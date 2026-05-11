Barcelona'nın forveti Robert Lewandowski, sözleşmesinin sona ermesinden önce son gelişmeleri paylaşırken, MLS ile ilgili söylentiler üzerine "alt liglere" transfer olmaya açık olduğunu itiraf etti
Alt lige açılan kapı
Barça'nın Real Madrid'i mağlup etmesinin ardından düzenlenen şampiyonluk kutlamaları sırasında Lewandowski, Camp Nou'daki günlerinin sona eriyor olabileceğini saklamadı. Polonya televizyon kanalı Eleven Sports'a konuşan tecrübeli forvet, fiziksel olarak daha az yorucu bir ligde yeni bir sayfa açma fikrinin masadaki gerçek bir olasılık olduğunu itiraf etti.
"Daha alt bir ligde bir seçenek olabilir. Neredeyse 38 yaşındayım ama fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden bunu düşünüyorum. Artık oynamak ve hayatın tadını çıkarma zamanının geldiği olasılığını göz önünde bulundurmalıyım. Belki bu seçenek ortaya çıkar ve ben bunu göz ardı etmiyorum," diye açıkladı Lewandowski, ki kendisi daha önce defalarca ABD'deki Chicago Fire gibi takımlarla anılmıştı.
Sözleşme için geri sayım
Lewandowski'nin gelecek sezon da Blaugrana forması giyip giymeyeceği belirsizliğini korurken, kendisine maaşında kesintiye gidilmek kaydıyla sözleşme uzatımı teklif edildiği bildiriliyor.
"Sonbaharda ne yapacağım? Bilmiyorum. Sözleşmemde 51 günüm kaldığını yeni öğrendim, yani hala vaktim var. Birkaç teklif daha dinleyip karar vereceğim," dedi.
Başarılı bir kariyerin gururu
Clásico maçına yedek kulübesinde başlayan Lewandowski, bu fırsatı değerlendirerek yıllar boyunca kazandığı etkileyici kupa koleksiyonunu değerlendirdi. Eski Borussia Dortmund ve Bayern Münih yıldızı için şampiyonluklar kazanmak, kendisine hem kişisel hem de mesleki tatmin sağlayan bir alışkanlık haline geldi. Lewandowski, "Toplamda 14 şampiyonluk kazandım, her kulüpte şampiyon oldum; bu beni çok etkiliyor ve bununla gurur duyuyorum," diye vurguladı.
Lewandowski'nin Szczesny'ye verdiği yanıt
Son olarak Lewandowski, vatandaşı ve Barcelona takım arkadaşı Wojciech Szczesny’nin, profesyonel futboldan emekli olup başka kariyer seçeneklerini değerlendirmesini öneren son tavsiyesini sakinlikle karşıladı. Gülümseyen Barça’nın 9 numarası, hâlâ kendisinde bolca enerji olduğunu ve emekliliğin yakın gelecekteki planları arasında yer almadığını açıkça belirtti.
"Wojtek'in nasıl biri olduğunu bilirsiniz: bugün bir şey söyler, yarın başka bir şey söyler. Sabahları ağrılarla uyanmıyorum. Bulunduğum yerden memnunum ve bundan keyif alıyorum. Ne olacağını göreceğiz, ama kesin olan şey, oynamaya devam edeceğim," diye konuştu Polonyalı forvet.