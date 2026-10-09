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Barcelona'nın eski teknik direktörü: Futbolu anlamayan oyuncular çalıştırdım, Mısır Ligi'ne de çok yakındım

Q. Setien
La Liga
Barcelona
Premier Lig
İspanya
Mısır

Barcelona'da kendim gibi değildim

Teknik direktör Quique Setien, Barcelona ile yaşadığı tecrübenin kariyerinin en zor dönemlerinden biri olduğunu gizlemiyor.

Sport gazetesi, Quique Setien'in "Gol atan kazanır" podcast'inde yaptığı uzun bir röportajda verdiği açıklamaları yayımladı.

Setien, Barcelona'da hiçbir zaman gerçek kişiliğiyle ortaya çıkamadığını, önceki tecrübeleri boyunca kurduğu kişisel ve profesyonel ilişkilerin doğasını Katalan takımının soyunma odasına taşıyamadığını söyledi.

Şöyle devam etti: "Barcelona'da kendim gibi değildim; ya bunu yapamadım ya da nasıl yapacağımı bilemedim. Cevap bu. Kendim değildim çünkü ben böyle biri değilim. Belirli bir kişiliğim vardı ve o döneme ait fotoğraflarıma baktığımda kendimi tanıyamıyorum."

Sözlerine şöyle devam etti: "Real Betis'ten geldim ve kulüpten ayrılmam için pek çok talebin olduğu bir ortamda ayrıldığım doğru, ama soyunma odasındaki günlük hayat olağanüstüydü."

Barcelona tecrübesinin tadını istediği kadar çıkaramadığını, ayrıca koronavirüs salgınının da işleri daha da karmaşık hale getirdiğini vurguladı. Yaşanan her şeye rağmen Quique Setien, Barcelona'nın teklifini kabul etmekten asla pişmanlık duymadığını belirtti.

Setien, Barcelona'da bulunduğu dönemde Lionel Messi'ye bizzat, kariyerinin büyük bir bölümü boyunca onu izlemekten ne kadar keyif aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Kantabria kökenli teknik direktör şöyle dedi: "Messi'ye bir keresinde şunu söylemiştim: Hayatımın 14 yılını, seni oynarken izleyebilmek için Barcelona maçlarının tarihini bekleyerek geçirdim."

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    Mısır kulüplerinden birine katılmanın eşiğindeydim

    Setién, Barcelona'ya gelişini çevreleyen koşullarla ilgili en şaşırtıcı detaylardan birini açıkladı ve Katalan kulübüyle anlaşmasından yalnızca birkaç gün önce bir Mısır kulübüne katılmanın eşiğinde olduğunu belirtti.

    Teknik direktör o dönemde takımsızdı; kendisini önceki aylar boyunca birçok teklifi reddetmek zorunda bırakan bir sağlık sorununu atlatmıştı. İşte bu koşullarda, Mısır'daki bir kulübü satın almakla ilgilenen bir iş insanından teklif aldı.

    Setién o anı hatırlayarak şöyle dedi: "Bana son derece büyük bir para teklif ettiler."

    Teklif onu o kadar ikna etti ki, teknik ekibiyle birlikte Mısır'a seyahat ayarlamalarına başlamıştı bile.

    Şöyle açıkladı: "Gerçekten gidecektim, çünkü bu, yaşadığım sağlık sorununu atlattıktan hemen sonra oldu ve bana yeniden antrenörlüğe dönmek için harika bir fırsat gibi göründü."

    Şunları ekledi: "Teknik ekibimin üyelerini aradım, eve telefon ettim ve onlara birkaç aylığına, sezon sonuna kadar Mısır'a gideceğimizi söyledim. Takım sekizinci ya da yedinci sıradaydı ve bizim Afrika Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız gerekiyordu. Kendi kendime dedim ki: Tamam, bu takımlardan biriyle Mısır'da 5 ay geçirmek özel bir deneyim olacak."

    Devam etti: "Hazırlanmış bir uçağımız, oraya seyahat etmek için kiralanmış özel bir uçağımız bile vardı. İmzalamıştık bile; nihai sözleşmeyi değil ama sözleşme tamamen hazırlanmış ve kaleme alınmıştı."

    Ancak iş insanının, inceleme ve denetim süreci sırasında tespit edilen sorunların ardından kulübü satın almama kararı almasıyla her şey çöktü. Aynı zamanda, Quique Setién'e danışmanlık yapan kişiler, Barcelona'yı çalıştırma fırsatını yakalama ihtimali nedeniyle Mısır'a gitmemesi gerektiğinde ısrar ediyordu.

    Şöyle açıkladı: "Beni arayıp şöyle diyorlardı: Mısır'a gitme, çünkü Barcelona ile bir sözleşme imzalayabilirsin. Ben de onlara şöyle cevap veriyordum: Ama Barcelona'ya nasıl imza atarım? Barcelona'yı çalıştıracak ne yaptım ki?"

    Quique Setién, bu ihtimali ciddiye almıyordu; antrenör koltuğuna dönmek için bir fırsat olduğuna ikna olmuş halde Mısır macerasını kabul etmeye meyilliydi. Ancak transferin tökezlemesinin ardından olaylar hızlandı.

    Şöyle dedi: "3 gün sonra beni arayıp şöyle dediler: Hazırlan ve uçağa bin, çünkü bu akşam Barcelona ile bir sözleşme imzalayacaksın. İşte o zaman Barcelona'ya gittim ve kulübe imza attım."

