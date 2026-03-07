Goal.com
Yamal BarcaGetty/GOAL
Barcelona'nın Athletic Club maçındaki oyuncu puanları: Lamine Yamal bir şaka! Genç oyuncunun sihirli anı, Blaugrana'nın La Liga şampiyonluk yarışında dört puan farkla liderliğini korumasını sağladı

Lamine Yamal, Cumartesi günü Barcelona'nın Athletic Club'ı 1-0 mağlup ederek La Liga'nın zirvesinde 4 puanlık avantajını korumasına katkıda bulunan muhteşem bir gol attı. Hansi Flick'in takımı Bilbao'da iyi organize olmuş ev sahibi takım karşısında etkisiz kaldı, ancak Yamal'ın sihirli anı Blaugrana'ya hayati bir galibiyet kazandırmaya yetti.

Athletic, maçın henüz 9. dakikasında Unai Gomez'in garip bir şekilde düşerek dizini burktuğu ve sahadan yardımla çıkarılmak zorunda kaldığı için ağır bir darbe aldı. 

İlk yarı, sakatlıklar ve çarpışmalar nedeniyle aksadı ve gol pozisyonlarından çok tedavilere daha fazla zaman ayrıldı. Ancak ilk yarının bitiminde Inaki Williams, açıkça ofsayt pozisyonunda olmasına rağmen topu ağlara gönderdi.

Bir saat dolmadan Pau Cubarsi, son adam olarak Williams'ı düşürdüğü için kırmızı kart görmemekle şanslıydı. Hakem, Barcelona savunmacısına kırmızı kart yerine sarı kart gösterdi ve VAR, şaşırtıcı bir şekilde müdahale etmemeyi tercih ederek kırmızı kart önermedi. 

Birkaç dakika sonra Hansi Flick, Robert Lewandowski, Raphinha ve Fermin Lopez'i oyuna sokarak Barça'nın son dakikalarda galibiyet golünü aramasına yardımcı oldu. Ancak bu görevi yerine getiren kaçınılmaz olarak Yamal oldu. Sağ kanattan içeri girip topu mükemmel bir şekilde kontrol eden Yamal, kusursuz bir teknikle golü attı ve ev sahibi taraftarları bile hayrete düşürdü.

Athletic beraberlik golü için bastırdı ancak Barça'nın savunmasını aşamadı ve Flick'in takımı şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

GOAL, San Mames'teki Barça oyuncularını değerlendirdi...

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-BARCELONAAFP

    Kaleci ve Savunma

    Joan Garcia (6/10):

    Maç boyunca kontrolü elinde tuttu ve hiçbir zaman ciddi bir şekilde sınanmadı.

    Eric Garcia (6/10):

    Birkaç kez geçilse de sağ kanatta iyi bir performans gösterdi. Otoriter bir tavrı var ve iyi organize oldu. 

    Pau Cubarsi (5/10):

    Forvet Williams'ın kaleye doğru koşarken geç yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü. Bu kesinlikle bir gol fırsatını engellemeydi, ancak VAR müdahale etmemeyi tercih etti. Çok şanslı bir çocuk. 

    Gerard Martin (7/10):

    Güçlü. Barça'nın en güvenilir savunma oyuncusu. 

    Joao Cancelo (7/10):

    Maçın ilk 30 saniyesinde neredeyse utanç verici bir kendi kalesine gol atıyordu. İleriye iyi çıktı ve Berenguer ile mücadelesinden keyif aldı. 

    • Reklam
  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Orta saha

    Marc Casado (7/10):

    Her zaman topu alıp ileriye taşımaya çalıştı. Kendini yordu ve Flick durumu düzeltmek için 13 dakika kala oyundan alındı.

    Marc Bernal (4/10):

    İlk yarıda oyunun ritmine ayak uydurmakta zorlandı ve birden fazla kez topu kaybetti. Devre arasında Pedri ile değiştirildi. 

    Dani Olmo (6/10):

    Her zaman Athletic'in savunmasını açmaya çalıştı, ancak bir yol bulmakta zorlandı. Asla pes etmedi, ancak 60. dakikada oyundan çıkarıldı. 

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-BARCELONAAFP

    Saldırı

    Lamine Yamal (9/10):

    67. dakikada muhteşem bir gol atmadan önce, fırsatını bulduğunda topa sahip oldu, içeriye doğru kesip mükemmel bir teknikle şutunu çekti. Top direğe çarparak ağlara gitti; gerçek bir sanat eseri ve Barça'ya galibiyeti getiren gol. O inanılmaz. 

    Ferran Torres (4/10):

    Bir saat sonra Lewandowski ile değiştirilmeden önce pas alamadı. 

    Marcus Rashford (5/10):

    Her zaman defans oyuncusuna karşı koşmaya istekliydi ve topu her aldığında bunu yaptı, ancak maalesef pek bir sonuç alamadı. Değiştirildi. 

  • Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Yedekler ve Menajer

    Pedri (7/10):

    İkinci yarıda oyuna girdi. Orta sahada yer aldı ve Yamal'ın golüne asist yaptı. Oynadığında Barcelona çok daha rahat görünüyor. 

    Raphinha (6/10):

    Olmo'nun yerine oyuna girdi. Topa pek dokunamadı. 

    Robert Lewandowski (5/10):

    Ferran'ın yerine forvette oyuna girdi. Neredeyse hiç fırsat bulamadı.

    Fermin Lopez (5/10):

    Üçlü değişiklik kapsamında oyuna girdi ama çok az etki yarattı.

    Ronald Araujo (N/A):

    Casado'nun yerine oyuna girdi ve takımı sağlamlaştırdı.

    Hansi Flick (6/10):

    İlk 11, özellikle orta sahada bunu başarmak için yeterli değildi, ancak yaptığı değişiklikler işe yaradı ve Yamal her zaman sihirli şeyler yapabilir. Büyük bir tehlike atlatıldı - ama kıl payı.

