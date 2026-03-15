Barcelona’nın 30 milyon avroluk transfer belirsizliği sürerken Marcus Rashford’un “fiyatının artması” planlanıyor; Manchester United ise “sevinçten ellerini ovuşturuyor”

Ayrıca Manchester United ile bir kez daha masaya oturmak zorunda kalacaklar. Marca’ya göre, işte bu yüzden United, Laporta’nın son açıklamaları karşısında “sevinçten ellerini ovuşturuyor”. Barça anlaşmayı değiştirmek istiyorsa, Rashford’un piyasa değerinin geçen yaz kararlaştırılan 30 milyon avrodan çok daha yükseğe çıktığını göz önünde bulundurmalı; zira oyuncu Blaugrana formasıyla 10 gol attı ve 13 golün de hazırlayıcısı oldu. Bu nedenle, yeniden müzakere etmek isterlerse, oyuncunun fiyatı muhtemelen önemli ölçüde artmış olacaktır. Ancak, Marca'nın danıştığı kaynaklar, Barça'nın anlaşmadan vazgeçme olasılığının düşük olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte, kiralamanın başarılı olup olmadığı ve kalıcı bir transferin akıllıca bir hamle olup olmadığına dair kapsamlı bir değerlendirme yapabilmek için sezon sonuna kadar herhangi bir karar alınmayacak.