamasına kesinlikle yardımcı olacaktır; ayrıca tüm artılarına rağmen Serie A'nın Premier League'in tartışmasız bir iki seviye altında olduğu düşünülürse, burada parlaması da hiç şaşırtıcı olmaz. Not: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Ağustos: Ezri Konsa (Aston Villa'dan Arsenal'a, 55 milyon £)

    Villa için: Aston Villa, sözleşmesinin son iki yılına girmiş bir oyuncu için toplam £55 milyon ($75m) karşılığında mutlaka mutsuz olmayacaktır. İleriye dönük olarak, stoper Ezri Konsa kalsaydı bu kadar büyük bir bonservis geliri elde etmek için fırsatlar sınırlı olacaktı ve 28 yaşında olan oyuncu için, İngiltere milli takımında yer almasına ve Villans'ın görüşmelerin bir aşamasında £60 milyon ($82m) talep etmesine rağmen, muhtemelen ulaşılabilecek en iyi nokta buydu. Ancak Lucas Digne'in yazın daha erken bölümünde PSG'ye ayrılmasının ardından Konsa'nın da gidişi, yeni Premier League sezonu arifesinde Villa'yı savunmada son derece dar bir kadroyla bırakıyor; bu yüzden kulübün hızlı davranıp bir yedek bulması gerekecek. Bu aynı zamanda, Morgan Rogers ve Youri Tielemans'ın sırasıyla Chelsea ve Man Utd'ye gitmesinin ardından Unai Emery'nin kadrosu parça parça dağılmayı sürdürürken bir başka kilit oyuncunun daha kaybı anlamına geliyor. Ayrıca Ollie Watkins ve Emiliano Martinez'in geleceği konusunda da ciddi belirsizlik var. Not: C

    Arsenal için: Bu, Arsenal ve Mikel Arteta adına kafa karıştırıcı bir hamle. Arsenal'in, stoper William Saliba ile bek Jurrien Timber'ın sakatlıklarının ardından savunmanın sağ tarafını güçlendirmekte kararlı olduğu bildiriliyordu, ancak teknik direktörün onlarsız idare edebilecek ve kulübün kasasından ciddi bir meblağ çıkmasını önleyebilecek araçlara zaten sahip olduğu düşünülebilir. Ben White ile Cristhian Mosquera bu bölgelerde görev yapabiliyor, ilk tercih sol bek Riccardo Calafiori ise esasen bir stoper, Piero Hincapie de öyle; ayrıca diğerleri içeri kayarsa Myles Lewis-Skelly de o kanatta görev alabilecek fazlasıyla yeterli bir isim. Arsenal'in, oyuncuların bir kısmının doğal olmayan pozisyonlarda yer aldığı bir düzenlemeye gitmesi gerekebilirdi, ancak bunun böylesine iyi organize edilmiş bir savunmaya o kadar büyük zarar vereceğini düşünmek zor. Mosquera geçen sezon sınırlı süre aldığı maçlarda etkileyici görünmüştü, ancak Konsa artık onun gelişiminin önünde doğrudan bir engel. Aynı şey altyapıdan yetişen Marli Salmon için de söylenebilir. Bu, kulübün Arteta'nın kaliteli bir yedek isteğine boyun eğmesiyle, İspanyol teknik adamın Emirates'te perde arkasındaki önemli yetkilerini kullandığının açık bir örneği. Konsa'nın çok iyi bir savunmacı olduğu ve çok faydalı liderlik özellikleri getirdiği de şüphesiz. Arsenal dört kulvarda birden mücadele ederken Arteta'nın kadro derinliğine ihtiyaç duyduğu açık, ancak bu hamle kısa vadeli olması gereken bir soruna pahalı bir çözüm gibi hissettiriyor. Not: C+

    Konsa için: Kariyerinin bu aşamasında, 2025-26'da Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra daha büyük kupaların peşine düşerek Premier League şampiyonuna gitmesi nedeniyle Konsa'yı kesinlikle suçlayamazsınız, ancak oyuncunun kuzey Londra'da uzun vadede kendini kabul ettirebilmesi için gerçek bir mücadele vermesi gerekecek. İlk etapta White'ın önünde sağ bekte ilk 11 oyuncusu olacağının hiçbir garantisi yok ve Saliba ile Timber kendi ameliyatlarından dönüp yeniden forma giyecek kadar hazır görüldüklerinde, kış aylarına gelindiğinde büyük olasılıkla sıralamada geriye düşmüş olacak. Arteta'nın, kesin ilk 11 oyuncuları ile onun deyimiyle “bitiricilerden” oluşan derin bir kadroya yaslanmak istediğini biliyoruz ve Konsa'nın Emirates'te oynayacağı rolün de büyük ihtimalle ikincisi olacağı görülüyor. Ancak oradaki dönemini Premier League şampiyonu, hatta belki Avrupa şampiyonu olarak tamamlarsa, muhtemelen bunu hiç umursamayacaktır. Not: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City için: Oldukça dikkat çekici bir iş! City, geçen yaz AC Milan'dan £46,5 milyon karşılığında Etihad'a gelen ve çok kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan bir şekilde küçük ama önemli bir kâr elde etmeyi başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves'a karşı çıktığı ilk Premier League maçında bir gol atıp bir de asist yaparak aslında olumlu bir ilk izlenim bırakmıştı, ancak eski teknik direktör Pep Guardiola, Hollanda milli oyuncusuna neredeyse tamamen güvenini kaybetti ve oyuncu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü kulübede geçirdi. Sonraki teknik direktör değişikliği de Reijnders'in City kariyerini yeniden canlandırma ihtimalini artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme adına sahip olduğu tüm umudu bitirdi; 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleyi finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla en yüksek teklifi verene satıldı. Bu yüzden, Hollandalı oyuncunun değerini kanıtlamak için daha fazla süreyi hak ettiği elbette savunulabilir olsa da City, yedek bir oyuncu için gelen böylesine cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah için: Bir başka güç gösterisi, hem de belki bugüne kadarki en dikkat çekeni. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun 'asansör takımlarından' biri olarak haklı bir üne sahip, ancak Reijnders'i kadrosuna katması, Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine kesin olarak inanan kulüp sahiplerinin ciddi bir iddia ortaya koyduğunu gösteriyor. Kuzey İrlandalı teknik adam, geçen aralıkta göreve gelmesinden bu yana gerçekten iyi bir iş çıkardı; Al-Qadisah, azımsanmayacak ölçüde kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisinin de katkısıyla 2025-26 Suudi Pro Ligi'ni dördüncü sırada bitirdi. Eski Liverpool teknik direktörünün, kulüp tarihindeki ilk AFC Şampiyonlar Ligi Elite macerasıyla da uğraşırken aynı tür yerel formu tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kalitede bir oyuncunun gelişi, yakında 47.000 kişilik yepyeni bir stada taşınacak olan Saudi Aramco destekli ekibin SPL'de yükselen güç olduğu yönündeki algıyı daha da pekiştirdi. Not: A

    Reijnders için: Kafa karıştırıcı bir karar, özellikle de kariyerinin bu aşamasında. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük kupalar için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitmişti. Öyleyse neden şimdi profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Başka talipleri yokmuş gibi de değildi. Elbette Reijnders, SPL'de sunulan zenginliklere kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle son da olmayacak. Ancak sportif açıdan bakıldığında bu kararından pişman olup olmayacağını düşünmemek zor. Reijnders, gol sezgisi olan teknik açıdan yetenekli bir orta saha oyuncusu; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin gelecek Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı temsil etme umutlarına zarar verme ihtimali son derece gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki dönemi şimdiden bitmiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 75 milyon €)

    Manchester City için: Pep Guardiola’nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı bile City taraftarları için yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmeleri gerçek bir korkuya yol açacak. Rodri olmadan City’nin düşüş yaşaması adeta kaçınılmaz gibi görünüyor; çünkü o, takımın kalp atışı ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem temel savunma kalkanı hem de geriden oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola dönemindeki City başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol oyuncunun orta sahayı kontrol ettiği Premier League maçlarının %74,1’ini kazanırken, onun yokluğunda bu oran %61,9’a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda golleriyle de öne çıktı; buna 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve birden fazla Premier League şampiyonluğunu belirleyen maçlar da dahil. £116 milyonluk ($156 milyon) bonservis bedeline rağmen Elliot Anderson aynı derecede çok yönlü bir oyuna sahip değil ve muhtemel takviye Ayyoub Bouaddi de bu boşluğu doldurmasının beklenmesi için fazlasıyla genç ve tecrübesiz. Bu, Guardiola’nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus gibi bir darbe; çünkü City’nin taktik planını uyarlamak ve takımın en büyük kupalar için hâlâ yarışabilmesini sağlamak adına önünde devasa bir görev var. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda deprem etkisi yaratacak bir mesaj transferi. Barca zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğu için büyük favoriydi, ancak artık bu neredeyse kaçınılmaz bir sonuç gibi görünüyor. Rodri’nin Jose Mourinho’nun İspanya’nın başkentindeki yeniden yapılanma görevindense Hansi Flick’in zaten sağlam temellere oturmuş projesini tercih ederek ezeli rakiplerine katılması, bir numaralı hedeflerinin ellerinden kaçtığını gören Real Madrid’i sarsacaktır. Rodri, Barca’nın 2015’ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanması için yapbozdaki son parça olabilir; o, oyundaki en iyi ön libero ve Flick’in dizilişine istikrar getirecek mükemmel isim. Rodri arkayı toplarken rakiplerin geçiş oyunlarında Barca’yı delmesi de kesinlikle çok daha zor olacak. 30 yaşındaki oyuncunun hemen uyum sağlaması da beklenmeli, çünkü Barca kadrosu İspanya Milli Takımı’ndan takım arkadaşlarıyla dolu. Diz bağlarını zedeledikten sonra yıl sonundan önce sahalara dönmek için zamana karşı yarış verdiği bildirilen Frenkie de Jong’un kaybının ardından harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri rüya gibi bir çözüm. Artık 2024 Ballon d’Or kazananı oyunu yönettiğine göre, Barca’nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem yurt içinde hem de Avrupa’da üstünlük kurabileceğini söylemek abartı gibi gelmiyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri için 2026 Dünya Kupası zaferi ve İspanya ile kazandığı Altın Top’un ardından doğal bir sonraki adım. City’ye geçiş döneminde yardımcı olmak, Barca’yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatının yanında sönük kalıyor ve başka hiçbir takım da Guardiola döneminde bu kadar alıştığı taktik prensiplere daha yakın bir eşleşme sunmuyor. Bu transfer aynı zamanda Rodri’nin fiziksel zirvesine dönmesine de imkân sağlayabilir. Ciddi sakatlıklar, eski Atletico Madrid yıldızının kariyerini son yıllarda sekteye uğrattı ve La Liga’nın fiziksel açıdan daha az talepkâr yapısına dönüş, en üst seviyedeki ömrünü uzatmasına yardımcı olmalı. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerle birlikte milli takım düzeyinde zaten iki büyük kupa kazanan Rodri için Camp Nou’ya geçiş sorunsuz olmalı; zira ondan, son yedi yılda İspanya ve City’de başarıyla üstlendiği aynı her şeye hükmeden lider rolünü doldurması beklenecek. Real’in Rodri’ye mali açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirildi, ancak o, artık parlak kariyerinin en başarılı bölümünü yazabileceği Camp Nou’daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi. Not: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Ağustos: Ferran Torres (Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e, 50 milyon €)

