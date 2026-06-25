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Barcelona’nın Atlético Madrid’in yıldız oyuncusu Julian Alvarez’i transfer etmek için girişimde bulunması üzerine Pedri, Alvarez hakkında samimi görüşlerini dile getirdi
Pedri, herkesin gözdesi olan Atlético’nun simgesi hakkında sessizliğini bozdu
Alvarez’i çevreleyen ve giderek büyüyen transfer hikayesi, Barcelona’nın ilk takımının liderlerinin dikkatini çekmiş durumda; orta sahanın ustası Pedri ise bir transfer olasılığını açıkça tartışıyor. Teledeporte’ye verdiği bir röportajda konuşan İspanya milli takım oyuncusu, Atlético Madrid’in forvetine duyduğu büyük mesleki hayranlığı gizlemedi.
Potansiyel transferle ilgili soruya yanıt veren Pedri, “Julian’ı bir oyuncu olarak çok seviyorum ve her zaman Barcelona’da en iyi oyuncuların olmasını istediğimi söylemişimdir,” diye samimi bir şekilde itiraf etti. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, heyecanını gerçekçi bir uyarıyla dengeledi ve “bunun gerçekleşmesi için pek çok şeyin olması gerekiyor” diye uyardı.
- AFP
Barcelona liderinin tutumunu stratejik bir ihtiyat yönlendiriyor
Pedri’nin ölçülü açıklaması, üst düzey yöneticiler Deco ve Joan Laporta’nın bilindiği üzere son derece karmaşık bir mali ortamda yolunu bulmaya çalıştığı oldukça hassas bir dönemde geldi. Atlético’nun müzakereleri kolaylaştırmaya niyetli olmadığını ve yönetim kurulu ile kulüp arasındaki ilişkilerin hâlâ kırılgan olduğunu bilen genç orta saha oyuncusu, kasıtlı olarak siyasi gerilimi azaltmayı tercih etti.
“Ne kulübün ne de oyuncunun işlerine karışmak istemiyorum,” diye ekleyen Pedri, devam eden medya karmaşasına karşı olgun bir yaklaşım sergiledi. “Anlaşma gerçekleşirse ve transfer gerçekleşirse, o zaman aramıza hoş geldin deriz.”
Alvarez ayrılmak istiyor
Alvarez, kulüp içindeki durumunu son derece net bir şekilde ortaya koyarak Atlético yöneticilerinden kendisini transfer listesine koymalarını kamuoyuna açıkça talep ettikten sonra, tüm transfer süreci harekete geçti. 26 yaşındaki oyuncunun, gelecek sezon Blaugrana forması giymeyi hedeflediği ve genel kanı uyarınca bir “rüya transfer” olarak görülen bu hamleyi gerçekleştirmek için son derece kararlı olduğu söyleniyor.
Alvarez için 130 milyon avroluk bir teklif hazırlayan Barcelona, Camp Nou’daki sözleşmesinin sona ermesiyle forvet hattında büyük bir boşluk bırakacak olan Robert Lewandowski’nin yerini doldurmak üzere, Dünya Kupası şampiyonu oyuncuyu transfer öncelik listesinin en başına yerleştirdi.
- Getty Images
Agüero, Alvarez’e destek veriyor
Manchester City ve Arjantin efsanesi Sergio Agüero, Álvarez’in 2026 Dünya Kupası sırasında transfer talebini kamuoyuna duyurma kararını savundu ve dürüstlüğün tek gerçek seçenek olduğunu vurguladı.
Atlético, Real Madrid'in 150 milyon avroluk teklifinin kesin bir şekilde reddedilmesine rağmen, 500 milyon avroya ulaştığı bildirilen bir serbest kalma maddesi olduğunu belirtti. Álvarez, Atlético'da geçirdiği iki sezon boyunca tüm turnuvalarda 106 maçta 49 gol attı ve 17 asist yaptı.