Barcelona'nın forveti Robert Lewandowski, AC Milan ve Juventus'la ilgili bedelsiz transfer söylentilerine tepki gösterdi; bu gelişmeleri izleyenler arasında ABD Milli Takımı'nın yıldızları Christian Pulisic ve Weston McKennie de yer alıyor

Lewandowski, Barcelona ile olan mevcut sözleşmesinin son haftalarına girmesiyle kariyerinin dönüm noktasında bulunuyor. Tecrübeli forvetin bu sezon tüm turnuvalarda 17 gol atmasına (bunların 12’si La Liga’da) rağmen, Katalan kulübü 30 Haziran’dan sonraki geleceğini henüz garanti altına alamadı. Juventus, yıllık 6 milyon avroluk net maaş teklifi ile en ciddi talip olarak öne çıkarken, AC Milan ise oyuncunun sessizliği karşısında artan hayal kırıklığına rağmen gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.