Setién, Barcelona'ya gelişini çevreleyen koşullarla ilgili en şaşırtıcı detaylardan birini açıkladı ve Katalan kulübüyle anlaşmasından yalnızca birkaç gün önce bir Mısır kulübüne katılmanın eşiğinde olduğunu belirtti.

Teknik direktör o dönemde takımsızdı; kendisini önceki aylar boyunca birçok teklifi reddetmek zorunda bırakan bir sağlık sorununu atlatmıştı. İşte bu koşullarda, Mısır'daki bir kulübü satın almakla ilgilenen bir iş insanından teklif aldı.

Setién o anı hatırlayarak şöyle dedi: "Bana son derece büyük bir para teklif ettiler."

Teklif onu o kadar ikna etti ki, teknik ekibiyle birlikte Mısır'a seyahat ayarlamalarına başlamıştı bile.

Şöyle açıkladı: "Gerçekten gidecektim, çünkü bu, yaşadığım sağlık sorununu atlattıktan hemen sonra oldu ve bana yeniden antrenörlüğe dönmek için harika bir fırsat gibi göründü."

Şunları ekledi: "Teknik ekibimin üyelerini aradım, eve telefon ettim ve onlara birkaç aylığına, sezon sonuna kadar Mısır'a gideceğimizi söyledim. Takım sekizinci ya da yedinci sıradaydı ve bizim Afrika Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız gerekiyordu. Kendi kendime dedim ki: Tamam, bu takımlardan biriyle Mısır'da 5 ay geçirmek özel bir deneyim olacak."

Devam etti: "Hazırlanmış bir uçağımız, oraya seyahat etmek için kiralanmış özel bir uçağımız bile vardı. İmzalamıştık bile; nihai sözleşmeyi değil ama sözleşme tamamen hazırlanmış ve kaleme alınmıştı."

Ancak iş insanının, inceleme ve denetim süreci sırasında tespit edilen sorunların ardından kulübü satın almama kararı almasıyla her şey çöktü. Aynı zamanda, Quique Setién'e danışmanlık yapan kişiler, Barcelona'yı çalıştırma fırsatını yakalama ihtimali nedeniyle Mısır'a gitmemesi gerektiğinde ısrar ediyordu.

Şöyle açıkladı: "Beni arayıp şöyle diyorlardı: Mısır'a gitme, çünkü Barcelona ile bir sözleşme imzalayabilirsin. Ben de onlara şöyle cevap veriyordum: Ama Barcelona'ya nasıl imza atarım? Barcelona'yı çalıştıracak ne yaptım ki?"

Quique Setién, bu ihtimali ciddiye almıyordu; antrenör koltuğuna dönmek için bir fırsat olduğuna ikna olmuş halde Mısır macerasını kabul etmeye meyilliydi. Ancak transferin tökezlemesinin ardından olaylar hızlandı.

Şöyle dedi: "3 gün sonra beni arayıp şöyle dediler: Hazırlan ve uçağa bin, çünkü bu akşam Barcelona ile bir sözleşme imzalayacaksın. İşte o zaman Barcelona'ya gittim ve kulübe imza attım."

Şunları ekledi: "Barcelona'ya imza attığında, oraya varırsın ve orasının hiçbir şey yapmak zorunda olmadığın tek yer olduğunu görürsün."

Bunun basit bir sebebi olduğunu açıkladı: Barcelona oyuncuları yıllardır oyunda belirli ilkeler doğrultusunda çalışmaya alışkındı.