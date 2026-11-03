Stats Foot verilerine göre Paris, yalnızca 8 dakikada dört gol kaydetti; 9. dakikada Neves, 12. dakikada Doué, 13. dakikada Mayulu ve 17. dakikada Fabián Ruiz golleri attı. Böylece Paris, Şampiyonlar Ligi tarihinde 4 golü bundan daha kısa sürede (tam olarak 16 dakika 2 saniye) kaydeden ilk takım oldu.

Ayrıca Paris, ilk 13 dakikada üç gol kaydetti ki bu, turnuva tarihinde bir konuk takımın attığı en hızlı üçüncü gol oldu. Bu alanda önceki rekor, 2016 yılında Legia karşısında üçüncü golünü 17. dakikada atan Borussia Dortmund'a aitti.

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