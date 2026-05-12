Forvetin Barça ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor; bu durumda transfer ücreti ödemeden transfer edilebilir. Ne Katalanlar ne de Lewandowski bir yıl daha kalmayı kategorik olarak reddetmemiş olsa da, son haftalarda ayrılacağına dair işaretler giderek arttı.

Bu arada, ilgilenen kulüplerin sayısı az değil. Son zamanlarda transferin favorileri olarak gösterilen iki Serie A kulübü Juventus Torino ve AC Milan'ın yanı sıra, ABD'nin MLS ligi ve Suudi Arabistan'daki kulüpler de Lewandowski'yi yakından takip ediyor.