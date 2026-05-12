Sky'ın haberine göre, FC Porto 37 yaşındaki Polonyalı oyuncuyu kadrosuna katmak için somut bir ilgi gösteriyor. Henüz herhangi bir görüşme ya da anlaşma olmasa da, Portekiz'in önde gelen kulübünün Lewandowski için yapılan yarışta en azından adaylar arasında yer aldığı söyleniyor.
Barcelona'nın forvetine yeni bir talip: Robert Lewandowski'ye dair büyük bir transfer sürprizi mi geliyor?
Forvetin Barça ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor; bu durumda transfer ücreti ödemeden transfer edilebilir. Ne Katalanlar ne de Lewandowski bir yıl daha kalmayı kategorik olarak reddetmemiş olsa da, son haftalarda ayrılacağına dair işaretler giderek arttı.
Bu arada, ilgilenen kulüplerin sayısı az değil. Son zamanlarda transferin favorileri olarak gösterilen iki Serie A kulübü Juventus Torino ve AC Milan'ın yanı sıra, ABD'nin MLS ligi ve Suudi Arabistan'daki kulüpler de Lewandowski'yi yakından takip ediyor.
Lewandowski, geleceğiyle ilgili kararını vermek için biraz daha zaman ayırmak istiyor
Forvet oyuncusu ise her zaman temkinli davranmış ve geleceği hakkında henüz bir karar vermediğini vurgulamıştı. FC Barcelona’nın şampiyonluk kutlamaları sırasında yaptığı açıklamada, “Kesinlikle çeşitli seçenekler ortaya çıkana kadar bekleyeceğim ve sonra kendim ve ailem için en iyisinin ne olduğuna karar vereceğim” dedi.
37 yaşındaki oyuncu, Polonya televizyon kanalı Eleven Sports'a verdiği röportajda en azından biraz daha somut konuştu. Gelecekte "daha küçük bir ligde" oynamayı da düşünebileceğini belirtti. "Neredeyse 38 yaşındayım, ama kendimi iyi hissediyorum ve bunu değerlendiriyorum."
Barcelona teknik direktörü Hansi Flick yönetiminde Lewandowski, halen devam eden sezonda düzenli olarak forma giydi ve hatta ara sıra ilk 11'de yer aldı. 43 maçta 2.200 dakikadan biraz fazla süre alırken 18 gol ve 4 asistle oldukça iyi bir performans sergiledi.