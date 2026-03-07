Athletic, maçın henüz 9. dakikasında Unai Gomez'in garip bir şekilde düşerek dizini burktuğu ve sahadan yardımla çıkarılmak zorunda kaldığı için ağır bir darbe aldı.

İlk yarı, sakatlıklar ve çarpışmalar nedeniyle aksadı ve gol pozisyonlarından çok tedavilere daha fazla zaman ayrıldı. Ancak ilk yarının bitiminde Inaki Williams, açıkça ofsayt pozisyonunda olmasına rağmen topu ağlara gönderdi.

Bir saat dolmadan Pau Cubarsi, son adam olarak Williams'ı düşürdüğü için kırmızı kart görmemekle şanslıydı. Hakem, Barcelona savunmacısına kırmızı kart yerine sarı kart gösterdi ve VAR, şaşırtıcı bir şekilde müdahale etmemeyi tercih ederek kırmızı kart önermedi.

Birkaç dakika sonra Hansi Flick, Robert Lewandowski, Raphinha ve Fermin Lopez'i oyuna sokarak Barça'nın son dakikalarda galibiyet golünü aramasına yardımcı oldu. Ancak bu görevi yerine getiren kaçınılmaz olarak Yamal oldu. Sağ kanattan içeri girip topu mükemmel bir şekilde kontrol eden Yamal, kusursuz bir teknikle golü attı ve ev sahibi taraftarları bile hayrete düşürdü.

Athletic beraberlik golü için bastırdı ancak Barça'nın savunmasını aşamadı ve Flick'in takımı şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet elde etti.

GOAL, San Mames'teki Barça oyuncularını değerlendirdi...