    Barcelona için: Ferran Torres, Barcelona taraftarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak çok da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou'daki dört yılında 65 golle saygıdeğer bir performans ortaya koydu. Buna, Hansi Flick'in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kariyerinin en iyi rakamı olan 21 gol de dahildi. Ancak o, bir joker oyuncu olarak görüldü ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları çileden çıkardı. Bir yandan, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından Barcelona hücum hattında zaten eksikti ve bu yüzden onu satmak riskliydi. Diğer yandan ise kasaya para koymak için bundan daha iyi bir fırsat olmayacaktı. Torres'in piyasa değeri, 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya adına attığı galibiyet golünün ardından kariyerindeki en yüksek seviyeye çıktı ve PSG'nin sonrasında yaptığı 50 milyon euroluk teklif geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barcelona'nın Torres'i City'den alırken ödediği 55 milyon euronun biraz altındaydı, ancak sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu ve kulüp, anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle onunla yeni sözleşme imzalasa Premier League ekibine ekstra 8 milyon euro daha ödeyecekti. Yüksek maaşını da maaş bütçesinden çıkarmak, Barcelona'nın Rodri için anlaşma sağlamasına yardımcı oldu. Rodri, kadroya Torres'in olduğu kadar asla yapamadığından çok daha büyük etki edecek bir ekleme olacak. Not: B+

    PSG için: Torres, bireysel olarak asla elit bir futbolcu kategorisine girmeyebilir, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bedelle kadroya katmak yine de PSG için önemli bir kazanç. Torres ayrıca, forvete 2020'de İspanya A Milli Takımı'ndaki ilk maçını oynatan Luis Enrique için de taktik açıdan çok iyi bir uyum. Luis Enrique yönetimindeki PSG'nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yatıyor ve Torres de bu konuda olabilecek en esnek isimlerden biri; merkezde ya da her iki kanatta da oynayabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik bir ilişkisi var ve bu da üst üste Avrupa şampiyonu olan takım için anında karşılık verebilir. Torres'in, daha rekabetçi La Liga ortamına kıyasla Ligue 1'de daha skorer olma ihtimali oldukça yüksek ve büyük sahnedeki geniş tecrübesi de onu Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos'un bire bir yerine geçecek bir isim değil, ancak özellikle son üçte bir bölgedeki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda PSG'ye Portekizli golcünün sunduğundan potansiyel olarak daha fazlasını verebilir. Not: A-

    Torres için: İspanya'nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve bu hamle, Barcelona ile sözleşme görüşmelerindeki ilerleme eksikliğini kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunun da bir teyidi olacak ki bu anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi'ni art arda üç kez kazanan ikinci kulüp olmayı hedefliyor. Barcelona ise en son 2015'te, Luis Enrique onların başındayken bu kupayı kazandı. Ancak gerçek şu ki Torres'in Paris'teki durumu, Katalonya'da onun için olduğundan farklı olmayacak. Luis Enrique'nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG'nin en güçlü hücum üçlüsü, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue, merkezde ise Ousmane Dembele'den oluşuyor. Torres, Barcelona'da uzun süre Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes'te nihayet başrol oyuncusu olarak öne çıkacağını düşünüyorsa, fena halde yanılıyor. Luis Enrique ona ligde daha fazla süre verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi'nde vazgeçilmez olmayacak. PSG'ye katılmak onun mirasını güçlendirmeyecek, sadece rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres, çimin diğer tarafta daha yeşil olmadığını kısa sürede fark edebilir ve hatta artık onsuz Avrupa zaferi için PSG ile rekabet etme konusunda daha iyi konumda görünen Barcelona'daki konfor alanından ayrıldığı için pişmanlık bile duyabilir. Not: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 40 milyon €)

    Tottenham için: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti ve bu, hangi açıdan bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tuttular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam da kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedeli için diretebilirdi, hatta diretmeliydi. Ancak yine de yolların ayrılması için doğru zaman gibi görünüyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Tottenham küme düşmekten kaçınmak için mücadele ederken iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı ve Micky van de Ven'in sözleşmesini de yeniledi, bu yüzden savunmada hâlâ iyi durumdalar. Romero'nun ayrılmak istediği açıktı ve Spurs'ün Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanmaya gitme şansı, artık onun istediğini almasıyla birlikte daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid için: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle biçilmiş kaftan. Agresif, öne çıkan bir savunmacı ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor; bu da Metropolitano'daki sıkı bağlara sahip soyunma odasına geçişte sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük ihtimalle Simeone'nin üçlü savunmasında ana sigorta görevi görecek ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan açıkları kapatmaya çalışırken çok önemli liderlik özellikleri de getirecek. Bu sadece kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ciddi katkı sağlayabilecek ve potansiyel olarak onları o elusive Şampiyonlar Ligi kupasına biraz daha yaklaştırabilecek akıllı bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin 20 milyon sterlin altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da ayrıca çok büyük bir artı. Bu da Atletico'ya transfer dönemi kapanmadan önce bir ya da iki büyük anlaşmayı daha tamamlama imkânı verebilir. Not: A

    Romero için: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun gözü yalnızca Atletico'daydı ve bu transferi oldurması kendisine büyük bir tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillenmiş durumda ve Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı kadar değer görecek. Premier League'deki eleştirmenler, tavizsiz fiziksel oyunu nedeniyle Romero'yu bir zaaf olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etme nedeni de tam olarak bu. Her yıl kupa için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir hamle. Tottenham, De Zerbi'nin takımın başında yeniden yükselişe geçtiği izlenimi verse de ona bu platformu sunamıyordu. La Liga ayrıca Romero için Premier League'den daha uygun bir lig; daha taktiksel bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasına ve oyunu daha kolay okumasına imkân tanıyacak. Ayrıca Julian Alvarez ve Giuliano Simeone dahil olmak üzere Arjantin Milli Takımı'ndan dört takım arkadaşı da ona kısa sürede uyum sağlamasında yardımcı olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasasına büyük bir katkı. Ajax teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts’u en az bir yıl daha takımda tutmayı umdukları gerçeğini gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibi adına aksi halde kasvetli geçen 2025-26 sezonundaki neredeyse tek parlak ışıktı. Godts, kadroda hem gol (17) hem de asistte (15) çift hanelere ulaşan tek isimdi. Bu nedenle, yeni Eredivisie sezonunun başlamasının ardından onu kaybetmek ciddi bir geri adım. Ancak Cruyff’un da fiilen kabul ettiği gibi Ajax, PSG’nin en değerli oyuncuları için masaya koyduğu bu tür bir parayı geri çevirecek durumda değil. Uzun süredir içinde bulundukları acımasız mali gerçeklik bu ve umut, Ajax üretim bandından çıkan son büyük yetenek Abdellah Ouazane’nin, ayrıca belirtmek gerekir ki 2023’te Genk’ten yalnızca 1 milyon € karşılığında 17 yaşındayken transfer edilen Godts’un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Bu açıdan bakıldığında Ajax, bildiğini yapmaya devam edecek, ancak şu anda hücum hattında gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmeye yetecek kaliteye sahip olup olmadığı artık ciddi biçimde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bradley Barcola’nın kulüpten ayrılma yolunda olduğuna dair şu ana kadarki en net işaret. Baştan beri PSG’nin, geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan ve büyük maçlarda kendisini defalarca yedek kulübesinde bulan Fransa forvetinden para kazanma fikrine oldukça açık olduğu yönünde bir şüphe vardı. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan ekip, Barcola’yı en yüksek teklifi verene satmadan önce hücumunu Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle güçlendirirken Liverpool gibilerini ustaca oyaladı. İşin en güzel yanı da 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih sol kanat Khvicha Kvaratskhelia’ya kaliteli bir alternatif sunması beklenen Aklouche, Torres ve Godts’un toplam maliyetini büyük olasılıkla karşılayacak olması. Not: A

    Godts için: Tartışmasız şekilde kalitesinin nihai testi. Sonuçta Barcola, PSG’nin yıldızlarla dolu kadrosunda düzenli bir ilk 11 yeri kapamadıysa, Godts’un bunu yapma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, sadece sekiz maça çıktı, ayrıca bu yaz Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için Belçika kadrosuna da alınmadı. Elbette Godts’un Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte çalışmaktan fayda sağlamaması mümkün değil denebilir; ayrıca Luis Enrique, hafta içindeki Avrupa maçları öncesi ve sonrasında kilit oyuncularını dinlendirirken onun Ligue 1 ve Coupe de France’ta bolca süre alması gerekir. Ancak insan, kariyerinin bu kritik ve şekillendirici aşamasında bunun Godts için gerçekten doğru hamle olup olmadığını düşünmeden edemiyor; gerçi şu anda bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için ne gerektiğini öğrenebileceği bundan daha iyi bir yer muhtemelen yok. Not: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon €)

