Arsenal için: Arsenal'ın Jesus'u dört yıl önce Manchester City'den 45 milyon £ karşılığında transfer ettiği düşünüldüğünde, bu anlaşma kağıt üzerinde çok iyi görünmüyor. Ancak gelecek yaz onu bedelsiz kaybetmek yerine peşin olarak yaklaşık 10 milyon £ kazanmak çok daha iyi. Barcelona'nın, yaşı ve sakatlık geçmişi ortadayken Jesus için geç bir hamle yapmaya neden karar verdiğini anlamak zor ve Arsenal da bu fırsatı hemen değerlendirmek zorundaydı. 29 yaşındaki oyuncu, Mikel Arteta'nın hücum planlarında Kai Havertz ve Viktor Gyokeres'in oldukça gerisine düşmüştü, ancak yine de kulübe haftalık 265.000 £ maaş yükü getirdiği bildiriliyordu. Artık bu maaş bütçeden çıktığına göre, Arsenal'ın son tarih öncesinde bir santrfor daha alma ihtimali için elinde ekstra alan var. Gerçi şu anda Atletico Madrid'in Julian Alvarez'inin kapıdan girecek isim olması pek olası görünmüyor. Jesus'un çok yönlülüğünü kaybetmek küçük bir darbe, ancak onun Arsenal için kilit oyuncu olarak görülmeyeli uzun zaman oldu. Sakatlıklar, tam potansiyeline ulaşmasını engelledi ve Arsenal taraftarlarının büyük bölümü ayrılığı karşısında kayıtsız kalacaktır. Brezilyalı oyuncunun bir Premier League rakibine değil de yurt dışına gönderilmesi de ayrıca bir artı. Not: A

Barça için: Beş kez Premier League şampiyonluğu yaşamış bir oyuncuyu sadece 15 milyon € karşılığında kadroya katmak, İspanya şampiyonu için düşük riskli bir hamle. Jesus, Hansi Flick'in hücum hattının her bölgesinde oynayabilecek kadar esnek bir oyuncu ve Barcelona teknik direktörü onun topsuz oyunda ne kadar çalıştığını sevecektir. Ancak Jesus, kulübün bir numaralı hedefi Alvarez'e kıyasla heyecan uyandırmayan bir alternatif. Brezilya milli takım oyuncusunun yeteneği hiçbir zaman sorgulanmadı, ancak vücudu artık yıllardır ona sorun çıkarıyor. Jesus'a her hafta birden fazla maçta ilk 11'de güvenilemez, bunları tamamlaması ise çok daha zor. Son üç sezonda Premier League'de 58 maçta sadece 10 gol atabildiği düşünüldüğünde, Robert Lewandowski ile aynı golcülük seviyesine yaklaşması bile söz konusu değil. Flick'in yine de Raphinha, Karim Adeyemi ve Anthony Gordon gibi isimleri düzenli olarak 9 numara pozisyonunda döndürmesi gerekecek, çünkü Jesus ne yeterince dayanıklı ne de hücumun ana adamı olacak kadar acımasız. Bu, iyi düşünülmemiş, çaresizce yapılmış bir hamle gibi hissettiriyor ve Jesus'un Barça kadrosu için hesaplı bir takviye olduğunu kanıtlaması şaşırtıcı olur. Not: D

Jesus için: Barça, Jesus'a bir yıl uzatma opsiyonuyla birlikte iki yıllık sözleşme verdi ve o da kendisini dünyanın en şanslı adamı gibi hissediyor olmalı. Palmeiras altyapısından yetişen oyuncu, 2026 Dünya Kupası için Brezilya kadrosuna girmeye hiçbir zaman yaklaşamamış olmasıyla da görüldüğü üzere zirvesini çoktan geride bıraktı ve 2024'ten bu yana Arsenal'da yan rol oyuncusuydu. Jesus bu fırsatı hak etmedi, ama bunu umursamayacaktır. Bu işin yürüme ihtimali var, çünkü La Liga Premier League kadar fiziksel açıdan zorlayıcı değil, o Flick'in tipik bir santrfor profilinə uyuyor ve uyum sürecini hızlandırmasına yardımcı olacak vatandaşı Raphinha da yanında. Camp Nou'da, Emirates'te olduğundan çok daha sık süre alacak, bu da onun özgüvenini ve potansiyel olarak gol vuruşlarındaki becerisini yeniden kazanmasına imkan tanıyacak. Üstelik omuzlarında büyük bir bonservis bedelinin baskısı da olmayacak, dolayısıyla heyecan verici bir futbol oynayan bu takımda özgürce ve yüzünde gülümsemeyle oynayabilmeli. Şu anda Avrupa'da Arsenal'ın önünde muhtemelen sadece Barcelona ve Paris Saint-Germain var ve Jesus, Katalonya'da sonunda CV'sine bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyası ekleyebileceğine inanacaktır. Yapması gereken tek şey sağlıklı kalmak. Not: A+

James Westwood