Barcelona'nın forveti Robert Lewandowski, AC Milan ve Juventus'la ilgili bedelsiz transfer söylentilerine tepki gösterdi; bu gelişmeleri izleyenler arasında ABD Milli Takımı'nın yıldızları Christian Pulisic ve Weston McKennie de yer alıyor
Polonya'nın simgesinin geleceği belirsiz
Lewandowski, Barcelona ile olan mevcut sözleşmesinin son haftalarına girmesiyle kariyerinin dönüm noktasında bulunuyor. Tecrübeli forvetin bu sezon tüm turnuvalarda 17 gol atmasına (bunların 12’si La Liga’da) rağmen, Katalan kulübü 30 Haziran’dan sonraki geleceğini henüz garanti altına alamadı. Juventus, yıllık 6 milyon avroluk net maaş teklifi ile en ciddi talip olarak öne çıkarken, AC Milan ise oyuncunun sessizliği karşısında artan hayal kırıklığına rağmen gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.
Serie A tartışmalarına gizemli yanıt
37 yaşındaki oyuncu, Polonyalı içerik üreticisi Latwogang'ın ev sahipliğinde Cancer Fighters Foundation yararına düzenlenen bir yardım yayını sırasında bu spekülasyonlara değindi. Yayın büyük ilgi gördü; AC Milan'dan Pulisic ve Juventus'tan McKennie de Polonyalı oyuncunun Serie A'daki transfer söylentilerine vereceği tepkiyi merakla bekleyenler arasındaydı. Tercihinin Juventus mu yoksa Milan mı olduğu sorulduğunda Lewandowski, yakında yapılacak bir açıklamaya işaret ederek şakacı bir tavır sergiledi: "Biliyor musunuz... Yakında konuşacağız."
Yönetim kademesine geçiş yok
Bir sonraki kulübü henüz belirsizliğini korurken, Lewandowski futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe geçme ihtimalini tamamen reddetti. Golcü forvet, sporun zirvesinde geçirdiği onca yılın ardından teknik direktörlüğün getirdiği büyük baskının kendisine cazip gelmediğini itiraf etti. Saha dışındaki geleceği ve teknik direktör olmak yerine hayatın diğer yönlerine odaklanmayı tercih etme nedenlerini değerlendiren Lewandowski, “Teknik direktörlük çok zor bir iş” diye ekledi.
Şampiyonluk yarışı, nihai kararın öncesinde
Lewandowski’nin öncelikli hedefi La Liga şampiyonluğunu garantilemek olmaya devam ediyor; ligin bitmesine sadece altı maç kala Barcelona, Real Madrid’in dokuz puan önünde liderliğini sürdürüyor. Ligde attığı 12 gol hayati öneme sahip oldu ve İtalya’ya serbest oyuncu olarak transfer olmaya karar vermesi halinde, bir ulusal kupa bu serüvene yakışır bir son oluşturacaktır. İspanya’daki sezonun sona ermesinin ardından nihai kararın verilmesi bekleniyor; efsanevi forvetin potansiyel destinasyonları arasında Torino veya Milano yer alıyor.