Barça'nın Real Madrid'i mağlup etmesinin ardından düzenlenen şampiyonluk kutlamaları sırasında Lewandowski, Camp Nou'daki günlerinin sona eriyor olabileceğini saklamadı. Polonya televizyon kanalı Eleven Sports'a konuşan tecrübeli forvet, fiziksel olarak daha az yorucu bir ligde yeni bir sayfa açma fikrinin masadaki gerçek bir olasılık olduğunu itiraf etti.

"Daha alt bir ligde bir seçenek olabilir. Neredeyse 38 yaşındayım ama fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum, bu yüzden bunu düşünüyorum. Artık oynamak ve hayatın tadını çıkarma zamanının geldiği olasılığını göz önünde bulundurmalıyım. Belki bu seçenek ortaya çıkar ve ben bunu göz ardı etmiyorum," diye açıkladı Lewandowski, ki kendisi daha önce defalarca ABD'deki Chicago Fire gibi takımlarla anılmıştı.