    Tottenham için: Nasıl bakarsanız bakın, bu Tottenham adına yine kafa karıştırıcı bir transfer hamlesi. Londra ekibi bu yaz büyük bir para harcadı, hatta tartışmaya açık şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından kayda değer bir geri dönüş sağlayamadı. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin en yüksek noktasında. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyen ve hem sağ bekte hem de sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performanslarıyla adeta bir kült kahramana dönüşen oyuncu, adından fazlasıyla söz ettirdi. Bu performanslarının arasında, Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra temsilcisi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplamda yalnızca 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanacak gibi görünüyor. Spence’in yazın ilk bölümündeki performansları, sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl olması, çok yönlülüğü, en iyi dönemine giriyor oluşu ve tabii ki meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, gerçek anlamda onun bunun neredeyse iki katı değerinde olduğu savunulabilir. Spurs, en azından, Andy Robertson’ı bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda dolu görünüyor; sağda Pedro Porro ilk tercih gibi duruyor ve kadroda Destiny Udogie de var. Ancak birçok taraftar, Spence’in bunların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter için: Bu, Inter için gerçekten büyük bir fırsat gibi görünüyor. Nerazzurri, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sona ermesinin ardından Real Madrid’e gitmesi ve öncelikli hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinde başarı sağlayamamasının ardından rotasını başarıyla Spence’e çevirdi; ilki Chelsea’ye katıldı, ikincisi ise Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke duyulan ihtiyaç düşünüldüğünde piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kusursuz bir isim. Hücumda ileri çıkma konusunda ne kadar etkiliyse rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da bir o kadar başarılı olan bu dinamik bek, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in önemli hücum tehdidini bire bir karşılaması gerekmeyebilir, ancak Spence savunma anlamında bir seviye yukarıda ve ayrıca solda müthiş Federico Dimarco’nun yokluğunda da görev yapabilecek çok yönlülüğe sahip. Serie A şampiyonu ekip de bu bonservis bedelinden fazlasıyla memnun olacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün Inter’den 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak İtalyan ekibinin sabırlı davranması ve paniğe kapılmaması ciddi şekilde karşılık buldu; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrosuna kattı. Not: A+

    Spence için: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmeyen ve Tottenham savunmasını bu yaz neredeyse tamamen yenileyen teknik adamın planlarında yer almayan Spence, hiç şüphesiz daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini düşünecektir; Kuzey Amerika’daki etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından bunu da hak etti. Her ne kadar sonunda kuzey Londra’da kendine yer edinmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca fazlasıyla savruldu; ilk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız geçen görev döneminde İtalyan teknik adam tarafından “kulüp transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme tehlikesiyle burun buruna geldikten sonra şimdi yeniden Serie A şampiyonluğunun favorileri arasında olacak ve elbette Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kulübe gidiyor; üstelik Kuzey Amerika’daki performanslarıyla itibarını ciddi şekilde artırmış durumda. Inter, transfer döneminin başlarında Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna kattı ve Stones, San Siro’daki heyecan verici yeni macera öncesinde savunmadaki takım arkadaşının takıma uyum sağlamasına yardımcı olmalı. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 18 milyon £)

    Rayo için: Konferans Ligi finalistleri Pep Chavarria için istedikleri kadarını tam olarak alamamış olabilir, ancak bu transfer yine de Madrid ekibinin tarihindeki en pahalı satış olma özelliğini taşıyor. Haberlerde, Rayo'nun görüşmeler sırasında şartları sürekli değiştirmeye çalıştığı, hatta bir aşamada onun 50 milyon €'luk (43 milyon £/58 milyon $) serbest kalma bedelini dahi talep ettiği belirtildi, ancak Chelsea'nin ilk 15 milyon £'luk (20 milyon $) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya vardılar. Gerçekte, Chavarria batı Londra'ya gitmek istediğini açıkça ortaya koyduktan sonra elleri müzakerelerde çok güçlü değildi ve 28 yaşında olması nedeniyle de tam anlamıyla yüksek potansiyelli genç bir yetenek değildi; bu yüzden onun için çok daha fazlasını istemeleri zordu. Yine de bu para, geçen sezon La Liga'da üst üste ikinci kez elde edilen sekizinciliğin ardından Rayo'nun kadrosunu güçlendirmesine ve bunun üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacak. Not: B

    Chelsea için: Chelsea'nin, Dünya Kupası sırasında Marc Cucurella'nın Real Madrid'e hızlı ayrılığının ardından savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu; çünkü bu durum Jorrel Hato'yu onların elindeki tek tanınmış kıdemli sol bek olarak bıraktı. Ancak Chavarria'nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, her ne kadar Xabi Alonso tarafından özellikle istenmiş olsa da. Kariyeri boyunca oynadığı tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük bir boşluk var; çünkü Cucurella gelişimini sürdürerek tartışmasız şekilde gezegendeki pozisyonunun en iyilerinden biri hâline geldi. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve kendisine çok büyük değer veriliyor, bu nedenle Chavarria büyük ihtimalle yedek rolünde olacak ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplam 22 milyon €'luk (19 milyon £/25 milyon $) paket, 60 milyon £ değer biçilen (81 milyon $) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir mevki için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor; bu çözüm kısa vadeli çıkarsa bile. Not: B-

    Chavarria için: Ne hikâye ama! Chavarria, Real Zaragoza'ya katıldığında ancak 22 yaşında İspanya'nın ikinci kademesine transfer yapabildi ve şu anda Liverpool'un başında olan Andoni Iraola'nın onu 2022'de Rayo için imzalatmasıyla La Liga seviyesine çıktığında ise 24 yaşındaydı. İspanya'nın başkentinde istikrarlı şekilde kendini geliştirdi; ayağına top yakışan, önde oynayan ve agresif bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, takımının geçen sezon Konferans Ligi finaline yükselmesine yardımcı oldu ve Crystal Palace'a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League'in büyük güçlerinden birine hayalindeki transferi yapıyor ve hayranlarından biri olduğu açıkça görülen vatandaşı Alonso'nun yönetiminde kendisini göstermek için bolca fırsat bulma ihtimali oldukça yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşını tamamen karşılayacak ve Barcelona'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması nedeniyle bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirmesi için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapıldı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı oyuncunun liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barcelona bir süredir savunma hattını toparlaması için ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yer almıyordu ve Liverpool için eklenen 55 milyon avroluk (47 milyon sterlin/64 milyon dolar) satın alma opsiyonu, Barcelona'nın gelecek yaz gözden çıkarılan bir oyuncudan önemli bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, kaçırılmaması gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barcelona'nın kadrosu zaten sahanın genelinde zayıf görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bedelsiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 sterlin ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için çalışırken Liverpool'un bir stoper daha alması gerekiyordu. Araujo sağ bek olarak da görev yapabiliyor, bu yüzden kâğıt üzerinde kısa vadeli bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sakatlık geçmişi problemli ve son sezonlarda en üst seviyede ikna etmekte zorlandı. Premier League'in temposuna hızlıca uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da takım kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı henüz belli değil. Haberlere göre Liverpool, yazın daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon sterlin ödemekten çekindi, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, Anfield'a omuzlarında büyük bir baskı ve cevaplaması gereken pek çok soruyla gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak forma giyip özgüvenini yeniden inşa etmek için altın bir fırsat. Araujo, istikrar sorunları düşünüldüğünde Avrupa'nın bir başka elit kulübünün kendisini istemesi konusunda şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların farkındadır. Geçen yıl ruh sağlığı için ara verme ihtiyacı duyduğu zorlu bir dönemin ardından, futbolun yeniden keyfini gerçekten çıkarmak amacıyla şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Anfield'ın coşkulu taraftarı tarafından desteklenmek de Araujo'ya ciddi bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Ayrıca öne çıkarak savunma yapan bir stoper ve Liverpool savunmasına hava hakimiyeti katacaktır; bunun yanında Iraola'nın agresif sistemi için de güçlü bir uyum sunuyor. Bu yeni başlangıç, Uruguaylı milli oyuncunun tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da hakkında bu kadar çok eleştiri yapılan basit hataları bırakması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 36 milyon €)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takıma çıkış yapmasından bu yana hiçbir zaman en üst seviyeye tam anlamıyla ulaşamamış bir stoper için oldukça kayda değer bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır ve £25 milyon artı £5 milyon bonus, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kulübün kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp adına zorlu geçen bir dönemde sağlam bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında karşılık da verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’yi transfer etti ve Levi Colwill de ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu nedenle kadrolarında 10 stoper bulunurken oyuncu satışları bir zorunluluktu. Bu isimler arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulüp saf kâr elde etme cazibesine direnememiş gibi görünüyor. Not: B

    Como için: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki gelişiminin bir yansıması da, 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sezonuna hazırlanırken Chelsea’den oyuncu transfer etmesi. İtalyan ekip, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak hırsını zaten göstermişti ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; Chalobah, İngiltere milli takım oyuncusu olsa da istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bir kesimi nezdinde eleştirilerin odağı haline gelmişti, diğerleri ise kulüple olan 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplamda £30 milyon ($40 milyon) biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’nın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olacağını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu da ona uygun olabilir. Not: C

