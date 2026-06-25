Barcelona’nın Atlético Madrid’in yıldız oyuncusu Julian Alvarez’i transfer etmek için girişimde bulunması üzerine Pedri, Alvarez hakkında samimi görüşlerini dile getirdi

Pedri’nin ölçülü açıklaması, üst düzey yöneticiler Deco ve Joan Laporta’nın bilindiği üzere son derece karmaşık bir mali ortamda yolunu bulmaya çalıştığı oldukça hassas bir dönemde geldi. Atlético’nun müzakereleri kolaylaştırmaya niyetli olmadığını ve yönetim kurulu ile kulüp arasındaki ilişkilerin hâlâ kırılgan olduğunu bilen genç orta saha oyuncusu, kasıtlı olarak siyasi gerilimi azaltmayı tercih etti.

“Ne kulübün ne de oyuncunun işlerine karışmak istemiyorum,” diye ekleyen Pedri, devam eden medya karmaşasına karşı olgun bir yaklaşım sergiledi. “Anlaşma gerçekleşirse ve transfer gerçekleşirse, o zaman aramıza hoş geldin deriz.”