    Şunları ekledi: "Barcelona'ya imza attığında, oraya varırsın ve orasının hiçbir şey yapmak zorunda olmadığın tek yer olduğunu görürsün."

    Bunun basit bir sebebi olduğunu açıkladı: Barcelona oyuncuları yıllardır oyunda belirli ilkeler doğrultusunda çalışmaya alışkındı.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP

    Sarabia krizi Bernabeu'da: Bazı sorunlar çözülmeden kalıyor

    Quique Setién, Santiago Bernabéu'daki El Clásico maçlarından birinde Éder Sarabia'nın karıştığı olaya da değindi.

    Televizyon kameraları, dönemin Barcelona yardımcı antrenörünü bazı oyuncuları eleştirdiği sert yorumlar yaparken yakalamış, bu görüntüler geniş yankı uyandırmıştı.

    Setién, o olayın soyunma odasında zorluklara yol açtığını kabul ederek, yardımcısının tepkilerinin doğurabileceği sonuçların her zaman farkında olmadığını belirtti.

    "Deneyim eksikliği ve kişilik yapısı bazen seni kontrol edemeyeceğin durumlara sürükleyebilir ve o anda bulunduğun yerin farkında olmayabilirsin, bu doğru" dedi.

    Sözlerine şöyle devam etti: "O durum karmaşıktı ve kontrol altına alındı, ama bazı şeyler takılı kalır, bu da normaldir."

    Sarabia ile tartışmaların sık yaşandığını hatırlatan Setién, bunu iki tarafın da sürekli futbol görüşlerini paylaştığı mesleki bir ilişkinin parçası olarak gördüğünü ifade etti. Ayrıca yardımcısına, antrenörlük dünyasındaki olası geleceğiyle ilgili önemli bir ders aktarmaya çalıştığını açıkladı.

    "Ona şunu söylüyordum: Bir gün antrenör olacaksın ve görüşüne ne kadar inanırsan inan, hoşuna gitmeyen şeyleri kabullenmek zorunda kalacaksın; bu hepimizin yaşadığı bir şey" dedi.

    Bu görüş ayrılıklarına rağmen teknik direktör, Sarabia'nın teknik ekibindeki önemini savundu ve birlikte çalıştıkları yıllar boyunca her ikisinin de çok şey öğrendiğini vurguladı.

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    80 milyon euro değerinde ama futbolu anlamayan oyuncular çalıştırdım

    Setién, bazı oyuncuların yeteneklerinden ya da piyasa değerlerinden bağımsız olarak oyunun akışını okuma ve anlama kabiliyetinden söz ederken en sert açıklamalarından birini yaptı.

    "Daha önce değeri 80 milyon euro olan ama futbolu anlamayan oyuncular çalıştırdım" dedi.

    Ardından, Barcelona dönemine ait belirli bir anıyı hatırladı; o dönemde takımın bir oyuncusuyla, maçların taktiksel yönlerini okuma kabiliyetini geliştirmesine yardımcı olmak için bireysel olarak çalışıyordu.

    "Barcelona'nın bir oyuncusuyla çalıştığımı hatırlıyorum; onunla oturup maç sırasındaki performansından sahneler gösteriyordum" diye açıkladı.

    Çalışmanın, oyuncuya o anı hatırlayıp hatırlamadığını ve o esnada neden belirli bir karar aldığını sormakla başladığını belirtti.

    "Ona şöyle soruyordum: Bu pozisyonu hatırlıyor musun? O da bir şeye işaret ediyordu, ardından ona soruyordum: Burada ne yaptın? Bana cevap veriyordu: Burada risk almaya çalıştım, burada şunu şunu yaptım. Ben de ona diyordum: Peki, şimdi sahneyi izleyelim" dedi.

    Teknik direktör, sahneyi izledikten sonra oyuncuya önünde var olan alternatifleri sormaya dönüyordu.

    "Ona şöyle soruyordum: Sahanın içindeyken aklındaki fikirle kıyaslayınca şimdi bunu nasıl görüyorsun? Burada şimdi ne görüyorsun? Yapabileceğin başka ne gibi şeyler vardı?" diye ekledi.

    Bu çalışmanın amacı, küçük teknik ve taktiksel ayrıntıların bir atağın gidişatını tamamen nasıl değiştirebileceğini göstermekti.

    Setién bunu şöyle açıkladı: "Hücumda üçe karşı iki sayısal üstünlüğe sahip bir takım görebilirsin; ardından topa yapılan kötü bir temas, rakip oyunculara geri dönmeleri için yeterli zamanı verir ve bir anda durum rakibin dörde karşı üç sayısal üstünlüğüne dönüşür."

    Teknik direktör, vücudun duruşunun ya da topa yapılan ilk dokunuşun yönünün, bir gol fırsatı yaratmakla umut vadeden bir atağı heba etmek arasındaki farkı yaratabileceğini vurguladı.

    "Bu tür sahneleri bu oyunculardan birine gösterdiğinde ve onları kendisi izlediğinde, düşünmeye başlamasını sağlıyorsun. Sonra sahaya dönüyorsun ve ayrıntıları görebilme kabiliyetine sahip oyuncularda bu şeyler ortaya çıkmaya başlıyor; işte o zaman her şey sorunsuzca yürüyor" dedi.

    Setién, bu şekilde çalıştığı Barcelona oyuncusunun kimliğini açıklamadı; ancak yüksek piyasa değerine sahip oyunculara dair sözleri, röportajdaki en dikkat çekici eleştirilerden birini oluşturdu.

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