    Chalobah için: Acımasızca dürüst olmak gerekirse, Chelsea tarafından birkaç yıldır haksız muamele gördüğü için Chalobah bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir his var; 2023’te Nottingham Forest’a gitmeyi reddetti, Chelsea ise satışa açıktı ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace’a kiralandı (orada etkileyici bir performans sergiledi), ardından bağlı olduğu kulübün sakatlık sorunları nedeniyle sadece beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, geçen sezon en çok forma giyen stoperi olmasına rağmen, transfer faaliyetleriyle Chalobah’nın yeniden sıralamada geriye düşeceğini açıkça gösterdi ve saf kâr getirmesi de Wesley Fofana ya da Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce onun gönderilmesi kararını belli ki etkiledi. 27 yaşındaki savunmacı için bu artık nihayet temiz bir ayrılık ve Como Gölü kıyısındaki Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde Şampiyonlar Ligi futbolu oynamayı ve yeni bir kültürü deneyimlemeyi dört gözle bekleyebilir. Serie A’daki yaşama iyi uyum sağlaması şaşırtıcı olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle için tam bir felaket. Sandro Tonali'nin 100 milyon £ karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk bıraktı, ancak Guimaraes olmadan burası şimdi, 2025-26'daki çalkantılı sezon boyunca Newcastle'ın en iyi oyuncusu olan isimden yoksun şekilde, The Simpsons'taki Springfield Gorge gibi görünüyor. Yeni transfer Sean Steur'dan henüz 18 yaşındayken Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek haksızlık olur, üstelik Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda sadece bir gol atmış olduğu düşünülürse bu gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en golcü oyuncusuydu ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek toplamıydı. Brezilya milli oyuncusu, kaptan olarak da örnek oldu ve sık sık takım arkadaşlarını sürükleyip ayağa kaldırdı. Matthias Jaissle'ı, teknik direktörlük görevinde resmen Eddie Howe'un yerini aldığında orta sahanın merkezini istikrara kavuşturmak için devasa bir iş bekliyor ve Guimaraes için yeterince tecrübeli bir alternatif hemen bulunmazsa bu görev imkansız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'ın İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine inşa etmeyi hedeflerken çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında kolayca 8 numara olarak oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcı yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de herhangi bir Arsenal oyuncusundan daha fazla ikili mücadele kazanmış olmasıyla, hücuma ekstra dinamizm ve savunmaya daha fazla agresiflik katacaktır. Arsenal taraftarları, tecrübesi ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına kusursuz uyumu sayesinde Guimaraes'in takıma hemen adapte olacağından emin olabilir. 2025-26'da Arsenal'ın başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve artık Guimaraes onların korkutucu merkez hattını tamamladığına göre, İngiltere'deki herhangi bir rakibin onlara fiziksel olarak üstünlük kurmasının nasıl mümkün olacağını görmek zor. Paris Saint-Germain ile yeniden karşılaşmaları halinde Şampiyonlar Ligi'nde de durum böyle olabilir ki bu da o ulaşılması zor kupayı sonunda kazanma şansları adına oldukça olumlu bir işaret. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için şimdi Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmanın ideal zamanı. Dünya Kupası'nda bunu en ufak bir şüpheye yer bırakmadan kanıtladığı gibi tam anlamıyla en iyi döneminde; Brezilya adına dört golün asistini yaptı ve Vinicius Junior'la birlikte takımın en belirleyici isimlerinden biri oldu, her ne kadar son 16 turunda Norveç'e karşı yaşanan kabus gibi eleniş öncesinde olsa da. Guimaraes bir süre önce Newcastle seviyesini aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanlarda teknik olarak müthiş, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğünü ve asla pes etmeyen zihniyetini de ekleyince, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için biçilmiş kaftan bir kült kahramanda bulunması gereken tüm özellikleri taşıyor; hem de sırtındaki büyük bonservis bedelinden en ufak şekilde etkilenmeyecek biri olarak. Not: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'yu kiralık olarak göndermek, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in yaşadığı benzer uyum sorunlarının ardından Madrid'in transfer departmanı için bir başka darbe oldu. Elbette, Mastantuono'nun da Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da ritmini yeniden bulmasını umacaklar, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affetmeyen bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da aşınmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş halde dönme tehlikesi var. Madalyonun öteki yüzünde ise Real, Fiorentina'da iyi performans gösterse bile Mastantuono'ya yine de ihtiyaç duymayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferlerini tamamladı, bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini yeniden canlandırma yolunda önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: La Viola için, hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından yeniden toparlanmaya çalışırken, yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir bölümünü karşılamak zorunda kalacak olsalar da mükemmel ve düşük riskli bir transfer. Mastantuono, 10 numara olarak ya da sağ kanatta oynayabilen 18 yaşındaki bir oyuncu olduğu için Fabio Grosso'nun ekibine kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca şüphe duyanları haksız çıkarmak ve Arjantin milli takımına geri dönmek için de istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina adına akıllıca bir hamle; çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşı, bu da transfer dönemi kapanmadan önce Serie A kurallarına uygun şekilde yabancı liglerden iki AB dışı oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid ile iyi bir ilişki kurmak, özellikle de Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa, gelecekte benzer anlaşmaların önünü de açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde büyük bir fırsat gibi görünen €63 milyonluk bonservis bedeliyle ve büyük beklentiler eşliğinde Real Madrid'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sinde ilk 11'de yer aldı ve sadece üç gollük cılız katkısı etrafındaki beklentiyi neredeyse hiç karşılamadı. Mastantuono ayrıca geçmeyen bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde, hayal kırıklığı vücut diline de açıkça yansıdı. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transfer olması, bunu Bernabeu'nun yoğun ilgi odağından uzakta yapması için ona alan tanıyacak. Bu kesinlikle Mastantuono'nun kariyeri adına bir gerileme, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yok, dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds United'a, 45 milyon £)

    Manchester City için: City ve Pep Guardiola'nın James Trafford konusundaki yönetimini gerçekten sorgulamak gerekir. 2023'te düzenli oynayabilmek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley'den yeniden kadroya katılan oyuncunun, Ederson'ın ayrılığı sonrası geçen sezon Etihad'da sonunda 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun yalnızca üç maçı geride kalmışken kulüp, PSG'den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma'yı kadroya kattı ve genç İngiliz'i anında yeniden sıralamada geriye itti. City, duygu ve bağlılıktan ziyade iş ihtiyaçlarını acımasızca öncelemesiyle bir itibar geliştirdi ve finansal açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley'e 27 milyon sterlin ödedikleri ve geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa kalecisi olarak kullanılan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan çok memnun olacaklardır. İlk takım potansiyeline sahip, çok yetenekli genç bir akademi mezununun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City'nin iş modeli tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds adına müthiş bir hamle gibi görünüyor. Bu yaz sessiz sedasız güçlenen ekip, gelecek sezon hamlelerini doğru yaparsa Avrupa kupalarına katılım yarışı için sürpriz bir aday olabilir. Trafford, Elland Road'a gelen ve büyük ilgi gören bonservissiz Harry Wilson ile çok yüksek potansiyele sahip Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic'in ardından takıma katıldı ve Leeds'e, Whites için sorunlu bir mevki olan kalede üst düzey bir çözüm sundu. Geleceğin İngiltere 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncuya Newcastle'ın ilgisinin olduğu biliniyordu ve Trafford, Premier League'de istediği takımı seçebilecek durumdaydı. Onun tercihini Leeds'ten yana kullanması önemli ve oyuncu, Daniel Farke yönetiminde gelecek sezon takımın üst sıralara tırmanıp kümede kalma savaşından uzak durabileceğine inanıyor olmalı. Toplam 45 milyon sterlinlik (60,5 milyon dolar) paket, tam bir sezonu yalnızca yedek olarak geçirmiş biri için büyük bir rakam, ancak Trafford Yorkshire'da tüm potansiyeline ulaşırsa Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa'nın büyük kulüplerinden bunun iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Manchester City'den uzakta hayata ikinci bir başlama girişimi; 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak sürpriz bir düşüş ihtimali dışında, artık uzun vadede kendisini bir Premier League 1 numarası olarak kabul ettirme şansını gerçekten yakalıyor. Kalecinin açıkça yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı; zira geçen sezon daha fazla oynama ihtiyacından açıkça söz etmişti ve bu transferin, şu anda 32 yaşında olan Jordan Pickford'ın yerine İngiltere'nin 1 numarası olma yoluna onu sokmasını umacaktır. Trafford, Premier League'de Everton file bekçisiyle doğrudan rekabet edecek ve eğer Leeds'i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel'in dikkatini çekebilirse, City'de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş olması nedeniyle fırsat bulma ihtimali oldukça yüksek. Bazıları, Newcastle ya da sözde 'big six' kulüpleri yerine Leeds'e katılma kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road'da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az hissedilecek. Oyuncu, bu hamleyi daha da büyük şeylere sıçramak için bir basamak olarak kullanabileceğine sessizce inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'ten Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendilerini geliştirdi ve Diomande de kulübün bugüne kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak onlar için çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesindeki itici güçtü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driplingleri, isabetli bitiriciliği ve dikine pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli parçalarını yüksek bedellerle elden çıkarmaya yabancı değil; hatta tüm transfer modeli buna dayanıyor. Toparlanacaklar ve çok geçmeden bir başka cevheri daha bulacaklar. Diomande de Real Madrid'de etkili bir başlangıç yaparsa, bu durum onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında birincil hedeflerinize ulaşmanın tek yolu da bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun ACL ameliyatının ardından iyileşme sürecini sürdürmesi nedeniyle 2027'ye kadar dönmesi beklenmiyordu ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü olduğu için, takımın geniş alanda daha fazla alternatife kesinlikle ihtiyacı vardı. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeye çalışması nedeniyle genç futbolcunun Vinicius Junior'ın yerine alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ile yoğunluğa sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olabilir. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'ye imza attırmak da Madrid'in, kupasız geçen iki sezonun ardından bile hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya gibi bir transfer. Geçen yıl bu zamanlarda çoğu sıradan taraftar, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten 20 milyon € karşılığında Leipzig'e transfer olduğunda Diomande'nin varlığından habersizdi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı; altyapı takımından yükselmişti, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Kısa sürede Alman kulübü için müthiş bir keşif olduğunu kanıtladı ve üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole katkı verdi. Ardından Dünya Kupası çağrısı geldi ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande de en büyük sahnede son derece iyi bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin birçoğunun hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını yine de hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağı henüz bilinmiyor, ancak onun bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten dikkat çekici; bu da ne olursa olsun onu bir kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, son sekiz yılda Liverpool formasıyla sergilediği insanüstü istikrara yaraşır şekilde zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi şaşırtıcı değildi ve bir sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool'un Premier League'i beşinci sırada tamamlayıp hiçbir kupa kazanamadığı sezonda tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi, ayrıca yedek kulübesine çekilmesinin ardından Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde hedef aldı. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil kadrodaki birçok isim dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı, ancak soyunma odasındaki uyumu bozma konusunda en büyük sorumluluk kötü tavrıyla Salah'a aitti. Liverpool, Salah sahada yokken de daha iyi göründü, çünkü skor katkısı kurudu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığından sonra savunma yönündeki eksikliği daha da belirginleşti. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu, ilgili tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedefindeki Salah'tan bonservis bile kazanamamak da ayrı bir fiyasko. Not: D

