Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Villarreal'i 6-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı ve Avrupa kupalarındaki tarihinde deplasmanda kazandığı en büyük galibiyeti elde etti.
Fransız ekibin gollerine 9. dakikada Joao Neves ile başladı. Ardından Paris, 12. dakikada kaleci Peter Gulacsi'nin hatasını değerlendirdi ve Desire Doue ikinci golü kaydetti. Bunu 13. dakikada Senny Mayulu'nun üçüncü golü ve 17. dakikada Fabian Ruiz'in golü takip etti.
İkinci yarıda Ruiz, 50. dakikada beşinci golü ekledi. Oyuna girmesinin ardından birkaç dakika içinde genç oyuncu David Boly, 78. dakikada altıncı golü kaydetmeyi başardı. Böylece teknik direktör Enrique'nin takımı ezici bir galibiyete ve bazıları eşi görülmemiş bir avuç rekora imza attı.