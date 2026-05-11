Goal.com
CanlıBiletler
Live Scores, Stats, and the Latest News
Robert LewandowskiGetty Images
Donny Afroni

Çeviri:

Barcelona'nın forveti Robert Lewandowski, sözleşmesinin sona ermesinden önce son gelişmeleri paylaşırken, MLS ile ilgili söylentiler üzerine "alt liglere" transfer olmaya açık olduğunu itiraf etti

R. Lewandowski
ABD 1
Barcelona
La Liga

Robert Lewandowski, bu yaz Barcelona'dan ayrılırsa "alt liglerde" oynamayı düşünebileceğini itiraf etti. Pazar günü Barça ile üst üste ikinci La Liga şampiyonluğunu kutlayan Polonyalı forvet, sezon sonunda sözleşmesi sona erdiğinde MLS'e transfer olabileceği yönünde haberlere konu oluyor.

  • Alt lige açılan kapı

    Barça'nın Real Madrid'i mağlup etmesinin ardından düzenlenen şampiyonluk kutlamaları sırasında Lewandowski, Camp Nou'daki günlerinin sona eriyor olabileceğini saklamadı. Polonya televizyon kanalı Eleven Sports'a konuşan tecrübeli forvet, fiziksel olarak daha az yorucu bir ligde yeni bir sayfa açma fikrinin masadaki gerçek bir olasılık olduğunu itiraf etti.

    "Daha alt bir ligde bir seçenek olabilir. Neredeyse 38 yaşındayım ama fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden bunu düşünüyorum. Artık oynamak ve hayatın tadını çıkarma zamanının geldiği olasılığını göz önünde bulundurmalıyım. Belki bu seçenek ortaya çıkar ve ben bunu göz ardı etmiyorum," diye açıkladı Lewandowski, ki kendisi daha önce defalarca ABD'deki Chicago Fire gibi takımlarla anılmıştı.

    • Reklam
  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Sözleşme için geri sayım

    Lewandowski'nin gelecek sezon da Blaugrana forması giyip giymeyeceği belirsizliğini korurken, kendisine maaşında kesintiye gidilmek kaydıyla sözleşme uzatımı teklif edildiği bildiriliyor.

    "Sonbaharda ne yapacağım? Bilmiyorum. Sözleşmemde 51 günüm kaldığını yeni öğrendim, yani hala vaktim var. Birkaç teklif daha dinleyip karar vereceğim," dedi.

  • Başarılı bir kariyerin gururu

    Clásico maçına yedek kulübesinde başlayan Lewandowski, bu fırsatı değerlendirerek yıllar boyunca kazandığı etkileyici kupa koleksiyonunu değerlendirdi. Eski Borussia Dortmund ve Bayern Münih yıldızı için şampiyonluklar kazanmak, kendisine hem kişisel hem de mesleki tatmin sağlayan bir alışkanlık haline geldi. Lewandowski, "Toplamda 14 şampiyonluk kazandım, her kulüpte şampiyon oldum; bu beni çok etkiliyor ve bununla gurur duyuyorum," diye vurguladı.

  • Szczesny Lewandowski BarcellonaGetty Images

    Lewandowski'nin Szczesny'ye verdiği yanıt

    Son olarak Lewandowski, vatandaşı ve Barcelona takım arkadaşı Wojciech Szczesny’nin, profesyonel futboldan emekli olup başka kariyer seçeneklerini değerlendirmesini öneren son tavsiyesini sakinlikle karşıladı. Gülümseyen Barça’nın 9 numarası, hâlâ kendisinde bolca enerji olduğunu ve emekliliğin yakın gelecekteki planları arasında yer almadığını açıkça belirtti.

    "Wojtek'in nasıl biri olduğunu bilirsiniz: bugün bir şey söyler, yarın başka bir şey söyler. Sabahları ağrılarla uyanmıyorum. Bulunduğum yerden memnunum ve bundan keyif alıyorum. Ne olacağını göreceğiz, ama kesin olan şey, oynamaya devam edeceğim," diye konuştu Polonyalı forvet.

La Liga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Barcelona crest
Barcelona
BAR