    Trabzonspor için: Türk Süper Lig tarihinin en büyük hamlelerinden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i sadece bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğindeki bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kendi jenerasyonunun en iyi golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya kattıktan sonra ezeli rakipleriyle arasındaki farkı kapatmayı istemeleri son derece doğal. Bu, aynı zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin yakın zamanda uzatılmasının üzerine inşa edilen, Trabzonspor'un küresel profilini de ciddi biçimde yükseltmesi beklenen bir rüya bedelsiz transfer. Geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde attığı 22 golle gol krallığını paylaşan Paul Onuachu ile Salah arasında anında bir uyum oluşursa, zirve için mücadele edebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri yakalayabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusuyken Türkiye'ye bedelsiz transferle gitmek Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendi önüne koymasının bedelini en ağır şekilde ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendisinden uzaklaştırdı ve şimdi göz kamaştırıcı kariyerini sönük bir şekilde kapatmaya mahkûm görünüyor. Eski Roma yıldızına Avrupa'daki başka hiçbir üst düzey kulübün ilgi göstermediği anlaşılıyor; bedelsiz statüde olması düşünüldüğünde bu oldukça çarpıcı. Salah Türkiye'de gol sezgisini yeniden bulmalıdır, ancak bunun tek nedeni seviye düşüşünün çok büyük olması. Bu transfer onun mirasını güçlendirmek adına hiçbir şey yapmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiği konusunda kendi içinde mutlaka pişmanlık duyuyordur. Egoyu bir kenara bırakmış olsaydı, Salah şu anda ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmak için uğraşmak yerine Liverpool'un yeni patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olacaktı. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford için: Brentford açısından tuhaf bir durum; Chelsea devreye girdiğinde 36 yaşındaki Henderson’ın önünde durmaları zaten pek olası değildi, hatta sözleşmesini feshederek onun yolunu da kolaylaştırdılar. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadium’da beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Bu nedenle onun ayrılığı, zaten Frank Onyeka’nın Coventry’ye kalıcı transferi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e gitmesinin ardından takviye gerektiren orta sahada önemli bir boşluk yarattı. Buraya kadar sakin geçen bir transfer döneminin ardından Arılar piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in büyük beğeni toplayan Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak için kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bir bedelle takıma katıldı. Yine de Henderson’ın liderlik özelliklerini yerine koymak neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e taşınmasıyla birlikte bu, Chelsea’nin geçmişte çok eleştirilen ve çevredeki en iyi genç yetenekleri gelecekte elit yıldızlara dönüşecekleri kör umuduyla yığmaya çalışan önceki transfer stratejisinden çok ciddi bir sapmaya işaret ediyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleriyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de hayranları arasında yer aldığı Henderson, Maviler’in son yıllarda fazlasıyla eksikliğini hissettiği tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma çabasında aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında ne katacağına dair soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yeteneği için değil, saha dışında sağlayacakları için alındığı oldukça açık. Bununla birlikte geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve mizacıyla birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği ince ayrıntıların belirleyici olduğu anlarda paha biçilmez olabilir. Yine de Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarı ikna etmesi gerekecek, ancak Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından talihsiz bir kol kırığı yaşamasına rağmen kendisini hazır tutup hatta antrenman yaparak karakterini göstermesi, Dünya Kupası’nın itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğunu düşündürüyor. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşında olan Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen hemen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk da kariyerinin bu aşamasında ona kesinlikle çok cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Maviler umut veren genç bir kadroyu büyük kupalar için düzenli şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye ve kültürünü yenilemeye çalışırken, saha dışında da yeni bir dönemin öncülüğünü yapması beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve onun başarılı olamayacağına dair iddiaya girmezsiniz. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen zaten emekli olabileceği yaşa dek onu kapsayan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, 34 milyon £)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu kadrosuna katmak için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu, en üst seviyedeki deneyim eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecek. Barco, geçen sezon Ligue 1'de altı gol katkısı üreterek takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan yolculukta da kilit rol oynadı. Hem derinde oyun kurucu hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapabilen Barco'nun ileriye taşıyan pasları Strasbourg'ya gerçek anlamda delici bir etki kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her karışını dolaştı. Strasbourg'nun Chelsea ile olan ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı, Şampiyonlar Ligi vizesine doğru ilerleme şanslarına çok zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için biraz düşünmeden verilecek bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı ateşli tartışmanın ardından küresel çapta da ün kazandı. Barco'nun doğrudan Chelsea'de düzenli ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, adını ilk olarak bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kalite ve agresiflikle Chelsea, rakip yarı sahada topun dolaşımını sürdürmek ve topu geri kazanmak için kendini sonuna kadar zorlamak konusunda Barco'ya güvenebilir. Eğer Enzo Fernandez sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilirse, onun varlığı bu darbenin etkisini kesinlikle azaltacaktır ve ortaya çıkarılmayı bekleyen daha çok potansiyeli var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği Premier League'de ikinci bir şans; Brighton'da yalnızca sekiz ay oynadıktan sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmış, ikincisi de onu geçen yaz bonservisiyle kadrosuna katmıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve Alonso, onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör. Lionel Messi ve arkadaşlarıyla birlikte Dünya Kupası'nın göz korkutucu sahnesinde çalışma deneyimi de, turnuvada Arjantin formasıyla yalnızca 19 dakika oynamış olmasına rağmen, Barco'nun geleceği açısından ona önemli katkı sağlayacak. Chelsea'de de sınırlı bir rolle yetinmek zorunda kalabilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu durumun Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Çünkü takım, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusunu ve kulüp tarihinin ortak üçüncü sıradaki en skorer ismini kaybediyor. Danny Welbeck’in ayrılığına, özellikle de 35 yaşında karşısına böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken, elbette gönül koymazlar ama bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de gelecek vadeden genç Yunan santrfor Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ön çapraz bağ yırtığı sonrası hâlâ sahalardan uzak olması nedeniyle, ona layık bir alternatif bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter eldeki tek seçenekler gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması sürpriz olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyunculara yöneleceğinin sinyalini vermişti. BlueCo yönetiminde geçen bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından kulüp, genç odaklı transfer politikasını geride bırakıyor. Welbeck, kariyerinin son döneminde olmasına rağmen bunların hepsini fazlasıyla sunuyor. Ayrıca sadece kadro derinliği için alınmış bir isim de olmayacaktı. 35 yaşında olmasına rağmen Brighton forveti, 18 yıllık Premier League kariyerinin şimdiye kadarki en golcü sezonundan yeni çıktı: 13 gol. İkinci en yüksek gol sayısına ise 2024-25 sezonunda ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, en yenisi ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci seçenek olması bekleniyor. Bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın da aralarında bulunduğu çok sayıdaki santrfor nedeniyle Chelsea’nin gönderilecek oyuncular konusunda yapması gereken işler olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i kadroya katmak açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığı ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacak. Hâlâ üst düzey katkı verebildiğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği türden bir fırsattı bu. Artık zaten etkileyici olan kariyer özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir. Burada saygı duyulan bir teknik direktör olan Xabi Alonso ile çalışma fırsatı bulacak ve muhtemelen kulüp istikrar ile liderlik ararken soyunma odasında da önemli bir etki alanına sahip olacak. Sürekli ilk 11’de başlamayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde yedek kulübesinden gelerek bolca süre alma ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında da hücum hattının lideri olması bekleniyor. İki yıllık sözleşme, Chelsea’nin katılım hakkı kazanması hâlinde ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde oynama konusunda bir fırsat daha verebilir. Welbeck ayrıca, Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Chelsea’nin onu takımda tutması durumunda Delap için de mükemmel bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası, kulübün sezonunun sonunda resmen doğrulandı ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, fakat özellikle de sözleşmesinin son iki yılında bu durum, kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi de muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık parlak döneminin keyfini çıkardı; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te o unutulmaz üçlemeyi kazanmasına, buna uzun süredir beklenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin de dahil olmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen tartışmasız şekilde kulüp efsaneleri arasına giriyor ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi olsa bile yüksek bir bonservis getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmemesinden de memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Açıkçası, yaşadığı sakatlık sorunları göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile bu hamle Inter için ciddi bir risk barındırıyor. Ancak İtalyan ekibi, Stones’u haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye imza atmaya ikna ederek bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Serie A şampiyonunun tek yapması gereken, İngiltere millî takım oyuncusunun sağlıklı kalmasını ummak; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacak. Formunda olduğunda, yaz başındaki Dünya Kupası’nda sergilediği bazı güçlü performanslarda da gösterdiği gibi, hâlâ topu oyuna sokma becerisi en yüksek stoperlerden biri. Serie A, tecrübeli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya’daki daha yavaş temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki de İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri savunmacının imzası konusunda geride bıraktığı bildirildiği için, bu transferi adeta bir büyük hamle olarak da görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ancak 32 yaşında, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş temposuyla değiştirerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç aşamasında oradaki yaşama gayet uygun görünmektedir. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde, müthiş Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansını da yüksek görecektir. Bu da yarı finaldeki Dünya Kupası elenişinin hayal kırıklığının ardından, yaz sonrası da İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde onu millî takım düzeyinde yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'dan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın, 24 yaşındaki Lacroix'yi Wolfsburg'dan sadece 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az zaman geçti. Bu yüzden kulüp, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede parasını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da beklendiği gibi gelişti. Topla oynayabilen, baskın bir savunmacı olarak sergilediği performans göz önüne alındığında, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olmasını bekliyordu ve Lacroix'nin kendisini en üst seviyede denemek istediğinin de farkında olduğu bildirildi. Şişirilmiş piyasa düşünüldüğünde daha fazlasını alabileceklerini hissedebilirler, ancak Kartallar'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme yönündeki hamlelerini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper hattında acilen bir revizyona ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadede kaliteli çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak tablo biraz karışık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın hepsi umut verip hayal kırıklığı yarattı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu yüzden, Lacroix'nin gelişinden sonra Chelsea'nin bir başka stoper için de girişimde bulunabileceği bildirildi; Como'dan Jacobo Ramon adı öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Bu da muhtemelen mevcut gruptan birden fazla oyuncuyla yolların ayrılması anlamına gelecek. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış bir stoper ve Fransa A milli takım oyuncusu için 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar) mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde fazlasıyla ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill ile birlikte kadroya katmak, Chelsea'ye etrafında takım kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele, fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek. Bu süreç de Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Palace oyuncusu olduğu iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazanan, Fransa A milli takımına yükselen ve Dünya Kupası'nda oynayan Lacroix için son birkaç yıl inanılmaz geçti. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor. Güney Londra'da istikrarlı ve sağlam performanslarının ardından bu yaz sözde "big six" kulüplerinden birine adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile gelecekleri etrafındaki belirsizlik düşünüldüğünde, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta kült bir kahramana dönüştü ve Alonso yönetiminde yapacağı güçlü bir başlangıç, onun yeni ortamında da hızla sevilen bir figür haline gelmesini sağlayacaktır. Not: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Belki de duygular karışık. Bir yandan, Anderson’ın ayrılması Forest’ı üzecektir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde böylesine önemli bir rol oynamıştı. Anderson takımın merkezindeki isimdi. Neredeyse her şey onun üzerinden yürüyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. Yine de en azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli £116 milyon mu yoksa £130 milyon mu, buna bakılmaksızın, Forest ikincisini söylüyor, iki yıl önce sadece £35 milyona transfer edilen bir oyuncu için bu devasa bir para. Bu nedenle, Anderson’ın City Ground’da eksikliği açıkça hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye çok pahalıya patlayan bir satış yaptı. Not: A

