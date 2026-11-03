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Barcelona'nın 8-2'lik aşağılanmasından beri yaşanmadı: Paris, İspanya'nın Şampiyonlar Ligi kâbusunu yeniledi

Villarreal - Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
Luis Enrique
F. Ruiz
Barcelona
İspanya
Fransa

Şampiyonlar Ligi tarihinin rekorlarını sarsan 8 dakika

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Villarreal'i 6-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı ve Avrupa kupalarındaki tarihinde deplasmanda kazandığı en büyük galibiyeti elde etti. 

Fransız ekibin gollerine 9. dakikada Joao Neves ile başladı. Ardından Paris, 12. dakikada kaleci Peter Gulacsi'nin hatasını değerlendirdi ve Desire Doue ikinci golü kaydetti. Bunu 13. dakikada Senny Mayulu'nun üçüncü golü ve 17. dakikada Fabian Ruiz'in golü takip etti.

İkinci yarıda Ruiz, 50. dakikada beşinci golü ekledi. Oyuna girmesinin ardından birkaç dakika içinde genç oyuncu David Boly, 78. dakikada altıncı golü kaydetmeyi başardı. Böylece teknik direktör Enrique'nin takımı ezici bir galibiyete ve bazıları eşi görülmemiş bir avuç rekora imza attı.

Ayrıca okuyun: Doue, Benzema'yı yakaladı ve Şampiyonlar Ligi'nde Mbappe'nin tahtına yaklaştı

  • Gol atma hızında rekor

    Stats Foot verilerine göre Paris, yalnızca 8 dakikada dört gol kaydetti; 9. dakikada Neves, 12. dakikada Doué, 13. dakikada Mayulu ve 17. dakikada Fabián Ruiz golleri attı. Böylece Paris, Şampiyonlar Ligi tarihinde 4 golü bundan daha kısa sürede (tam olarak 16 dakika 2 saniye) kaydeden ilk takım oldu. 

    Ayrıca Paris, ilk 13 dakikada üç gol kaydetti ki bu, turnuva tarihinde bir konuk takımın attığı en hızlı üçüncü gol oldu. Bu alanda önceki rekor, 2016 yılında Legia karşısında üçüncü golünü 17. dakikada atan Borussia Dortmund'a aitti. 

    Ayrıca oku: Video: Rekor sürede dörtlü: Paris, Real Madrid'in tarihi rekorunu kırdı

  • Paris için tarihi rakamlar: Yenilmezlik serisi ve 20 gol

    Stats du Foot verilerine göre Paris Saint-Germain, Olympique Lyon'un 7 Aralık 2011'de Dinamo Zagreb'i 7-1 yenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 6 gol farkla kazanan ilk Fransız kulübü oldu. 

    Paris ayrıca, Bayern Münih'in 14 Ağustos 2020'de Barcelona'yı 8-2 yenmesinin ardından, Şampiyonlar Ligi'nde bir İspanyol takımını 6 gol farkla yenen tarihteki ikinci kulüp oldu.

    Paris bir başka başarıya da imza atarak, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir İspanyol takımına karşı deplasmanda 6 gol atan ilk kulüp oldu ve 8 Aralık 2004'te Deportivo La Coruña'ya 5 gol atan Monaco'yu geride bıraktı. 

    Paris, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 14 maçını yenilgisiz tamamladı (10 galibiyet ve 4 beraberlik) ve Lyon'un Aralık 2004 ile Mart 2006 arasında kaydettiği, turnuva tarihinin en iyi yenilgisiz serisine eşitlik sağladı. 

    Ayrıca Paris, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 hafta sonunda 20 gole ulaşarak bu aşamada bir rekora imza attı ve 2017-2018 sezonunda (grup aşamasında) attığı 17 golü geride bıraktı.

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