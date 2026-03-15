Barcelona’nın 30 milyon avroluk transfer belirsizliği sürerken Marcus Rashford’un “fiyatının artması” planlanıyor; Manchester United ise “sevinçten ellerini ovuşturuyor”
Barça, kalıcı transfer konusunda soğuk davranıyor
Ancak Rashford son zamanlarda form düşüklüğü yaşıyor; son bir ayda sadece bir kez ilk 11'de yer aldı ve en son Ocak ayının sonlarında gol ya da asist kaydetti. İspanya'nın önde gelen gazetesi Marca'ya göre bu durum, Barça'nın geçen yaz United ile forveti 30 milyon avroya transfer etmek üzere imzaladıkları anlaşmadan geri adım atıp vazgeçmesine ve bunun yerine başka bir kiralama anlaşması yapmasına yol açtı; bu da, sonunda onu kalıcı olarak satın almaya karar vermeleri halinde fiyatının fırlamasına neden olacak.
Laporta: Barça, Rashford'u tekrar kiralayabilir
Barcelona Başkanı Joan Laporta, Cuma günü Youtube kanalı Jijantes'e verdiği röportajda Rashford'u kalıcı olarak transfer etme konusunda şüphelerini dile getirdi. Pazar günü yeniden seçilmeyi umut eden Laporta, sportif direktör Deco'nun onayıyla Barça'nın İngiliz milli oyuncuyu bir kez daha kiralama fikrini ortaya attı. "Kiralama süresini uzatabiliriz, bu Deco'nun ne yapmak istediğine bağlı," dedi. "Bunu yapmanın yolları var, örneğin United'a satın alma bedelinin bir kısmını ödeyip geri kalanı için bir çözüm bulmak gibi. Bu konuyu inceliyoruz."
Rashford'un maaşı konusunda anlaşmaya varıldı
Barça, yaz aylarında Rashford'u kalıcı olarak transfer etmesi durumunda kişisel şartlar üzerinde şimdiden anlaşmaya varmış durumda; bu da en basit seçeneğin bu olacağı ve sadece sözleşmedeki satın alma bedelinin ödenmesi gerektiği anlamına geliyor. Ancak, kulüp anlaşmadan vazgeçip onu tekrar kiralamayı tercih ederse, geçen yıl atılan tüm temeller boşa gidecek. Bu, maaşının yeniden müzakere edilmesi anlamına gelir ve bir başka kiralama anlaşması da Rashford'un onayına bağlı olur. Ancak Rashford, transferin kalıcı hale gelmesini hedeflediği için bu, söylemesi yapmasından daha kolay olacaktır.
Barça yeniden pazarlık yaparsa United büyük bir kazanç elde edecek
Ayrıca Manchester United ile bir kez daha masaya oturmak zorunda kalacaklar. Marca’ya göre, işte bu yüzden United, Laporta’nın son açıklamaları karşısında “sevinçten ellerini ovuşturuyor”. Barça anlaşmayı değiştirmek istiyorsa, Rashford’un piyasa değerinin geçen yaz kararlaştırılan 30 milyon avrodan çok daha yükseğe çıktığını göz önünde bulundurmalı; zira oyuncu Blaugrana formasıyla 10 gol attı ve 13 golün de hazırlayıcısı oldu. Bu nedenle, yeniden müzakere etmek isterlerse, oyuncunun fiyatı muhtemelen önemli ölçüde artmış olacaktır. Ancak, Marca'nın danıştığı kaynaklar, Barça'nın anlaşmadan vazgeçme olasılığının düşük olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte, kiralamanın başarılı olup olmadığı ve kalıcı bir transferin akıllıca bir hamle olup olmadığına dair kapsamlı bir değerlendirme yapabilmek için sezon sonuna kadar herhangi bir karar alınmayacak.