    Man City için: Onların yeni Rodri’si. Ya da en azından öyle olmak zorunda. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazananının bu yaz doğduğu ülke İspanya’ya dönmek için Etihad’dan ayrılacağını gösteriyor; ayrılmasa bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde hiçbir zaman gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson tam bu role uygun görünüyor. Kendini Premier League’de kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten daha fazla topla buluşup daha fazla ikili mücadele kazandı; bu da onu Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir uyum hâline getiriyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla çok büyük bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson, uluslararası düzeyde İngiltere yerine hâlâ İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalmasının hiçbir yolu yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson, Forest seviyesini artık açıkça aştı. En üst düzeyde oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan umut vadeden genç İngiliz orta sahalar arasında ilk isim olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve durumları arasındaki en büyük fark da Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki bir yer arasında duracak gibi görünmemesi. Dolayısıyla, City’de Pep Guardiola sonrası dönemle ilgili çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea için: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için çok memnun olacaktır. Arjantinli oyuncu, batı Londra’daki unutulacak tek sezonluk döneminin ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis etiketinin ardından çok rahat biçimde gönderilmesi zor bir isim olabilirdi. Chelsea’nin, Garnacho’nun Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırmasına izin verdiğinin bildirildiği tarihin üzerinden 10 günden biraz fazla zaman geçmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu şartı içeren Aston Villa kiralamasıyla hızla sonuca ulaştı. Bu şartların karşılanmasının çok kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa’da dört yıllık sözleşmeye zaten imza attı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok altında olmayacağını tahmin edersiniz. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır; özellikle de kısa süre önce Morgan Rogers’ı Midlands ekibinden kulüp rekoru bedelle transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa için: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz olduğu düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracaktır. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç, hızlı bir kanat oyuncusu isteyen teknik direktör Unai Emery’ydi ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırabilmesi olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu bu kadar öne çıkan bir yetenek haline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir tamamen yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın sayılarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve Villalılar sezon sonunda onu satın almakla hâlâ yükümlüyken, üstelik muhtemelen büyük bir bedelle, bekleneni veremezse ciddi sorularla karşılaşılacak. Bu anlaşma aynı zamanda finansal kuralları dolanmanın oldukça cüretkâr bir yolu. Çünkü Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak ayrılmış olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti; anlaşma ise Rogers ve Garnacho transferlerinden elde edilecek kârı UEFA’nın gözünde azamiye çıkarmak üzere açıkça kurgulanmış durumda. Not: C

