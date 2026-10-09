Teknik direktör Quique Setien, Barcelona ile yaşadığı tecrübenin kariyerinin en zor dönemlerinden biri olduğunu gizlemiyor.
Sport gazetesi, Quique Setien'in "Gol atan kazanır" podcast'inde yaptığı uzun bir röportajda verdiği açıklamaları yayımladı.
Setien, Barcelona'da hiçbir zaman gerçek kişiliğiyle ortaya çıkamadığını, önceki tecrübeleri boyunca kurduğu kişisel ve profesyonel ilişkilerin doğasını Katalan takımının soyunma odasına taşıyamadığını söyledi.
Şöyle devam etti: "Barcelona'da kendim gibi değildim; ya bunu yapamadım ya da nasıl yapacağımı bilemedim. Cevap bu. Kendim değildim çünkü ben böyle biri değilim. Belirli bir kişiliğim vardı ve o döneme ait fotoğraflarıma baktığımda kendimi tanıyamıyorum."
Sözlerine şöyle devam etti: "Real Betis'ten geldim ve kulüpten ayrılmam için pek çok talebin olduğu bir ortamda ayrıldığım doğru, ama soyunma odasındaki günlük hayat olağanüstüydü."
Barcelona tecrübesinin tadını istediği kadar çıkaramadığını, ayrıca koronavirüs salgınının da işleri daha da karmaşık hale getirdiğini vurguladı. Yaşanan her şeye rağmen Quique Setien, Barcelona'nın teklifini kabul etmekten asla pişmanlık duymadığını belirtti.
Setien, Barcelona'da bulunduğu dönemde Lionel Messi'ye bizzat, kariyerinin büyük bir bölümü boyunca onu izlemekten ne kadar keyif aldığını itiraf ettiğini açıkladı.
Kantabria kökenli teknik direktör şöyle dedi: "Messi'ye bir keresinde şunu söylemiştim: Hayatımın 14 yılını, seni oynarken izleyebilmek için Barcelona maçlarının tarihini bekleyerek geçirdim."