    Garnacho için: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin vasatlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıya olduğu için bu fırsatı değerlendirmeye kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir beceriye sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde kapılacak bir yer olduğu anlamına geliyor. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde bir “büyük altılı” kulübünden uzakta omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Villa Park tribünleri, yeniden Şampiyonlar Ligi bileti alınmasının ardından yeni transferden büyük beklenti içinde; bu da onun için bir avantaj. Garnacho ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya, satın alma zorunluluğu şartı içeren ve oldukça ulaşılabilir görünen bir kiralık anlaşmayla gelen Harvey Elliott’ın durumuna da mutlaka dikkat ediyordur; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarında nadiren yer aldı. Teknik adamın bu konuda geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın en büyük beş liginden birinde oynuyor olsaydı kuşkusuz daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru seviyesinde gelir elde ettiği için fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz ilerlediği anlaşılıyor; Arsenal, sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması da satış yapan kulübün elini güçlendirdi. Bu miktardaki para, bir Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon Union Saint-Gilloise'den geri aldığı şampiyonluğun ardından bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, yedek olarak birçok kriteri karşılıyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel anlamda çok iyi bir sezon geçirdi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine önemli katkı sağladı. Elbette bu transferin belli riskleri var; bonservis bedeli günümüz piyasasında makul görünse de Tzolis, Norwich City'deki ilk Premier League döneminde ciddi şekilde zorlandı. Yine de o dönemde çok gençti ve Kanaryalar küme düşmeye mahkumdu; bu nedenle Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in bu deneyimden dersler çıkarmış olmasını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fiziksellik ile hıza sahip. Arsenal'in, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olması gerekebilir ancak en azından ilk etapta kullanışlı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendini kanıtlama hedefiyle Premier League'e dönüyor. Ayrıca FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olmasının verdiği güveni de yanında taşıyor. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge'de belirlediği yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler, başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis sadece Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, dolayısıyla bu transferin gerçekleşmiş olmasından mutlaka büyük mutluluk duyuyordur. Şimdi, kuzey Londra'da kendine yer edinmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalama ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçenek bulamadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon €'dan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB ayrıca sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı da başardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak çok akıllıca bir transfer. Yıllar içinde transfer işleri nedeniyle Barca'yı epey sert eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını vermek gerekir ki bu hamle mükemmel bir iş çıkabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a göre daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk kez forma verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak işler onun için hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirebileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişmeyi temsil ediyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde muazzam bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk aşamalarında Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da bu yaz köklü bir şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirmek için daha iyi bir vitrin bulamayacak olan Adeyemi açısından doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League hiyerarşisindeki yerlerine dair acımasız bir hatırlatma. Rogers yeni taç giymiş şampiyon Arsenal'e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi; Chelsea'nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak, oysa Chelsea'nin dört gözle bekleyeceği hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge'e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers'ı Middlesbrough'dan sadece iki buçuk yıl önce başlangıçta 8 milyon £ karşılığında transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu, Villa'nın bir yandan yerine bir oyuncu bulmasına yardımcı olurken diğer yandan da Unai Emery'nin kadrosunu başka bölgelerde güçlendirmesine büyük katkı sağlayacak çılgın bir para. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunun kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League'in finansal kuralları tarafından ellerinin kollarının bağlandığına dair yeni bir kanıt olduğunu düşünüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Tam anlamıyla büyük bir iş. Beklenti, Rogers'ın bu yaz batı yerine kuzey Londra'nın yolunu tutacağı yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın yol açtığı varsayılan bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League'in en çok istenen hücum oyuncularından birini transfer ederek Arsenal'i geride bıraktı. Nasıl mı? Şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Pek çok kişi de transfer döneminin kapanışından önce Maviler'in "bomba timi"nden bir ismin Villa Park'ta ortaya çıkmasını ve bunun da fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservis bedeliyle gerçekleşmesini bekliyor. Ancak daha olası görünen şey, Enzo Fernandez için yeni bir kulüp bulunması konusunda perde arkasında ilerleme kaydedilmiş olması ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacak olması. Sadece iki iyi Premier League sezonu geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea'nin çok fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro'dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten büyük hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: Olayların şaşırtıcı bir şekilde gelişmesi; en azından dışarıdan bakıldığında. Genel kanı, Rogers'ın gönlünün Emirates'e gitmekten yana olduğu ve orada Mikel Arteta'nın Arsenal hücumunda sol tarafta yakın zamanda ayrılan Leandro Trossard'ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen'de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça harika işler yapan Alonso'nun onun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers'ın Stamford Bridge'e yaptığı sürpriz geçişte paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından güçlü şekilde şüpheleniyoruz. Dürüst olmak gerekirse, Chelsea sürekli değişim halinde ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu hamle Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık Premier League'de yakın arkadaşı ve alt yaş kategorilerinde Manchester'dan eski takım arkadaşı Palmer'la birlikte oynayacak olması bunu daha da önemli kılıyor. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla "cold" sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşamaya yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağıydı, ancak sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle kenardayken ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadığı yedi Premier League maçının yalnızca birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, sezonu Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha olduğu düşünüldüğünde, onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin bitmeye yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans açıkça United'ın bu yaz aradığı yaş profiline uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen elbette oldukça fazla kilometre yapmış durumda. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların erişilemez hâle gelmesinin ardından Old Trafford çevresindeki paniği biraz olsun azaltacak. Tielemans, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve Dünya Kupası'nda klasını bir kez daha ortaya koydu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kaliteyi katacak; bu bedelle sezonun transferlerinden biri olduğu da ortaya çıkabilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de kendisinin bile artık geçtiğini düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılmaya aday gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına girmesinin ardından, eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekten gerçekleşecek gibi görünmediği bir dönem vardı ve bunda da bir sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız biçimde başka bir seviyede olduğu düşünüldüğünde, bu transfer Tielemans için çok büyük bir hamle; o da kuşkusuz oyunun en büyük sahnelerinden birinde harika pas yelpazesini ve müthiş tekniğini sergileme fırsatından büyük keyif alacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea’nin tuhaf yazı, umut vadeden genç oyuncularından birini Premier League’de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg’daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp ilk takımın parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo’nun yokluğunda görev aldığında sık sık etkileyici bir performans sergiledi. Görünüşe göre muhtemel olan Fernandez’in ayrılması halinde, yeni teknik direktör Xabi Alonso’nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United’ın £48 milyon (64 milyon dolar) artı £2 milyon bonus içeren teklifinin geri çevrilemeyecek kadar iyi olduğu belli. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hâli; Chelsea, 2023’te Brezilya kulübü Vasco da Gama’dan genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak £16 milyona transfer edilen Santos’tan önemli bir kâr etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki ciddi para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford’da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu iyi hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes’i sırasıyla Man City ve Tottenham’a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz’da başlayacak sezon öncesi kampanya öncesinde Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası’nda olduğu için Mason Mount’ın tek tanınmış kıdemli orta saha olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmak amacıyla panikle Santos’a yöneldi. United’ın karar vericilerinin Fernandes girişimi sonuçsuz kaldıktan sonra “sakin” olduğu bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea’nin ayrılmasına açıkça hazır olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar’ın Casemiro’nun ayrılığı ve Manuel Ugarte’nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta alanda sayıya ihtiyacı var, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir varlık bir yokluk yaşadığı bir sezonun ardından Carlo Ancelotti’nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle, Santos’un “düzenli ilk takım futbolu” arayışıyla Chelsea’den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford’da, Stamford Bridge’de kendisine verilenden daha fazla dakika bulup bulamayacağı ise zamanla görülecek ve kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel olduğundan çok şey United’ın başka kimi transfer edeceğine bağlı olacak. Santos, Chelsea’de yönetim katındaki kaos ve teknik adam koltuğundaki sürekli değişimden uzak yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United’ın da daha fazla uzun vadeli istikrar sunabileceğinin bir garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek, çünkü Santos’un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa futbolunun hiçbir türüne katılmaya hak kazanamadı. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür hâline gelmesini sağlamak oyuncunun kendisine kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten de tamamen söndü! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz bir şekilde yenerek kupa hasretine son vermesinin ardından taraftarlar, devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığı olmasının hayalini kuruyordu. Ancak Liverpool daha sonra, Alexander Isak'ı son derece acı verici koşullar altında ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki hiyerarşideki yerini sert bir şekilde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan bu bonservis bedelini iyi değerlendirmiş olsaydı, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Felaket bir sezonun sonu gelmeden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi ancak asıl rüyanın ölümünü temsil eden şey, Tonali'nin hem de Tottenham'a gidişi oldu. Taraftarlar için gerçekten travmatik olan şey ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı kapıda. Bu da taraftarların, büyük ihtimalle yine çarçur edilecek dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için tarihi £85m'lik anlaşmayı resmileştirdikten sadece bir gün sonra Tonali için kulüp rekoru bonservis bedelini bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, çığırından çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson £116m ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle alınmasın ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda tartışmasız şekilde Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir çıkış yapacak isim gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kendisini fazlasıyla kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını acilen alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin gözetimindeki temkinli/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok aranan orta sahalardan birini transfer etmek için Premier League rakiplerini geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir transfer. Varsayım, Tonali kulübün yasa dışı bahis cezası sırasında arkasında durduğu takımdan ayrılacaksa bunun Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden biri için olacağı yönündeydi. Onun yerine son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki neden? Açıkçası, Serie A'dan bir kulübün Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak yeterli paraya sahip olma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri de anlaşılır şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali, şimdi en iyi yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'a gitti ve bu inkâr edilemez biçimde tuhaf. Yine de De Zerbi Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu çok büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: 2025-26 sezonunda ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in kampanyasını sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelmiş bir oyuncunun sözleşmesine böylesine düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını Inter açısından sorgulamak gerekir. Buna rağmen, formunda olduğunda hâlâ etraftaki en iyi hücumcu beklerden biri ve bu yüzden 20 milyon euro (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine daha iki yıl varken günümüz piyasasında çok daha yüksek bir bedel getirebilecek bir oyuncu için Inter adına oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Adil olmak gerekirse Inter’in eli kolu bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti. Söz konusu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenmiş, bu yıl ise düşmüştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde yol alırken uygun fiyatlı hamleleriyle ün kazanan Real için bir başka son derece akıllıca iş gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği rakamın en az iki katı değerinde ve bu bonservis, kulüp efsanesi Dani Carvajal’in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid’in ayırdığı bildirilen 30 milyon euronun da epey altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmada olduğundan daha çok hücumda etkili olduğu rahatlıkla söylenebilecek bir diğer sağ kenar savunmacısı. Bu da Madrid’i o pozisyonda daha iyi takımların faydalanabileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor ama böylesine düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezonluk iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesini ekletmek istemesinin tam da nedeni olacaktır. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bekte 207 maçta 55 gole katkı verdi, Nerazzurri’nin 2023-24 ve 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardım etti. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli sayesinde Bernabeu’daki baskı da bir ölçüde azalacaktır. Jose Mourinho ile oynayacağı rol hakkında görüşmeler yaptığı bildirildiği düşünülürse, Alexander-Arnold’u ilk 11’in dışında tutup tutmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme konusunda çok işe yarayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı büyük satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes, sezonun son gününde kaderleri belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çeken, takımın en değerli oyuncularından biri ve klas bir orta sahaydı. Bu yüzden ayrılığı hiç de şaşırtıcı değil. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık pozisyonu oldukça zayıf olmasına rağmen Portekizli oyuncu için tam da talep ettiği rakamı almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki felaket sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon sterlin ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer onun da ötesinde. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşında. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda çok daha iyi performans gösterecek bir oyuncu gibi görünüyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın etrafında inkâr edilemez bir panik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi de kadrosuna katma girişiminden gördüğümüz gibi, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için değerinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Spurs için işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok geçmeden kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılacak bir başka koza dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Joao Neves için Benfica'ya 60 milyon euro ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi bile değil; dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta garip bir hamle. Fernandes, oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu: United, Liverpool ve PSG. Ancak rotası, geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan önünde tamamlayan Spurs oldu; bu da bu hamleyi bir bakıma yatay bir geçiş gibi gösteriyor. Ancak Kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes'in, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha olduğu tartışmasız. Elbette ne teknik adam ne de kulüp istikrarıyla tanınmadığı için İtalyan'ın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte takım üzerindeki etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlayabileceği ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin Saibari'ye fiyat biçmek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon €'nun biraz üzerinde bir bedelle kadroya katılan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla ortaya koyduğu sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra, son 32 turunda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'ün transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, bu Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası'nda bir anda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş fevri bir tepki değildi; Bayern uzun süredir Saibari'nin teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük karışımının zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapacak doğru özellikler olduğuna inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin dikkatini çeken Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi de, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmek biraz kâbusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda mutluluktan uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini haklı olarak düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari kuşkusuz Nicolas Jackson'a kıyasla onun takımının oyun tarzına daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma konusunda anlaşmaya varmasının ardından bu, Atalanta için bir başka akıllıca hamle olma özelliği taşıyor. Palestra için alınacak 55 milyon avroluk (£47m/$62m) büyük paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süre önce bonservis geliri elde etme kararı aldığı öne sürülüyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo’da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduktan sonra aklı çelindi ve onu takımda tutmak her zaman zor bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea için: Xabi Alonso’nun Chelsea’de teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisinin ilginç bir göstergesi. İspanyol teknik adamın bu transfere onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşma sağlamak için hızlı davranarak 24 saat içinde avantajı ele geçirip Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun yaygın şekilde Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu nedenle bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir transfer çalımı. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorlu şartlarına da uygun olmalı. Ancak 55 milyon avroya kadar çıkan bir harcamanın ardından Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarında devasa bir meblağ ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu 21 yaşında ve üst düzey futbolda arkasında sadece bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Inter’e transfer yerine neden Chelsea’yi tercih ettiği sorusunu yalnızca Palestra’nın kendisi cevaplayabilir. Oyuncu çocukken Inter altyapısında forma giydi ve desteklediği takımın da Inter olduğuna inanılıyor, ancak Mavililer’in bildirdiği sözleşme teklifinin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından fazla olması bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre kendisini İngiltere’nin en üst liginde test etme fırsatına balıklama atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin yakaladığı başarı onu cesaretlendirecektir; ayrıca bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı da kararında etkili olmuş olabilir; bu da yeni menajer döneminde kilit bir figür olmaya hazırlanabileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Jackpot! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için böylesine saçma bir bonservis bedeli ödemeye razı olan birini bulduktan sonra bankaya giderken kahkahalar atıyor olacak. Unutmayın, Ramos PSG’nin santrfor sorununa çözüm olması için düşünülmüştü ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a çevirerek daha iyi bir çözüm bulunca, zamanının çok büyük bölümünü Parc des Prince’te yedek kulübesinde geçirdi. Bu da Portekizli açısından pek iyi görünmüyor. Milli takım seviyesinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun gerisinde kalması da öyle. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele ki 75 milyon € gibi absürt bir bedelle hiç değil. Ancak PSG, sansasyonel bir anlaşmayla hücum hattını gerçekten geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şu noktayı netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelip üç sezonda 45 gol atarak etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası pek dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda İtalya’da burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak çok sayıda komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan’ın sahibi Gerry Cardinale’in, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bonservis bedeli ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açıkça söyleyelim, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz; özellikle de 9 numarasından Ruben Amorim’in istediği her şeyi vermesi gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos, gol anlamında aslında aynı güvenceye yakın bir şey bile sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli geri planda kalan bir oyuncu için başrole çıkma adına uzun zamandır beklenen bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaat taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’yla devam etmeyi seçti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de özellikle harika bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir tablo vardı; genel kanı, PSG’nin imrenilecek derecede olağanüstü hücum oyuncularına sahip olduğu ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden oyuna sürülecek iyi bir isimdi, faydalı bir hamle oyuncusuydu. Kritik olan şu ki, artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan’ın hücumdaki ana ismi olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak çünkü bu bedel zaten büyük bir rakamken, bir Serie A kulübü için kesinlikle devasa. Sıra sende, Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan yine son derece akıllıca bir iş. Altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline imza attırdıkları bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak, en iyi satış yapan kulüplerden biri olarak itibarlarını daha da güçlendirecekler. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da iyi hâle getiriyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine yüksek bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun kalacaklardır, ancak daha önce onun değerinin 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) olduğu bildirilmişti. Bu bonservis bedelini yüksek potansiyelli bir yedek için yeniden yatırıma dönüştürmeleri kaçınılmaz görünüyor; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması dikkat çekiyor, ancak bu ayrı bir transfer olur. Zaten stoper seçenekleri bakımından çok da zayıf değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadrolarında bulunuyor, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Brighton döneminde Van Hecke ile birlikte çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin açıkça yön verdiği bir transfer, ancak Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya kandırıldığı hissine kapılmamak zor. Üstelik oyuncu güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzereydi. Onun kalibresinde bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında bir bedelle tamamlanması beklenirdi, ancak Brighton’ın ne kadar zorlu pazarlık yaptığı biliniyor ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ile Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero’nun çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılması neredeyse kesin gibi görünüyor, diğer stoper Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. Yine de Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış bir savunmacı alıyor; 26 yaşındaki oyuncu henüz zirvesine ulaşmadı, iyi bir pasör ve takımın uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettiği mücadele gücü ile liderlik özelliklerine sahip. Hollanda millî takım oyuncusu, bonservissiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu transfer fazlasıyla mantıklı. Görünüşe göre Amex’te kalışını uzatmayacağını net biçimde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir adım yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, kendisiyle ilgili bildirilen ilgiyi somutlaştırdı; dolayısıyla sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, ancak kulüp ona herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyor. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak biliyor olacaktır ve bu da onun takıma hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra büyük ihtimalle bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket iç saha sezonunun ardından artık gidecek tek yön gerçekten yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile oluşturacağı ortaklık çok güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli veriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna’nın geçen yaz sadece 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibi Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle her zaman eli kolu bağlı bir durumdaydı. Bu da 40 milyon euroluk (£34,5m/$45m) serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor, yine de 15 milyon euroluk (£13m/$17m) kazanç Osasuna büyüklüğündeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz’un 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından ayrılığı zaten kuvvetle muhtemeldi, serbest kalma maddesi de bonservis konusunda Osasuna’nın elini bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezip görüşmeler ileri aşamaya ulaşmış ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken araya girerek bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride uygun bir bedele dönüşebilecek bir ücret karşılığında kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, her iki kanatta ve merkezde de görev yapabiliyor; Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığı sonrası Liverpool hücum hattında oluşan büyük boşluğun ardından takıma çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Savunmada da çok çalışan, direkt ve süratli bir hücumcu olan 22 yaşındaki oyuncu, yeni teknik direktörün bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı da düşünüldüğünde, Iraola’nın oyun tarzına ideal bir uyum gibi görünüyor. Ancak yine de genç İspanyol’un, Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek; kulübün ise bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A

    Munoz için: Hem Liverpool’un hem de Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin ilk döneminde oldukça göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden çıktıktan sonra yolu daha sonra Real Madrid’e düştü, ardından sadece bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Munoz bu kez yeni ortamında yerleşmeyi ve kendisini uzun vadeli bir yıldız olarak kabul ettirmeyi umacaktır; vatandaşı Iraola da uyum sağlamasına yardımcı olacak mükemmel teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11’de yer kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande için girişimde bulunmasının beklendiği düşünüldüğünde bu, genel üretkenliğini artırmasını gerektirebilir, ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalıdır. Not: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bonservissiz)

    Liverpool açısından: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar azalmasına izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Liverpool, onu şampiyonlukla sonuçlanan 2024-25 sezonunda gücünün zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi, ancak Fransız oyuncu berbat bir bireysel sezonun ardından sonunda bonservissiz ayrıldı. Mevcut durumda, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen aylar boyunca uzayıp giden yıpratıcı görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildirilen rakama, gelişigüzel geçen ve bir dizi dikkat çekici hatayla bölünen bir sezonun ortasında boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından potansiyel yedekler olarak Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet'yi şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının devasa bir israfıydı. Not: D

    Real Madrid açısından: O halde muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik maaşları verecek; bu da bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğuna bakıldığında bir risk anlamına geliyor. Geçen yıl kasım ayında Real Madrid'in oyuncuya olan ilgisini sona erdirmeye karar verdiğinin bildirildiğini hatırlamakta fayda var ki bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu gününde iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen mevkiindeki oyuncular için zirve yıllarına hâlâ ulaşmış değil. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulmasına fiilen kumar oynuyor ve kulüp için sorunlu bir bölgeye nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan oldukça uzak ve bu transfer, taraftarlar ve medya nezdinde Real Madrid üzerindeki yoğun baskı göz önüne alındığında çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate açısından: Bu durumun açık ara en büyük kazananı, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanan Konate. Ancak Huijsen'in yanında muhtemel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi bir kazan atmosferinde, Anfield'daki son sezonuna damga vuran türde hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Madrid'e bonservissiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erkenden yeniden yakalayabilirse, Jose Mourinho'nun yenilenen Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip. Yine de bunun üstesinden gelip gelemeyeceği hiç de garanti değil. Not: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, çok basit şekilde, Premier League'de oynamış en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahasıydı ve Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz oyuncusuydu. Katalan teknik adamın onu bu kadar çok sevmesinin ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de noktalamasını umuyordu ancak bu, bir süredir yaklaşan bir ayrılıktı. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil ama dokuz yıllık mükemmel hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de becerisi, zekâsı ve belki de her şeyden çok kişiliği, City'de ciddi şekilde özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden. Real Madrid, sadece bonservissiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'ya da imzası konusunda çalım attı. Aylardır süren spekülasyonların ardından, hatta Bernardo'nun bizzat yorum yaptığı bazı iddialar sonrasında, Camp Nou'ya transferi kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi, belli ki her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan bu oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız şekilde geride kaldı ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi. Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal rol model; Mourinho'nun oyuncularından ne istediğinin vücut bulmuş hali, yetenek ile mücadele gücünün kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real'in Portekiz milli oyuncusu için Barca'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir istediği İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola, defalarca onu Etihad'da bir sezon daha geçirmeye ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını sonunda elde edecek. Kabul etmek gerekir ki Madrid zor bir dönemden geçiyor; İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barca'ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine taşımasına yardımcı olmak, hiç kuşkusuz onun benimsediği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da belirttiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan bakıldığında eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir nebze üzücü ama Bernardo, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric'i örnek alarak, 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayacak tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'a, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea adına biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de kulübe geldikten sonra iyi başlamasa da Maviler için kilit bir savunma figürüne dönüştü, bu yüzden zarar edilerek ayrıldığını görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde kendi mevkisinde dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80 milyon) karşılığında transfer ettiğinde ilk etapta kesinlikle fazla ödeme yaptı ve oyuncunun perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verdikten sonra £52 milyon ($69 milyon) gibi bir bonservis geri kazanmakla muhtemelen memnun olacaktır. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca tecrübe açısından ciddi eksikleri bulunan kadronun en deneyimli isimlerinden birinden yoksun kalması anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid erken transfer dönemindeki hamlelerine sürpriz bir imzayla başladı. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol beke büyük para harcadı, ancak bu durum yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için de kesenin ağzını açmalarına engel olmadı. €60 milyonluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için çok yüksek ve son aylarda formunda bir miktar düşüş yaşayan bir oyuncudan yatırımlarının anında karşılığını almalarını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun kaç yıl daha üst düzey katkı verebileceğini gerçekçi olarak ne kadar süreyle bekleyebilir? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real ayrıca yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte artık dört A takım sol bekiyle karşı karşıya, dolayısıyla gidenler konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Bu hamlenin asıl kazananının Cucurella olduğu şüphesiz; savrulan bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. BlueCo’nun Stamford Bridge’de işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğrayan savunmacının İspanya’ya dönmek istediği geniş çapta bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Bu nedenle anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması da şaşırtıcı değil; Real Madrid kapısını çaldığında Cucurella’nın muhtemelen hemen evet dediği varsayılabilir. Görünüşe göre Mourinho tarafından özellikle istendiği için, Portekizlinin ilk 11’inde Carreras’ın zaman zaman yer alıp çıkması beklenirken kendisini kilit bir oyuncu olarak kabul ettirme şansı da yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da hesaba katılırsa, Bernabeu tribünlerinin kötü şöhretli sabırsız taraftarlarının tepkisini üzerine çekmemek için hemen katkı vermesi gerekiyor. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon sterline transfer edilerek Jurgen Klopp döneminin kilit figürlerinden biri olmuş, kulüp tarihinin en iyi transferleri arasında rahatlıkla yer alabilecek bir isimdi ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncu için yaşın etkisini göstermeye başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i kadroya katarak onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçmesinin nedeni de buydu. Hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi, Robertson'ı kış transfer döneminde satacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam anlamıyla uyum sağlayamamış olması. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesi, mücadeleci yapısı ve karakterinin Merseyside'da ciddi şekilde özleneceği çok net biçimde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs, ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştı, ancak bunun tam olarak neden yapıldığını anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksikliği olduğu açıktı ama sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı, ancak Spurs'ün hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı yönündeydi ve gerçekten de yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına yardımcı olabilirdi. Serbest statüde gecikmeli olarak gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın Robertson'a mutlaka ihtiyaç duyduğu hissi hâlâ oluşmuş değil. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştıran bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir bir durumdu. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercih konumuna düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu. Görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor. Ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir noktada yeni sözleşme teklif etmedi. Bununla birlikte, Spurs dışında da seçenekleri vardı; Juventus'un, İskoçya kaptanını kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında olduğu söyleniyordu. Bu nedenle sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeye karar vermesi biraz garip görünüyor. Yine de De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirebilecek kapasiteye tartışmasız şekilde sahip olduğu düşünüldüğünde, Robertson şimdi Tottenham'ı ocak ayına göre daha cazip bir seçenek olarak görebilir. Buna rağmen, Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından gerçekten çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle için: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için var gücüyle mücadele etti, ardından da gecikmeli olarak Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe ve oyuncularına hiç yardımcı olmadı. Newcastle da bu nedenle, huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücum oyuncusu, ancak ne kulüp ne de milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette Newcastle için asıl mesele şimdi bu parayı akıllıca kullanmak, çünkü Isak'tan gelen geliri tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de hiç daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i 12. sırada bitirmesi, buna bir de Gordon'ın St. James' Park'ta Isak'ın ardından çıkış yolunu seçme isteğinin eklenmesi, giderek daha da ilgisiz hâle gelen Suudi Arabistanlı sahipler altında Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda iyi belgelenmiş sorunları nedeniyle uzun süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden sonunda işlerini yoluna koyduktan sonraki ilk hamlelerinin Gordon için €80m harcamak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu elbette faydalı bir takviye olacaktır. Hücum üçlüsünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi; dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Doğru, Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedeli daha olumlu gösterebilir; ayrıca bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, üstelik yarısı da penaltıdan. Premier League'deki son 60 maçında attığı 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranına dair çok daha iyi bir gösterge. Dolayısıyla Gordon'ın bir kanat oyuncusundan Flick'in istediklerini Rashford'dan daha yüksek ihtimalle verecek olması ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olması bir yana, başka yerlerde daha iyi fırsatlar vardı; bu da Barca'nın yine akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi gibi. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça gözünü diktiği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile daha önce anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca başlangıçta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden geri adım attı ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi, 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservisini haklı çıkarmak için muazzam baskı altında olacak; çünkü Barca, yedek bir oyuncu için €80m ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de başlamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu, Barca'daki ilk sezonunda toplamda 28 gol katkısı yapmasına rağmen şimdi Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal ile birlikte sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle